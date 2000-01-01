社員が本当に視聴する社内コミュニケーション動画
CEOからの最新情報や会社からのお知らせ、チェンジマネジメントに関するコミュニケーションなどを、経営陣のスケジュール調整や制作クルーの手配をすることなく、従業員一人ひとりの言語で全社に届けられるプロフェッショナルな動画として作成できます。
- クレジットカードは不要です
- 175以上の言語に対応
社内コミュニケーションの課題
あなたの組織の社内チームが、革新的なテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、コミュニケーションを拡大し、足並みをそろえている様子をご覧ください。
あなたの従業員は世界中に分散しており、メールに埋もれています。重要なメッセージは見落とされがちです。タウンホールミーティングは、従業員の半分にとっては深夜3時に行われています。経営陣にあるのは、会議と会議の合間の15分だけで、動画撮影に2日間も割く余裕はありません。せっかく動画を作っても、言語は1つだけなのに、従業員は何十もの言語を話しています。その結果、重要なコミュニケーションは届かず、変革イニシアチブは停滞し、従業員は経営陣から切り離されたと感じてしまいます。テキストのメモだけではもはや不十分ですが、組織が求めるスピードと規模で動画を制作することは、不可能に思えるのです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、社内コミュニケーションチームを動画制作エンジンへと変えます。メッセージを入力するか（または AI に下書きを手伝ってもらい）、AI アバターを選択して経営陣をクローンし、数分でプロ品質の動画を生成できます。スケジュール調整の手間も、制作の遅延もありません。CEO が不在でも、デジタルツインが四半期アップデートを届けられます。グローバルな従業員がいますか？175 以上の言語に翻訳し、ボイスクローンとリップシンクにより、すべての従業員が自分の言語でメッセージを受け取れます。組織のスピードに合わせて、コミュニケーションを届けましょう。
すべての従業員に確実に情報を届けるために、インターナルコミュニケーションチームに必要なすべて
エグゼクティブ・デジタルツイン
CEO がすべてのアップデートを自ら録画することはできません。経営陣をクローンして一度作成すれば、その存在感をあらゆるコミュニケーションに展開できます。一貫した声、自然で本物の話し方、スケジュール調整の手間はゼロ。リーダーシップは、不在のときでも常に「見える化」された状態を保てます。
・短い録画から経営陣のアバターを作成
・本来の声と存在感を保つ
• 再収録せずにスクリプトを更新
グローバル人材のローカライゼーション
1つのメッセージを、社員が話すあらゆる言語で届けます。AI動画翻訳は、音声クローンとリップシンクを用いて、経営層からのメッセージを175以上の言語にローカライズします。CEOのメッセージは、スペイン語、中国語、ドイツ語、ヒンディー語などで、吹き替えではなくネイティブが話しているかのように聞こえます。
・ボイスクローン技術により、経営陣の声の真実性が保たれます
・リップシンクが顔の動きと一致します
• 1本の元動画からグローバルに展開
迅速な生産ターンアラウンド
お知らせは制作スケジュールを待ってはくれません。従来の制作のように何週間もかけるのではなく、数分で社内向け動画を作成しましょう。速報ニュースや緊急のアップデート、時間に敏感な変更事項など、タイミングが重要なときには、すぐに伝達できます。
• 数分で動画を作成
・スタジオの予約は不要
• イベントにリアルタイムで対応
PowerPoint を動画に変換
既存のプレゼンテーションを、魅力的な動画コンテンツに変換しましょう。タウンホール用のデッキや全社会議のスライドをアップロードするだけで、HeyGen がアバターによるナレーションやトランジション、プロ仕様の仕上げを自動で追加します。これまでのコンテンツライブラリが、一から作り直すことなく動画ライブラリへと生まれ変わります。
• 既存のプレゼンテーションをインポート
• アバターのプレゼンターを自動的に追加
• 構成とメッセージ性を維持する
ブランドとメッセージの一貫性
Brand Kit を使って、承認済みのメッセージ、ビジュアルアイデンティティ、用語を一元管理しましょう。 ブランド用語集は、企業名、製品名、経営陣の名前が、いつでも・どの言語でも正しく発音されるように保証します。
・ブランドアセットの一元管理
・重要用語の発音コントロール
• すべてのコミュニケーションにおける一貫したアウトプット
アクセシブルなコミュニケーション
従業員がどのようにコンテンツを視聴していても、すべての人に確実に届けましょう。自動生成キャプション、複数の言語トラック、ダウンロード可能な形式により、デスクトップ、モバイル、オフラインのいずれで視聴していても、あなたのメッセージが確実に伝わります。
・自動生成キャプション
• 複数の言語バージョン
• 柔軟な配信フォーマット
メッセージから世界中への配信まで、3ステップで実現
コミュニケーション文案を作成する
