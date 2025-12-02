혜택

영어 동영상을 러시아어 및 125개 이상의 언어로 번역하세요

대규모로 다국어 콘텐츠를 제작하고 있다면, 영어에서 러시아어로의 번역은 매우 강력한 출발점입니다. 러시아어 사용자는 거대한 글로벌 시장을 형성하고 있으며, 현지화를 통해 콘텐츠를 새로 만들 필요 없이 도달 범위를 넓힐 수 있습니다.

HeyGen은 동일한 간편한 워크플로를 통해 125개 이상의 언어를 지원합니다. 예를 들어, 다음과 같이 콘텐츠를 현지화할 수도 있습니다: English to Spanish video translation 여기에서:

이 일관된 시스템을 통해 품질과 프로세스를 유지하면서 여러 지역으로 확장하는 작업을 더욱 쉽게 할 수 있습니다.



