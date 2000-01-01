チームを増やさずにカスタマーオンボーディングを拡大する
製品チュートリアル、機能ウォークスルー、オンボーディングガイドなどのカスタマーエデュケーションコンテンツを、動画撮影やプロダクトチームへの依頼なしで作成し、サポート問い合わせを減らしつつ、導入と活用を促進しましょう。
- クレジットカードは不要です
- 175以上の言語に対応
カスタマーエデュケーションの課題
カスタマーエデュケーションチームが、複雑な製品を導入促進と成長を加速させる、わかりやすくスケーラブルなコンテンツへとどのように変えているのかをご覧ください。
カスタマーエデュケーションのボトルネック
あなたのプロダクトは常に進化し、新機能は毎週のようにリリースされています。しかし、ヘルプドキュメントは古いまま、オンボーディング動画は昨年のUIを参照し続け、コンテンツで解決できるはずの質問をお客様は何度も繰り返し問い合わせてきます。従来型の動画制作では、このスピードについていけません。プロダクトチームとの調整、収録の手配、映像編集を終える頃には、画面インターフェースはまた変わってしまっているのです。その一方で、サポートチームは、本来ならセルフサービス向けコンテンツが防げたはずの問い合わせチケットの山に埋もれています。では、グローバルなお客様はどうでしょうか。英語だけのリソースしかないか、そもそも何も提供されていない、という状況に取り残されています。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、カスタマーサクセスチームをプロダクトの進化スピードに追いつくコンテンツエンジンへと変えます。スクリプトを書くだけでなく、ヘルプドキュメントから AI に自動生成させることも可能。AI アバターを選べば、数分でプロ品質のチュートリアル動画を制作できます。プロダクトの UI が変わっても、スクリプトを更新して再生成するだけで、常に最新のコンテンツを提供できます。グローバルな顧客基盤をお持ちですか？175 以上の言語に翻訳して、すべての顧客が自分の言語で学べるようにしましょう。セルフサービス型のコンテンツライブラリを構築して、サポートをスケールさせ、プロダクトの活用を促進し、チームを戦略的な仕事から遠ざけているチケットを削減できます。
カスタマーサクセスチームが大規模に教育を行うために必要なすべて
迅速なチュートリアル作成
プロダクトのロードマップに歩調を合わせましょう。数週間もかかる従来の制作とは違い、数分で製品チュートリアルや機能紹介動画を生成できます。UI が変わったら、スクリプトを更新して再生成するだけで、再撮影なしに常に最新のコンテンツを維持できます。
・数分でチュートリアルを作成
• 製品が変更されたら即座に更新
• 本番環境での依存関係は不要
ヘルプドキュメント動画
テキスト中心のヘルプドキュメントを、魅力的な動画コンテンツへと変換します。解説動画は、お客様がやりたいことを具体的に理解できるようにし、混乱やサポートチケット、価値を実感するまでの時間を減らします。
・ヘルプ記事を動画に変換
• ビジュアルによる手順説明は、テキストよりも効果的です
• ナレッジベースに直接埋め込む
多言語カスタマーエデュケーション
すべての顧客に、それぞれの言語で対応しましょう。 AI動画翻訳は、音声クローンとリップシンクを用いて、オンボーディングコンテンツを175以上の言語にローカライズします。日本の顧客にも、英語話者と同じ質の体験を提供できます。
・ボイスクローンで本来の声の魅力をそのまま保てます
・リップシンクが顔の動きと一致します
• ひとつのソースで、世界中の顧客に対応
パーソナライズされた顧客へのアプローチ
1本の動画を、何千ものパーソナライズされたバージョンに変換できます。動的変数を使えば、名前や企業情報、そして特定の推奨内容を自由にカスタマイズして、パーソナライズされた顧客コミュニケーションを実現し、エンゲージメントと更新率を高めることができます。
・動的なパーソナライズ項目
• 大規模なバッチ生成
• 個々の顧客ターゲティング
一貫したブランド体験
あらゆるカスタマー向けコンテンツで、貴社のビジュアルアイデンティティをしっかりと確立しましょう。Brand Kit を使えば、すべてのチュートリアル、オンボーディング動画、ヘルプコンテンツが、バラバラな画面録画の寄せ集めではなく、貴社から発信されたものだと一目でわかる見た目とトーンに統一されます。
・ブランドアセットの一元管理
• 一貫したプレゼンターと声のトーン
• 大規模でもプロフェッショナルな仕上がり
セルフサービス型コンテンツライブラリ
お客様が本当に使いたくなるリソースライブラリを構築しましょう。問い合わせになる前に疑問に答え、電話が必要になる前に機能を説明し、解約が起こる前に活用を促進する動画コンテンツを提供します。
・サポートチケットの件数を削減する
• バリュー実現までの時間を短縮
• 1対1のナレッジトランスファーを拡大する
ヘルプドキュメントからカスタマービデオまで、3ステップで実現
まずは自分の知識から始めましょう
ヘルプ記事を貼り付ける、製品ドキュメントをアップロードする、または機能の説明から AI スクリプトジェネレーターにチュートリアル用スクリプトを作成させることができます。あなたのチームがすでに持っている知識を土台に始めましょう。
プレゼンターを選択
