デジタルマーケティング代理店 チームの規模を増やすことなく、ソーシャルコンテンツ、広告クリエイティブ、キャンペーン動画をスケールしましょう。クライアント一社あたりの提供価値を高め、より多くのクライアントを担当し、利益率を向上させることができます。 ユースケース：これまで月に1クライアントあたり5〜10本しか制作できなかったソーシャル動画を、月50本以上生成できるようにします。 検証済みの成果：Vision Creative Labs は HeyGen を活用し、クライアントの動画制作本数を年間 1〜2 本から、1 日あたり 50〜60 本へと引き上げました。

クリエイティブエージェンシー アイデアが生まれるスピードで、コンセプトのバリエーション、ピッチ動画、キャンペーン用コンテンツを制作しましょう。制作上の制約にとらわれることなく、より多くのクリエイティブな方向性をテストできます。 ユースケース：これまで2案の制作にかかっていた時間で、クライアントレビュー用のクリエイティブ案を20パターン生成する。

ローカリゼーション代理店 ローカリゼーションをコストセンターからプロフィットセンターへと転換しましょう。クライアントの動画コンテンツを 175以上の言語 に音声クローンとリップシンクを用いて翻訳し、従来の吹き替えよりも高速かつ低コストで提供します。 ユースケース：クライアントのキャンペーンを、数週間ではなく数時間で15言語にローカライズします。 検証済みの成果：Attention Grabbing Media は、制作期間を3日から数時間へと短縮しつつ、10以上の新しい言語への展開を実現しました。

映像制作会社 AI を活用したプロダクションを新たなサービスラインとして追加しましょう。従来の制作機能に加えて、より迅速な納期、より多様なバリエーション、そしてグローバルなローカライズをクライアントに提供します。 ユースケース：プレミアムな従来型プロダクションに加えて、ソーシャルやデジタル向けの「ラピッドコンテンツ」パッケージを提供する。

パフォーマンスマーケティング代理店 クリエイティブテストには十分なクリエイティブ量が必要です。大規模に広告バリエーションを生成し、より多くテストして、より早く学習し、実際のパフォーマンスデータに基づいてクライアントのキャンペーンを最適化しましょう。 ユースケース：複数のプラットフォーム、オーディエンス、メッセージにわたるクリエイティブテストのために、100種類の広告バリエーションを制作する。 検証済みの成果：Videoimagem は AB InBev 向けに 50,000 本以上のパーソナライズ動画を制作し、エンゲージメントを 3 倍に向上させました。