実際に反応が返ってくるパーソナライズド営業動画
新規開拓のアウトリーチ、デモ後のフォローアップ、ディールルーム用コンテンツまで──1本ずつ録画することなく、あらゆる見込み顧客ごとにパーソナライズされた動画を作成できます。営業チーム全員に、トップセールスと同等の高いエンゲージメント率をもたらしましょう。
- クレジットカードは不要です
- HubSpot 連携を標準搭載
営業アウトリーチの課題
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
あなたのコンテンツカレンダーには、終わりがありません。プロダクトローンチには動画が必要になり、ソーシャルチャネルは毎日のコンテンツを求め、キャンペーンでは各市場向けにローカライズされたクリエイティブが要求されます。しかし、従来型の動画制作では、スタジオの手配、タレントの調整、編集が仕上がるまで数週間の待機――そのうえ、たった1回の撮影で予算を使い切ってしまいます。コンテンツがようやく完成した頃には、すでにチャンスは過ぎ去っています。競合は毎日のように動画を出しているのに、あなたはまだプリプロダクションの段階。しかも、経営陣にカメラの前で話してもらうよう頼むなんて？ そのスケジュール調整は、悪夢そのものです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、すべての営業担当者をトップパフォーマーへと変えます。1つの動画テンプレートを作成するだけで、見込み顧客の名前、会社名、特有の課題をそれぞれ反映した、何千本ものパーソナライズ動画を、追加の撮影なしで自動生成できます。パーソナライズされた営業アプローチ を、1対1のつながりによる高いエンゲージメントを維持したまま、自動化レベルのスケールで実現します。製品の進化に合わせて常に最新の状態を保てる セールスイネーブルメントライブラリ を構築しましょう。新任の営業担当者を一貫したメッセージでトレーニングし、世界中の見込み顧客にそれぞれの言語でリーチできます。チーム全員に、あなたの“最も優秀な営業担当者”と同じように売れるツールを提供しましょう。
より多くの契約を締結するために営業チームが必要なすべて
大規模なパーソナライズド動画
1本の録画から、何千本ものパーソナライズされたアウトリーチ動画を生み出せます。動的変数によって、見込み顧客の名前、会社名、業界特有の課題、そしてカスタム情報が自動で挿入されます。各動画は、実際に1本ずつ個別に撮影したかのように感じられます――なぜなら、パーソナライゼーションは本物だからです。しかし、あなたが作成するのは一度きりで、その動画をパイプライン全体に展開できます。
・動的なパーソナライズ項目
・キャンペーン向けの一括生成
• 個々の見込み客のターゲティング
CRM 統合
動画は、すでに運用している営業ワークフローの中に自然に組み込まれます。HubSpot 連携により、パーソナライズされた動画が自動で配信されます。新規リードにはウェルカム動画を、ミーティングが予約されると事前挨拶動画を、案件ステージの変更時には関連する導入事例動画を自動生成します。Zapier、Make、n8n を使えば、HeyGen をほぼあらゆる CRM と連携できます。
・HubSpotネイティブ連携
・Zapier/Make による自動化
• 商談ステージをトリガーにして動画を配信
セールスイネーブルメントライブラリ
すべての営業担当者に、クロージングに必要なコンテンツを行き渡らせましょう。製品デモ、競合優位性の訴求、反論対応、顧客事例など、プロダクトやメッセージの進化に合わせて常に最新の状態を保てる営業コンテンツライブラリです。
・コンテンツを一元管理したライブラリ
• メッセージ内容を即座に更新
• すべての担当者で一貫性を維持
担当者のオンボーディングとトレーニング
新入社員の立ち上げ期間を短縮しましょう。トレーニング動画を使って、あなたのメソッド、製品、トークトラックを学んでもらえます。誰がいつトレーニングしても、すべての担当者が同じ質のオンボーディングを受けられます。
・手法とプロセスに関するトレーニング
・製品知識に関する動画
• 一貫した営業担当者のオンボーディング
多言語によるアウトリーチ
見込み顧客はさまざまな言語を話します。あなたのアプローチも、それに合わせるべきです。AI動画翻訳は、音声クローンとリップシンクを用いて、あなたのセールス動画を175以上の言語にローカライズします。EMEA、APAC、LATAMの見込み顧客に、それぞれの母語でリーチしましょう。
・ボイスクローンで話し手の本来の声質と雰囲気を保てます
・リップシンクが顔の動きと一致します
• 1つのテンプレートで、グローバルなパイプラインを実現
ビデオ分析
どの動画がエンゲージメントを生み出し、どの見込み顧客が購入の準備ができているかを把握しましょう。視聴回数、視聴時間、エンゲージメントを追跡してフォローアップの優先順位をつけ、どのメッセージが響いているかを理解できます。
・視聴数とエンゲージメントのトラッキング
・見込み顧客のインテントシグナル
• データに基づいて最適化する
テンプレートからパーソナライズされたアプローチへ：3ステップで実現
テンプレートを作成
一度録画するかスクリプトを書くことで、見込み客の名前、会社名、業種、カスタム項目などのプレースホルダー変数を使ったアウトリーチメッセージを作成できます。ひとつのテンプレートから、無制限のパーソナライズ動画を生成できます。
クリエイティブを選択
