代理店のスケーラビリティ問題
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
あなたのコンテンツカレンダーには一切休みがありません。プロダクトローンチには動画が必要で、ソーシャルチャネルは毎日のコンテンツを求め、キャンペーンでは各市場向けにローカライズされたクリエイティブが求められます。しかし従来型の動画制作では、スタジオの手配、タレントとの調整、編集が仕上がるまで数週間の待機、そしてたった1回の撮影で予算を使い切ってしまいます。コンテンツがようやく完成する頃には、チャンスはすでに過ぎ去っています。競合は毎日のように動画を出しているのに、あなたはまだプリプロダクションの段階です。しかも経営陣にカメラの前で話してもらう？ そのスケジュール調整の悪夢を考えると、「うまくいくといいですね」としか言えません。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、すべての営業担当者をトップパフォーマーへと引き上げます。1本の動画テンプレートを作成するだけで、見込み顧客の名前、会社名、抱えている具体的な課題を差し込んだ、何千本ものパーソナライズ動画を、追加の撮影なしで自動生成できます。パーソナライズされた営業アプローチ を、1対1のつながりによる高いエンゲージメントを保ったまま、自動化レベルのスケールで実現します。製品の進化に合わせて常に最新の状態を保てる セールスイネーブルメント用ライブラリ を構築しましょう。新任の営業担当者を一貫したメッセージでトレーニングし、世界中の見込み顧客にそれぞれの母国語でアプローチできます。チーム全員が、あなたの“最も優秀な営業担当者”と同じように売れるためのツールを手に入れましょう。
代理店がクライアント業務を拡大するために必要なすべて
迅速なコンテンツ制作
動画制作に時間を費やすのはやめましょう。広告クリエイティブ、解説動画、SNSコンテンツ、商品紹介動画など、プロ品質のクライアント向けコンテンツを数分で生成できます。あなたのチームは戦略とクライアントとの関係構築に集中し、制作ボリュームはHeyGenに任せましょう。
• 動画制作に数日ではなく、数分で取り組めます
• チームメンバー1人あたり、より多くのクライアントに対応
• 人員を増やさずに成果物の量を拡大する
マルチクライアントワークフロー
1つのプラットフォームから複数のブランドを管理できます。各クライアントには、承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターのセレクションをまとめた専用のブランドキットが用意されます。アセットが混在したり、ブランドイメージが混乱したりすることなく、クライアントごとのプロジェクトを切り替えられます。
・クライアントごとに個別のブランドキットを用意
• 整然としたプロジェクト管理
・アセットを明確に分離
大規模なクリエイティブテスト
クライアントはバリエーションを求めています。だからこそ、バリエーションを用意しましょう。A/Bテスト用に、異なるフック、異なるアバター、異なるメッセージングなど、複数パターンの広告クリエイティブを、各バリエーションごとに別々の制作を行うことなく生成できます。
・複数のクリエイティブバリエーションを即座に生成
• より多くテストし、より速く学ぶ
• バリエーションのための再撮影は不要
グローバルローカライゼーション
海外展開を進めているクライアント向けに、コンテンツをローカライズしませんか？175以上の言語に対応し、ボイスクローンとリップシンクでローカライズできます。1本の元動画を、各市場ごとに別々の制作を行うことなく、グローバルキャンペーンへと展開できます。
・ボイスクローンによりブランドボイスを維持
・リップシンクが顔の動きと一致する
• ひとつの制作で、無制限の市場へ
UGCスタイルのコンテンツ
インフルエンサー対応の面倒なしで、本物らしいコンテンツを。UGC風動画を作成し、口コミ風フォーマットや商品リアクション、カジュアルなトーキングヘッドなど、SNSで成果を出す動画を大量かつ期限どおりに制作しましょう。
・多様なアバターオプション
• 自然体でカジュアルな話し方
• クリエイターとの調整なしでスケール可能
パーソナライズされたキャンペーン
1本の動画を、クライアントのキャンペーン向けに何千ものパーソナライズ版へと変換します。動的な変数によって、名前や企業名、カスタム情報が自動で挿入されます。パーソナライズされた動画が、クライアントが求める規模でエンゲージメントを生み出します。
・動的なパーソナライゼーション
・バッチ生成
• キャンペーンですぐに使えるアウトプット
クライアントブリーフから納品コンテンツまでの3ステップ
クライアントのセットアップ
クライアントごとに、承認済みのアセット（カラー、フォント、ロゴ、トーン＆マナーなど）をまとめたブランドキットを作成しましょう。一度設定すれば、すべての動画で自動的にブランドの一貫性が保たれます。
高速に作成
スクリプトを自分で作成することも、クライアントのブリーフからAIに自動生成させることもできます。クライアントのブランドに合ったアバターを選び、数分で動画を生成しましょう。バリエーションが必要ですか？複数バージョンを生成できます。ローカライズが必要ですか？ワンクリックで翻訳できます。
提供と請求
