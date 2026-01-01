Equity Trust Company はセルフディレクションIRAを専門とする金融サービス業界のリーダー企業です。動画は、この業界における顧客エンゲージメントと教育のための重要な媒体です。Equity Trustのマーケティング・エンゲージメント シニアマネージャーであるJesse Briley氏は、さまざまなチャネルを通じて魅力的なコンテンツを制作し、効果的にオーディエンスを惹きつけることに専念するチームを統括しています。

動画の影響力が高まっていることを認識し、Jesse は自社の動画制作を大きく拡大するという意欲的な目標を掲げました。動画制作を増やすために、同社は効率を高め、コンテンツ制作をスケールさせるための革新的なソリューションを模索しました。HeyGen は変革的なソリューションを提供し、Equity Trust がワークフローを合理化し、リソースを最適化できるよう支援しました。

リソース制約と効率性の課題を克服する

大きな課題のひとつはリソースの制約であり、構想していたボリュームとクオリティの動画コンテンツを制作することが難しい状況でした。さらに、プロフェッショナルレベルの動画を作成するには多くの時間と労力が必要であり、とりわけ同社の教育ディレクターの関与が欠かせませんでした。教育ディレクターは非常に人気の高い分野の専門家であるため、撮影に割ける時間が限られていたのです。

「コンテンツチームが発信するコンテンツの量は、関連性を保ち競争力を維持するために、毎年増え続けているように感じます」とジェシーは語ります。「スケーラビリティは重要であり、コンテンツチームには自動化と効率化を可能にする、より多くのツールが必要です。その中には、ますます活用が進むAIも含まれます。」

チームはまた、プロフェッショナルで信頼できるコンテンツを求める視聴者の高い期待に応える必要がありました。動画は、「AI生成」と感じさせない自然さを保ちながら、Equity Trust の品質へのコミットメントをしっかりと反映するものでなければなりませんでした。視聴者との信頼性と信用を維持することが最優先事項だったのです。これらの課題により、チームの動画制作目標を支え、視聴者からの信頼を維持するために、よりスケーラブルで効率的なソリューションの必要性が一層明確になりました。

拡張性が高く、信頼性のある動画コンテンツを実現するためのHeyGenの活用

Equity Trust はオンライン検索を通じて HeyGen を見つけ、その革新的な AI 動画機能を試してみることにしました。Jesse 氏とそのチームにとって、この実験の目的は、AI 生成動画が、高品質でスケーラブルなコンテンツを制作しつつ、制作時間とリソースへの依存を削減し、さらにオーディエンスからの信頼を維持するための「本物らしさ」を損なわずに、彼らの目標を達成できるかどうかを見極めることでした。

わずか1時間で、チームは教育ディレクターの声とビジュアルの特徴を忠実に再現したデジタルアバターを作成しました。これによりEquity Trustは、ディレクター本人の直接的な関与や時間を必要とせずに、ソーシャルメディア向け、社内トレーニング向け、そして顧客エンゲージメント向けのプロ品質の教育動画を制作できるようになりました。ボトルネックを解消し、品質の一貫性を確保することで、この革新的なアプローチは、スケーラブルで信頼性の高いコンテンツ制作に新たな可能性を切り開きました。

「HeyGen を使えば、プロフェッショナルなクオリティを保ったまま、短くてテンポの良い動画を作成できました。特にソーシャルメディアとの相性が抜群でした」とジェシーは語ります。「そのスケーラビリティは、私たちのチームにとってまさにゲームチェンジャーでした。」

AI駆動型ソリューションで動画制作を変革する

最初の試験運用といくつかの改善を経て、Equity Trust はコンテンツ制作プロセスに HeyGen を無事導入しました。その成果は非常に大きなものでした。

時間の節約 ：HeyGen を導入する前は、1 本の動画を制作するのに 5 時間以上かかっていましたが、HeyGen を使うことで同じ成果物を数分で作成できるようになり、生産性が飛躍的に向上しました。

：HeyGen を導入する前は、1 本の動画を制作するのに 5 時間以上かかっていましたが、HeyGen を使うことで同じ成果物を数分で作成できるようになり、生産性が飛躍的に向上しました。 コンテンツ量 ：チームは限られた期間内に12本の動画を制作しました。これは、これまでのリソース制約のもとでは実現不可能だった成果です。

：チームは限られた期間内に12本の動画を制作しました。これは、これまでのリソース制約のもとでは実現不可能だった成果です。 汎用性：AI を活用した動画は、TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels を含む複数のチャネルで活用されました。主に顧客向けコンテンツとして使用されましたが、社内トレーニング用途にも応用されました。

「HeyGen は、スケーラブルなコンテンツ制作の未来です」とジェシーは語ります。「少人数のチームや個人クリエイターにとって、HeyGen のような AI ツールは欠かすことのできない存在です。」

HeyGen の AI 機能を活用することで、Equity Trust は特定のオーディエンスセグメントごとにコンテンツを最適化し、多様なデモグラフィックに合わせてさまざまなアバターを試すことができました。社内リソースに負担をかけることなく動画制作を効率的にスケールできるこのプラットフォームの能力は、チームの長期的な目標と合致しており、増大する需要に確実に応えられる体制を整えています。

AI技術が進化する中で、Equity Trust の事例は、HeyGen のようなツールが現代のマーケティングチームにもたらす変革的な可能性を示しています。