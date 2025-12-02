혜택

영어 동영상을 그리스어 및 125개 이상의 언어로 번역하세요

대규모로 콘텐츠를 현지화할 때, 영어에서 그리스어로의 번역은 종종 더 넓은 다국어 전략의 한 부분이 됩니다. HeyGen은 하나의 일관된 워크플로를 제공하여 여러 시장에 더 빠르게 콘텐츠를 게시하면서도 도구를 전환할 필요가 없도록 해줍니다.

예를 들어, 스페인어 사용 시장으로도 진출하고 있다면, 동일한 프로세스를 활용해 영어에서 스페인어로의 동영상 번역에 사용할 수 있습니다:

동일한 시스템이 125개 이상의 언어를 지원하여 워크플로를 다시 구축할 필요 없이 글로벌 콘텐츠를 확장할 수 있도록 도와줍니다.





