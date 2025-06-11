동영상을 업로드하거나 링크를 붙여넣기만 하면 몇 분 안에 정확하고 편집 가능한 자막을 얻을 수 있습니다. HeyGen은 오디오를 자동으로 받아쓰고 타이밍을 맞춘 뒤, SRT 파일 또는 영상에 입혀진 자막 형태로 내보내어 수동 자막 작업 없이도 다양한 플랫폼에서 콘텐츠를 쉽게 접근하고 최적화할 수 있도록 도와줍니다.
무료 이미지 투 비디오 생성기를 사용해 보세요
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
동영상에 자막을 추가하는 데 가장 적합한 도구가 HeyGen인 이유
HeyGen은 빠른 전사, 사람처럼 자연스러운 타이밍, 그리고 간편한 스타일링 컨트롤을 결합해 팀과 크리에이터가 대규모로 손쉽게 영상에 자막을 추가할 수 있도록 해줍니다. 복잡한 도구 없이도 시청 유지율을 높이고, 참여도를 끌어올리며, 접근성 기준을 충족하세요.
구두점과 화자 인식을 포함한 캡션을 몇 분 만에 생성하세요. HeyGen은 자주 발생하는 오류를 자동으로 교정하고 각 줄에 타임스탬프를 추가해, 자막이 자연스러운 말의 흐름과 정확히 맞아떨어지면서도 가독성을 유지하도록 합니다.
폰트, 크기, 위치, 애니메이션을 자유롭게 선택하세요. 대본을 직접 수정하거나 제안된 수정 사항을 적용한 뒤, 소셜 플랫폼과 웹 플레이어에 최적화된 형식으로 SRT, VTT 또는 번인 자막 버전을 내보낼 수 있습니다.
비디오 번역 도구로 자막이 포함된 배치와 현지화된 자막 트랙을 제작하세요. 재녹음이나 수동 번역 없이도 글로벌 시청자를 위해 다국어 자막과 내보내기를 손쉽게 생성할 수 있습니다.
화자 구분이 포함된 자동 자막 생성
HeyGen은 음성을 자동으로 텍스트로 변환하고 화자 전환을 감지하여, 인터뷰·패널·다중 화자 녹음에서도 자막이 정확하게 유지되도록 합니다. 시스템은 지능적으로 문장 부호를 적용하고 가독성을 위해 줄바꿈을 조정해, 깔끔한 자막 트랙을 생성하며, 이를 자막 생성기를 사용해 SRT 및 VTT 파일로 편집하거나 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 수동 전사에 비해 수 시간을 절약하고, 온라인 동영상에서 자막에 의존하는 시청자들에게 접근성을 보장합니다.
정확한 타이밍과 프레임 단위 정밀 정렬
자막은 음성과 음절 및 구 단위까지 정밀하게 맞춰져, 말하는 흐름에 자연스럽게 따라 나타납니다. HeyGen의 타이밍 엔진은 말 사이의 멈춤, 겹치는 대사, 배경 음악까지 고려해 자막이 중요한 장면을 가리지 않도록 조정하여, 영상 편집에 필수적인 도구가 됩니다. 내보내기 파일은 타임코드가 정확히 맞는 형식으로 제공되어, 폐쇄 자막, 소셜 업로드, 방송 워크플로우에 바로 사용할 수 있습니다.
스타일 제어 및 플랫폼 프리셋
브랜드 폰트, 색상, 세이프 에어리어 마진, 애니메이션 자막 스타일을 한 번의 클릭으로 적용하세요. HeyGen에는 Facebook, Instagram, YouTube, TikTok용 프리셋이 포함되어 있어 화면비가 달라져도 자막 가독성이 유지됩니다. 소셜용 번인 자막이 필요하든, 스트리밍 플레이어에서 켜고 끌 수 있는 소프트 자막 파일이 필요하든, 다양한 스타일 옵션을 통해 동영상이 브랜드 아이덴티티를 유지하고 각 플랫폼 규정에도 부합하도록 만들 수 있습니다.
일괄 자막 제작 및 현지화 워크플로우
CSV 데이터 매핑이나 폴더 업로드를 통해 템플릿에 한 번에 여러 개의 영상을 처리하세요. HeyGen은 각 언어별로 캡션, 현지화된 자막 트랙, 내보내기 번들을 자동으로 생성합니다. 동영상 번역 기능과 결합하면, 새 마스터 영상을 제작할 필요 없이 번역된 보이스오버와 동기화된 자막을 빠르게 만들어 도달 범위를 확장할 수 있습니다.