原稿を書いたり、既存のメモをアップロードしたり、AIスクリプトジェネレーターにメッセージ作成を任せることもできます。話したいポイント、プレゼンテーション用のノート、戦略的なブリーフなど、どこからでも始められ、ゼロから作成する必要はありません。
プレゼンターを選択
組織を代表するAIアバターを選ぶか、経営陣のデジタルツインを活用して、リアルなリーダーシップの存在感を演出しましょう。声質、トーン、ビジュアルスタイルをブランドやコミュニケーションの種類に合わせて最適化できます。
生成と配布
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ品質の社内向け動画が完成します。ワンクリックで、従業員が話すあらゆる言語に翻訳可能。社内ポータル、Slack、メール、または社内動画プラットフォームを通じて配信できます。
あらゆる社内コミュニケーションニーズに応える設計
エグゼクティブ向けコミュニケーション
リーダーの存在感を保ちながら、スケジュールを圧迫しないようにしましょう。CEOからの最新情報、取締役会からの発表、経営戦略の方向性など、エグゼクティブ向け動画を活用することで、あらゆるコミュニケーションにおいて、経営陣の「本物の存在感」を継続的に届けることができます。
ユースケース：四半期ごとのCEOアップデートを、録画セッションを一度もスケジュールすることなく、12言語で世界中の従業員に配信する。
会社からのお知らせ
速報ニュースや組織変更、ポリシー更新など、タイミングが重要なときには即座に発信しましょう。プロダクションの稼働状況や経営陣のスケジュールを待つ必要はありません。
ユースケース：買収や重要な企業ニュースを承認から数時間以内に全社員へ同時に周知する。
チェンジマネジメント
大規模な取り組みには、あらゆる階層や拠点にわたって、明確で一貫したコミュニケーションが欠かせません。動画なら、なぜそれを行うのかという「理由」をメモよりもわかりやすく伝えられ、ローカライズによって誰一人取り残されることがなくなります。
ユースケース：新しいシステム、プロセス、期待事項を説明する動画を活用し、すべての従業員の言語で伝えることで、デジタルトランスフォーメーションを支援します。
タウンホールおよび全社会議
すべての人がライブで参加できるわけではありません。従業員が自分の都合のよいときに、自分のタイムゾーンと母国語で視聴できるよう、重要な会議のオンデマンド版を作成しましょう。
ユースケース：四半期ごとの全社集会を、すべてのシフト、拠点、言語グループからアクセスできるオンデマンド動画シリーズへと変換します。
実証済みのアプローチ：Workday では、1本の動画につき10〜15言語で社内向けコンテンツを制作しており、ローカリゼーションにかかる時間を数週間から数分へと短縮しています。
カルチャーと価値観
形式ばった企業向けではなく、もっと身近に感じられる動画で、組織文化を強化しましょう。ウェルカムメッセージや価値観の紹介、称賛・表彰のお知らせなど、分散したチーム同士のつながりを深めるコンテンツを届けられます。
ユースケース：撮影スケジュールの調整をせずに、毎月さまざまなリーダーやチームメンバーを取り上げたカルチャースポットライト動画を作成する。
危機対応コミュニケーション
緊急時には、迅速かつ明確なコミュニケーションが不可欠であり、本番制作を待っている余裕はありません。数分で危機対応用の動画を生成し、即座に翻訳して、あらゆるチャネルに配信できます。
ユースケース：発生中の状況に応じて作成した重要な安全・運用に関する最新情報を、数時間以内に全従業員へ届ける。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰もが（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるよう支援します。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点はありますか？ 私たちがお答えします。
インターナルコミュニケーション動画とは何ですか？
インターナルコミュニケーション動画とは、外部向けマーケティングではなく、従業員を対象に制作される動画コンテンツのことです。経営陣からのアップデート、会社からのお知らせ、チェンジマネジメントに関するコミュニケーション、タウンホールミーティング、企業文化に関するコンテンツ、危機対応コミュニケーションなどが含まれます。HeyGen を使えば、インターナルコミュニケーション担当チームは、AI アバターと音声合成を活用して、従来型の動画制作に伴う負担なしに、プロ品質の動画を大規模に制作できます。
経営陣本人を撮影せずに、どのようにエグゼクティブ向けのコミュニケーションを作成できますか？
経営陣をクローンしましょう短い動画を一度撮影するだけで、その人物のデジタルツインを作成できます。デジタルツインは、その後は四半期ごとのアップデートやアナウンス、チーム向けメッセージなど、どれだけでもコミュニケーションを届けることができ、追加の撮影時間は必要ありません。原稿が変わったら、内容を更新して再生成するだけです。経営陣は一度だけ収録し、その本物の存在感をあらゆるコミュニケーションにスケールさせることができます。
社内向け動画をグローバルな従業員向けに翻訳できますか？
はい。これは社内コミュニケーションにおけるHeyGenの中核的な強みのひとつです。まず1つの言語でメッセージを作成し、その後AIビデオ翻訳を使って、175以上の対応言語で各バージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローン（経営陣の声が各言語でも自然に聞こえるようにする機能）とリップシンク（口の動きと音声を一致させる機能）が含まれます。Workday社はこの方法を使い、1本の動画につき10〜15言語でコンテンツを制作しています。
