AI를 활용해 긴 영상을 자동으로 짧은 영상으로 변환하세요. 자막, 스마트 리프레이밍, 빠른 내보내기로 바이럴에 최적화된 클립을 만들어 보세요.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.
Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.
Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.
Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.
Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.
Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.
Heygen이 롱폼 영상을 쇼츠로 만드는 선도적인 도구인 이유
HeyGen은 크리에이터와 팀이 장형 콘텐츠를 고성과의 짧은 영상으로 더 빠르게, 더 높은 수준의 제어와 함께 재가공할 수 있도록 도와줍니다. 지능형 클립 감지, 깔끔한 시각적 포맷팅, 그리고 일관된 숏폼 결과를 위한 프로덕션급 출력 기능을 결합해 제공합니다.
HeyGen은 고급 AI 도구를 활용해 긴 영상을 스캔하고, 효율적인 AI 클리핑을 위해 클립으로 만들 가치가 있는 순간들을 찾아냅니다. 핵심 발언, 반응, 자연스러운 전환 지점을 중심으로 분석하여, 특히 롱폼 영상을 쇼츠 형식으로 변환할 때 각 짧은 영상이 무작위로 잘린 것이 아니라 의도적으로 구성된 것처럼 느껴지도록 합니다.
모든 짧은 영상은 Shorts, Reels 및 피드에 최적화된 형식으로 생성됩니다. 화면 비율, 속도, 자막이 자동으로 처리되므로, 다양한 소셜 미디어 플랫폼에 즉시 게시할 수 있는 클립이 완성됩니다.
하나의 긴 영상을 AI 클리핑 기술을 활용한 클립 메이커로 한 번에 여러 개의 짧은 영상으로 만들어 효율성을 높이세요. 이렇게 하면 같은 영상을 반복해서 다시 편집하지 않고도 짧은 형식의 콘텐츠를 꾸준히 발행하기가 쉬워집니다.
AI 기반 클립 추출
HeyGen은 음성, 속도, 구성 등을 분석해 긴 영상을 맥락과 명확성을 유지한 짧은 클립으로 변환합니다. 어디를 잘라야 할지 감으로 판단하는 대신, 시스템이 독립적으로 완결성을 가지면서도 시선을 사로잡는 집중된 구간들을 생성합니다.
쇼트폼 영상을 위한 스마트 리프레이밍
긴 가로형 동영상은 자동으로 세로 또는 정사각형 레이아웃으로 리프레이밍됩니다. AI가 화자와 핵심 시각 요소를 중앙에 유지해 어색한 크롭을 없애고, 클립이 소셜 피드에 자연스럽게 어울리도록 만듭니다.
기억에 오래 남는 캡션
각 짧은 영상에는 정확한 타이밍의 자동 생성 자막이 포함됩니다. 자막은 접근성을 높이고, 특히 모바일 기기에서 소리 없이 시청할 때도 시청자의 몰입도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
텍스트 컨트롤로 빠르게 편집하기
비디오를 짧은 영상으로 변환하는 AI를 활용하면, 프레임을 수동으로 잘라내는 대신 텍스트와 타이밍을 조정하여 클립을 편집할 수 있습니다. 이러한 텍스트 기반 워크플로우를 통해 동일한 원본 영상을 사용하면서 훅을 다듬고, 전달을 더 타이트하게 만들며, 클립을 빠르게 다시 생성할 수 있습니다.
귀사와 유사한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어내는 방법을 확인해 보세요.
롱 비디오를 숏 비디오로 변환하는 생성기 사용 방법
긴 녹화본에서 짧은 형식의 영상을 네 단계로 간단하게 만들어 보세요.
동영상 파일을 추가하거나 기존 콘텐츠를 가져오세요. HeyGen은 전체 녹화를 분석하여 구조, 속도, 그리고 음성 내용을 파악합니다.
이 시스템은 무료 AI 솔루션을 활용해 하이라이트를 자동으로 식별하고, 긴 영상을 명확하고 흥미로운 구간 위주로 짧은 클립으로 자동 변환합니다.
소셜 미디어 플랫폼에서 최적의 참여를 이끌어낼 수 있도록 자막, 레이아웃, 클립 길이를 조정하세요. 스마트 리프레이밍 기능을 통해 각 쇼트 영상이 세로형이나 정사각형 화면에서도 자연스럽게 보이도록 해주어, TikTok 및 기타 플랫폼에 최적화된 결과를 제공합니다.
소셜 플랫폼에 최적화된 짧은 동영상을 다운로드하거나, AI를 활용한 동영상 기반 숏폼 제작 기능을 통해 캠페인 전반에 재사용하세요. 동일한 소스를 바탕으로 짧은 동영상을 다시 생성하면 손쉽게 최신 상태로 업데이트할 수 있습니다.
롱폼 영상을 쇼트폼 영상으로 전환한다는 것은, 전체 길이의 녹화본을 소셜 미디어와 모바일 시청에 적합한 짧은 클립으로 만드는 것을 의미합니다. AI가 하이라이트를 자동으로 찾아내고, 불필요한 구간을 잘라내며, 시청과 공유가 쉽도록 클립을 최적의 형식으로 재구성해 주기 때문에, 매우 효과적인 AI 영상 도구로 활용될 수 있습니다.
HeyGen은 AI를 활용해 말투, 강세, 말하는 속도 등을 분석하여 자연스러운 하이라이트 클립을 찾아냅니다. 이러한 방식으로, 중간에 뚝 끊긴 느낌이 아니라 완결성과 의미가 살아 있는 짧은 영상을 만들어 줍니다.
네, AI 도구를 활용하면 작업 과정을 훨씬 더 효율적으로 만들 수 있습니다. 클립 길이를 조정하거나 다양한 버전을 다시 생성할 수 있으며, 이러한 유연성을 통해 특히 클립 메이커를 사용할 때 플랫폼별·시청자별 선호도에 맞춰 쇼트 영상을 최적화할 수 있습니다.
짧은 영상은 인기 플랫폼에 맞는 올바른 화면 비율, 자막, 그리고 속도로 제작되어 TikTok용 영상 콘텐츠에 이상적입니다. 이를 통해 게시 속도가 빨라지고 추가 편집이 필요한 부분이 줄어듭니다.
텍스트와 타이밍 조정을 통한 편집은 동영상 편집기의 기능으로 더욱 향상됩니다. 이를 통해 복잡한 타임라인 편집 없이도 훅이나 문구를 손쉽게 다듬을 수 있습니다.
토킹 헤드 영상, 팟캐스트, 웨비나, 데모, 교육용 녹화본은 특히 TikTok 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 매우 효과적입니다. 말이 또렷하고 구성(구조)이 잘 짜여 있을수록 AI가 더 완성도 높은 짧은 클립을 만들어낼 수 있습니다.
대부분의 리퍼포징 워크플로우에서는 그렇습니다. AI가 컷 편집, 프레이밍, 자막 작업을 처리해 주기 때문에, 팀은 수동 편집 대신 콘텐츠 전략에 집중할 수 있습니다.
네. 하나의 긴 영상으로도 하나의 워크플로우에서 여러 개의 짧은 영상을 만들어낼 수 있어, 꾸준한 쇼트폼 콘텐츠 발행에 매우 적합합니다.
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