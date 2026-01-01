Willkommen zu Ihrem KI-L&D-Video-Startleitfaden
Sie möchten mehr Videoinhalte erstellen, fühlen sich aber durch begrenzte Zeit, Budget oder Produktionsressourcen ausgebremst? Damit sind Sie nicht allein. Die gute Nachricht: Mit HeyGen können Sie Videos produzieren, übersetzen und anpassen, die sogar besser aussehen als herkömmliche Produktionen – bei einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands.
Dieser Leitfaden richtet sich an Learning Professionals, Instructional Designer und Ersteller von Schulungsinhalten, die mit KI-Videos den nächsten Schritt gehen möchten. Sie erfahren, wie Sie von der Idee zum Kurs gelangen und hochwertige, skalierbare Inhalte erstellen – ganz ohne Kameras, Studios oder On‑Screen‑Talente.
Wichtigste Anwendungsfälle: Wie Learning-Profis HeyGen einsetzen
HeyGen ist mehr als nur ein Videotool. Es ist eine kreative Engine für Learning Professionals, die schnell arbeiten, Inhalte skalieren und Ergebnisse erzielen müssen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Von Kursen bis hin zu mehrsprachigen Schulungsvideos – so nutzen Learning Professionals in allen Funktionen HeyGen, um wirkungsstarke Videos in großem Umfang zu erstellen.
Lernkurse
Ideal für: Instructional Designer, Learning & Development, Personalwesen, Vertriebsunterstützung
Schulung & Onboarding
Ideal für: Instructional Designer, Learning & Development, Vertriebsförderung, Personalwesen, Compliance, Interne Kommunikation
Übersetzung & Barrierefreiheit
Ideal für: Instructional Designer, Kommunikation, Learning & Development, HR, Compliance
Warum Video im Bereich Lernen & Entwicklung heute unverzichtbar ist
- Medium Nr. 1 um das Engagement der Lernenden zu steigern und das Behalten von Wissen zu verbessern, ist Video
- 83 % der befragten Lernendenziehen es vor, Videos statt Audio oder Text anzusehen
- 40–60 % kürzere Lernzeiten können mit Videos erreicht werden, da Lernende Informationen durch visuelle und auditive Signale effizienter aufnehmen.
- 95 % Informationsbehalt wenn Lernende ein Video ansehen, im Vergleich zu 10 % beim Lesen von Text (Insivia)
Die Herausforderung
- Häufige Aktualisierungen erfordern schnelle und einfache Videoanpassungen, wenn sich Richtlinien, Prozesse und Branchen weiterentwickeln
- Begrenzte Kapazitäten und globale Sprach- oder Barrierefreiheitsanforderungen belasten die Produktionsleistung
- Auslagerung ist teuer und langsam, insbesondere bei komplexen Inhalten wie Compliance oder Sicherheit.
Was KI-Videos ermöglichen
Kosteneinsparungen
1.000 € eingespart pro Minute Schulungsinhalt durch Sibelco
80 % niedrigere Produktionskosten und 50 % kürzere Lieferzeit bei Simulations Software
Geschwindigkeit
5-fache Steigerung der Geschwindigkeit bei der Produktion von Schulungsvideos beim führenden Finanzdienstleister Equity Trust
Skalierbarkeit
80–90 % durchschnittliche Abschlussquoten für Schulungsvideos für Kunden und Partner bei Komatsu
Über 15.000 Live-Verkaufstrainings mit Rollenspielen und mehr als 2.500 absolvierte Trainingsstunden bei Copient.ai
Lokalisierung
80 % weniger Aufwand für Videolokalisierung und 50 % kürzere Produktionszeit dank Würth Gruppe
5-fache Steigerung des Return on Ad Spend in den spanischen, französischen und deutschen Märkten bei Rosetta Stone
Personalisierung
Hunderte von Onboarding-Videos, die neue Mitarbeitende persönlich mit Namen begrüßen und in der bevorzugten Sprache bei Lattice
Möchten Sie tiefer einsteigen?
Erstellung Ihres ersten KI-Videos
Einführung
Neu im Bereich Video oder probierst du HeyGen zum ersten Mal aus? Du schaffst das. In diesem Abschnitt führen wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess, damit du schnell ein großartiges Video erstellen kannst.
Schulungsvorlage
Am besten geeignet für Onboarding sowie Schulungen zu Tools oder Richtlinien.
How-to-Video
Am besten geeignet für Tutorials oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Bildschirmaufnahmen oder andere visuelle Elemente erfordern
Du lernst gern in der Praxis?
Wähle oben einen Videotyp aus, um eine fertige Vorlage in HeyGen zu öffnen und ihr Schritt für Schritt zu folgen.
Überflieger?
