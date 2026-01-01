사실적인 립싱크와 자연스러운 표정으로 인물 사진을 순식간에 생동감 있게 만들어 보세요. 캐릭터든, 역사적 인물이든, 혹은 자신의 프로필 사진이든, 정지 이미지를 소셜 미디어, 온라인 강의, 스토리텔링에 활용할 수 있는 매력적인 spokesperson으로 변환할 수 있습니다.
어떤 이미지든 생동감 있게, 카메라 없이도 가능합니다
정적인 사진을 빠르게 몰입감 있는 동영상 콘텐츠로 바꾸세요. 인물 사진, 역사 사진, AI로 생성한 캐릭터 등 원하는 이미지를 업로드하고, 스크립트나 오디오를 추가한 뒤 스튜디오급 품질의 AI 보이스오버를 생성하여 얼굴 움직임과 완벽하게 동기화해 보세요.
3D 리깅, 배우 섭외, 고가의 스튜디오 세팅에 따르는 번거로움을 없애세요. 정지 이미지를 역동적인 영상으로 변환하는 올인원 이미지-투-비디오 AI 생성기로 사용하든, 선호하는 편집기에서 사용할 커스텀 캐릭터를 애니메이션화하는 데 사용하든 모두 가능합니다.
애니메이션 실력 없이도 사진을 생동감 있게 만드세요. 복잡한 리깅이나 영상 편집 기술은 전혀 필요 없습니다. 이미지를 업로드한 뒤 스크립트를 입력하거나 오디오를 업로드하기만 하면, Photo Avatar AI가 몇 분 안에 정지된 초상화에 자연스러운 얼굴 움직임과 실제 같은 립싱크를 자동으로 입혀 줍니다.
창의적인 워크플로를 간소화하세요. Midjourney나 ComfyUI 같은 AI 도구, 스톡 사진, 또는 프로페셔널 헤드샷 등 어떤 이미지든 즉시 역동적인 말하는 아바타로 변환할 수 있습니다. AI가 이미지에 자연스러운 얼굴 움직임을 입혀 주어, 한 번의 클릭만으로 완성품의 80%까지 빠르게 만들어 줍니다.
다이내믹한 표정과 완전한 크리에이티브 컨트롤. 평면적인 정지 이미지를 넘어가 보세요. 맞춤형 모션 프롬프트로 사진 아바타를 연출해 전환 효과, 미묘한 머리 움직임, 감정 표현, 생동감 있는 표정을 더해, 전달 방식이 메시지에 맞게 독창적이고 시각적으로도 더욱 관련성 있게 느껴지도록 만드세요.
스튜디오급 퀄리티를 훨씬 낮은 비용으로. 몰입감 있는 e러닝 모듈, 교육 영상, 생생한 역사 심층 콘텐츠 또는 단 한 장의 사진으로 대량의 소셜 미디어 콘텐츠까지 제작하세요. 출연자 섭외, 스튜디오 대관, 조명 세팅 없이도 무한대로 결과물을 확장할 수 있습니다. 상업적 활용과 클라이언트 작업에 완벽합니다.
이미지를 동영상으로 변환하는 모범 사례
HeyGen을 최대한 효과적으로 활용하려면, Photo Avatar 도구의 간편함과 AI Studio의 정밀함을 함께 사용하세요. 하나의 정적인 인물 사진을 기반으로 삼고, 그 위에 동적인 오디오와 모션을 매핑한 다음, 결과물을 세밀하게 다듬어 실제 같은 고품질의 전문 영상으로 완성할 수 있습니다.
복잡한 3D 리깅이나 카메라 세팅은 건너뛰세요. 사진이나 그래픽, 고해상도 프로페셔널 인물 사진, 역사 사진, 또는 Midjourney나 ComfyUI 같은 도구로 만든 AI 생성 캐릭터 이미지를 업로드하면 됩니다. 가장 자연스러운 얼굴 움직임을 얻고 애니메이션 중 치아가 과하게 드러나는 등의 문제를 피하려면, 시작 이미지에서 표정이 중립적이고 입을 다문 상태인지 확인하세요. 이미지 품질이 높을수록 결과도 더 좋아집니다.
정지 이미지를 생동감 있게 만들어 보세요. 라이브러리에서 현실감 있는 AI 음성을 선택해 사진과 짝을 이루게 하거나, 직접 만든 오디오 파일을 업로드해 입 모양과 완벽하게 싱크를 맞출 수 있습니다. 또한 커스텀 모션 프롬프트를 활용해 사진 아바타의 구체적인 표정, 감정 표현, 미묘한 고개 움직임까지 세밀하게 제어할 수 있습니다.
