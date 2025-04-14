Trasforma le tue foto preferite in un commovente video commemorativo in pochi minuti. Non servono competenze di montaggio video né videocamere. Anima delicatamente un ritratto, aggiungi una narrazione e una traccia musicale e crea un ricordo che tutta la tua famiglia potrà custodire per sempre.
Features of the Memorial Video Maker
Un dolce movimento per una foto preziosa
Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.
Combine Photos and Video Clips
Trascina e rilascia le immagini e i filmati che hai raccolto e HeyGen combinerà foto e clip video in una presentazione video fluida, con transizioni e tempi gestiti automaticamente. Riordina le scene o sostituisci un’immagine tramite un semplice editor basato su testo.
Tributo narrato dalle tue parole
Scrivi alcune frasi sulla vita della persona cara e il motore text to video le trasforma in una narrazione parlata con una voce naturale. Un elogio o una poesia diventano un caldo voiceover, un modo semplice per onorare la persona amata e creare un video all’altezza di una giornata così speciale.
Captions, Names, and Dates on Screen
Personalizza ogni diapositiva con nomi, date di nascita e di scomparsa, citazioni o una frase preferita come testo chiaro sullo schermo, leggibile da tutti. Digita le parole una sola volta e inseriscile in qualsiasi diapositiva. Rendi il tuo tributo personale con le parole che hanno contato di più.
A Memorial Video in 175+ Languages
Le famiglie ormai raramente si trovano tutte nello stesso posto. Genera il video finito in oltre 175 lingue con narrazione sincronizzata alle labbra, così i parenti all’estero possono ascoltare le stesse parole affettuose nella lingua con cui sono cresciuti.
Creare manualmente una presentazione per un funerale nella settimana del servizio è estenuante. Il nostro creatore di slideshow trasforma le tue foto in una presentazione commemorativa ben ritmata che racconta la loro storia, un toccante tributo pronto da esportare in MP4 e consegnare all’agenzia funebre.
Un montaggio cupo non è adatto a tutti. Scegli foto calorose su una canzone vivace che i loro amici riconosceranno, inserisci brevi clip di risate e crea un tributo emozionante che faccia uscire tutti con un sorriso, invece che solo nel dolore.
Quando nessuno se la sente di leggere l’elogio funebre ad alta voce, il generatore vocale AI narra le tue parole scritte con una voce calma, così puoi rendergli omaggio senza che nessuno crolli dall’emozione.
La perdita di un animale merita la stessa cura. Aggiungi le foto dai giorni da cucciolo agli ultimi pomeriggi tranquilli, accompagnale con una musica delicata e rendi omaggio a un amico che era parte della famiglia.
Anche i parenti che non hanno potuto viaggiare meritano di partecipare. Il traduttore video con IA ricrea l’intero video commemorativo nella loro lingua con un perfetto sincronismo labiale, così la distanza non impedisce a nessuno di dire addio.
A ogni anniversario, riapri il progetto e aggiungi facilmente le foto che un parente ti ha inviato, quindi rigenera il video in pochi minuti. Diventa un video eredità che mantiene vivo il loro ricordo con una presentazione commemorativa che la famiglia potrà custodire per sempre, invece di un file bloccato su una vecchia chiavetta USB.
Come funziona il creatore di video commemorativi
Il nostro creatore di slideshow commemorativi ti aiuterà a realizzare un video in memoria in 3 o 4 brevi passaggi, trasformando una cartella di foto in un tributo pronto per essere condiviso. Il creatore di video commemorativi ti permette di creare una presentazione in memoria e di condividerla in pochi minuti, senza dover lottare con una complessa timeline.
Carica foto, ritratti e brevi clip. Quasi tutti i formati sono supportati e puoi aggiungerne altri in seguito.
Scegli tra una varietà di modelli ed esplora diversi stili di video, quindi personalizza lo sfondo e il carattere. Ogni modello video è modificabile, così puoi scegliere un bellissimo template per slideshow commemorativi, adatto sia a cerimonie in memoria che a servizi funebri.
Scegli o carica una canzone per creare un video con musica, quindi aggiungi nomi, date, didascalie e, se vuoi, una narrazione con una voce naturale.
Effettua il rendering in HD o 4K, quindi scarica il tuo video commemorativo in formato MP4 e consegnane una copia all’agenzia funebre oppure invia un link privato.
Un creatore di video commemorativi è uno strumento che ti aiuta a realizzare una presentazione in memoria di una persona usando foto, videoclip, musica e testo. Carichi le tue immagini, scegli un modello e in pochi minuti viene creato un video commemorativo. Molte famiglie lo usano per preparare un video tributo per la cerimonia o come ricordo duraturo.
La maggior parte delle famiglie utilizza da 60 a 100 foto in una presentazione commemorativa, ognuna mostrata per tre-cinque secondi, così da ottenere un video di circa cinque-dieci minuti. Per un video in loop da proiettare al ricevimento, vanno bene dieci-quindici minuti. Adatta la durata alle canzoni scelte, in modo che musica e foto finiscano insieme.
Sì, quando il movimento rimane sottile. Il modello Avatar IV di HeyGen aggiunge un lieve sorriso o un delicato movimento della testa invece di un gesto esagerato, così un ritratto statico sembra un ricordo toccante piuttosto che qualcosa di inquietante. Sei tu a controllare quanto si muove.
Scansiona ogni stampa a 300 DPI oppure fotografala in piano con una buona illuminazione, quindi carica i file. HeyGen accetta JPG, PNG e HEIC, migliora la nitidezza di ogni immagine e la inserisce nella tua presentazione funebre. È un modo semplice per creare un video commemorativo partendo da una scatola piena di fotografie stampate.
Per un servizio privato puoi usare quasi qualsiasi canzone significativa. Per qualsiasi contenuto pubblicato online in modo pubblico, scegli brani royalty-free o con licenza, così non verranno silenziati o rimossi. Una o due canzoni sono sufficienti per la maggior parte delle presentazioni video funebri.
La maggior parte dei creatori di video tributo si limita a una presentazione di foto. HeyGen invece anima un ritratto, narra le tue parole scritte e ricostruisce l’intero video in oltre 175 lingue. Questo mix ti permette di creare in pochi minuti un bellissimo video tributo, sia per la cerimonia che per i familiari lontani.
Sì. HeyGen funziona anche come editor video online. Apri il progetto nell’editor video AI per sostituire una foto, correggere una didascalia o cambiare la canzone, quindi rigenera il video in pochi minuti. Non c’è nessun software di montaggio separato da imparare e non devi ricostruire nulla da zero.
Esportalo in formato MP4 in HD o 4K, il formato preferito dalla maggior parte delle cappelle, e invia il video del funerale al tuo direttore almeno 48 ore prima così che possa testarlo. Un link privato permette anche al video commemorativo del funerale di raggiungere chiunque non abbia potuto partecipare.
Sì, il processo è pensato per chi è alle prime armi, senza alcuna esperienza di montaggio necessaria. Anche i creator che non hanno mai lavorato in uno studio trovano la stessa semplicità: l’educatore Anton Voroniuk ha riportato un risparmio di 15,5 ore a settimana e costi di produzione fino a 40 volte inferiori. Se loro possono creare un video rapidamente, può farlo anche una famiglia in lutto.
Sì. Questo creatore gratuito di video commemorativi ti permette di iniziare e realizzare un tributo completo senza pagare in anticipo. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e sbloccano video più lunghi, esportazione in HD e 4K e più lingue. Come creatore gratuito di video commemorativi, il piano iniziale è spesso sufficiente per un singolo video per la cerimonia.
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