Wir lieben es! Springen Sie direkt zu Schritt 4: Wählen Sie den richtigen KI-Avatar-Sprecher und erstellen Sie Ihren eigenen KI-Avatar – Ihren digitalen Zwilling und zukünftigen Videostar.
Noch nicht bereit, direkt einzusteigen?
Kein Problem. Überfliege jetzt die Schritte und komm zur vollständigen Anleitung zurück, wenn du bereit bist.
Bereit loszulegen?
Beginnen Sie mit dieser 2-minütigen Tour durch den AI Studio Editor von HeyGen und tauchen Sie dann ein!
Weitere Informationen finden Sie in unseren begleitenden Video-Tutorials:
→ HeyGen Academy: 101
umfassender Überblick über alle HeyGen-Funktionen
→ HeyGen Academy: KI-Studio
tiefergehender Einblick in die Videobearbeitung
Schritt 1: Richten Sie Ihren HeyGen-Arbeitsbereich für Skalierung ein
Kluge Marketer fangen nicht jedes Mal bei null an – sie bauen Systeme, die skalierbar sind.
Mit HeyGen ist es ganz einfach, Ihre Videos markenkonform zu halten, indem Sie ein Brand Kit einrichten, das automatisch Ihre Schriftarten, Farben, Logos und Assets verwendet.
Fügen Sie einfach die URL Ihres Unternehmens ein, um zu starten, oder laden Sie Ihre Branding-Elemente manuell hoch.
In Eile? Kein Problem. Sie können jederzeit zurückkehren und diesen Schritt später abschließen.
Profitipp
Sobald Ihr Brand Kit mit den Farben Ihrer Marke ausgestattet ist, können Sie die meisten HeyGen Templates ganz einfach anpassen. Tauschen Sie einfach Ihre Farben aus, damit jedes Video markenkonform bleibt.
Schritt 2: Legen Sie Ihre Strategie fest
Bevor Sie Ihr Video erstellen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Lernstrategie zu klären – insbesondere, wenn dieses Video Teil eines größeren Kurses oder einer Schulungsreihe ist. Definieren Sie das Ziel dieses speziellen Videos, wer die Lernenden sind, wie das Video bereitgestellt wird und wie Sie die Lernenden während des gesamten Videos aktiv einbinden.
Schritt 2: Wählen Sie den richtigen KI-Avatar
Ihr:e Moderator:in gestaltet die Lernumgebung. Wählen Sie einen fertigen Public Avatar, erstellen Sie einen Custom Avatar, der zu Ihrer Organisation oder Ihrem Fachgebiet passt, oder erstellen Sie für die persönliche Note in nur wenigen Minuten Ihren digitalen Zwilling mit HeyGens Hyper Realistic Avatar-Funktion!
HeyGen bietet mehrere Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare. Klicken Sie auf die folgenden Links, um tiefer in die Details einzutauchen.
Avatar-Typ
Das benötigen Sie
Sie erhalten
Am besten geeignet für
2–5-minütiges Trainingsvideo
Am realistischsten in Erscheinungsbild, Bewegung, Stimme und Lippensynchronität – basierend auf Ihrem Trainingsvideo
Hyperrealistischer digitaler Zwilling
10–15 Fotos
Realistisches Erscheinungsbild basierend auf deinen Fotos, mit KI-generierten Bewegungen, Stimme und Lippensynchronisation
Realistischer digitaler Zwilling
Texteingabe
Vollständig KI-generiertes Erscheinungsbild, Bewegung, Stimme und Lippensynchronität
Fiktive Charaktere in realistischen oder variierenden Animationsstilen
Avatar IV (neu!)
1 Foto
Sehr realistische Darstellung auf Basis eines Fotos, mit KI-generierten Bewegungen, Stimme und Lippensynchronisation. Für die Erstellung werden Credits benötigt.
<30-Sekunden-Videos, einschließlich Lippensynchronisation zu Musik
Profitipp
Nutze die Generating Looks-Funktion von HeyGen, um die Pose, Umgebung oder Kleidung deines Avatars nur mit einer Texteingabe zu ändern.
Best Practices: So erstellen Sie den perfekten benutzerdefinierten Avatar
Bereit, einen professionellen, lebensechten Avatar mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten zu erstellen? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen für Tipps, Best Practices und einen kurzen Überblick darüber, was Sie für den Einstieg benötigen.
Wenn du einen Custom Avatar erstellst, denke daran: Qualität rein = Qualität raus. Je besser deine Fotos, Videos und schriftlichen Prompts sind, desto realistischer und hochwertiger wird dein Avatar.
Alles, was in deinem Trainingsvideo für den hyperrealistischen Avatar enthalten ist – von Gesten über Mimik bis hin zur Stimmfärbung – spiegelt sich im Endergebnis wider.
