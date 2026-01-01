課題

trivago のマーケティング戦略において重要な要素となっているのが、ターゲットを絞ったテレビ広告の制作です。

Jean と João のチームは、企画段階から制作、最終版の完成に至るまで、これらのプロジェクトで緊密に連携しています。過去には制作会社と協力していましたが、現在ではほとんどの作業を社内で行っています。

彼らのチームは、30の市場それぞれで異なる言語や方言に対応しながら、広告をローカライズするための、時間とコストの両面で効率的な方法を見つけるという大きな課題に直面していました。

そのためには、複数の言語を話し、すべての市場に訴求できる一人の人物を見つける必要がありました。このプロセスには、高額で時間のかかるリサーチに加え、アクセントの細部を調整するためのポストプロダクション編集に多くの時間を費やすことが含まれ、その結果、全体のコストが増大しました。ボイスオーバー効果を活用したにもかかわらず、最終的な成果物は、trivago が思い描いていたメッセージを十分に伝えることができませんでした。

彼らは、すべての言語においてtrivagoのブランドの顔となる人物を一人に統一したいと考えており、この長く複雑なプロセスを簡素化できるプラットフォームを必要としていました。

複数の生成AIプラットフォームをテストした結果、trivagoはHeyGenにたどり着きました。

解決策

HeyGen のテクノロジーを活用することで、trivago チームは、ニッチで特異な要件すべてを満たせる 1 人の俳優を探すという高コストな計画を断念しました。その代わりに trivago は、必要なものをすべて、そしてそれ以上の価値を提供してくれるワンストップ型のソフトウェアソリューションを見つけました。

当初、チームは商業用コンテンツの納品に関して、延期すれば追加の時間的・金銭的コストが発生してしまう厳格な締め切りに直面していました。制作を管理するHeyGenの能力に自信を持ったtrivagoは、このテクノロジーを初めて活用する決断を下しました。

HeyGen のチームは非常に迅速に対応し、必要な変更に的確に優先順位を付け、異なるタイムゾーンをうまく調整しながら、期限どおりの提出を実現しました。

制作途中で数多くの調整が発生し、非常にタイトなスケジュールで進行する中、trivago のチームはあえて HeyGen を起用し、その結果は大成功となりました。

結果

「他社ともテストを行いましたが、品質の面では常にHeyGenが群を抜いていました。今回が初めての取り組みで、ハイリスク・ハイリターンの状況だということを最初からチームに率直に伝え、彼らを本当に信頼して任せました。その結果は、期待以上のものになりました」とJoão氏は語ります。

HeyGen を導入してからまだ1年も経っていませんが、コストと時間の両面で大きな効果が出ています。

このテクノロジーによりポストプロダクションの時間が半分に短縮され、チームは平均して3〜4か月もの大幅な時間を節約できています。

広告はわずか3か月で15の地域向けにローカライズされました。これは、HeyGenなしでは実現し得なかった成果です。

HeyGen のテキスト読み上げ機能を活用して

音声合成機能により、trivago は世界中のターゲット市場向けのコンテンツを素早くローカライズできます。

HeyGen を導入してから 1 年足らずで、trivago は 30 の地域でテレビ広告を展開するまでになりました。