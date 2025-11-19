온라인 현실감 있는 AI 영상용 버추얼 인물 제작기

매번 직접 카메라에 나오지 않고도 발표하고, 설명하고, 판매하고, 가르칠 수 있는 가상 인물을 만들어 보세요. HeyGen을 사용하면 자연스럽게 말하고, 일관된 메시지를 전달하며, 다양한 영상·언어·사용 사례 전반에 걸쳐 확장 가능한 현실감 있는 AI 기반 가상 인물을 만들 수 있습니다. 사람과 같은 디지털 존재감을 통해 신뢰를 쌓고, 시간을 절약하며, 명확하게 소통하세요.

115,957,604생성된 동영상
89,847,488생성된 아바타
16,001,248번역된 동영상
세계 최고의 기업들이 HeyGen을 신뢰합니다
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전 세계 수백만 명이 자신의 이야기를 생생하게 표현하기 위해 신뢰합니다.

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영업 및 리드 참여

영업 및 리드 참여

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

마케팅 및 브랜드 스토리텔링

마케팅 및 브랜드 스토리텔링

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

직원 교육 및 온보딩

직원 교육 및 온보딩

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

고객 교육 및 지원

고객 교육 및 지원

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

사내 커뮤니케이션

사내 커뮤니케이션

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

다국어 및 글로벌 콘텐츠

다국어 및 글로벌 콘텐츠

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

HeyGen이 최고의 버추얼 휴먼 제작 도구인 이유

영상 제작은 촬영 일정, 스튜디오, 반복 촬영에 의존해서는 안 됩니다. HeyGen의 Virtual Person Maker는 이러한 제약을 없애면서도 실제 인간 진행자에게서 기대하는 명료함, 개성, 신뢰감을 그대로 유지해 줍니다.

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항상 이용 가능하고, 언제나 일관됩니다

가상 인물은 모든 영상에서 동일한 톤, 외형, 그리고 품질을 제공합니다. 이러한 일관성은 브랜드 인지도를 강화하고, 라이브 촬영에서 발생하는 변동성을 제거하여, 균일한 디지털 휴먼 경험을 보장합니다.

규모와 속도를 위해 설계되었습니다

하나의 가상 인물을 만들어 수십 개에서 수천 개의 영상에 활용하세요. 콘텐츠 팀은 제작 복잡도를 높이지 않고도 더 빠르게 게시할 수 있습니다.

인간의 한계를 넘어선 인간의 존재

가상 인물은 인간 진행자의 친숙함과 AI의 효율성을 결합해 현실감 있는 상호작용을 제공합니다. 매번 새로 녹화하지 않아도 화면에 계속 직접 등장할 수 있습니다.

Realistic humanlike appearance

Virtual persons are designed to look natural and professional on screen, with balanced posture, facial detail, and visual clarity. Subtle movements help avoid a static or artificial feel. This realism keeps attention on the message rather than the technology behind it.

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Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

자연스러운 말투와 풍부한 표현력 있는 전달

각 가상 인물은 자연스러운 속도, 또렷한 발음, 그리고 자연스러운 억양으로 말합니다. 음성은 기계적이거나 대본을 읽는 듯한 느낌이 아니라 대화하는 듯한 느낌이 들도록 생성됩니다. 이를 통해 긴 영상도 시청하기 쉬워지고, 몰입감 있는 표정 연기를 통해 시청자의 이해도가 향상됩니다.

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A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

일관된 온브랜드 프레젠테이션

당신의 버추얼 퍼슨은 모든 영상에서 동일한 시각적 아이덴티티와 전달 스타일을 유지합니다. 이는 콘텐츠가 빠르게 확장되더라도 브랜드가 쉽게 인지될 수 있도록 돕습니다. 일관성은 또한 규모가 큰 팀에서 검토와 승인 과정을 단순화해 줍니다.

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A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

형식과 채널 전반에서 재사용 가능

동일한 가상 인물이 설명 영상, 교육, 공지, 지원 영상 등 다양한 콘텐츠에 등장할 수 있습니다. 이를 통해 여러 발표자나 다양한 스타일이 필요하지 않게 됩니다. 시청자는 하나의 일관된 디지털 얼굴에 익숙해지게 됩니다.