200種類以上の多様なAIアバターから、あなたのブランドやオーディエンスに合うものを選べます。声・背景・ビジュアルスタイルを自由に組み合わせることも可能です。また、あらゆるコンテンツで一貫したブランド表現を行うための、スポークスパーソンのクローンを作成することもできます。
送信して追跡
パーソナライズされた動画をバッチまたはオンデマンドで生成できます。メールシーケンスに埋め込んだり、リンクで共有したり、CRMに直接送信したり可能です。エンゲージメントを追跡し、購買意欲の高い見込み顧客を優先的にフォローしましょう。
あらゆる営業プロセスに対応する設計
SDR 営業開拓
混み合った受信トレイの中で埋もれない存在に。 一人ひとりに合わせた開拓向け動画で、見込み顧客の企業名や役職、直面している具体的な課題にまで言及しながら、大量に配信できます。手作業で動画を作っているトップパフォーマーと同じ返信率を、すべてのSDRに。
ユースケース：ABMキャンペーン向けに、手作業で5本の動画を録画するのと同じ時間で、500本のパーソナライズされたプロスペクティング動画を生成します。
検証済みの成果：Videoimagem はパーソナライズド動画によりエンゲージメントを3倍に向上させ、エンタープライズ顧客向けに5万本以上のパーソナライズド動画を制作しました。
デモ後のフォローアップ
パーソナライズされた振り返り動画で、あなたのデモをさらに強化しましょう。重要なポイントを要約し、個別の質問に対応し、追加の打ち合わせを設定することなく、商談プロセス全体の勢いを維持できます。
ユースケース：商談で話し合った見込み顧客の具体的な課題に言及した、当日中のデモ振り返り動画を送信する。
ディールルームコンテンツ
社内で提案を通すために必要なコンテンツを、社内推進役（チャンピオン）に提供しましょう。製品解説資料、ROI サマリー、そして関係者ごとに最適化されたメッセージングによって、担当者が社内で合意を取り付けやすくします。
ユースケース：複雑なエンタープライズ案件において、各ステークホルダー向けのエグゼクティブサマリー動画を作成する。
セールスイネーブルメント
常に最新で一貫性のあるコンテンツで、チームを武装させましょう。製品アップデート、競合インテリジェンス、反論対応など、あなたの製品と市場の変化に合わせて進化し続けるイネーブルメントライブラリです。
ユースケース：新製品リリース当日にトレーニング動画を配信し、営業チーム全員に新しい製品メッセージを展開する。
新任担当者のオンボーディング
体系化されたオンボーディングコンテンツで立ち上げ期間を短縮しましょう。方法論トレーニング、プロダクトの詳細解説、トークトラックの例を通じて、新任担当者がより早く成果を出せるようにします。
ユースケース：新任担当者が自分のペースで受講でき、常に一定の品質を保てる30日間のオンボーディングカリキュラムを構築する。
グローバル営業チーム
地域ごとに別々のコンテンツを用意することなく、あらゆる市場で販売できます。EMEA、APAC、LATAM の各営業チーム向け資料を即座にローカライズしましょう。
ユースケース：グローバルセールスキックオフに向けて、セールスイネーブルメントライブラリを10言語に翻訳する。
G2で最も急成長しているプロダクトである理由がここにあります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰でも（そう、あなたでも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるようにします。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点はありますか？私たちがお答えします。
パーソナライズド営業動画とは何ですか？
パーソナライズされたセールス動画とは、見込み顧客ごとの詳細情報（氏名、会社名、業界特有の課題、関連するトーキングポイントなど）を盛り込み、その受け手のためだけに個別収録されたかのように感じられるアウトリーチ用コンテンツのことです。HeyGen を使えば、こうしたパーソナライズ動画を大規模に展開できます。動的変数を組み込んだ 1 つのテンプレートを作成するだけで、パイプライン全体向けに何千本ものユニークな動画バージョンを、1 本ずつ手動で収録することなく自動生成できます。
営業向けのアウトリーチ用に、パーソナライズされた動画を作成するにはどうすればよいですか？
スクリプトを自分で作成するか、HeyGen の AIスクリプトジェネレーター にブリーフを入力して作成してもらいましょう。画面上のプレゼンターとなるAIアバターを選び、声とビジュアルスタイルを指定して動画を生成します。制作の専門知識は一切不要で、すべて数分で完了します。ブランドの一貫性を保つために、自社のスポークスパーソンをクローン化 して、そのデジタルツインにあらゆるコンテンツでブランドを体現させましょう。
HeyGen は私の CRM と連携できますか？
はい。HeyGen では、1つのプロジェクトから複数のアスペクト比で書き出すことができます。1回作成すれば、YouTube 用に 16:9、TikTok や Instagramリール用に 9:16、Instagram フィード投稿用に 1:1 で書き出せます。プラットフォームごとにコンテンツを作り直したり、複数の制作ワークフローを管理したりする必要はありません。
パーソナライズされた動画はどのようにして返信率を向上させますか？
