Copient.ai は、高度なAIトレーニングプラットフォームであり、安全な環境の中で、現実さながらの台本なしの顧客対応をシミュレーションし、アジャイルな営業トレーニングを可能にします。営業リーダーたちは、チームが資料を深く理解し、会話の主導、ディスカバリーコール、そして自信を持った製品デモを行えるレベルまで習熟することが極めて重要だと理解しています。しかし残念ながら、動画やクイズだけでは不十分なことも多くあります。営業チームには、現場で直面するあらゆる細かなニュアンスまで再現した、台本なしのロールプレイを大規模に実施できる方法が必要なのです。

その勝利の組み合わせを実現するために、Copient.ai には、よりインタラクティブで魅力的、かつスケーラブルなセールストレーニングを提供し、短期間でビジネスインパクトを生み出せるパートナーが必要でした。そこで Copient.ai は、自社の会話型AIテクノロジーと HeyGen のインタラクティブアバターを組み合わせ、競合他社に先んじて、今日の変化の激しい環境においてセールスチームの学び方と適応の仕方を一変させたのです。

「私たちは、ロールプレイを大規模に実現しようとしている、ますます多くの企業と積極的に競い合っています。しかし、HeyGen と共に取り組んできたおかげで、私たちは一歩先を行く存在になっています。」



複雑な環境の中で最新かつ最良の情報を伝える

Copient.ai は、全米の病院や手術センターにおける業務効率と運営の向上に機械学習を活用するヘルスケア企業、Copient Health の社内トレーニングソリューションとして誕生しました。創業者たちは、営業担当者が複雑なヘルスケアテクノロジーの販売環境を理解するのに苦労している現場を目の当たりにしました。この課題に応えるため、チームはトレーニングプロセスを加速させるチャットベースのトレーニングツールを開発し、それが進化して Copient.ai となりました。現在では、ヘルスケアをはるかに超えたさまざまな業界で、営業トレーニングに変革をもたらしています。

Copient.ai を従来のセールストレーニングプラットフォームと一線を画す存在にしているのは、会話型 AI を通じて極めてリアルな営業シナリオをシミュレーションできる点です。これにより、営業チームは、詳細なバイヤーペルソナ、深い製品知識、柔軟に設定可能な営業手法など、企業固有のニーズに合わせてカスタマイズされた、台本なしのロールプレイに取り組むことができ、現実の場面により万全な状態で備えることができます。テキストベースの体験を、営業メンバーが AI アバターを「見て」「対話できる」完全没入型の体験へと進化させようとしたとき、Copient.ai のアバターに求められる高い期待と要件を満たすソリューションはどれも存在しませんでした――彼らが HeyGen に出会うまでは。

HeyGen の AI テクノロジーでバーチャルトレーナーを育成

現在、Copient.ai は自社のセールストレーニングプラットフォームに HeyGen のインタラクティブアバターを組み込み、営業チームがダイナミックなロールプレイの会話に参加し、ピッチを磨き、反論対応を練習できるようにしています。このプラットフォームは HeyGen の感情知能を備えたアバターを活用し、営業担当者が一貫したルーブリックに基づく評価とコーチングを受けられる、極めてリアルなシミュレーションを実現します。Copient.ai を活用しているのは営業チームだけではありません。トップクラスの大学ビジネススクールの数多くが、Copient.ai を使ってロールプレイをスケールさせ、プロフェッショナルなビジネス学生を実社会の営業キャリアに向けて育成しています。自動化されたロールプレイとリアルタイムの評価・コーチングは、特に 200 名を超える大規模な講義形式の授業で、一対一のコーチングが現実的でない場面において、非常に貴重なものとなっています。

「特に大学などのお客様にCopient.aiを導入する際には、学生が一貫性のある公平なフィードバックとコーチングを受けられるよう、あらゆる対話を評価するための非常に厳密なルーブリックが求められます」と、Copient.aiのチーフグロースオフィサーであるJosh Byrd氏は語ります。「AIが登場する前は、教授やティーチングアシスタント、クラスメイトが、対面もしくはオンライン会議の環境でロールプレイと評価を行わなければならず、そのことが学生の学習体験を損なうさまざまな問題を引き起こしていました。私たちは、より良い学生体験を提供し、一貫性を最大化し、バイアスを排除する方法を開発したのです。」

HeyGenのインタラクティブアバターと感情表現機能は、よりリアルなユーザー体験を生み出し、営業チームや学生がトレーニングセッションにより効果的に参加できるよう支援します。

あらゆる業界で満点評価を達成

このプラットフォームの成功は、その急速な導入状況からも明らかです。2024年9月1日のCopient.ai正式リリース以降、37社のユニーククライアントにおいて14,000件以上のロールプレイが実施され、現在も1日あたり500人以上のアクティブユーザーが利用しています。Keyton氏によると、ユーザーは常にCopient.aiを「現時点で最高のリアルタイム・アバター型トレーニングプラットフォーム」だと評価しているとのことです。

競争の激しい大学セールスコンペティションの世界において、上位5位に入賞したチームは、International Collegiate Sales Competition（ICSC）、Selling with the Bulls、およびNational Collegiate Sales Competition（NCSC）のいずれにおいても、Copient.ai をトレーニングの不可欠な一部として活用していました。さらに、第一線の学術セールス研究者たちも、会話型AIがセールストレーニングに与える影響を分析するために同社と協力しています。

HeyGen と提携して以来、Copient.ai のデータによると、ユーザーはわずか 5 回のロールプレイ・セッション後に営業スキルを大きく向上させています。Copient.ai はヘルスケアから教育、B2B セールスまで幅広い業界へと事業を拡大し続けており、クライアントそれぞれのニーズに合わせて柔軟に対応できるアバターの存在が不可欠です。HeyGen を活用することで、Copient.ai は世界中の営業チームや大学に対し、会話型 AI を用いたロールプレイ、評価、コーチングを提供し、営業チームが最高レベルの営業準備態勢を整えられるよう支援する体制を整えています。