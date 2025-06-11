HeyGen은 음성을 자동으로 텍스트로 변환하고 화자 전환을 감지하여, 인터뷰·패널·다중 화자 녹음에서도 자막이 정확하게 유지되도록 합니다. 시스템은 지능적으로 문장 부호를 적용하고 가독성을 위해 줄바꿈을 조정해, 깔끔한 자막 트랙을 생성하며, 이를 자막 생성기를 사용해 SRT 및 VTT 파일로 편집하거나 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 수동 전사에 비해 수 시간을 절약하고, 온라인 동영상에서 자막에 의존하는 시청자들에게 접근성을 보장합니다.