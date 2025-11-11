HeyGen은 구어 콘텐츠를 여러 언어로 번역하면서 원래의 의도와 의미를 그대로 유지합니다. 언어 감지와 번역은 자동으로 처리되어 수작업을 줄여 줍니다. 이를 통해 팀은 번역가를 고용하거나 복잡한 워크플로를 관리하지 않고도 도달 범위를 확장할 수 있습니다.