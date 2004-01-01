グローバルにスケールするコンプライアンス研修動画を制作する
古くなったPDFや高額な撮影クルーはやめて、AIを活用した動画に置き換えましょう。あらゆる部門・拠点・言語でコンプライアンスを標準化し、数か月ではなく数分で実現できます。
- クレジットカード不要
- SOC 2 Type II 認証取得済み
コンプライアンス研修の課題
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
コンプライアンス研修の課題
コンプライアンス義務は待ってくれません。HIPAA の更新、安全プロトコル、HR ポリシー――すべてが常に変化し続けています。それに合わせて動画トレーニングを作ろうとするとどうなるでしょうか。撮影クルーの手配、いつも時間のない社内専門家（SME）のスケジュール調整、そして公開される頃にはすでに古くなっているコンテンツを何か月も待つことになります。その一方で、あなたの従業員は複数の拠点、言語、タイムゾーンにまたがっており、誰もが同じ一貫したメッセージを必要としています。静的な PDF は読まれず、ライブ研修は拡大できません。そして、トレーニングに生じたあらゆる抜け漏れが、そのまま保護体制の抜け漏れにつながるのです。
HeyGen ソリューション
HeyGen は、コンプライアンス文書を、従業員が実際に視聴する魅力的な動画トレーニングに変換します。ポリシー文書をアップロードし、AIアバターを選ぶだけで、数か月ではなく数分でプロ品質のトレーニング動画を生成できます。規制が更新された場合も、数時間で動画を再生成可能です。スペイン語、中国語、ドイツ語版が必要ですか？ワンクリックで対応できます。どの拠点でも、どの言語でも、どの従業員に対しても、コンプライアンスメッセージを一貫して届けられます。さらに、SCORM エクスポートにより、既存のLMSに直接組み込むことができます。
コンプライアンスチームが大規模に研修を実施するために必要なすべて
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のテキストからAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ポリシーから動画への変換
既存のコンプライアンス文書（SOP、ポリシーPDF、PowerPointデッキなど）を、アバター主導のトレーニングモジュールへと変換します。ゼロから台本を書く必要はありません。専門知識を持つ担当者のスケジューリングも不要です。コンテンツをアップロードするだけで、あとはAIが制作を行います。
• ポリシー文書を自動的にビデオ用スクリプトに変換
• 既存のスライド資料からトレーニングコンテンツを生成
• 再撮影せずにコンテンツを更新
多言語コンプライアンス
1本のトレーニング動画で、175以上の言語に対応。AI動画翻訳と音声クローン、リップシンクにより、HIPAAトレーニングがどの市場でも吹き替え映画のようではなく、現地の人が話しているように聞こえます。メッセージは一貫しつつ、届け方は各地域に最適化。
・ボイスクローンにより、プレゼンターの本来の声質と個性が保たれます
• リップシンクにより、口の動きが翻訳後の音声と一致します
• 単一のソース動画から世界中の従業員に展開
LMS連携
コンプライアンスモジュールを、学習管理システム（LMS）へ直接エクスポートできます。SCORM 準拠のパッケージは Cornerstone、Workday Learning、SAP SuccessFactors などで動作します。他のコースと同様に、修了状況、スコア、誓約（アテステーション）を追跡できます。
・SCORM 1.2 および 2004 形式でのエクスポート
• LMS への直接アップロードに対応
• 進捗・完了状況のトラッキングに対応
中小企業向けデジタルツイン
コンプライアンスの専門家が、常にあらゆる現場に立ち会うことはできません。社内の有識者の知見をクローンして一度まとめておけば、すべてのトレーニングモジュールに展開できます。声のトーンも伝え方も一貫し、スケジュール調整の手間もゼロになります。
・短い動画の録画からデジタルツインを作成
• 無制限のモジュールで専門家アバターを再利用
• 再収録せずにスクリプトを更新
ブランドおよび規制管理
Brand Kit を使って、承認済みのメッセージ、ロゴ、用語をしっかりと統一しましょう。Brand Glossary により、「HIPAA」や御社名のような用語が、毎回正しく発音されるよう保証されます。独自解釈は一切なし。ブランドから外れたトレーニングもありません。
• すべての動画で一貫したブランディングを徹底する
• 用語集によって専門用語の発音を統一できます
• 組織向けに承認されたアバターライブラリ
迅速な更新サイクル
規制は変わります。トレーニングもそれに合わせて変えるべきです。OSHA がガイドラインを更新したり、社内のポリシーチームが手順を見直したりしたときは、再撮影の段取りに何週間もかけるのではなく、数時間で動画を再生成しましょう。制作コストを増やすことなく、常に最新の状態を保てます。
- スクリプトの変更は数分で反映されます
－ 更新のために再撮影する必要はありません
- コンプライアンス監査のためのバージョン管理