社内向けコミュニケーション動画は、どれくらいの速さで作成できますか？
ほとんどの社内向け動画は数分で生成されます。Workday 社は、ローカリゼーションにかかる時間が数週間から数分へ短縮されたと報告しています。正確な所要時間は動画の長さや複雑さによって異なりますが、従来の制作スケジュール（数日〜数週間）から当日中の納品へと移行するのが一般的です。緊急のコミュニケーションであれば、数時間以内に作成して配信することが可能です。
タウンホールでのプレゼンテーションを動画に変換できますか？
はい。PowerPoint、Googleスライド、またはPDF形式のプレゼンテーションをアップロードすると、HeyGenがそれらをアバターによるナレーション付きの動画に変換します。既存の構成やコンテンツはそのまま維持されつつ、プロ品質の動画として仕上げられます。これは、異なるタイムゾーンにいる従業員が視聴できる、ライブイベントのオンデマンド版を作成する際に特に有用です。
すべてのコミュニケーションで一貫したメッセージを維持するにはどうすればよいですか？
HeyGen のブランドキットは、承認済みのカラー、フォント、ロゴ、アバターの選択など、ビジュアルアイデンティティを一元管理します。ブランド用語集では、企業名、経営陣の名前、製品名、組織に関する用語の発音をコントロールできます。CEO からのアップデート動画でも、チーム向けのお知らせ動画でも、すべての動画が一貫したブランド基準を維持します。
HeyGen は、機密性の高い社内コミュニケーションにも十分なセキュリティを備えていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。機密性の高い組織情報を扱うエンタープライズ向けの社内コミュニケーションチームには、SSO 連携と一元的なアクセス管理を備えた専用ワークスペースを提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを AI モデルのトレーニングには一切使用しません。
既存の社内チャネルを通じて動画を配信できますか？
はい。HeyGen は標準的な MP4 形式の動画ファイルを書き出せるため、社内ポータル、SharePoint、Slack、Microsoft Teams、メール、社内向け動画プラットフォーム、デジタルサイネージなど、あらゆる配信チャネルで利用できます。動画を直接埋め込んだり、リンクで共有することも可能です。この形式は、従業員がすでにコンテンツを視聴しているあらゆる環境で問題なく再生できます。
異なるタイムゾーンや勤務スケジュールにはどのように対応すればよいですか？
はい。HeyGen では、どの見込み顧客がいつ、どのくらいの時間あなたの動画を視聴したかが分かる視聴トラッキングとエンゲージメント分析を提供しています。このインテントデータを活用してフォローアップの優先度を付けましょう。動画を最後まで視聴した見込み顧客は、開封すらしなかった人よりも関心が高いと考えられます。CRM との連携により、これらのデータは案件レコードと紐づいた状態で管理できます。
私たちの広報チームの複数メンバーで HeyGen を利用できますか？
はい。HeyGen for Business には、コミュニケーション担当者、コンテンツ制作者、各地域の責任者が共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みの経営陣アバター、ブランド要素、テンプレートを全員が利用できます。管理者向けのコントロール機能で、権限を管理し、メッセージの一貫性を確保できます。
どのような種類の社内コミュニケーションを作成できますか？
HeyGen は、経営陣からのアップデート、全社アナウンス、チェンジマネジメント動画、タウンホールの要約、オンボーディング用コンテンツ、ポリシーの説明、企業文化やバリューに関するコンテンツ、表彰・称賛のアナウンス、危機対応コミュニケーションなど、ほぼあらゆる社内コミュニケーション形式に対応しています。あなたがメッセージを書けるなら、HeyGen はそれをあらゆる言語で動画として制作できます。
これは従来の社内向け動画制作と比べてどう違いますか？
従来の社内向け動画制作では、経営陣のスケジュール調整、スタジオの予約、撮影、編集が必要で、1本のコンテンツを作るだけでも通常最低2〜4週間かかります。それを、届けたい言語の数だけ繰り返さなければなりません。HeyGenなら、同等のクオリティの動画を数分で制作でき、あらゆる言語への翻訳も即座に行えます。社内コミュニケーションチームからは、制作リソースや人員を増やすことなく、動画の制作本数が劇的に増加したという声が上がっています。
今すぐ社内向けコミュニケーション動画の制作を始めましょう
今すぐ伝えるべき重要なメッセージを、何週間も待って配信するのはやめましょう。数分でプロ品質の社内向け動画を生成し、グローバルな従業員一人ひとりにそれぞれの言語で瞬時に届け、経営陣の露出を高めながらも役員のスケジュールを圧迫しません。Workday、Miro をはじめ、コミュニケーションのあり方を変革したグローバル企業のインターナルコミュニケーションチームに加わりましょう。