Avatar-Typ
Das benötigen Sie
Bewährte Methoden
2–5-minütiges Trainingsvideo
10–15 Fotos
Avatar erstellen
Texteingabe
Wenn du neu im Schreiben von Prompts bist, schau dir unsere Best Practices für Prompts an
Avatar IV (neu!)
1 Foto
1 Foto, das nur die Person zeigt, gut ausgeleuchtet und in hoher Auflösung
Profi-Tipp
Verwende HeyGen’s Generating Looks Funktion, um die Pose, Umgebung oder Kleidung deines Avatars nur mit einer Texteingabe zu ändern.
Trainingsziel
Was soll dieses Video erreichen?
Beispiele: Einarbeitung neuer Mitarbeitender, Stärkung von Compliance-Richtlinien, Qualifizierung für neue Tools oder Prozesse
Lernendenprofil
Für wen erstellst du dieses Video? In welcher Rolle oder in welchem Team arbeiten sie? Wie hoch ist ihr aktuelles Wissensstand?
Beispiele: Alle Mitarbeitenden, überwiegend nicht technisch, wenig Zeit, unterschiedlich ausgeprägtes Bewusstsein für Sicherheitsprotokolle
Primärer Vertriebskanal
Wo wird auf Ihr Video zugegriffen?
Beispiele: internes LMS, SharePoint, Slack, Onboarding-E-Mail-Dienste, Unternehmens-Wiki, mobile Lern-App
Engagement-Strategie
Wie werden Sie die Lernenden motiviert halten und die Wissensspeicherung verbessern?
Beispiele: interaktive Aufforderungen, verteilte Wiederholungen, nachvollziehbare Szenarien, kurze und fokussierte Einheiten, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und die wichtigsten Erkenntnisse zu festigen
Profi-Tipp
Brauchen Sie eine zweite Meinung zu Ihrer Strategie? Gehen Sie zu ChatGPT, Claude oder einem anderen Tool Ihrer Wahl und verwenden Sie die folgende Eingabeaufforderung:
"Ich plane, ein [Schulungsvideo] zu [Thema oder Fähigkeit] zu erstellen. Das Ziel ist [Lernziel einfügen], meine Zielgruppe ist [Lernendenprofil], es wird über [Plattformen oder Kanäle] bereitgestellt und die Engagement-Strategie lautet: [Engagement-Strategie]. Können Sie mir Feedback zur Wirksamkeit dieses Plans geben und mögliche Verbesserungen vorschlagen?"
Schritt 3: Schreiben Sie Ihr Skript
Ihr Skript ist das Rückgrat eines klaren und effektiven Lernerlebnisses. Ganz gleich, ob Sie ein eigenständiges Tutorial oder ein Modul in einem größeren Kurs erstellen – ein gut strukturiertes Skript sorgt für Klarheit, Konsistenz und Engagement der Lernenden. So machen Sie es richtig:
- Beginnen Sie mit Kontext und Relevanz zum Beispiel mit einem Szenario, einer Frage oder einer typischen Herausforderung, um zu verdeutlichen, warum das Thema wichtig ist. Das steigert die Motivation und fördert die Akzeptanz bei den Lernenden.
- Strukturiert und fokussiert bleiben, indem du die Inhalte in logische, leicht nachvollziehbare Schritte mit einem klaren, gleichmäßigen Tempo gliederst.
- Verwende eine einfache, gesprächige Sprache, sprich den Lernenden direkt und klar an. Vermeide Fachjargon, es sei denn, er wird erklärt.
- Stärken Sie die wichtigsten Erkenntnisse und die nächsten Schritteindem Sie mit einer einfachen Zusammenfassung abschließen, dazu einladen, über das Gelernte nachzudenken oder es anzuwenden, oder einen klaren Verweis auf das nächste Modul bzw. die nächste Ressource geben.
Profitipp
Möchten Sie schneller vorankommen? Sehen Sie sich die folgende Seite mit Best Practices an, um Hinweise zur Nutzung von Tools wie ChatGPT für das Verfassen Ihres Skripts zu erhalten.
Sie sind sich noch nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Hier sind einige Beispiel-Gliederungen zur Inspiration.
Wenn du in HeyGen mitarbeitest, sind diese Skripte bereits in deine Vorlage integriert.
Greifen Sie hier auf Vorlagen zu, die diese Skripte enthalten:
Entdecken Sie ausführlichere Skriptvorlagen und weitere Tipps für beliebte L&D-Videotypen
Tauche tiefer in das Schreiben von Skripten ein
Best Practices: Schreiben Sie Drehbücher besser und schneller mit KI
Möchten Sie Ihren Workflow optimieren und Stunden an Schreibarbeit sparen? So können Sie Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini nutzen, um schnell klare, lernendenorientierte Skripte für Ihre Schulungsvideos zu erstellen.
