SDR 営業開拓 混み合った受信トレイの中で埋もれない存在に。 一人ひとりに合わせた開拓向け動画で、 見込み顧客の企業名や役職、直面している具体的な課題にまで言及しながら、大量に配信できます。手作業で動画を作っているトップパフォーマーと同じ返信率を、すべてのSDRに。 ユースケース：ABMキャンペーン向けに、手作業で5本の動画を録画するのと同じ時間で、500本のパーソナライズされたプロスペクティング動画を生成します。 検証済みの成果：Videoimagem はパーソナライズド動画によりエンゲージメントを3倍に向上させ、エンタープライズ顧客向けに5万本以上のパーソナライズド動画を制作しました。

デモ後のフォローアップ パーソナライズされた振り返り動画で、あなたのデモをさらに強化しましょう。重要なポイントを要約し、個別の質問に対応し、追加の打ち合わせを設定することなく、商談プロセス全体の勢いを維持できます。 ユースケース：商談で話し合った見込み顧客の具体的な課題に言及した、当日中のデモ振り返り動画を送信する。

ディールルームコンテンツ 社内で提案を通すために必要なコンテンツを、社内推進役（チャンピオン）に提供しましょう。 製品解説資料 、ROI サマリー、そして関係者ごとに最適化されたメッセージングによって、担当者が社内で合意を取り付けやすくします。 ユースケース：複雑なエンタープライズ案件において、各ステークホルダー向けのエグゼクティブサマリー動画を作成する。

セールスイネーブルメント 常に最新で一貫性のあるコンテンツで、チームを武装させましょう。製品アップデート、競合インテリジェンス、反論対応など、あなたの製品と市場の変化に合わせて進化し続けるイネーブルメントライブラリです。 ユースケース：新製品リリース当日にトレーニング動画を配信し、営業チーム全員に新しい製品メッセージを展開する。

新任担当者のオンボーディング 体系化されたオンボーディングコンテンツで立ち上げ期間を短縮しましょう。方法論トレーニング、プロダクトの詳細解説、トークトラックの例を通じて、新任担当者がより早く成果を出せるようにします。 ユースケース：新任担当者が自分のペースで受講でき、常に一定の品質を保てる30日間のオンボーディングカリキュラムを構築する。