まずは主要言語でマーケティング動画を作成し、その後 HeyGen の翻訳機能を使って、175 以上の対応言語で各バージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でもブランドボイスが自然に聞こえるようにする機能）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致する機能）が含まれます。1 本の元動画から、グローバル向けキャンペーンを展開しましょう。
HeyGenをセールスイネーブルメント向けのコンテンツ作成に利用できますか？
はい。見込み顧客開拓にとどまらず、HeyGen はセールスイネーブルメント用のコンテンツライブラリ全体を支援します。たとえば、製品デモ、競合優位性を伝える動画、反論処理ガイド、顧客事例の要約などを作成できます。製品やメッセージが変わった場合も、スクリプトを更新して再生成するだけで、撮り直しをせずにライブラリを最新の状態に保てます。従来の動画制作と比べて、コンテンツ更新のスピードが大幅に向上したという声が多くのチームから寄せられています。
HeyGen を使って新しい営業担当者をどのようにトレーニングできますか？
体系的なオンボーディングコンテンツを構築し、自社のメソッド、プロダクト、市場、トークトラックを網羅しましょう。新任担当者は、自分のペースでトレーニングを受けられる一方で、誰がいつトレーニングしても一貫した質の高い指導を受けられます。プロセスが変わった際には、トレーニングコンテンツを即座に更新できるため、古い資料や一貫性のないオンボーディング体験とは無縁になります。
海外の見込み顧客に、その人たちの母国語でアプローチできますか？
はい。まずは主要言語でセールスコンテンツを作成し、その後 HeyGen の翻訳機能を使って、175以上の対応言語で各バージョンを生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語で自然に聞こえる音声）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致）が含まれます。EMEA、APAC、LATAM の見込み顧客にも、地域ごとに別々の制作を行うことなくリーチできます。
どれくらいの速さでパーソナライズされた営業動画を作成できますか？
HeyGen は、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画に対応しています。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピック向けに長尺コンテンツを作成することも可能です。20 分以上の長時間トレーニングの場合は、学習者のエンゲージメント向上とトラッキングのしやすさのために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。
自分のセールス動画を誰が視聴したか追跡できますか？
はい。HeyGen では、どの見込み顧客がいつ、どのくらいの時間あなたの動画を視聴したかが分かる視聴トラッキングとエンゲージメント分析を提供しています。このインテントデータを活用してフォローアップの優先度を付けましょう。動画を最後まで視聴した見込み顧客は、開封すらしなかった人よりも関心が高い可能性があります。CRM との連携により、これらのデータは案件レコードと紐づいた状態で管理できます。
営業チーム全体で一貫したメッセージを維持するにはどうすればよいですか？
HeyGen のテンプレートシステムにより、すべての担当者が承認済みのメッセージを一貫して届けられるようになります。さまざまなアウトリーチシナリオ、反論対応、製品説明用のテンプレートを作成できます。担当者は、メッセージから外れることなく、見込み客ごとにパーソナライズが可能です。Brand Kit によってビジュアルアイデンティティが固定され、集中管理されたライブラリにより、古いスライドやトークトラックではなく、常に最新のコンテンツが使われるように保たれます。
どのような種類のセールス動画を作成できますか？
HeyGen は、ほぼあらゆる営業動画フォーマットに対応しています。たとえば、見込み客へのアウトリーチ、デモ後のフォローアップ、ディールルーム用コンテンツ、提案書のウォークスルー、エグゼクティブサマリー、ケーススタディのプレゼンテーション、競合優位性の訴求、反論処理、新人営業担当者のトレーニング、営業手法の解説などです。営業チームに動画コンテンツが必要であれば、HeyGen はそれを大規模に制作できます。
私の営業コンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。機密性の高い商談情報や競合関連資料を扱う営業チーム向けに、HeyGen は SSO 連携や一元的なアクセス管理などのエンタープライズ向けセキュリティ機能を提供しています。私たちは、お客様のコンテンツを AI モデルの学習には使用しません。
他のソリューションを見る
Use Cases
Tools
今すぐパーソナライズされた営業動画の作成を始めましょう
パーソナライズとスケールのどちらかを選ぶ時代は終わりです。数分でパーソナライズされた営業向け動画を生成し、常に最新のイネーブルメントコンテンツをチームに提供し、すべての営業担当者にトップパフォーマーと同じ売り方ができるツールを与えましょう。Reply.io、HubSpot をはじめ、世界中のエンタープライズ企業の営業チームが、すでにアウトリーチを変革しています。