Schritt 1: Beginnen Sie mit einer klaren Eingabeaufforderung
Teile der KI mit, welche Art von Schulungsvideo du erstellst, für wen es gedacht ist und welches Ergebnis du erzielen möchtest. Füge Kontext hinzu, zum Beispiel:
- Ziel: Was soll der Lernende tun oder verstehen können?
- Lernendenprofil: Wer sind sie (Neueinsteiger, Vertriebsmitarbeiter, Teamleiter) und welches Vorwissen bringen sie mit?
- Verteilung: Wo wird das Video verfügbar sein (LMS, Slack, Onboarding-Flow)?
- Engagement: bevorzugter Tonfall und Darbietung (konversational, szenariobasiert, direkte Instruktion)
Beispielaufforderung:
„Schreibe ein zweiminütiges Trainingsskript darüber, wie man Spesenabrechnungen in Workday erstellt. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeitende im Finanzbereich ohne vorherige Workday-Erfahrung. Der Ton sollte klar und unterstützend sein. Das Training wird von einem Avatar in unserem LMS präsentiert.“
Schritt 2: Wichtige Gesprächspunkte hinzufügen
Hilf der KI, genau und fokussiert zu bleiben, indem du eine kurze Liste der Inhalte erstellst, die das Video abdecken soll.
Beispiel:
- Aufgabe oder Tool, das erklärt wird
- Wichtige Schritte oder Richtlinien
- Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
- Alle Hinweise zu Compliance oder Prozessen
- Gewünschtes Ergebnis
Beispielaufforderung:
"Inhalt: Wo das Spesentool in Workday zu finden ist, wie man einen Beleg hochlädt und wie man eine Abrechnung zur Genehmigung einreicht. Hinweis: Betonen Sie den Zeitrahmen der Einreichungsrichtlinie."
Schritt 3: Fordern Sie das richtige Format an
Teilen Sie der KI mit, wie die Inhalte bereitgestellt werden. Das beeinflusst Tonfall, Tempo und Wortwahl.
Beispiel:
- Ein gesprochener Text, der von einem Avatar vorgelesen wird
- Für Voice-over mit eingeblendeten visuellen Inhalten konzipiert
- Modular, damit es in eine Microlearning-Sequenz passt
Beispielaufforderung:
"Schreibe das als Skript für einen Talking-Head-Avatar, mit kurzen, klaren Sätzen und Pausen für visuelle Einblendungen."
Schritt 4: Überprüfen und anpassen
Fügen Sie Ihr Skript in HeyGen ein und nutzen Sie die Vorschau, um zu sehen, wie es zum Leben erwacht. Verfeinern Sie es anschließend nach Bedarf. Verwenden Sie zum Beispiel folgende Folge-Prompts:
- Formuliere das für eine 60-sekündige Version prägnanter.
- Fügen Sie eine Frage hinzu, die zur Reflexion anregt.
- Verwende eine weniger formelle Sprache und formuliere es gesprächiger.
- Fügen Sie ein Beispiel für einen häufigen Fehler und dessen Behebung hinzu.
Bringen Sie Ihre Skripterstellung auf das nächste Level
Best Practices: Erstellung hochwertiger, individueller KI-Stimmen
HeyGen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit KI-generierten Standardstimmen in über 175 Sprachen, Dialekten und emotionalen Tonlagen – aber manchmal erfordert das perfekte Video etwas ganz Individuelles. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, eigene Custom Voices zu erstellen.
Benutzerdefinierter Stimmtyp
Erstellungsmethode
Ausgabe
Am besten geeignet für
Automatisch beim Erstellen eines hyperrealistischen Avatarsoder
Realistischer Sprachklon basierend auf deiner echten Stimme und Intonation. Unterstützt mehrere Emotionen.
Ein Sprachklon, der genau wie Sie klingt
Text-Prompt mit Angabe von Attributen (Alter, Akzent, Geschlecht, Tonfall, Stimmlage, Emotion)
Vollständig KI-generierte Stimme basierend auf einer Eingabeaufforderung.
Eine fiktive Stimme oder stark charakterisierte Stimmen
Unbedingt lesen: Dokumentation des Drittanbieterdienstes
Externer KI-Sprachdienst (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistischer Sprachklon, der auf Ihrer echten Stimme und Ihren Intonationen basiert. Die Feinabstimmungsoptionen variieren je nach Dienst. Eine großartige Option für einen digitalen Zwilling, erfordert jedoch in der Regel eine zusätzliche Zahlung.
