HeyGen의 AI 비디오 생성기를 사용해 명확하고 사람 같은 영상 커뮤니케이션을 제공하는 디지털 휴먼을 만들어 보세요. 텍스트나 이미지를 카메라, 배우, 복잡한 제작 과정 없이 자연스러운 음성, 표정, 다국어 전달이 가능한 전문 디지털 휴먼 영상으로 변환할 수 있습니다.
무료 이미지 → 동영상 생성기를 사용해 보세요
Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.
Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.
Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.
Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.
Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.
Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.
HeyGen이 최고의 디지털 휴먼 제작 도구인 이유
HeyGen은 실제 비즈니스 활용을 위해 디지털 휴먼을 실용적으로 제공합니다. 팀은 일관되고 제어 가능한 인간형 영상 프레젠터를 만들어, 라이브 제작의 한계 없이 다양한 채널과 언어, 그리고 여러 유형의 고객에게 명확하게 설명하고 안내하며 소통할 수 있습니다.
디지털 휴먼은 언제나 동일한 얼굴, 목소리, 전달 방식으로 콘텐츠를 제공합니다. 이를 통해 라이브 발표자에게서 발생하는 변동성을 제거하고, 캠페인·지역·팀 전반에 걸쳐 일관되고 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션을 보장합니다.
모든 디지털 휴먼은 승인된 스크립트와 콘텐츠만을 따릅니다. 이를 통해 메시지가 정확하고 규정을 준수하며 비즈니스 목표에 부합하도록 유지하는 동시에, 예측 불가능한 응답을 방지할 수 있습니다.
디지털 휴먼을 대규모로 생성하고, 업데이트하며, 현지화하세요. 하나의 스크립트만으로도 추가 녹음이나 제작 작업 없이 수백 개의 메타휴먼 영상 제작을 지원할 수 있습니다.
지속적인 디지털 발표자 아이덴티티
브랜드, 제품 또는 조직을 위해 장기적인 프레젠터 역할을 하는 디지털 휴먼을 만들어 보세요. 동일한 디지털 휴먼이 영상, 업데이트, 캠페인 전반에 걸쳐 등장하여, 라이브 출연자에 대한 의존도를 줄이는 동시에 친숙함과 신뢰를 쌓을 수 있습니다.
텍스트 기반 성능 제공 관리
디지털 휴먼은 전적으로 텍스트로 구동됩니다. 스크립트에서 말의 속도, 강조, 구조를 직접 조정하면, HeyGen이 재녹음이나 수동 편집 없이 그에 맞는 애니메이션 퍼포먼스를 자동으로 생성합니다.
고품질 얼굴 연기 퍼포먼스
디지털 휴먼은 음성과 완벽히 맞물린 사실적인 얼굴 움직임을 제공합니다. 미묘한 표정, 시선 처리, 입 모양까지 정교하게 동기화되어, 진지한 커뮤니케이션에 적합한 세련되고 전문적인 느낌의 영상을 만들어 냅니다.
글로벌 언어 일관성
동일한 시각적 아이덴티티를 유지하면서 175개 이상의 언어로 말하는 디지털 휴먼을 만들어 보세요. 비디오 번역은 디지털 휴먼 기술 덕분에 발표자를 따로 고용하거나 별도의 영상을 제작할 필요 없이, 지역별로 일관된 콘텐츠 전달을 가능하게 합니다.
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
AI 디지털 휴먼 메이커 사용 방법
텍스트를 영상 커뮤니케이션으로 전환하는 명확한 4단계 워크플로를 통해 디지털 휴먼을 제작하세요.
디지털 휴먼의 외형과 표현 스타일을 선택하세요. 디지털 휴먼 아바타의 언어, 말투, 그리고 커뮤니케이션 목적을 정의하세요.
메시지를 텍스트로 추가하세요. HeyGen이 구조와 속도를 분석해 자연스럽고 따라가기 쉬운 전달을 준비합니다.
음성 스타일, 자막, 레이아웃, 브랜딩을 조정하세요. 디지털 휴먼이 귀하의 타깃 고객과 사용 사례에 잘 부합하도록 설정해야 합니다.
최종 디지털 휴먼 영상을 생성한 뒤 웹사이트, 플랫폼 또는 내부 시스템 전반에 공유하세요. 텍스트만 수정해 실시간 변화를 언제든지 반영할 수 있습니다.
Digital humans are AI generated human video presenters that deliver spoken content through realistic video. They are used to communicate information, guidance, and messages without live presenters.
디지털 휴먼은 고객 안내, 교육 및 트레이닝, 브랜드 커뮤니케이션, 그리고 일관성과 확장성이 요구되는 내부 커뮤니케이션에 활용됩니다.
네. HeyGen 디지털 휴먼은 다국어 영상 생성과 영상 번역기를 통해 동일한 시각적 아이덴티티를 유지하면서 175개 이상의 언어로 말할 수 있습니다.
아니요. 디지털 휴먼은 전적으로 텍스트만으로 생성됩니다. 카메라, 마이크, 스튜디오, 또는 라이브 녹화 세션은 전혀 필요하지 않습니다.
업데이트는 간단하며, 더 나은 참여를 위해 애니메이션 효과를 줄 수도 있습니다. 스크립트만 수정해서 영상을 다시 생성하면 되며, 다시 녹화하거나 콘텐츠를 처음부터 만들 필요가 없습니다.
Yes. You can customize voice style, captions, layouts, colors, and visual presentation to match your brand requirements.
HeyGen은 자연스러운 말 속도, 입 모양 동기화, 그리고 표정이 살아 있는 얼굴 움직임을 구현하여, 전문 및 엔터프라이즈 커뮤니케이션에 적합한 결과물을 제공합니다.
네. HeyGen은 엔터프라이즈급 보안 기준을 준수하며, 모든 스크립트와 생성된 디지털 휴먼 영상은 사용자의 통제하에 유지되어 가상 휴먼 콘텐츠의 무결성이 보장됩니다.
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