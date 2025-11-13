휴대폰이나 웹캠으로 짧게 자신을 촬영해 즉시 아바타를 만들어 보세요. 시스템이 얼굴 구조, 자세, 자연스러운 분위기를 빠르게 포착해 당신의 정체성을 반영하는 맞춤형 아바타를 생성합니다. 이를 통해 복잡한 설정이나 장비 없이도 아바타 기반 영상을 바로 제작할 수 있어, 나만의 맞춤 아바타를 손쉽게 만들 수 있습니다.