Ein Stimmklon, der genau wie Sie klingt
Für die beste Sprachqualität solltest du mit einer hochwertigen Audioquelle beginnen. So erhältst du eine hervorragende Aufnahme:
• Verwende ein hochwertiges Mikrofon oder Smartphone und halte es 15–20 cm von deinem Mund entfernt
• Nehmen Sie in einem ruhigen, störungsfreien Raum auf
• Sprechen Sie deutlich mit natürlichen Pausen und leichter emotionaler Betonung
• Lade mehrere Sprachproben mit unterschiedlichen emotionalen Nuancen hoch, um vielseitiger zu sein (für HeyGen Custom Voice Clones nur)
Möchten Sie tiefer einsteigen?
→ Ultimativer Leitfaden für hyperrealistisches Custom Voice Cloning
Best Practices: So formulieren Sie Prompts wie ein Profi
Prompting ist die Praxis, Textanweisungen (sogenannte Prompts) sorgfältig zu formulieren und zu verfeinern, um KI-Tools dabei zu unterstützen, Inhalte wie Bilder, Bewegtbild oder Audio von Grund auf zu erstellen.
Prompting ist eine leistungsstarke Fähigkeit für jede:n KI-Video-Creator. In Kombination mit HeyGen eröffnet Prompting unzählige Möglichkeiten, wirkungsstarke Videos zu erstellen, bei denen nur deine Vorstellungskraft die Grenze setzt! Sei bereit, Prompts in HeyGen zu testen, anzupassen und anzuwenden, um deine Videos genau auf deine Ziele zuzuschneiden.
Funktion
Funktion
Verwendungsmöglichkeiten
Ändern Sie die Pose, Umgebung oder das Outfit eines benutzerdefinierten Avatars
Erwecken Sie Foto-Avatare mit Gesten und Gesichtsausdrücken zum Leben
Erstellung benutzerdefinierter Avatare (realistisch oder animiert)
Eigene Stimmen erstellen
Best Practices für Prompts
Sei konkret
Je klarer du beschreibst, was du möchtest (Ton, Aussehen, Gestik, Emotion), desto besser kann die KI deine Vision umsetzen.
Beginnen Sie mit der Struktur
Verwenden Sie eine einheitliche Struktur: Was, wer, wo, wie. Dies gilt für visuelle Elemente, Tonfall der Stimme und Bewegungsrichtung.
Kontext und Absicht einbeziehen
Teile der KI den Zweck mit: Geht es um eine Produktdemo? Eine Social-Media-Anzeige? Ein Tutorial? Der Kontext hilft, das Ergebnis passgenau zu gestalten.
Verwende eine bildhafte Sprache
Verwende Adjektive, die Emotion, Stil oder Klarheit vermitteln (z. B. „selbstbewusst“, „minimalistisch“, „energiegeladen“, „ruhiges Tempo“).
Iterieren & Verfeinern
Gib dich nicht mit deinem ersten Versuch zufrieden. Schon kleine Anpassungen an deinen Prompts können in allen Medienarten zu deutlich besseren Ergebnissen führen!
Best Practices für Prompts können je nach dem, was du erstellst, leicht variieren
Entdecken Sie die folgenden Ressourcen, um tiefer in jeden Typ einzutauchen und das Beste aus Ihren Prompts herauszuholen!
Schritt 5: Erstellen und verfeinern Sie Ihre Szenen in AI Studio
Jetzt, da Ihr Skript und Ihr Avatar bereit sind, ist es an der Zeit, Ihre Botschaft im AI Studio Editor von HeyGen zum Leben zu erwecken – dort können Sie jedes Element Ihres Videos ganz einfach anpassen, optimieren und verfeinern – ganz ohne Vorkenntnisse im Videoschnitt!
- Erstelle deine Szenen in wenigen Minuten mit dem Brand Kit oder den Vorlagen aus Schritt 1.
- Verstärken Sie Ihre Botschaft mit eingeblendeten Texten oder visuellen Elementen und lassen Sie sie mit Animationen ein- und ausblenden.
- Durchstöbern Sie die Stock-Mediathek von HeyGen nach hochwertigem B-Roll-Material – lizenzfrei.
- Verwende Premium-Szenenübergänge, um deinem Video einen geschmeidigen, professionellen Feinschliff zu verleihen.
- Füge Untertitel hinzu und passe sie an, um deine Videos ansprechender und barrierefreier zu machen.
- Übersetzen Sie Ihre Videos, um Lernende, Teammitglieder und Zielgruppen weltweit zu erreichen.
- Verwenden Sie ein SCORM-kompatibles LMS? Nutzer des Enterprise-Tarifs optimieren ihre Arbeitsabläufe mit SCORM-Exporten.
Profitipp
Erstellen und vergleichen Sie mehrere Versionen Ihrer Schulungsvideos, um herauszufinden, was Engagement, Wissensspeicherung und Lernergebnisse verbessert.
Bereit, wie ein Profi zu bearbeiten?
