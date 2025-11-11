영상 재촬영, 재편집, 성우 관리 없이도 수십 개 언어로 손쉽게 현지화하세요. HeyGen 영상 로컬라이제이션은 AI를 활용해 번역, 더빙, 자막 처리, 싱크 작업까지 모두 수행하여, 어떤 시장에서도 당신의 메시지가 현지화된 느낌으로 전달되도록 합니다. 일관성, 명확성, 그리고 브랜드 신뢰를 유지하면서 전 세계 시청자에게 더 빠르게 도달하세요.
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Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.
Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.
Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.
Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.
Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.
Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.
HeyGen이 최고의 영상 현지화 도구인 이유
영상 현지화는 성장 속도를 늦추거나 제작 예산을 소모해서는 안 됩니다. HeyGen은 음성 더빙과 온스크린 텍스트를 활용해, 분산된 번역 워크플로를 속도, 정확성, 그리고 모든 언어와 형식에서의 일관성을 위해 설계된 AI 기반 시스템으로 대체합니다.
HeyGen은 팀이 워크플로를 바꾸지 않고도 하나의 영상부터 수천 개의 영상까지 현지화할 수 있도록 지원합니다. 글로벌 캠페인을 시작하든 교육 콘텐츠를 업데이트하든, 현지화 작업은 빠르고 반복 가능하게 유지됩니다.
현지화된 동영상은 자연스러운 음성 톤과 속도, 그리고 화면 구성의 일치를 그대로 유지합니다. 이를 통해 시청자는 이 영상이 기계적으로 번역된 것이 아니라, 자신을 위해 특별히 제작된 콘텐츠라고 느끼게 됩니다.
콘텐츠가 발전함에 따라 현지화된 버전은 즉시 다시 생성할 수 있습니다. 이를 통해 운영 효율성을 유지하면서도 지역별로 오래된 메시지가 노출되는 것을 방지할 수 있습니다.
언어 장벽을 넘는 AI 영상 번역
HeyGen은 구어 콘텐츠를 여러 언어로 번역하면서 원래의 의도와 의미를 그대로 유지합니다. 언어 감지와 번역은 자동으로 처리되어 수작업을 줄여 줍니다. 이를 통해 팀은 번역가를 고용하거나 복잡한 워크플로를 관리하지 않고도 도달 범위를 확장할 수 있습니다.
자연스러운 AI 음성 더빙
현지화된 오디오는 자연스러운 속도와 억양을 갖춘 AI 음성을 사용해 생성되며, 고품질 보이스오버를 제공합니다. 이러한 음성은 기계적이라기보다 인간적이고 몰입감 있게 느껴지도록 설계되었습니다. 이를 통해 다양한 시장에서 시청자의 신뢰와 이해도가 향상됩니다.
립싱크 정렬
번역된 음성은 화면 속 화자와 시각적으로 동기화됩니다. 입 모양과 타이밍이 조정되어 시각적인 불일치를 최소화합니다. 이를 통해 각 언어에 자연스럽게 느껴지는 매끄러운 시청 경험을 제공합니다.
다국어 자막 및 캡션
HeyGen은 필요할 경우 더빙 오디오와 함께 정확한 자막을 생성합니다. 캡션은 접근성, 모바일 시청 경험, 그리고 콘텐츠 검색 가능성을 향상시킵니다. 자막은 편집하여 여러 플랫폼에서 재사용할 수 있습니다.
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AI 비디오 현지화 도구 사용 방법
단 네 단계만으로 동영상을 여러 언어로 변환하세요.
기존 동영상을 업로드하거나 HeyGen을 사용해 새로 생성하세요. 시스템이 음성 언어와 구조를 자동으로 감지합니다.
현지화할 언어를 하나 이상 선택하세요. 음성, 자막 및 립싱크 설정은 자동으로 적용됩니다.
HeyGen은 각 버전을 번역하고, 더빙하고, 싱크를 맞추고, 자막을 추가합니다. 필요하다면 검토하고 조정하세요.
효과적인 커뮤니케이션을 위한 모범 사례를 활용해 마케팅, 교육, 지원 채널 전반에서 현지화된 동영상을 다운로드하거나 게시하세요.
비디오 현지화는 다양한 언어와 지역에 맞게 비디오 콘텐츠를 조정하는 작업입니다. 여기에는 번역, 더빙, 자막, 시각적 요소 조정이 포함되며, 이를 통해 콘텐츠가 단순히 번역된 느낌이 아니라 현지 사용자에게 자연스럽게 느껴지도록 합니다.
번역은 텍스트나 음성을 다른 언어로 옮기는 것입니다. 현지화는 각 지역의 시청자가 영상을 자연스럽게 소비하는 방식에 맞추어 어조, 전달 방식, 타이밍, 접근성을 조정하는 작업입니다.
아니요. HeyGen을 사용하면 하나의 원본 영상만으로도 영상 번역기를 통해 여러 개의 현지화 버전을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 제작 과정을 중앙에서 일관되게 관리할 수 있습니다.
HeyGen은 다국어 음성 패턴으로 학습된 고급 AI 모델을 사용합니다. 대부분의 비즈니스, 교육, 마케팅 활용 사례에서 높은 정확도를 제공하며, 필요할 경우 편집 옵션도 사용할 수 있습니다.
네. HeyGen은 다중 화자 감지 및 위치 파악 기능을 지원하여 새로운 시청자와 더 쉽게 소통할 수 있도록 도와줍니다. 각 화자는 명확성과 일관성을 위해 정확하게 처리됩니다.
현지화된 동영상은 시청 시간, 이해도, 참여도를 높여 줍니다. 시청자는 모국어로 제공되는 콘텐츠를 더 신뢰하고, 그에 따라 행동할 가능성이 높습니다.
네. 원본 콘텐츠가 변경되면 모든 현지화 버전을 즉시 다시 생성할 수 있습니다. 이를 통해 지역별로 오래된 메시지가 노출되는 것을 방지할 수 있습니다.
네. HeyGen은 대량 현지화, 일관된 브랜드 전달, 그리고 글로벌 팀을 위한 안전한 워크플로를 지원합니다.
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