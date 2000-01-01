製品ローンチ動画 ローンチ当日にローンチ用コンテンツを公開しましょう。 プロダクト発表動画で、 新機能をわかりやすく説明し、価値を示し、利用を促進します――制作期間は数か月ではなく、数時間です。 ユースケース：製品リリースから数週間後ではなく、リリース時点に間に合うように、アナウンス動画・デモ動画・FAQ動画を含む完全なローンチ動画パッケージを生成する。 検証済みの成果：Attention Grabbing Media は、制作期間を3日から数時間へと短縮しつつ、10以上の新しい言語への展開を実現しました。

新機能のお知らせ すべてのリリースには動画がふさわしいものです。製品と一緒に公開され、リリースノートに埋め込まれ、SNSで共有され、顧客にも配信できる機能発表コンテンツを作成しましょう。 ユースケース：すべてのスプリントリリースごとに機能発表動画を制作し、継続的な改善内容を顧客に確実に伝える。

セールスイネーブルメントコンテンツ 営業チームに、常に最新で魅力的なコンテンツを提供しましょう。 製品デモ 、ユースケースの解説、競合優位性の訴求など、商談の成約を後押しするコンテンツです。 ユースケース：すべての製品、ペルソナ、競合シナリオを網羅した、完全なセールスイネーブルメント向け動画ライブラリを構築する。 検証済みの成果：Advantive はコンテンツ制作時間を 50％ 削減し、ボイスオーバー制作は数日かかっていたものが 2〜3 時間に短縮されました。

製品解説 お客様に、あなたの製品が何をするものなのか、そしてなぜ重要なのかを理解してもらいましょう。 解説動画 ウェブサイト、オンボーディング、顧客向け教育のために。 ユースケース：各顧客セグメントごとに、特有の課題や利用シーンに対応したプロダクト解説コンテンツを作成する。

グローバル製品発表 すべての市場で同時にローンチしましょう。各地域ごとに個別の制作を行うことなく、国際ローンチ向けのすべてのゴー・トゥ・マーケットコンテンツをローカライズできます。 ユースケース：グローバルな製品ローンチに向けて、完全なローンチパッケージを15言語に翻訳する。 検証済みの成果：Workday はローカリゼーションにかかる時間を数週間から数分へと短縮し、1本の動画につき 10〜15 言語でコンテンツを制作できるようになりました。