自社ブランドを体現するAIアバターを選ぶか、すべてのカスタマー向けコンテンツで一貫したCS担当のスポークスパーソンを作成しましょう。音声や話し方のスタイルを、自社のカスタマーコミュニケーション基準に合わせて設定できます。
生成とデプロイ
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ品質のカスタマーエデュケーション動画が完成します。お客様が話すあらゆる言語に翻訳でき、ヘルプセンター、ナレッジベース、オンボーディングシーケンス、または顧客向けコミュニケーションに埋め込んで活用できます。
あらゆるカスタマーサクセスのニーズに応える設計
新規顧客のオンボーディング
顧客が価値を実感するまでの時間を短縮しましょう。CSM の稼働状況に依存しないオンボーディング動画を活用すれば、ウェルカムシーケンス、セットアップガイド、初回成功（ファーストウィン）チュートリアルを、すべての顧客に対してスケールさせることができます。
ユースケース：すべての新規顧客が初期設定と最初の重要なアクションを完了できるように導く、自動化されたオンボーディングシーケンスを作成する。
製品機能のご紹介
あらゆる新機能のリリースには、顧客向けの教育が欠かせません。チュートリアル動画によって、新しい機能の内容を説明し、ワークフローを実演し、活用を促進します――それも、リリースから何か月も後ではなく、機能と同時に提供される必要があります。
ユースケース：あらゆるリリースごとに機能発表動画を作成し、リリースノートやアプリ内メッセージに直接埋め込む。
ヘルプセンターコンテンツ
動画なら、文章ではうまく伝えきれない疑問にも答えられます。よく閲覧されているヘルプ記事を、分かりやすいビジュアルのウォークスルーに変換し、ユーザーの混乱とサポート対応件数を減らしましょう。
ユースケース：サポートチケットの上位20件の問い合わせテーマを動画チュートリアルに変換し、それらの問題に関するチケット数を削減します。
グローバルカスタマーサポート
お客様は何十もの言語を話します。サポートコンテンツも同様であるべきです。市場ごとに別々の制作を行うことなく、グローバルなお客様向けにナレッジベース全体をローカライズしましょう。
ユースケース：オンボーディング用ライブラリ全体を10言語に翻訳し、CS（カスタマーサポート）の人員を追加することなく、海外の顧客セグメントに提供する。
実証済みのアプローチ：AI Smart Ventures は、スケーラブルな動画コンテンツを活用し、170以上の言語で1万人以上にトレーニングを提供しました。
パーソナライズされた顧客タッチポイント
大規模でもハイタッチな対応を実現。更新手続き、QBR、機能のおすすめ、定期的なフォローのためのパーソナライズされた動画メッセージを、顧客ごとに個別の動画を録画することなく配信できます。
ユースケース：各顧客の具体的な利用状況と成功指標に対応した、パーソナライズされた更新案内動画を生成します。
検証済みの成果：Videoimagem はパーソナライズド動画によりエンゲージメントを3倍に向上させ、エンタープライズ顧客向けに5万本以上のパーソナライズド動画を制作しました。
カスタマーサクセス有効化
一貫したメッセージとトークトラックでCSチームを強化しましょう。経験年数に関わらず、すべてのCSMが同じ質のガイダンスを提供できるようにするトレーニングコンテンツです。
ユースケース：CSM向けのイネーブルメントライブラリを構築し、反論対応、機能のポジショニング、拡大（アップセル・クロスセル）に関する会話を網羅する。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰もが（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるよう支援します。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点がありますか？私たちがお答えします。
カスタマーオンボーディング動画とは何ですか？
カスタマーオンボーディング動画は、新規顧客があなたの製品の使い方をスムーズに理解・開始できるよう支援する教育コンテンツです。ウェルカムメッセージ、セットアップ手順のチュートリアル、機能のウォークスルー、ベストプラクティスのガイドなどが含まれます。HeyGen を使えば、カスタマーサクセスチームはカメラやスタジオ、制作の待ち時間なしで、AI アバターと音声合成を活用したプロフェッショナルなオンボーディング動画を作成できるため、顧客数の増加に合わせて顧客教育もスケールさせることができます。
画面録画を使わずに製品チュートリアルを作成するにはどうすればよいですか？
チュートリアル用のスクリプトを自分で作成するか、HeyGen の AI スクリプトジェネレーター に機能の説明文を入力して自動生成させましょう。プレゼンターとなる AI アバターを選び、ビジュアル要素やコールアウトを追加して動画を生成します。プロダクトのインターフェースデモでは、アバターのプレゼンターと並べてスクリーンショットや画面キャプチャを組み込むこともできます。これにより、面倒な画面録画や編集作業を行わずに、洗練されたチュートリアルコンテンツを作成できます。
製品のUIが変更された場合、動画を更新できますか？
はい。これは、カスタマーサクセスチームにとっての HeyGen の大きな強みのひとつです。プロダクトのインターフェースが変わった場合でも、新しい UI に合わせてスクリプトを更新し、動画を再生成するだけで対応できます。再撮影も、制作チームとの調整も不要です。お客様向けの教育コンテンツを、数か月遅れではなく、常にプロダクトのロードマップに合わせて最新の状態に保つことができます。