Besuche HeyGen Academy: AI Studio, einen ausführlichen Videokurs, der alle Bearbeitungsfunktionen von HeyGen abdeckt.
Best Practices: Aussprache, Emotionen und Intonation anpassen
Ihr Avatar soll genau richtig klingen? HeyGen bietet Ihnen leistungsstarke Tools, um Voiceovers so fein abzustimmen, dass sie natürlich, präzise und lebensecht wirken.
Funktion
Funktion
Verwende es für
Fügen Sie Pausen ein und passen Sie die Aussprache bestimmter Wörter direkt im Skript-Panel an
Laden Sie eine Audiodatei hoch oder nehmen Sie eine auf – mit genau dem gewünschten Tonfall, Tempo und der gewünschten Aussprache – und lassen Sie sie von jedem Avatar in dessen eigener Stimme wiedergeben.
Bestimmen Sie Emotion und Ton eines Skripts mit nur einem Klick
Erweitern Sie die Bandbreite Ihrer Custom Voice, indem Sie zusätzliche Aufnahmen mit unterschiedlichen emotionalen Nuancen hochladen. Wählen Sie für jeden Moment die Stimme, die am besten passt.
Möchten Sie es in Aktion sehen?
Sieh dir das HeyGen Academy: AI Studio – Pronunciation-Modul an, um diese Funktionen in Aktion zu erleben und zu lernen, wie du sie in deinen eigenen Projekten einsetzen kannst.
Strategien zur Skalierung Ihrer Wirkung
Ganz gleich, ob Sie neue Märkte erschließen, testen, was funktioniert, oder Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen anpassen – diese fortgeschrittenen Best Practices und Tools helfen Ihnen, Ihre Wirkung präzise zu skalieren.
Weltweit erfolgreich mit Übersetzungen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Videos übersetzen und lokalisieren können in über 175 Sprachen und Dialekten – ganz ohne Synchronisation oder Sprecher.
Nutzen Sie die Brand Voice Funktion von HeyGen, um die Konsistenz in übersetzten Videos zu wahren, indem Sie festlegen, wie bestimmte Wörter behandelt werden (z. B. Aussprache von Markennamen, Erzwingen oder Verhindern der Übersetzung bestimmter Begriffe).
Nutzer der Enterprise- und Team-Tarife können außerdem übersetzte Skripte direkt mit unserer Proofread Funktion bearbeiten.
Sie brauchen Inspiration? Sehen Sie sich an, wie Trivago HeyGen genutzt hat, um TV-Werbung gleichzeitig in 30 Märkten zu lokalisieren.
Unterstützen Sie das Change Management mit flexiblem, aktualisierbarem Content
Veränderung ist eine Konstante, und Ihre Lernmaterialien müssen Schritt halten. Ganz gleich, ob Sie ein komplettes Kursmodul überarbeiten oder nur ein einzelnes Schulungsvideo aktualisieren – herkömmliche Content-Produktion mit Nachdrehs und Schnitt kann selbst ein kleines Update zu einem großen Aufwand machen.
Mit HeyGen dauert das Aktualisieren von Videos Minuten statt Tage. Tauschen Sie Skripte aus, bearbeiten Sie Texte, ändern Sie Visuals und erstellen Sie mit nur wenigen Klicks neue Versionen. Keine Engpässe mehr. Nur schnelle, flexible Videos, die Ihren Lernenden helfen, sich genauso schnell anzupassen, wie sich Ihr Unternehmen bewegt. Erfahren Sie mehr über den Einsatz von HeyGen für Change Management.
Barrierefreiheit und inklusives Lernen in großem Maßstab
In den heutigen Lernumgebungen ist Barrierefreiheit kein optionales Extra, sondern unverzichtbar. Lernende bringen ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Vorlieben und digitale Kompetenzen mit – und Ihre Inhalte müssen das widerspiegeln.
Tauchen Sie ein in unseren Leitfaden zur Erstellung barrierefreier Schulungsvideos, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Lernenden gerecht werden für weitere Informationen darüber, wie Sie Inhalte ganz einfach an visuelle und auditive Barrierefreiheitsanforderungen anpassen, Microlearning-Module erstellen und kulturelle Unterschiede berücksichtigen können.
Interaktiver Avatar
Ganz gleich, ob Sie Compliance-Schulungen durchführen oder neue Mitarbeitende einarbeiten, Interaktive Avatare verwandeln passive Videos in dynamische, zweiseitige Lernerlebnisse, die das Engagement steigern, Inhalte personalisieren und Lernende zum Handeln motivieren.
Brauchen Sie etwas Inspiration? Besuchen Sie unsere Interaktive Avatar-Demoseite und chatten Sie mit Judy, HeyGens 24/7-Expertin für HR-Compliance-Schulungen!
