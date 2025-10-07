1단계 광고 아이디어를 추가하세요 간단한 스크립트나 제품 정보를 입력해 고성능 광고 영상을 만들어 보세요. 시스템이 AI 기반 광고 특화 영상 제작을 위해 콘텐츠를 자동으로 준비합니다.

2단계 메시지를 구체화하세요 텍스트에서 바로 훅, 베네핏, 오퍼를 수정하세요. AI 도구가 장면 구성과 속도를 자동으로 조정해 광고 제작 과정을 최적화하고 전환율을 높여 줍니다.

3단계 비주얼과 음성을 원하는 대로 설정하세요 레이아웃, 자막, 브랜딩, 내레이션 스타일을 선택하세요. 타이밍과 립싱크는 플랫폼에서 자동으로 처리됩니다.