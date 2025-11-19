롱폼 영상을 쇼트폼 영상으로 전환한다는 것은, 전체 길이의 녹화본을 소셜 미디어와 모바일 시청에 적합한 짧은 클립으로 만드는 것을 의미합니다. AI가 하이라이트를 자동으로 찾아내고, 불필요한 구간을 잘라내며, 시청과 공유가 쉽도록 클립을 최적의 형식으로 재구성해 주기 때문에, 매우 효과적인 AI 영상 도구로 활용될 수 있습니다.