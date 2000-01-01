新規顧客のオンボーディング 顧客が価値を実感するまでの時間を短縮しましょう。CSM の稼働状況に依存しないオンボーディング動画を活用すれば、ウェルカムシーケンス、セットアップガイド、初回成功（ファーストウィン）チュートリアルを、すべての顧客に対してスケールさせることができます。 ユースケース：すべての新規顧客が初期設定と最初の重要なアクションを完了できるように導く、自動化されたオンボーディングシーケンスを作成する。

製品機能のご紹介 あらゆる新機能のリリースには、顧客向けの教育が欠かせません。チュートリアル動画によって、新しい機能の内容を説明し、ワークフローを実演し、活用を促進します――それも、リリースから何か月も後ではなく、機能と同時に提供される必要があります。 ユースケース：あらゆるリリースごとに機能発表動画を作成し、リリースノートやアプリ内メッセージに直接埋め込む。

ヘルプセンターコンテンツ 動画なら、文章ではうまく伝えきれない疑問にも答えられます。よく閲覧されているヘルプ記事を、分かりやすいビジュアルのウォークスルーに変換し、ユーザーの混乱とサポート対応件数を減らしましょう。 ユースケース：サポートチケットの上位20件の問い合わせテーマを動画チュートリアルに変換し、それらの問題に関するチケット数を削減します。

グローバルカスタマーサポート お客様は何十もの言語を話します。サポートコンテンツも同様であるべきです。市場ごとに別々の制作を行うことなく、グローバルなお客様向けにナレッジベース全体をローカライズしましょう。 ユースケース：オンボーディング用ライブラリ全体を10言語に翻訳し、CS（カスタマーサポート）の人員を追加することなく、海外の顧客セグメントに提供する。 実証済みのアプローチ：AI Smart Ventures は、スケーラブルな動画コンテンツを活用し、170以上の言語で1万人以上にトレーニングを提供しました。

パーソナライズされた顧客タッチポイント 大規模でもハイタッチな対応を実現。更新手続き、QBR、機能のおすすめ、定期的なフォローのためのパーソナライズされた動画メッセージを、顧客ごとに個別の動画を録画することなく配信できます。 ユースケース：各顧客の具体的な利用状況と成功指標に対応した、パーソナライズされた更新案内動画を生成します。 検証済みの成果：Videoimagem はパーソナライズド動画によりエンゲージメントを3倍に向上させ、エンタープライズ顧客向けに5万本以上のパーソナライズド動画を制作しました。