16:9、9:16、1:1 など、あらゆるフォーマットで書き出して、どんなプラットフォームにも対応。クライアントの想定よりも早く納品し、費やした時間ではなく、生み出した価値に対して請求しましょう。
あらゆる代理店モデルに対応した設計
デジタルマーケティング代理店
チームの規模を増やすことなく、ソーシャルコンテンツ、広告クリエイティブ、キャンペーン動画をスケールしましょう。クライアント一社あたりの提供価値を高め、より多くのクライアントを担当し、利益率を向上させることができます。
ユースケース：これまで月に1クライアントあたり5〜10本しか制作できなかったソーシャル動画を、月50本以上生成できるようにします。
検証済みの成果：Vision Creative Labs は HeyGen を活用し、クライアントの動画制作本数を年間 1〜2 本から、1 日あたり 50〜60 本へと引き上げました。
クリエイティブエージェンシー
アイデアが生まれるスピードで、コンセプトのバリエーション、ピッチ動画、キャンペーン用コンテンツを制作しましょう。制作上の制約にとらわれることなく、より多くのクリエイティブな方向性をテストできます。
ユースケース：これまで2案の制作にかかっていた時間で、クライアントレビュー用のクリエイティブ案を20パターン生成する。
ローカリゼーション代理店
ローカリゼーションをコストセンターからプロフィットセンターへと転換しましょう。クライアントの動画コンテンツを175以上の言語に音声クローンとリップシンクを用いて翻訳し、従来の吹き替えよりも高速かつ低コストで提供します。
ユースケース：クライアントのキャンペーンを、数週間ではなく数時間で15言語にローカライズします。
検証済みの成果：Attention Grabbing Media は、制作期間を3日から数時間へと短縮しつつ、10以上の新しい言語への展開を実現しました。
映像制作会社
AI を活用したプロダクションを新たなサービスラインとして追加しましょう。従来の制作機能に加えて、より迅速な納期、より多様なバリエーション、そしてグローバルなローカライズをクライアントに提供します。
ユースケース：プレミアムな従来型プロダクションに加えて、ソーシャルやデジタル向けの「ラピッドコンテンツ」パッケージを提供する。
パフォーマンスマーケティング代理店
クリエイティブテストには十分なクリエイティブ量が必要です。大規模に広告バリエーションを生成し、より多くテストして、より早く学習し、実際のパフォーマンスデータに基づいてクライアントのキャンペーンを最適化しましょう。
ユースケース：複数のプラットフォーム、オーディエンス、メッセージにわたるクリエイティブテストのために、100種類の広告バリエーションを制作する。
検証済みの成果：Videoimagem は AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作し、エンゲージメントを 3 倍に向上させました。
パーソナライゼーション代理店
大規模にパーソナライズされた動画キャンペーンを配信できます。名前や企業名、カスタム情報などを動的にパーソナライズし、1つのテンプレートから何千本ものユニークな動画を生成します。
ユースケース：数千件のターゲットを含むクライアント向けABMプログラム用に、パーソナライズされた動画キャンペーンを生成する。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質、使いやすさ、そしてスピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点がありますか？私たちがお答えします。
代理店はどのようにHeyGenを活用して動画制作をスケールさせていますか？
代理店は、採用を増やすことなく制作キャパシティを何倍にも拡大するために HeyGen を活用しています。時間を切り売りして動画を作るのではなく、チームは数分でコンテンツを生成できます――広告クリエイティブ、SNS動画、ローカライズ、パーソナライズされたキャンペーンなどです。Vision Creative Labs は、クライアント1社あたり年間1〜2本の動画提供から、1日あたり50〜60本の提供へと飛躍しました。制作時間が数日から数分へと短縮されると、代理店の動画制作ビジネスの経済性は根本から変わります。
HeyGen で複数のクライアントブランドを管理できますか？
はい。HeyGen for Business は、複数のブランドキットに対応しており、それぞれに承認済みのアセット（カラー、フォント、ロゴ、アバターの選択）を設定できます。クライアントごとのプロジェクト間でアセットを混在させることなく切り替えられます。各クライアントのコンテンツは自動的にそのブランド基準を維持するため、QA にかかる時間を短縮し、ブランド混同のリスクを排除できます。
HeyGen はクライアント向けのクリエイティブテストをどのように支援しますか？
複数のクリエイティブバリエーションを一瞬で生成できます。異なるフック、異なるアバター、異なるメッセージ、異なるフォーマットを、それぞれ別々に制作することなく用意可能です。代理店からは、従来の制作フローでは不可能だった量として、10〜20倍ものクリエイティブコンセプトをテストできるようになり、その結果、より高い成果を上げるキャンペーンと、データドリブンな最適化につながっていると報告されています。
クライアント向けコンテンツを複数の言語にローカライズできますか？
