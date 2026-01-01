어떤 이미지든 생동감 있게, 카메라 없이도 가능합니다

정적인 사진을 빠르게 몰입감 있는 동영상 콘텐츠로 바꾸세요. 인물 사진, 역사 사진, AI로 생성한 캐릭터 등 원하는 이미지를 업로드하고, 스크립트나 오디오를 추가한 뒤 스튜디오급 품질의 AI 보이스오버를 생성하여 얼굴 움직임과 완벽하게 동기화해 보세요.

3D 리깅, 배우 섭외, 고가의 스튜디오 세팅에 따르는 번거로움을 없애세요. 정지 이미지를 역동적인 영상으로 변환하는 올인원 이미지-투-비디오 AI 생성기로 사용하든, 선호하는 편집기에서 사용할 커스텀 캐릭터를 애니메이션화하는 데 사용하든 모두 가능합니다.