製品ローンチ動画は、30日目ではなく初日に公開しよう
新機能のお知らせ、製品デモ、セールスイネーブルメント、競合優位性の訴求など、製品と同時にリリースされ、製品の変更に合わせて更新され、あらゆる市場にそれぞれの言語で届けられる、ゴー・トゥ・マーケット向けコンテンツを作成しましょう。
商品が変更されたら、コンテンツを即座に更新
プロダクトマーケティングの課題
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
プロダクトマーケティングにおけるコンテンツギャップ
あなたのプロダクトは来週出荷予定です。セールスにはエネーブルメントが必要で、マーケティングにはローンチ用の動画が必要で、サポートにはドキュメントが必要です。なのに、先月依頼したデモ動画は、まだ制作が終わっていません。従来型の動画制作では、プロダクトのスピードに追いつけません。コンテンツが完成する頃には、機能はすでに進化しているのです。あなたは常に「動画なしで期限どおりに出すか」「古い内容の動画付きで遅れて出すか」の二択を迫られています。その一方で、グローバルチームは英語版の資料だけでローンチせざるを得ません。ローカライズにさらに1か月かかってしまうからです。こうしてプロダクトマーケティングは、加速装置ではなくボトルネックになってしまいます。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、プロダクトマーケティングチームを、プロダクトのスピードで動くコンテンツエンジンへと変えます。メッセージを書くだけでなく、ポジショニング資料から AI に自動生成させることもでき、AI アバターを選べば、プロフェッショナルなプロダクト動画を数分で制作できます。ローンチ当日のコンテンツは、ローンチ当日に出荷可能。ベータ版で機能が変わっても、スクリプトを更新して再生成するだけ。グローバルローンチですか？ 音声クローンとリップシンクを使って、175 以上の言語に翻訳できます。アナウンス、デモ、セールスイネーブルメント、競合対策など、完全な Go-To-Market コンテンツライブラリを、制作チームへの依存でロードマップが遅くなることなく構築できます。
プロダクトマーケティングチームが迅速なローンチに必要なすべて
計画、実行、ローンチにまたがる摩擦を取り除き、エンドツーエンドのツール、ワークフロー、インサイトによって、チームが引き継ぎを減らしながらより速くリリースできるようにします。
迅速なローンチ用コンテンツ
製品の出荷当日に動画コンテンツを公開しましょう。数分で製品発表、機能デモ、そしてローンチ動画を生成できます。従来の制作に必要だった数週間はもう不要です。動画制作に、あなたの市場投入スケジュールが左右されることはありません。
• 数分でローンチ動画を作成
• 本番環境での依存関係は不要
• 製品と一緒にコンテンツをリリース
コンテンツを即時更新
プロダクトは進化します。コンテンツも同じように進化させましょう。機能の変更や価格の更新、メッセージの方向性が変わったときは、スクリプトを更新して再生成するだけ。再撮影も制作調整も不要で、常に最新のプロダクトに合ったコンテンツを保てます。
・スクリプトを更新して再生成する
・再撮影は不要です
• 常に最新のメッセージ内容
セールスイネーブルメントライブラリ
営業チームが勝つために必要なコンテンツを提供しましょう。 製品デモ、機能の詳細解説、競合優位性の訴求、反論対応など、あなたのプロダクトと同じスピードで更新される完全なイネーブルメントライブラリです。
・コンテンツを一元管理できるライブラリ
・一貫した営業メッセージ
• 製品の変更内容を反映して更新
グローバルローンチ支援
あらゆる市場で同時にローンチしましょう。 AI動画翻訳は、あなたのゴー・トゥ・マーケット向けコンテンツを、ボイスクローンとリップシンクを用いて175以上の言語にローカライズします。EMEAでのローンチが、NAでのローンチ完了を待つ必要はありません。
・ボイスクローンでブランドボイスを維持
・リップシンクが顔の動きと一致します
• ひとつのソースから、世界中へ配信
新機能発表ビデオ
すべての機能には、きちんとした紹介が必要です。新機能を紹介するアナウンス動画を作成し、何が新しいのか、なぜ重要なのか、どう使うのかを説明しましょう。機能リリースと同時に公開し、リリースノートに埋め込み、さまざまなチャネルで配信します。
• すべてのリリース向けのお知らせ動画
• リリースノートに埋め込む
• マルチチャネルでの配信
競合ポジショニングコンテンツ
競合他社と差別化できる動画コンテンツでチームを武装しましょう。営業が共有でき、顧客にも分かりやすい動画による解説で、バトルカードが真価を発揮します。
・競合比較動画
・営業バトルカード用コンテンツ
・顧客向けのポジショニング
ポジショニング資料からローンチ動画まで、3ステップで実現
まずはメッセージから始めましょう
ポジショニングドキュメント、機能ブリーフ、またはローンチアナウンスを貼り付けてください。あるいは、AIスクリプトジェネレーターに製品説明から動画スクリプトを作成させることもできます。プロダクトマーケティングがすでに作成している資料から始めましょう。
プレゼンターを選択