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SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀사와 같은 기업들이 시장에서 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.

Miro
"이 도입 덕분에 우리 작가들도 시각적 스토리텔링 매체를 다룰 때 제가 누리는 것과 같은 수준의 창의성을 작업 과정에서 발휘할 수 있게 되었습니다."

스티브 소리, 러닝 미디어 디자이너
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비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은, 매주 찍던 영화가 하나 있었는데 어느 날 문득 우리가 깨달았을 때였어요. 제가 직접 대본을 써서 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 알게 된 거죠."

로저 허스트, 공동 창업자
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워크데이
"HeyGen에서 제가 가장 좋아하는 점은 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없다는 거예요. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 지금 가진 자원만으로도 훨씬 더 많은 일을 해낼 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
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작동 방식

가상 인물 생성기 사용 방법

네 단계만 거치면 이 현실감 넘치는 가상 인물 생성기로 어떤 가상 인물이든 생생하게 구현할 수 있습니다.

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1단계

가상 인물을 선택하세요

미리 만들어진 가상 인물을 선택하거나, 나만의 맞춤형 인물을 생성하세요. 각 옵션은 전문적인 전달을 위해 설계되었습니다.

2단계

스크립트를 작성하세요

가상 휴먼이 전달할 텍스트를 입력하거나 붙여넣으세요. 필요에 따라 언어와 톤 설정을 선택하세요.

3단계

동영상을 사용자 지정하세요

배경, 레이아웃 및 보조 시각 요소를 조정하세요. 콘텐츠 전반에서 브랜드 일관성을 유지하세요.

4단계

생성하고 게시하기

동영상을 제작하고 어떤 플랫폼이든 내보내세요. 같은 가상 인물을 재사용해 향후 업데이트에도 활용할 수 있습니다.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

자주 묻는 질문 (FAQ)

가상 인물이란 무엇인가요?

가상 인물은 AI를 활용해 만든 디지털 인간형 프레젠터입니다. 실제 촬영 없이도 말하고, 정보를 전달하고, 영상에 등장할 수 있으며, 가상 세계의 아바타와 비슷한 개념입니다.

가상 인물은 챗봇과 어떻게 다른가요?

챗봇은 텍스트로 소통합니다. 가상 인물은 영상 속에서 시각적으로, 그리고 음성으로 소통하여 더 강한 인간적 연결을 만들어 냅니다.

비즈니스 영상에 가상 인물을 사용할 수 있나요?

네. 가상 인물은 참여도를 높이기 위해 애니메이션을 활용하여 마케팅, 영업, 교육, 내부 커뮤니케이션 등에 일반적으로 사용됩니다. 이들은 전문적인 업무 환경에서 활용되도록 설계되었습니다.

가상 인물은 실제 사람처럼 보이나요?

네. HeyGen 버추얼 퍼슨은 자연스러운 얼굴 움직임, 말하는 타이밍, 그리고 프레젠테이션을 바탕으로 설계되었습니다. 덕분에 영상이 보기 편하고 신뢰하기 쉽습니다.

가상 인물을 다시 만들지 않고도 동영상을 업데이트할 수 있나요?

네. 동일한 가상 인물은 무제한 동영상에서 재사용할 수 있습니다. 새로운 콘텐츠를 만들 때는 스크립트만 업데이트하면 됩니다. AI 동영상 생성기를 사용하세요.

버추얼 휴먼은 전 세계 다양한 시청자에게도 적합한가요?

네. 가상 인물은 동일한 시각적 아이덴티티를 유지하면서 여러 언어로 콘텐츠를 제공할 수 있으며, video translator 기능을 통해 이를 구현합니다. 이는 전 세계적으로 일관된 커뮤니케이션을 지원합니다.

가상 인물 콘텐츠는 누가 관리하나요?

스크립트, 영상 및 사용 방식에 대한 모든 권한은 계속해서 고객님께 있습니다. 버추얼 휴먼은 고객님의 HeyGen 워크스페이스 내에서만 사용할 수 있습니다.

왜 실사 영상 대신 가상 인물을 사용하나요?

Virtual persons save time, reduce production costs, and allow faster updates. They provide a human presence without filming constraints.

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