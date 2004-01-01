既存のコンプライアンス文書（SOP、ポリシーPDF、PowerPointデッキなど）を、アバター主導のトレーニングモジュールへと変換します。ゼロから台本を書く必要はありません。専門知識を持つ担当者のスケジューリングも不要です。コンテンツをアップロードするだけで、あとはAIが制作を行います。

• ポリシー文書を自動的にビデオ用スクリプトに変換

• 既存のスライド資料からトレーニングコンテンツを生成

• 再撮影せずにコンテンツを更新