HeyGen의 인스턴트 아바타로 재사용 가능한 디지털 버전을 만들어 보세요. 한 번만 짧은 영상을 녹화하면, 당신의 아바타가 자연스럽고 또렷하며 일관된 말투로 스크립트를 전달하는 AI 영상을 무제한으로 생성할 수 있습니다.
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Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.
Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.
Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.
Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.
Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.
Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.
HeyGen이 최고의 즉석 아바타 메이커인 이유
인스턴트 아바타는 카메라에 직접 나오지 않아도 되도록 부담을 줄이면서도 인간적인 연결은 그대로 유지해, 개인화된 콘텐츠를 더 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. HeyGen을 사용하면 한 번만 자신의 외모와 말하는 방식을 캡처해 두고, 그 후에는 진정성과 속도를 희생하지 않으면서 교육, 마케팅, 영업, 사내 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 반복해서 활용할 수 있습니다.
당신의 인스턴트 아바타는 무제한 영상에 활용할 수 있는 재사용 가능한 비디오 에셋이 됩니다. 이를 통해 매번 새로 촬영할 필요가 없어지며, 다양한 콘텐츠에서 얼굴과 목소리를 일관되게 유지할 수 있습니다.
녹화부터 활용 가능한 아바타 생성까지의 과정은 의도적으로 단순하고 빠르게 설계되어 있습니다. 팀은 제작 지연이나 기술적 부담 없이 아이디어 단계에서 완성된 영상까지 신속하게 진행할 수 있습니다.
인스턴트 아바타를 사용하면 완벽한 조명, 여러 번의 촬영, 카메라에 대한 긴장 없이도 화면에 등장할 수 있습니다. 언제나 매끄럽고 프로페셔널한 전달력을 유지할 수 있습니다.
빠른 셀프 아바타 제작
휴대폰이나 웹캠으로 짧게 자신을 촬영해 즉시 아바타를 만들어 보세요. 시스템이 얼굴 구조, 자세, 자연스러운 분위기를 빠르게 포착해 당신의 정체성을 반영하는 맞춤형 아바타를 생성합니다. 이를 통해 복잡한 설정이나 장비 없이도 아바타 기반 영상을 바로 제작할 수 있어, 나만의 맞춤 아바타를 손쉽게 만들 수 있습니다.
자연스러운 얼굴 움직임과 표정
인스턴트 아바타는 스크립트를 말하는 동안 실제에 가까운 얼굴 움직임을 생성합니다. 미세한 머리 움직임, 눈맞춤, 표정까지 그대로 살려, 커스텀 아바타가 딱딱하거나 인위적으로 보이지 않도록 합니다. 이를 통해 시청자는 영상을 보면서 실제 사람과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.
음성 톤에 맞춘 연설 전달
당신의 아바타는 시각적 타이밍에 맞춰 명확하고 자연스러운 음성으로 스크립트를 전달합니다. 발음과 말 속도는 특히 토킹 아바타를 사용할 때도 쉽게 이해할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 이를 통해 별도의 음성 편집 없이도 부드러운 시청 경험을 제공하며, 프레젠테이션에서 AI 아바타를 활용할 수 있게 해줍니다.
재녹음 없이 스크립트 업데이트
정보가 변경되면 스크립트만 수정해서 영상을 다시 생성하면 됩니다. 아바타는 그대로 유지된 상태에서 메시지만 즉시 업데이트되므로, 재촬영이나 반복 녹음이 필요 없습니다.
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인스턴트 아바타 메이커 사용 방법
네 가지 간단한 단계로 즉시 아바타를 만들고 활용하세요.
휴대폰이나 웹캠을 사용해 조명이 잘 갖춰진 환경에서 짧은 영상을 촬영하세요. 스튜디오나 전문 장비는 필요하지 않습니다.
HeyGen은 녹화를 처리해 재사용 가능한 디지털 아바타를 생성하여, 손쉽게 매력적인 영상을 만들 수 있도록 해줍니다. 사용 전에 검토하고 승인하세요.
아바타가 말하게 할 텍스트를 작성하거나 붙여넣으세요. 언어와 전달 방식을 선택하세요.
동영상을 제작한 뒤 웹사이트, 사내 도구 또는 소셜 플랫폼에 게시하거나 다운로드하세요.
인스턴트 아바타는 짧은 녹화를 기반으로 만들어지는, 재사용 가능한 디지털 분신입니다. 이를 통해 매번 직접 촬영하지 않고도 AI가 생성한 영상에 화면 속 본인으로 등장할 수 있어, 개인적인 존재감은 유지하면서도 영상 제작 속도를 크게 높일 수 있습니다.
인스턴트 아바타를 만들려면 짧은 녹화와 간단한 처리 시간만 필요합니다. 대부분의 경우, 긴 제작 과정을 기다릴 필요 없이 같은 날 바로 AI 영상 생성기로 동영상을 만들기 시작할 수 있습니다.
전문 장비는 필요하지 않습니다. 조명이 잘 갖춰진 휴대폰이나 웹캠만 있으면, 대부분의 비즈니스 및 교육용 사례에 적합한 고품질 인스턴트 아바타를 만들 수 있습니다.
네. 아바타가 한 번 생성되면 언제든지 스크립트를 변경하고 영상을 다시 생성할 수 있습니다. 콘텐츠를 업데이트할 때마다 직접 다시 촬영할 필요는 없습니다.
네. 인스턴트 아바타는 귀하의 워크스페이스로만 제한되며 다른 사람이 접근할 수 없습니다. 이를 통해 귀하의 신원과 콘텐츠가 안전하게 보호됩니다.
인스턴트 아바타는 교육, 온보딩, 영업, 마케팅, 사내 공지, 지원 콘텐츠 등에 효과적으로 활용할 수 있습니다. 동일한 아바타를 여러 형식에서 재사용할 수 있습니다.
네. 동일한 아바타를 사용해 여러 언어로 영상을 생성하려면 video translator를 사용하면 됩니다. 이를 통해 추가 녹음 없이도 효율적으로 현지화할 수 있어, 다양한 시청자를 위한 매력적인 콘텐츠를 더 쉽게 제작할 수 있습니다.
사용자님의 인스턴트 아바타를 사용해 생성된 모든 영상에 대한 소유권은 전적으로 사용자님께 있습니다. 콘텐츠는 언제나 전적으로 사용자님의 통제 아래에 유지됩니다.
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