多言語カスタマーサポートはどのように機能しますか？
まずは主要言語で一度だけ顧客向けコンテンツを作成します。その後、HeyGen の翻訳機能を使えば、175 以上の対応言語で各言語版を自動生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でもプレゼンターの声が自然に聞こえるようにする機能）とリップシンク（口の動きと音声を一致させる機能）が含まれます。日本語、ドイツ語、スペイン語など、どの言語の顧客にも同じ品質のオンボーディング体験を提供できます。
個々の顧客ごとに動画をパーソナライズできますか？
はい。HeyGen は、顧客名、企業名、利用状況データ、カスタム情報などの変数フィールドを使った動的パーソナライゼーションに対応しています。1つのテンプレートを作成するだけで、オンボーディング、更新案内、QBR（四半期ビジネスレビュー）、成功指標の達成報告などに向けて、何千ものパーソナライズされた動画を生成できます。Videoimagem はこの手法を用いて 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作し、エンゲージメントを 3 倍に高めることに成功しました。
ヘルプセンターやナレッジベースに動画を埋め込むにはどうすればよいですか？
HeyGen は標準的な MP4 動画ファイルを書き出し、Zendesk、Intercom、HelpScout、Confluence、Notion、あるいは独自のナレッジベースなど、あらゆるヘルプセンタープラットフォームで使える埋め込みコードを提供します。動画を直接アップロードすることも、リンク経由で埋め込むことも可能です。お客様向けの教育コンテンツを、お客様がすでにヘルプを探している場所に配置できます。
動画コンテンツは本当にサポート問い合わせを減らせますか？
複雑な製品の案内では、動画による説明は常にテキストより高い効果を発揮します。お客様は内容をよりよく記憶し、作業をより早く完了し、追加の質問も減少します。重要なのはコンテンツを常に最新に保つことですが、HeyGen を使えば、全面的な再制作を行うことなく、更新を即座に反映できます。動画チュートリアルで扱ったトピックについては、サポートチケットが有意に減少したと多くのチームが報告しています。
すべての顧客向けコンテンツで一貫した品質を維持するにはどうすればよいですか？
HeyGen のブランドキットは、承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターの選択など、ビジュアルアイデンティティを一元管理します。すべての顧客向けコンテンツで一貫したプレゼンターアバターと音声を選択できます。オンボーディング動画、機能チュートリアル、ヘルプドキュメントなど、どのような動画を作成しても、自動的にプロフェッショナルなブランド基準が維持されます。
CS チーム内の複数のメンバーがコンテンツを作成することはできますか？
はい。HeyGen for Businessには、カスタマーサクセスマネージャー、有効化スペシャリスト、サポートオペレーション担当者が共同作業できるチームワークスペースが含まれます。共有アセットライブラリにより、承認済みのブランド要素やテンプレートを全員が利用できます。管理者によるコントロールで一貫性を保ちながら、チームが大規模にコンテンツを作成できるようにします。
どれくらいの速さでカスタマー教育用の動画を作成できますか？
ほとんどのチュートリアル動画やオンボーディング動画は、数分で生成されます。Advantive 社は、コンテンツ制作時間を 50％ 削減し、ボイスオーバー制作は数日かかっていたものが 2〜3 時間に短縮されたと報告しています。従来の制作スケジュール（数週間）から当日納品へのシフトにより、顧客向けコンテンツを製品リリースと同時に提供できるようになります。
どのような種類のカスタマーサクセス向けコンテンツを作成できますか？
HeyGen は、ほぼあらゆるカスタマー向け動画フォーマットに対応しています。オンボーディング動画シリーズ、機能チュートリアル、プロダクトウォークスルー、ヘルプドキュメント、リリースアナウンス、パーソナライズされたアウトリーチ、QBR（四半期ビジネスレビュー）のサマリー、更新（リニューアル）コミュニケーション、成功マイルストーンの祝賀コンテンツ、そしてカスタマートレーニングコースまで作成可能です。あなたが台本を書けるなら、HeyGen はその動画を、どんな言語でも制作できます。
顧客コンテンツの安全性は確保されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。機密性の高い製品情報や顧客データをパーソナライズ動画で取り扱うカスタマーサクセスチーム向けに、HeyGen は SSO 連携や一元的なアクセス管理を含むエンタープライズ向けセキュリティ機能を提供しています。
他のソリューションを詳しく見る
今すぐカスタマー教育動画の制作を始めましょう
既存コンテンツとチームのキャパシティのどちらかを選ぶ必要はもうありません。数分でプロ品質のカスタマービデオを生成し、グローバルな顧客向けに即座に翻訳し、製品の進化と同じスピードで教育コンテンツを最新に保ちましょう。HubSpot、Miro、Coursera など、カスタマーエデュケーションのスケール方法を変革してきたカスタマーサクセスチームに加わりませんか。