세밀한 제어를 위해 애니메이션 사진을 비디오 편집기인 AI Studio에서 열어 보세요. 배경 제거 도구를 활용해 캐릭터를 자연스럽게 추출한 뒤, 원하는 환경이나 다이내믹한 B-롤, 브랜드화된 장면에 배치할 수 있습니다. 이곳에서 오디오 속도를 조정하고, 도형을 추가하며, 텍스트 오버레이를 넣어 영상이 당신의 비전과 완벽하게 일치할 때까지 자유롭게 다듬어 보세요.
Video Translation으로 도달 범위를 즉시 확장하세요. 완성된 애니메이티드 포토 영상을 자동으로 수십 개 언어로 더빙하면서, 아바타의 원래 음색, 말하는 속도, 그리고 자연스러운 립싱크를 완벽하게 그대로 유지합니다.
텍스트 스크립트를 즉시 프로급 제작용 영상으로 전환하세요
HeyGen의 AI 동영상 생성기는 이미지를 활용해 시각 제작 과정을 자동화하여, 참고 사진을 고품질의 역동적인 영상 클립과 영화 같은 장면으로 변환합니다. 카메라나 촬영 팀이 필요 없습니다.
초고현실주의 AI 비디오 모델
AI Studio 안에서 업계 최고 수준의 생성형 AI 비디오 엔진을 바로 활용하세요. Veo 3.1, Sora, Runway와 같은 통합 AI 모델을 선택해 정적인 이미지를 유려하고 초현실적인 동작과 환경을 갖춘 놀라운 AI 생성 비디오로 변환할 수 있습니다.
규모 확장에도 흔들리지 않는 일관된 콘텐츠
수백 개의 동영상 전반에 걸쳐 시각적·브랜드 일관성을 유지하세요. 맞춤형 그래픽, 제품 사진, 또는 Midjourney와 같은 AI 생성 아트를 참조 이미지로 업로드해, 며칠이 아니라 몇 분 만에 일일 소셜 미디어 콘텐츠, 교육 모듈, 마케팅 장면을 만들어 보세요.
B-롤 및 시각 자료 생성
이제 더 이상 평범한 스톡 영상 찾느라 시간을 낭비하지 마세요. 이미지-투-비디오 AI를 사용하면 이미지를 업로드하기만 해도, 내러티브에 완벽하게 어울리는 고품질의 관련성 높은 움직이는 B-롤과 애니메이션을 자동으로 생성해 워크플로를 한층 더 빠르게 만들 수 있습니다.
멀티 플랫폼 내보내기 (4K)
최대 4K의 뛰어난 해상도로 MP4 형식으로 영상을 내보내세요. 모든 채널에서 도달 범위를 극대화할 수 있도록, 콘텐츠를 세로형(틱톡/릴스) 또는 가로형(유튜브/LMS) 시청용으로 손쉽게 재포맷할 수 있습니다.
품질, 단순함, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 AI 플랫폼으로 어떻게 동영상 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
HeyGen으로 이미지에서 동영상 만드는 방법
사진을 활용해 아이디어에 생명을 불어넣고, AI 이미지-투-비디오 생성기가 당신의 사진을 놀랍고 프로페셔널한 시네마틱 영상으로 바꾸도록 해보세요.
먼저 참고용 사진이나 사용자 지정 그래픽을 업로드하세요. AI는 이 정적인 이미지를 동영상의 시각적 기반으로 사용합니다. 이미지를 업로드하기만 하면 바로 시작할 수 있습니다.
AI Studio에서 Veo 3.1이나 Sora와 같은 최상급 AI 동영상 생성 모델을 선택하세요. 역동적인 움직임을 설명하는 맞춤 텍스트 프롬프트를 입력하거나, 영화 같은 연출을 위해 AI 생성기를 직접 안내해 보세요.
생성된 B-롤, 템플릿, 자막 또는 배경 음악을 추가하세요. 오버레이에 애니메이션을 넣고, 장면 간 전환 효과를 추가하며, 사용자 지정 가능한 인터페이스를 활용해 기술적인 지식 없이도 전체적인 분위기와 스타일을 조정할 수 있습니다. 우리의 AI 비디오 편집기를 사용하면 이미지를 몇 번의 클릭만으로 완성도 높은 장면으로 바꿀 수 있습니다.
mp4 파일을 내보낸 뒤, 웹사이트와 소셜 플랫폼, 학습 시스템 전반에 즉시 공유하세요. TikTok이나 인스타그램 릴스에는 세로형을, YouTube에는 가로형을 선택하면 됩니다.