Anwendungsfall Nr. 1: Lernkurse
Ganz gleich, ob Sie neue Märkte erschließen, testen, was am besten funktioniert, oder Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen anpassen – diese fortgeschrittenen Best Practices und Tools helfen Ihnen dabei, Ihre Wirkung präzise und effizient zu skalieren.
Kundengeschichten & Beispiele
Komatsu optimiert das globale Mitarbeiter-Lernen und die Entwicklung mit mehrsprachigen KI-Videos
Miro skaliert Lerninhalte mit einfacher Übersetzung und effizientem Änderungsmanagement
AI Smart Ventures schulte Tausende mit fesselnden Lernkursen
Perfekt für
Perfekt für: Instructional Designer, Learning & Development, Personalwesen (HR), Vertriebsunterstützung
Bewährte Methoden
Teilen Sie Inhalte in modulare Abschnitte auf
Strukturieren Sie Ihren Kurs in kurze, fokussierte Einheiten von idealerweise 3–7 Minuten. Das unterstützt verteiltes Lernen, erleichtert Aktualisierungen und stärkt die langfristige Wissensspeicherung.
Text für Klarheit, nicht nur für Inhalt verfassen
Schreibe in einem Gesprächston, vereinfache komplexe Ideen und vermeide Fachjargon. Nutze Storytelling, Vergleiche und reale Szenarien, um deine Inhalte lebendig werden zu lassen.
Gestalte es visuell bewusst
Nutzen Sie visuelle Elemente, um Ihre Botschaft zu verstärken. Kombinieren Sie Avatar-Präsentatoren mit passenden Grafiken, Bildschirmaufnahmen, Animationen oder B-Roll, um unterschiedliche Lernstile zu unterstützen.
Mit vielschichtiger Interaktivität begeistern
Ergänzen Sie Ihren Kurs mit ansprechenden Videos, die zur Reflexion, Wissensüberprüfung oder zu weiterführenden Übungen anregen.
Testen und optimieren
Sammeln und integrieren Sie kontinuierlich Feedback und nutzen Sie HeyGen für ein einfaches Änderungsmanagement.
Top-Funktionen
- Assets: verbessern Sie Ihre Lernerfahrungen mit hilfreichen visuellen Elementen wie Bildschirmaufnahmen und Grafiken, die Ihre Botschaft verstärken
- Vorlagen: Halten Sie das visuelle Design Ihres Kurses konsistent, indem Sie Vorlagen verwenden oder erstellen, um Zeit zu sparen und Ihre Inhalte aufzuwerten.
- Generate Looks: Verwenden Sie Texteingaben, um das Outfit, die Umgebung oder die Pose Ihres Avatar-Dozenten an das Thema oder das Publikum anzupassen
Bereit für das nächste Level?
→ Tauchen Sie tiefer ein mit unserem Praxisleitfaden für L&D-Profis E-Book
→ Besuchen Sie unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Erstellung fesselnder Lernkurse
Anwendungsfall Nr. 2: Schulung & Einarbeitung
Kundengeschichten & Beispiele
Lattice begrüßte Hunderte neuer Mitarbeitender mit personalisierten Onboarding-Videos, die in wenigen Minuten erstellt wurden
Copient.ai setzt neue Maßstäbe im Vertriebstraining mit interaktiver Avatar-Technologie
Sibelco modernisierte die interne Kommunikation und Schulungsabschlüsse mit KI-Videos
Perfekt für
Instruktionsdesigner, Learning & Development, Vertriebsunterstützung, Personalwesen, Compliance, interne Kommunikation
Best Practices
Beginnen Sie mit dem Wesentlichen
Konzentrieren Sie sich auf die Informationen, die Lernende sofort benötigen, wie Unternehmenswerte, Tools, Arbeitsabläufe oder Sicherheitsrichtlinien. Priorisieren Sie in den ersten Modulen Klarheit und Nützlichkeit gegenüber Vollständigkeit.
Halte es kurz und zielgerichtet
Streben Sie nach kurzen, zielorientierten Videos (2–5 Minuten), die jeweils nur ein Thema behandeln. So können Lernende Informationen leichter aufnehmen und bei Bedarf gezielt zu bestimmten Abschnitten zurückkehren.
Gestalten Sie es einladend und persönlich
Verwenden Sie Avatare, um einen freundlichen, menschenzentrierten Ton zu schaffen. Personalisieren Sie die Inhalte nach Möglichkeit mit Namen, Rollen oder Abteilungen, damit das Onboarding relevant und passgenau wirkt.
Für unterschiedliche Aufmerksamkeitsspannen gestalten
Verwenden Sie Untertitel, Bewegung und auffällige visuelle Elemente, um das Verständnis zu unterstützen – insbesondere auf Mobilgeräten oder wenn Videos ohne Ton angesehen werden.
