新薬が人体の中でどのように作用し合うかを研究し、正確に予測するうえで、各種ツールは開発期間の短縮と失敗率の低減において極めて重要な役割を果たします。そこで活躍するのが医薬品シミュレーションソフトウェアであり、創薬、開発研究、そして規制当局への申請を支援します。

私たちは、体内で薬がどのように振る舞うかを予測し、医療従事者のトレーニングにも活用される、シミュレーション主導型ソフトウェアを幅広く提供している企業に話を聞きました。予測精度が高まることで、研究者はより安全で効果的な治療法の開発に集中でき、従来は高コストで不確実性の高かったプロセスを効率化できます。彼らのチームは、教育的であるだけでなく、ユーザーが臨床試験の手順やベストプラクティスを習得できるよう支援するリソースの提供に注力しています。

HeyGen の支援により、シミュレーションソフトウェア制作チームは動画の納品時間を半分に短縮し、コンサルティングおよびトレーニング用動画の品質を大幅に向上させました。HeyGen は、チームが救命技術と研究の限界に挑戦できるようにするうえで重要な役割を果たし、その結果、創薬のスピードを加速させ、画期的な治療法の発見に貢献しています。

課題

彼らの制作チームが直面していた課題は、一般的な動画制作に伴う高額なコストと多大な時間でした。

このチームは医療業界向けに、シミュレーション形式のトレーニングモジュールを制作しています。各モジュールには50〜100本の動画が含まれており、ロケーションの下見、制作チームの手配、撮影および編集作業の管理に、1モジュールあたり最大2週間を要します。

HeyGen を導入する前、制作チームは撮影や編集の工程で多くの時間を要するボトルネックに直面していました。たとえば、複雑な医療用語や薬品名の発音ミスが頻発し、そのたびにモジュール動画の再撮影が必要となり、時間とコストが余計にかかっていたのです。さらに、国際顧客向けにコンテンツを翻訳する際にも、チームは「どちらを選んでも損」という状況に置かれていました。俳優の口の動きと合わない言語吹き替え機能を使うために予算を倍増させるか、別言語で撮影し直すために、さらに 5 週間の撮影期間を追加するかの二択を迫られていたのです。

このように時間とコストのかかるプロセスを改善するために、彼らはHeyGenを導入しました。

解決策

HeyGen のリアルなアバターを活用することで、制作チームはモジュールを何度も再撮影する必要がなくなりました。その代わりに、チームは HeyGen の API と自社のコンテンツツールを連携させた新しいワークフローを構築し、ユーザーが動画モジュール内にリアルなアバターを挿入できるようにしました。

例えば、医療のバックグラウンドを持つ俳優の採用に苦労する代わりに、HeyGen のアバター用にスクリプトを作成することで、複雑な医療用語や医薬品名の正確な発音を保証できます。

さらに、HeyGen の text-to-speech 機能を使えば、数分で言語を切り替えることができ、企業は動画を 175 以上の言語と方言にローカライズできます。

以前は、さまざまな言語での収録プロセスを完了するのに、制作チームには5週間かかっていました。HeyGenを使うことで、そのプロセスはわずか1日にまで効率化されました。

結果

HeyGen をわずか 3 か月間導入しただけで、制作チームは制作コストの大幅な削減と、目に見える業務効率の向上を実感しています。

彼らは動画の納品時間を 50％ 短縮しました。撮り直しや動画のつなぎ合わせ、言語を合わせるための追加エフェクトが不要になったことで、納期は12週間から6週間になりました。この効率化により、チームは人員を増やすことなく、より多くのプロジェクトを受注し、クライアント基盤を拡大できるようになりました。

短縮しました。撮り直しや動画のつなぎ合わせ、言語を合わせるための追加エフェクトが不要になったことで、納期は12週間から6週間になりました。この効率化により、チームは人員を増やすことなく、より多くのプロジェクトを受注し、クライアント基盤を拡大できるようになりました。 現在、彼らのチームはスタジオ制作のニーズを HeyGen に任せることで、スタジオ制作コストを 80% 削減できるようになりました。

「もしコストを削減し、コンテンツ制作のスピードを上げたいのであれば、HeyGen がその答えです。ソフトウェアが進化するにつれて、アバターはどんどんリアルになっています。競合製品も試しましたが、そこで使われているアバターはここまで生き生きしておらず、HeyGen を使った今のような成果は得られませんでした。HeyGen なら、それがアバターだと見分けるのが難しいほどで、クライアントもこれまでと同じ価値を得られていると感じています。」

Simulations Software テクニカルデリバリー部門ディレクター