ブランドを体現するAIアバターを選ぶか、すべてのプロダクトコンテンツで一貫して登場する製品スポークスパーソンを作成しましょう。音声トーンとビジュアルスタイルをブランドガイドラインに合わせて設定できます。
生成と配布
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ品質の製品動画が完成します。ワンクリックで翻訳し、グローバルローンチにも対応可能。Webサイト、SNS、メール、セールスイネーブルメントプラットフォーム、リリースノートなど、あらゆるチャネルに配信できます。
あらゆるプロダクトマーケティングのニーズに応える設計
製品ローンチ動画
ローンチ当日にローンチ用コンテンツを公開しましょう。 プロダクト発表動画で、新機能をわかりやすく説明し、価値を示し、利用を促進します――制作期間は数か月ではなく、数時間です。
ユースケース：製品リリースから数週間後ではなく、リリース時点に間に合うように、アナウンス動画・デモ動画・FAQ動画を含む完全なローンチ動画パッケージを生成する。
検証済みの成果：Attention Grabbing Media は、制作期間を3日から数時間へと短縮しつつ、10以上の新しい言語への展開を実現しました。
新機能のお知らせ
すべてのリリースには動画がふさわしいものです。製品と一緒に公開され、リリースノートに埋め込まれ、SNSで共有され、顧客にも配信できる機能発表コンテンツを作成しましょう。
ユースケース：すべてのスプリントリリースごとに機能発表動画を制作し、継続的な改善内容を顧客に確実に伝える。
セールスイネーブルメントコンテンツ
営業チームに、常に最新で魅力的なコンテンツを提供しましょう。 製品デモ、ユースケースの解説、競合優位性の訴求など、商談の成約を後押しするコンテンツです。
ユースケース：すべての製品、ペルソナ、競合シナリオを網羅した、完全なセールスイネーブルメント向け動画ライブラリを構築する。
検証済みの成果：Advantive はコンテンツ制作時間を 50％ 削減し、ボイスオーバー制作は数日かかっていたものが 2〜3 時間に短縮されました。
製品解説
お客様に、あなたの製品が何をするものなのか、そしてなぜ重要なのかを理解してもらいましょう。解説動画ウェブサイト、オンボーディング、顧客向け教育のために。
ユースケース：各顧客セグメントごとに、特有の課題や利用シーンに対応したプロダクト解説コンテンツを作成する。
グローバル製品発表
すべての市場で同時にローンチしましょう。各地域ごとに個別の制作を行うことなく、国際ローンチ向けのすべてのゴー・トゥ・マーケットコンテンツをローカライズできます。
ユースケース：グローバルな製品ローンチに向けて、完全なローンチパッケージを15言語に翻訳する。
検証済みの成果：Workday はローカリゼーションにかかる時間を数週間から数分へと短縮し、1本の動画につき 10〜15 言語でコンテンツを制作できるようになりました。
競合ポジショニング
自社製品を他の選択肢と比較して優位性を打ち出す動画コンテンツで、より多くの商談を勝ち取りましょう。営業現場で実際に使えるバトルカード、比較コンテンツ、競合対策メッセージを提供します。
ユースケース：上位5社の競合他社向けに動画バトルカードを作成し、競合環境の変化に合わせて四半期ごとに更新する。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰もが（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるよう支援します。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点はありますか？私たちがお答えします。
プロダクトマーケティング動画とは何ですか？
AI動画制作とは、従来の撮影や編集のプロセスを必要とせず、人工知能を使ってプロ品質のマーケティング動画を生成することです。HeyGenは、AIアバター、音声合成、自動編集を組み合わせて、用意したスクリプトから洗練された動画コンテンツを作成します。カメラもスタジオも撮影クルーも不要です。マーケティングチームは、商品紹介動画やSNS向けコンテンツ、広告クリエイティブを、これまで数週間かかっていたところを数分で制作できるようになります。
製品ローンチ動画を素早く作成するにはどうすればよいですか？
ローンチ用メッセージを書き込むか、ポジショニングドキュメントを貼り付けてください。AIアバターをプレゼンターとして選び、ビジュアルスタイルを決めて生成するだけです。ほとんどのローンチ動画は数分で完成します。ローンチ前にプロダクトが変わった場合（たいてい変わります）、スクリプトを更新して再生成すればOK。再撮影も制作調整も不要で、プロダクトの出荷タイミングに合わせてコンテンツも出荷できます。
商品が変更された場合、動画を更新できますか？
はい。これは、プロダクトマーケティングにおける HeyGen の大きな強みのひとつです。機能の進化や価格変更、メッセージの見直しがあっても、スクリプトを更新して動画を再生成するだけで対応できます。新たな撮影や制作プロセスを踏まずに、コンテンツを常に最新のプロダクト状況に合わせて保つことができます。従来型の動画制作と比べて、更新サイクルが飛躍的に短縮されたと多くのチームが報告しています。