はい——これは代理店にとって主要なユースケースのひとつです。まずは主要言語でコンテンツを作成し、その後 HeyGen の翻訳機能を使って、175以上の対応言語でバージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローンとリップシンクも含まれます。Attention Grabbing Media 社は、制作時間を3日から数時間に短縮しつつ、10以上の新しい言語市場へと展開しました。
クライアント向けにUGC風のコンテンツを作成するにはどうすればよいですか？
はい。見込み顧客開拓にとどまらず、HeyGen はセールスイネーブルメント用の包括的なライブラリ構築にも活用できます。たとえば、製品デモ、競合比較用のポジショニング動画、反論処理ガイド、顧客事例の要約コンテンツなどを作成できます。製品やメッセージが変わった場合も、スクリプトを更新して再生成するだけで、撮り直しをせずにライブラリを最新の状態に保てます。従来型の動画制作と比べて、コンテンツ更新のスピードが大幅に向上したという声が多く寄せられています。
クライアントに対して、パーソナライズされた動画キャンペーンを提供できますか？
はい。HeyGen は、名前、企業名、カスタム情報などの変数フィールドを使った動的パーソナライゼーションに対応しています。1つのテンプレートを作成するだけで、クライアント向けのABMキャンペーン、ダイレクトメール施策、営業アウトリーチ用に、何千ものパーソナライズ動画を生成できます。Videoimagem は AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作し、エンゲージメントを 3 倍に向上させました。
代理店利用時の料金体系とマージンはどのような仕組みになっていますか？
HeyGen のクレジットベースのモデルを使えば、従来の制作コストよりも低い費用で、より多くのコンテンツを制作できます。ほとんどの代理店は、費やした時間ではなく、提供した価値（制作した動画、本数、実施したキャンペーン、達成した成果）に基づいてクライアントに請求します。HeyGen にかかるコストとクライアントへの請求額との差額が、そのまま利益率になります。代理店からは、従来の制作モデルと比べて、経済性が大幅に向上したという報告が上がっています。
クライアント向けのコンテンツは、どれくらいの速さで納品できますか？
ほとんどの動画は数分で生成されます。Attention Grabbing Media 社は、制作サイクルが3日から数時間へと短縮されたと報告しています。従来の数週間単位のスケジュールから、同日納品へと移行することで、クライアントとの関係性は一変します――あなたは「締切延長をお願いする代理店」ではなく、「確実に納品する代理店」になれるのです。
私のチーム全員がHeyGenにアクセスできますか？
はい。HeyGen では、どの見込み顧客がいつ、どのくらいの時間あなたの動画を視聴したかが分かる視聴トラッキングとエンゲージメント分析を提供しています。このインテントデータを活用することで、フォローアップの優先順位を付けられます。動画を最後まで視聴した見込み顧客は、開封すらしなかった人よりも関心が高いと考えられます。CRM との連携により、これらのデータは案件レコードと紐づいた状態で管理されます。
どのような種類のクライアント向けコンテンツを作成できますか？
HeyGen は、代理店が制作するほぼあらゆる動画フォーマットに対応しています。広告クリエイティブ、ソーシャルコンテンツ、商品紹介動画、解説動画、導入事例（テスティモニアル）、UGC 風コンテンツ、パーソナライズドキャンペーン、ローカライズ版、トレーニング動画など、あらゆる用途に利用できます。クライアントが動画コンテンツを必要としているなら、HeyGen は従来の方法よりもはるかに速く制作することができます。
これは従来の動画制作と比べてどう違いますか？
従来の動画制作では、台本作成、絵コンテ、出演者の手配、機材準備、撮影、編集などが必要で、1本あたり数日から数週間かかります。HeyGenなら、同等のクオリティを数分で制作できます。代理店にとってこれは、同じチーム規模のまま制作本数を10〜50倍に増やし、より多くのクライアントを受け持ち、利益率を高められることを意味します。いま勝っている代理店は、スケールさせる方法を見つけたところです。HeyGenこそが、その実現手段なのです。
クライアントのコンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。機密性の高い取引情報や競合資料を扱う営業チーム向けに、HeyGen は SSO 連携や一元的なアクセス管理などのエンタープライズ向けセキュリティ機能を提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを AI モデルの学習には使用しません。
今すぐクライアント向け動画制作を拡大しよう
品質か本数かで悩むのは、もう終わりにしましょう。数分でプロ品質のクライアント向けコンテンツを制作し、グローバル市場向けに即座にローカライズ。チームを疲弊させることなく、より多くの動画を、より多くのクライアントに届けられます。Ogilvy、Publicis、Vision Creative Labs など、生産能力を飛躍的に高めたエージェンシーに続きませんか。