이미지 투 비디오 AI는 정지 이미지를 짧은 AI 생성 영상으로 변환해 줍니다. 이미지를 업로드하고 스크립트를 입력하면, HeyGen이 얼굴 표정을 애니메이션으로 만들고 음성을 입혀 단 한 장의 사진으로도 AI 영상을 제작할 수 있습니다. 이는 이미지를 AI를 활용해 영상으로 변환하는 가장 쉬운 방법입니다.
네, 이 AI 동영상 생성기는 소셜 플랫폼용 짧은 동영상 콘텐츠, 설명 영상, 제품 소개 영상을 제작하는 데 완벽합니다. 빠르고 시선을 사로잡으면서도 메시지를 명확하게 전달하는 영상을 만들 수 있도록 설계되었습니다.
HeyGen은 MP4와 WebM 형식으로 내보내기를 지원합니다. 입력 파일로는 JPG, PNG, HEIC, WebP 또는 단순한 SVG를 사용할 수 있습니다. 플랫폼은 내보내기 설정에 맞추어 해상도와 영상 품질을 자동으로 조정합니다.
네. AI 사진-영상 변환 엔진과 얼굴 매핑 기술을 사용하면, 오래되었거나 정적인 사진도 AI 토킹 헤드 영상으로 만들어 AI가 생성한 움직임과 음성이 입 모양과 함께 자연스럽게 동기화되도록 할 수 있습니다.
HeyGen은 온라인에서 무료 이미지-투-비디오 AI 요금을 제공하여, 결제 없이도 기능을 체험하고 첫 번째 AI 영상을 제작해 볼 수 있게 해줍니다. 완전히 무제한은 아니지만, 즉시 놀라운 영상 콘텐츠를 만들 수 있는 최고의 AI 입문 옵션 중 하나입니다. 지금 무료로 AI 생성기를 사용해 보세요.
이 AI 도구를 사용하면 정적인 사진, 제품 사진, 아바타로부터 놀라운 영상 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 마케팅 캠페인, 개인 릴스, AI 기반 애니메이션이 적용된 다이내믹 영상 제작에 매우 적합합니다. 이미지만으로도 영상을 생성할 수 있으며, 편집 기술 없이도 전문적인 영상을 제작할 수 있습니다.
네, HeyGen을 사용하면 이미지를 손쉽게 다이내믹한 동영상으로 변환할 수 있습니다. 슬라이드쇼를 만들든 프로모션 영상 클립을 제작하든, 저희 AI 이미지 투 비디오 생성기를 통해 이미지를 매력적인 비주얼로 손쉽게 바꿀 수 있습니다.
HeyGen은 고급 AI 기술을 활용해 애니메이션, 더빙, 모션 제어, 자동 자막 생성과 같은 동영상 생성 기능을 제공합니다. 하나의 간편한 인터페이스에서 전문적인 품질의 결과를 원하는 팀에게 최적의 AI 동영상 생성 도구입니다. 또한 하나의 플랫폼에서 동영상, 이미지, 오디오를 모두 변환할 수 있는 올인원 AI 변환기로 작동합니다.
물론입니다! HeyGen에 내장된 라이브러리에서 배경 음악을 선택하거나 직접 업로드할 수 있습니다. 또한 HeyGen의 음성 더빙 생성 도구를 사용해 AI 생성 보이스오버를 추가로 입힐 수도 있습니다.
200MB 이하의 선명하고 고화질인 JPG, PNG, HEIC, WebP 또는 단순한 SVG 이미지를 사용할 수 있습니다. 이미지는 가로 최소 300픽셀 이상이어야 하며, 조명이 충분하고 흐릿하지 않아야 합니다. 저작권이 있는 이미지나 안전하지 않은 콘텐츠는 피해주세요. 이미지가 좋을수록 애니메이션이 더 부드럽게 만들어집니다.
네, HeyGen의 사진-영상 변환 기능을 사용하면 사진을 업로드해 실제 같은 AI 생성 영상으로 변환할 수 있습니다. 얼굴을 애니메이션으로 만들고, 음성을 생성하며, 몇 번의 클릭만으로 추억 사진이나 역사적인 이미지를 생동감 있게 되살릴 수 있습니다. AI 이미지 생성기와 영상 제작 도구가 모든 과정을 처리해 주기 때문에, 별도의 제작 경험이 없어도 정적인 사진을 고품질 영상 클립으로 손쉽게 바꿀 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.