Stärken Sie das Vertrauen, nicht nur die Compliance
Gestalten Sie Inhalte anhand realer Situationen, mit denen Lernende konfrontiert sein könnten. Zeigen Sie, wie Prozesse und Richtlinien ihnen zum Erfolg verhelfen – nicht nur, was sie tun müssen.
Für Aktualisierungen planen
Unternehmensrichtlinien, Tools und Organisationsstrukturen entwickeln sich weiter. Nutzen Sie die schnellen Bearbeitungstools von HeyGen, um einzelne Szenen oder Videos zügig zu aktualisieren, ohne einen kompletten Neudreh durchführen zu müssen.
Top-Funktionen
- Individuelle Avatare: Verleihen Sie Ihrem Onboarding einen menschlichen Touch, indem Sie einen digitalen Zwilling oder abteilungsspezifische Präsentierende einsetzen, die Schulungen in einer vertrauten, markenkonformen Stimme durchführen.
- Personalisierte Videos: Erstellen Sie personalisierte Videos, die neue Mitarbeitende mit ihrem Namen begrüßen und weitere Variablen wie Abteilung oder Region anpassen, um das Onboarding zu vereinfachen und das Engagement zu steigern.
- Brand-Kit: Sorgen Sie für eine einheitliche visuelle Markenpräsenz, indem Sie ein Brand-Kit mit freigegebenen Logos, Schriftarten, Farben und Assets einrichten.
Bereit, noch tiefer einzutauchen?
→ Tauchen Sie tiefer ein mit unserem Praxisleitfaden für L&D-Profis E-Book
→ Besuchen Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Erstellung von Videos für: allgemeine Schulungen, Unternehmensschulungen, HR-Onboarding, Sicherheit und Compliance.
Anwendungsfall Nr. 3: Übersetzung & Barrierefreiheit
Kundengeschichten & Beispiele
Die Würth-Gruppe senkte die Kosten für Videountertitelung um 80 % und verkürzte die Produktionszeit um 50 %.
Rosetta Stone verkürzte die Zeit für Videountertitelung um 75 %
Redner des Weltwirtschaftsforums und Präsident Argentiniens begrüßte die Gäste in fünf Sprachen
Perfekt für
Instruktionsdesigner, Kommunikation, Lernen & Entwicklung, Personalwesen, Compliance
Best Practices
Für Sprache und Kultur lokalisieren
Steigern Sie die Lernendenbindung, indem Sie einen Schritt weiter gehen und Inhalte in ihrer Sprache sowie mit regional passenden Avataren, Akzenten und visuellen Elementen anbieten.
Unterstützen Sie die auditive Barrierefreiheit
indem Sie mehrere Versionen Ihres Videos mit Untertiteln, Bildunterschriften, Texteinblendungen auf dem Bildschirm, schriftlichen Transkripten erstellen oder die Sprechgeschwindigkeit für eine klarere Verständlichkeit anpassen.
Für visuelle Barrierefreiheit optimieren
indem Sie eine zusätzliche Version Ihres Videos mit kontrastreichen Farbpaletten, größeren Schriftarten und einem klaren, aufgeräumten visuellen Design erstellen.
Erstellen Sie Microlearning-Module
indem Sie längere Videos in kurze, themenspezifische Abschnitte unterteilen, um die Navigation und Aktualisierung zu vereinfachen.
Digitale Kompetenz stärken
indem Sie mit einem geführten Einweisungsvideo für Ihr LMS oder zu Beginn eines neuen Kurses starten.
Top-Funktionen
- Übersetzung: Erreichen Sie ein weltweites Publikum, ohne jemals neu drehen zu müssen, indem Sie Ihre bestehenden Inhalte in verschiedene Sprachen oder regionale Akzente übersetzen oder lokalisieren.
- Marken-Glossar: Sorge in all deinen Videos für eine einheitliche Aussprache und Übersetzung
- Öffentliche Avatare: Wählen Sie aus über 700 vielfältigen Stock-Avataren, um die perfekte Sprecherin oder den perfekten Sprecher für Ihre Zielregion und Ihr Publikum zu finden
- Untertitel: Fügen Sie automatisch Untertitel zu jedem Video hinzu, um dessen Barrierefreiheit zu erhöhen
Profitipp
Wenn dein Video visuelle Elemente wie Bildschirmaufnahmen benötigt, achte darauf, dass sie zu deinem Skript passen. Schreibe zuerst dein Skript und nutze dann die Vorschau-Schaltfläche, um die Audiospur abzuspielen, während du deinen Bildschirm im Takt der Erzählung aufnimmst – so erzielst du das beste Timing.
Bereit, noch tiefer einzutauchen?
Schau dir unseren Leitfaden zur Erstellung barrierefreier Schulungsvideos an, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden.