속도와 명확성에 최적화된 AI 광고 생성기로 바로 활용 가능한 퍼포먼스 영상 광고를 제작하세요. 제품, 오퍼, 또는 스크립트만 있으면 시각 요소, 음성, 자막, 템포까지 자동으로 처리된 완성형 광고 영상을 만들어 드립니다. 촬영이나 복잡한 편집은 전혀 필요 없습니다.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.
Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.
Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.
Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.
Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.
Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.
HeyGen이 최고의 AI 광고 생성기인 이유는?
HeyGen은 어떤 스크립트든 몇 분 만에 고품질 동영상 광고로 만들어 줍니다. 아이디어, 스크립트, 혹은 몇 개의 핵심 bullet point만으로 시작해 사실적인 토킹 장면을 생성하고, 기존의 전통적인 제작 워크플로 없이 광고를 완성하세요.
스크립트를 몇 분 만에 완성도 높은 영상으로 바꾸세요. 촬영, 재촬영, 복잡한 편집 작업보다 훨씬 빠르고 비용도 적게 듭니다.
간단하고 직관적인 워크플로로 전문가 수준의 영상을 제작하세요. 편집 경험도, 기술적인 설정도 필요 없습니다. 그냥 글을 쓰고, 생성하고, 다듬기만 하면 됩니다.
첫 번째 초안부터 최종 내보내기까지, HeyGen의 텍스트 기반 편집기는 전체 작업 흐름을 간소화합니다. 대사를 수정하고, 속도를 조절하고, 장면을 다듬으며, 타임라인이 아니라 문서를 편집하듯 빠르게 반복 작업을 진행하세요.
프롬프트 및 제품 기반 생성
간단한 브리프, 스크립트, 또는 제품 정보를 입력해 광고 콘텐츠를 만들어 보세요. AI 광고 생성기는 이 입력값들을 바탕으로 장면 구성, 시각 요소, 내레이션까지 광고 목표에 맞춘 완성형 영상 광고로 변환합니다.
스크립트 기반 AI 동영상 생성기
텍스트를 직접 다루며 훅, 혜택, 오퍼를 세밀하게 다듬으세요. AI 영상 생성기가 영상, 음성, 자막을 자동으로 업데이트해 주어 광고 버전 테스트를 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다.
플랫폼에 최적화된 형식과 속도
소셜 피드, 프리롤, 다양한 게재 위치에 맞게 크기와 속도가 최적화된 광고를 생성하세요. 자동 포맷팅으로 채널 전반에서 영상이 네이티브하고 스크롤 친화적으로 느껴지도록 합니다.
전환을 이끄는 자막과 음성
자동 생성 자막과 자연스러운 음성 전달을 통해 AI 기반 고효율 광고의 명확성과 접근성을 높일 수 있습니다. 소리가 없는 상태로 시청하더라도 광고 효과가 유지되므로 Facebook, LinkedIn과 같은 플랫폼에 특히 적합합니다.
귀사와 같은 기업들이 시장에서 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 활용해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
AI 광고 생성기 사용 방법
네 가지 간단한 단계로 AI 생성 영상 광고를 제작하세요.
간단한 스크립트나 제품 정보를 입력해 고성능 광고 영상을 만들어 보세요. 시스템이 AI 기반 광고 특화 영상 제작을 위해 콘텐츠를 자동으로 준비합니다.
텍스트에서 바로 훅, 베네핏, 오퍼를 수정하세요. AI 도구가 장면 구성과 속도를 자동으로 조정해 광고 제작 과정을 최적화하고 전환율을 높여 줍니다.
레이아웃, 자막, 브랜딩, 내레이션 스타일을 선택하세요. 타이밍과 립싱크는 플랫폼에서 자동으로 처리됩니다.
최종 광고 영상을 렌더링하고 내보내어 광고 캠페인에 활용하세요. 새로운 각도를 테스트하고 싶을 때마다 언제든지 업데이트하고 다시 생성할 수 있습니다.
AI 광고 생성기는 텍스트, 프롬프트 또는 제품 정보를 기반으로 성과가 뛰어난 광고 영상을 만들어 줍니다. 촬영, 편집 소프트웨어, 제작 전문 지식 없이도 팀이 영상 광고를 집행할 수 있도록, 시각 요소와 내레이션, 자막, 영상 흐름을 자동으로 구성해 줍니다.
짧은 소셜 광고, 제품 프로모션, 서비스 광고, 기능 발표, 그리고 다양한 캠페인 버전을 만들 수 있습니다. AI 광고 생성기는 디지털 채널 전반에서 간결하면서도 전환에 초점을 맞춘 동영상 광고를 제작하도록 설계되었습니다.
대부분의 광고 영상은 AI 기술을 활용해 몇 분 안에 제작됩니다. 편집이 텍스트 수준에서 이루어지기 때문에, 메시지를 수정하거나 새로운 훅을 테스트하는 작업이 기존의 영상 편집 방식보다 AI 기반 워크플로우에서 훨씬 더 빠르게 진행됩니다.
네, 최고의 AI 도구를 활용하면 광고 효과를 높일 수 있습니다. 브랜드 색상, 레이아웃, 시각적 스타일을 적용해 모든 광고 영상이 브랜드 가이드라인에 부합하도록 하고, 캠페인 전반에 걸쳐 메시지 일관성도 유지할 수 있습니다.
네. 영상은 플랫폼에 바로 사용할 수 있는 형식으로 생성되며, 적절한 속도, 자막, 화면 비율이 적용되어 있어 소셜 및 광고 플랫폼 전반에 손쉽게 게시할 수 있습니다.
네. 동일한 입력으로부터 여러 가지 버전을 생성해, 광고를 처음부터 다시 만들 필요 없이 다양한 훅, 비주얼, 메시지 각도를 테스트할 수 있습니다.
아니요. 이 워크플로는 영상 편집자가 아닌 분들을 위해 설계되었습니다. 사용자는 텍스트와 설정만 다루면 되고, 타이밍·비주얼·제작 관련 세부 사항은 모두 AI가 처리합니다.
광고 영상은 표준 MP4 파일로 내보내지므로 광고 플랫폼, 소셜 네트워크, 내부 캠페인 도구 등에 손쉽게 업로드할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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