“학습자들로부터 매우 긍정적인 피드백을 받았습니다. 그들은 애니메이션 아바타가 짧고 간결하게 설명해주기 때문에 내용을 따라가기 쉽다고 느낍니다,”라고 탄야가 설명합니다. “우리는 단순한 교육용 비디오에서 비디오 촬영에 대한 높은 비용을 피하면서 매우 현실적인 아바타와 음성 해설이 있는 더 전문적인 비디오로 전환했습니다.”

탄야는 트레이너들에게도 긍정적인 영향을 주목합니다: "우리는 학습자들뿐만 아니라 트레이너들로부터도 열정을 느낍니다; 그들은 HeyGen 덕분에 교육 콘텐츠를 만드는 데 더욱 동기를 부여받고 있습니다. 전반적으로, 이것은 우리 교재 개발에 있어 큰 도약입니다.”

일관성을 가지고 다국어 교육 커리큘럼을 확장하기

흥미로운 교육 비디오 콘텐츠를 만들기 위한 접근 가능한 방법을 찾는 것이 첫 번째 단계이며, 다음 도전은 다양한 언어로 교육 과정을 효율적으로 확장하여 다양한 요구를 충족시키는 것에 있습니다.

HeyGen의 번역 기능은 코마츠가 콘텐츠를 다양한 언어로 변환하는 데 필요한 적절한 도구였습니다. 플랫폼의 스크립트 생성 기능은 웹사이트 URL로부터 실용적인 초안을 생성합니다.

"유럽에서 우리는 일반적으로 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어로 교육 콘텐츠를 제공합니다. 우리는 보통 영어로 원본 콘텐츠를 먼저 만들고, HeyGen의 번역 기능을 사용하여 몇 번의 클릭만으로 번역된 버전을 제공할 수 있습니다. 이것은 우리에게 큰 추가 가치입니다."라고 탄야가 말했습니다. 새로운 프로세스는 시간과 예산 측면에서 더 효율적이며 팀이 단일 소스 자료를 효율적으로 사용할 수 있게 합니다.

코마츠 유럽이 제시한 새로운 개발에 영감을 받아, 전 세계의 다른 코마츠 법인들이 접근 방식을 채택하고 전략적으로 헤이젠의 능력을 그들의 교육 자료 개발 계획에 구현하기 시작했습니다.

“번역 기능은 우리에게 전 세계적으로 더 많은 이점을 가져다주고 있습니다,”라고 탄야가 말합니다. “예를 들어, 우리는 모든 코마츠 법인의 모든 직원을 대상으로 한 ‘인간 권리 이해 훈련’을 설계했으며, 이 훈련은 HeyGen 덕분에 쉽고 일관되게 14개 언어로 번역되었습니다.”

오늘날, 코마츠 교육 자료는 전 세계적으로 HeyGen과 코마츠 스튜디오 아바타를 사용하여 번역되고, 스크립트 작성되며, 애니메이션 처리되고 있습니다. HeyGen의 브랜딩 도구 덕분에 여러 나라와 문화에 걸쳐 일관된 스타일이 보장됩니다.

“모든 교육 비디오가 하나의 아바타에 의해 일관된 스타일로 해설되는 것은 브랜드 인지도를 강화하는 것입니다. 교육 비디오 전반에 걸쳐 코마츠 스튜디오 아바타와 통일된 시각 스타일을 일관되게 사용하는 것은 전 세계적으로 인식할 수 있는 브랜드 존재감을 만듭니다.”

- 탄야 보고차로바, 교육 설계 전문가

학습자의 참여도가 크게 향상되었으며 탐색할 가능성이 매우 넓어졌습니다

결과가 그 자체로 말해줍니다. Komatsu에서 교육 팀은 이제 80-90%의 시청자들이 전체 비디오를 끝까지 시청한다고 관찰했으며, 이전에는 시청자들이 종종 10분 후에 시청을 중단했습니다. 더욱이, 퀴즈 결과가 향상되어 직원들이 내용을 더 효과적으로 기억하고 있음을 보여줍니다.

“지식 전달을 더 매력적이고 다양한 언어로 접근하기 쉽게 만듦으로써, HeyGen은 전 세계 고객, 파트너, 동료들과 함께 가치를 창출한다는 우리 브랜드 약속에 기여하는 데 있어 우리 글로벌 네트워크를 강화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다,”라고 사라가 말합니다.

“앞으로, 우리는 HeyGen의 사용 범위를 넓힐 계획입니다. 예를 들어, 마케팅 팀은 주요 건설 박람회를 위한 환영 비디오와 같은 이니셔티브에 이미 HeyGen을 실험해 보았습니다. 그들과 함께, 우리는 웹사이트와 소셜 미디어를 위한 짧은 설명 비디오를 만드는 가능성도 탐구하고 있습니다. HeyGen을 사용하면 가능성이 매우 넓고 우리는 Komatsu 전반에 걸쳐 계속해서 그 가능성을 탐구하고 있습니다,”라고 Sarah가 마무리했습니다.