ポリシー文書からトレーニング動画まで、3ステップで実現
コンプライアンスコンテンツをアップロード
まずは、すでにある資料から始めましょう。ポリシーのPDF、スライド資料、手順書など、どんな形式でも構いません。HeyGen の AI スクリプトジェネレーターが、それらのドキュメントを動画用のスクリプトに変換します。もちろん、ご自身で作成した原稿を貼り付けて使うこともできます。
アバターと音声を選択
200種類以上の多様なAIアバターから選ぶか、コンプライアンス担当者のデジタルツインを作成できます。ブランドトーンに合った声を選ぶことも、SME（社内専門家）の声をクローンして高い信頼性を持たせることも可能です。
生成とデプロイ
「生成」をクリックするだけで、数分でプロ仕様のコンプライアンス研修動画が完成します。SCORMパッケージでLMSにエクスポートすることも、社内配布用にダウンロードすることも可能です。翻訳が必要ですか？同じソースから175以上のすべての言語バージョンを生成できます。
あらゆるコンプライアンス機能に対応して構築
HIPAAおよびヘルスケアコンプライアンス
法規制要件を満たす患者プライバシー研修を作成しましょう。医療向けトレーニング動画は、受付から臨床スタッフまで、すべてのスタッフが自分の希望する言語で一貫したHIPAA教育を受けられるようにします。
ユースケース：社内従業員向けの長時間にわたる対面のHIPAA研修を、簡潔で自分のペースで学習できるビデオモジュールに置き換えます。
職場安全トレーニング
OSHA の要件、有害性コミュニケーション、PPE（個人用保護具）プロトコル――現場の作業者が実際に視聴する安全トレーニング。アバターによるナレーション付きのビジュアルデモは、文字だらけのマニュアルよりも、定着率と完了率の両方で優れた効果を発揮します。
ユースケース：世界各地の拠点に向けて、あらゆる地域で一貫したメッセージを伝えるラボ安全ビデオを配信する。
人事・職場コンプライアンス
セクシャルハラスメント防止、行動規範、差別禁止ポリシー。デリケートなテーマを、常に専門的かつ一貫した形で提供します。再撮影することなく、毎年内容を更新できます。
ユースケース：労働法に関するコンプライアンスの「すべきこと」と「してはならないこと」を網羅した、短時間で視聴できるガイダンス動画を制作する。
ユースケース：労働コンプライアンスにおける「すべきこと」と「してはならないこと」を網羅した、雇用法に関するガイダンス動画を素早く制作する。選択するLLMに応じて、あらゆるユースケースに最適なモデルを使い分けることで、コストとパフォーマンスを最適化する。
財務および規制コンプライアンス
SOX コンプライアンス、マネーロンダリング防止、インサイダー取引ポリシー。規制産業では、研修が実施されたことを示す文書化が必要です。LMS でのトラッキング機能を備えた動画で、それを実現できます。
製造および品質コンプライアンス
ISO 手順、GMP 要件、品質管理プロトコル。トレーニング動画によって、適切な手順を示すことでエラーや監査指摘を減らすことができます。
例：ウルトグループは、65分間のコンプライアンス向けプレゼンテーションを8言語で4日間で制作しつつ、翻訳コストを80％削減しました。
グローバルコンプライアンスプログラム
多国籍企業向けコンプライアンス研修を、多国籍な制作コストなしで。1本の元動画から、あらゆる言語で同じ研修を提供。監査担当者にも評価される一貫性を実現します。
G2で最も急成長しているプロダクトであるのには理由があります
グローバル向けトレーニングから動画広告まで、HeyGen は誰もが（そう、あなたも）あらゆるニーズに対応した高品質でスケーラブルな動画コンテンツを作成できるよう支援します。お客様に特にご好評いただいているメリットの一部をご紹介します。
品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。
コンプライアンス研修用動画ソフトウェアとは何ですか？
コンプライアンス研修用動画ソフトウェアは、法令や社内規程の要件に対応するための動画ベースの研修コンテンツを作成・管理・配信するのに役立ちます。HeyGen は AI アバターと音声合成を活用し、カメラやスタジオ、制作クルーを使わずに、スクリプトやドキュメントからプロ品質の研修動画を生成します。その結果、規制が変更された際にも迅速に更新できる、一貫性が高くスケーラブルなコンプライアンス研修を実現できます。
どのようにしてHIPAA準拠のコンプライアンス研修動画を作成できますか？
HIPAA ポリシーの文書をアップロードするか、トレーニング用スクリプトを HeyGen に貼り付けます。画面上のプレゼンターとして使用する AI アバターを選び、プロフェッショナルな音声を指定して、動画を生成します。多様な人々に医療サービスを提供している組織の場合は、動画翻訳機能を使って、スペイン語、中国語（標準語）、ベトナム語など、スタッフが話すさまざまな言語版を作成できます。SCORM パッケージとして書き出せば、LMS 上で受講完了状況を追跡できます。
規制が変更された場合、コンプライアンス研修用の動画を更新できますか？
はい。これはコンプライアンスチームにとっての HeyGen の主な利点のひとつです。ポリシーが変更された場合でも、スクリプトを更新して動画を再生成するだけで対応できます。撮影の取り直しやスタジオの再予約、SME（有識者）のスケジュール調整などは一切不要です。ほとんどのスクリプト更新は 30 分以内に新しい動画を生成できるため、トレーニングを常に最新の規制要件に合わせて維持できます。