HeyGen を使ってセールスイネーブルメント用コンテンツを作成するにはどうすればよいですか？
各製品、ペルソナ、競合シナリオ、セールスステージごとに動画を作成し、セールスイネーブルメント用ライブラリを構築しましょう。製品デモ、機能説明、反論処理、競合優位性の訴求などを、プロダクトマーケティングチームがすでに作成しているスクリプトからすべて生成できます。製品やメッセージが変わった場合も、更新して再生成するだけで、常に最新のイネーブルメントコンテンツを維持できます。
グローバルローンチ向けに製品コンテンツをローカライズできますか？
はい。まずは主要言語で商品コンテンツを作成し、その後 HeyGen の翻訳機能を使って、175以上の対応言語で各バージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でもあなたのブランドボイスが自然に聞こえる機能）とリップシンクが含まれます。EMEA、APAC、LATAM へ、順番ではなく同時に展開できます。
どれくらいの早さでプロダクトマーケティング動画を作成できますか？
ほとんどの製品動画は数分で生成されます。Advantive 社はコンテンツ制作時間を 50％ 削減したと報告しています。Attention Grabbing Media 社では、制作にかかる時間が 3 日から数時間へと短縮されました。従来の制作スケジュール（数週間から数か月）から当日納品へのシフトにより、コンテンツを製品と同時に出荷できるようになります。
すべてのリリースごとに新機能のお知らせ動画を作成できますか？
はい。HeyGen は、名前、企業名、カスタム情報などの変数フィールドを使った動的パーソナライゼーションに対応しています。1つのテンプレートを作成するだけで、数千ものパーソナライズされたバージョンを生成できます。これは、アカウントベースドマーケティング（ABM）、営業アウトリーチ、カスタマーエンゲージメントキャンペーンなどに活用できます。Videoimagem はこの手法を用いて、AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作しました。
すべての製品コンテンツでブランドの一貫性をどのように維持すればよいですか？
HeyGen のブランドキットは、承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターの選択など、ビジュアルアイデンティティを一元管理します。ブランド用語集では、製品名、機能名、専門用語の発音をコントロールできます。ローンチ動画、セールスイネーブルメント用コンテンツ、競合比較用のポジショニング動画など、どのような動画を作成する場合でも、すべての動画が一貫したブランド基準を維持します。
PMM チーム内の複数メンバーがコンテンツを作成できますか？
はい。HeyGen for Business には、プロダクトマーケター、有効化マネージャー、コンテンツクリエイターが共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのブランド要素やテンプレートを全員が利用できます。管理者によるコントロールでメッセージの一貫性を保ちながら、チームが大規模にコンテンツを制作できるようにします。
どのような種類のプロダクトマーケティング用コンテンツを作成できますか？
HeyGen は、ローンチアナウンス、機能デモ、プロダクト解説、セールスイネーブルメント、競合優位性の訴求、顧客事例、ユースケース動画、連携ガイド、価格説明など、ほぼあらゆるプロダクトマーケティング動画フォーマットに対応しています。プロダクトマーケティングチームが動画コンテンツを必要としているなら、HeyGen はロードマップが求めるスピードで動画を制作できます。
これは従来の動画制作と比べてどのような違いがありますか？
従来のプロダクト動画制作では、台本作成、絵コンテ作成、出演者の手配、撮影、編集といった工程が必要で、通常は最低でも4〜8週間かかります。これを、グローバルローンチで必要なすべての言語分だけ繰り返さなければなりません。HeyGenなら、同等のクオリティの動画を数分〜数時間で制作でき、あらゆる言語への翻訳も即座に行えます。プロダクトマーケティングチームは、製品の進化に合わせてコンテンツを更新しながら、ローンチ用コンテンツを初めて期限どおりに出荷できるようになったと報告しています。
私の製品コンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。ローンチ前情報や競合関連資料を扱うプロダクトマーケティングチーム向けに、HeyGen は SSO 連携や一元的なアクセス管理などのエンタープライズ向けセキュリティ機能を提供しています。私たちはお客様のコンテンツを AI モデルの学習には使用しません。
今すぐプロダクトマーケティング動画の制作を始めましょう
納期厳守か動画付き出荷か、そのどちらかを選ぶ必要はもうありません。数分でプロ品質の製品コンテンツを生成し、製品変更にもすばやく対応、ローカライズ待ちによる遅延なしでグローバルにローンチできます。HubSpot、Miro をはじめ、ゴー・トゥ・マーケットのスピードを変革したエンタープライズ企業のプロダクトマーケティングチームに加わりましょう。
- コンテンツを即座に更新
