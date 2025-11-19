HeyGen이 최고의 디지털 휴먼 제작 도구인 이유

HeyGen은 실제 비즈니스 활용을 위해 디지털 휴먼을 실용적으로 제공합니다. 팀은 일관되고 제어 가능한 인간형 영상 프레젠터를 만들어, 라이브 제작의 한계 없이 다양한 채널과 언어, 그리고 여러 유형의 고객에게 명확하게 설명하고 안내하며 소통할 수 있습니다.