HeyGen は当社の LMS と連携できますか？
HeyGen は、Cornerstone、Workday Learning、SAP SuccessFactors、Docebo、Absorb などの主要なラーニングマネジメントシステムで動作する SCORM 1.2 および SCORM 2004 パッケージをエクスポートできます。エクスポートしたパッケージをそのまま LMS にアップロードすることで、受講完了状況、スコア、コンプライアンス証明を追跡できます。
多言語コンプライアンス研修はどのように行われますか？
コンプライアンス研修用の動画は、まずメインとなる言語で1本作成するだけで構いません。その後、HeyGen の翻訳機能を使えば、175以上の対応言語で各言語版を自動生成できます。翻訳にはボイスクローン（各言語でも話者の声質が自然に聞こえる機能）とリップシンク（口の動きが翻訳後の音声と一致する機能）が含まれます。スペイン語版も、英語を吹き替えたような不自然さではなく、ネイティブのスペイン語話者が話しているように聞こえます。
私のコンプライアンス関連コンテンツは安全に保護されていますか？
HeyGen は SOC 2 Type II 認証を取得しており、GDPR に準拠しています。お客様のコンテンツは、転送中および保存時の両方で暗号化されます。機密性の高いポリシー文書を扱うエンタープライズのコンプライアンスチーム向けに、HeyGen は SSO 連携と一元的なユーザー管理を備えた専用ワークスペースを提供しています。私たちはお客様のコンテンツを AI モデルの学習には使用しません。
どのような種類のコンプライアンス研修を作成できますか？
HeyGen は、あらゆるコンプライアンス研修のユースケースに対応しています。たとえば、HIPAA および医療分野のプライバシー、OSHA および職場の安全、HR コンプライアンス（ハラスメント防止、行動規範）、金融規制（SOX、AML、インサイダー取引）、製造業の規格（ISO、GMP）、データプライバシー（GDPR、CCPA）、そして業界特有の各種認証などです。スクリプトさえ用意できれば、HeyGen がその動画を制作できます。
コンプライアンス研修用の動画は、どのくらいの長さまでにすべきですか？
HeyGen は、トレーニング設計に合わせてさまざまな長さの動画に対応しています。多くのコンプライアンスモジュールは、マイクロラーニング向けとして 3〜10 分程度の長さが効果的ですが、より包括的なトピック向けに長尺コンテンツを作成することも可能です。20 分以上の長時間トレーニングの場合は、学習者のエンゲージメント向上とトラッキングのしやすさのために、コンテンツをチャプターやモジュールに分割することを検討してください。
コンプライアンスチームの複数メンバーで HeyGen を利用できますか？
はい。HeyGen for Business には、コンプライアンス担当者、インストラクショナルデザイナー、コンテンツ制作者が共同作業できるチームワークスペースが含まれています。共有アセットライブラリにより、承認済みのアバター、ブランド要素、テンプレートをチーム全体で利用できます。管理者向けのコントロール機能により、権限の管理や利用状況の追跡が可能です。
HeyGenは、従来型のコンプライアンス向け動画制作と比べてどのような違いがありますか？
従来のコンプライアンス向け動画制作では、出演者のスケジューリング、スタジオの手配、撮影クルーの調整、そしてポストプロダクション編集が必要となり、1本の完成動画あたり5,000〜15,000ドル以上、制作期間も通常2〜3か月かかります。HeyGenなら、同等クオリティの動画を数分〜数時間で生成でき、追加費用なしで無制限に修正が可能です。規制が変更された場合も、再撮影するのではなく、内容を更新して再生成するだけで済みます。Würth Groupは制作時間を50％削減し、翻訳コストを80％削減したと報告しています。Advantiveもコンテンツ制作時間を50％短縮しました。
当社のコンプライアンス担当者のデジタルツインを作成できますか？
はい。HeyGen のAI クローン機能は、短い動画録画からデジタルツインを作成します。コンプライアンス担当者は一度だけ録画すれば、そのアバターがスケジュール調整なしで無制限にトレーニングモジュールを提供できます。担当者が組織を離れた場合は、そのアバターを退役させて新しいアバターを作成できるため、宙に浮いたトレーニングコンテンツが残ることはありません。
対応している動画の形式と解像度を教えてください。
HeyGen は最大 4K 解像度で MP4 形式の動画を書き出せます。コンプライアンス研修では、多くの組織が 1080p（フル HD）を使用しており、LMS での配信において画質とファイルサイズのバランスが取れています。帯域幅に制約がある環境やモバイル優先の配信では、720p で書き出すことも可能です。
他のソリューションを詳しく見る
Use Cases
Tools
コンプライアンス研修動画の制作を今すぐ始めましょう
古くなったコンテンツを何か月も待つ必要はもうありません。数分でプロ品質のコンプライアンス研修を作成し、あらゆる言語に即座に翻訳し、規制が変わっても再撮影なしで簡単に更新できます。制作時間を半分に短縮したFortune 500企業のコンプライアンスチームに加わりましょう。
- クレジットカードは不要です
- SOC 2 Type II 認証取得済み
- いつでも解約できます