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HeyGen으로 대규모 동영상에 자막을 추가하는 방법
네 단계만 거치면 동영상에 자막을 쉽게 추가할 수 있습니다.
동영상 파일을 업로드하거나 공개 링크를 붙여넣으세요. HeyGen은 일반적인 형식과 클라우드 가져오기를 지원하므로 바로 시작할 수 있습니다.
음성 언어를 선택한 뒤 전사를 실행하세요. HeyGen은 화자를 자동으로 구분하고, 문장 부호를 삽입하며, 오디오와 자막 줄을 정밀하게 맞춰 정확한 타이밍을 제공합니다. 이를 통해 자막을 생성하는 강력한 영상 편집 도구로 활용할 수 있습니다.
대본을 검토하고 필요한 문장을 수정한 뒤, 자막 스타일이나 플랫폼 프리셋을 선택하세요. 자막을 영상에 바로 입혀서 굽기 처리하거나, 시청자가 켜고 끌 수 있는 소프트 자막으로 유지할 수 있습니다.
피드, 스토리, 웹 플레이어에 최적화된 SRT, VTT 또는 번인 MP4 파일로 내보내 동영상 자막의 접근성을 높이세요. 일괄 내보내기를 사용해 여러 언어 번들을 만들고 광고 관리자에 바로 업로드할 수 있는 에셋을 준비하세요.
동영상을 업로드하거나 링크를 붙여넣고, 음성 언어를 선택한 뒤 자동 전사를 실행하세요. 필요하다면 전사 내용을 편집하고, 스타일이나 내보내기 옵션을 선택한 다음, 배포에 바로 사용할 수 있도록 SRT, VTT 또는 번인(자막 입힌) 동영상 파일로 내보내세요.
HeyGen은 구두점과 화자 인식을 포함한 고정확도 자동 자막을 제공합니다. 정확도는 오디오의 선명도와 배경 소음 수준에 따라 달라집니다. 100% 정확도를 보장하기 위해 사용자가 직접 대본을 편집할 수 있으며, 자막 생성기를 사용해 최종 자막 파일을 내보낼 수 있습니다.
SRT와 VTT와 같은 소프트 자막 파일을 내보내, 자막 온·오프를 지원하는 플레이어에서 사용하거나, 자막이 영상에 직접 입혀진 번인 MP4로 내보내 시청 경험을 향상시킬 수 있습니다. HeyGen은 또한 여러 언어 버전을 일괄 내보내기용으로 패키징하여, 하나의 영상에 여러 언어의 자막을 손쉽게 추가할 수 있도록 합니다.
네. 글꼴, 크기, 색상, 배경 박스, 안전 영역 여백까지 모두 원하는 대로 설정할 수 있습니다. HeyGen에는 소셜 플랫폼에 최적화된 프리셋이 포함되어 있어, 자막이 휴대폰과 데스크톱에서 모두 잘 보이도록 유지해 줍니다.
네. video translator를 사용하여 번역된 스크립트와 자막 트랙을 생성하세요. HeyGen은 번역된 자막의 타이밍을 조정해 각 언어의 현지화된 영상이 자연스럽게 느껴지도록 동기화합니다.
네. 배치 워크플로를 사용해 폴더를 처리하거나 CSV 항목을 템플릿에 매핑할 수 있습니다. HeyGen이 작업에 포함된 모든 동영상에 대해 자막을 생성하고, 현지화된 트랙을 만들며, 내보내기 번들을 생성합니다.
검색 가능한 대본과 영상에 직접 입힌 자막은 접근성을 높이고 페이지 체류 시간을 늘려, 유기적 노출 향상에 도움이 됩니다. SRT/VTT 파일은 플랫폼이 음성 콘텐츠를 더 잘 인덱싱하도록 도와 검색 가능성을 높이고, 동영상 자막의 노출을 강화합니다.
HeyGen은 업로드 파일을 암호화하고 생성된 에셋을 안전하게 보관하여, 사용자의 영상 편집 프로젝트가 안전하게 보호되도록 합니다. 사용자는 콘텐츠에 대한 소유권을 유지하며, 개인정보 보호 요구에 따라 공유, 보관 기간, 내보내기 설정을 직접 관리할 수 있습니다.
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