Il nostro creatore di video funebri ti aiuta a realizzare commoventi video tributo, trasformando foto, clip video domestici e canzoni preferite in un video omaggio curato in pochi minuti. Nessuna videocamera e nessun software di montaggio necessari. Onora la memoria della persona cara con un ricordo che puoi mostrare durante la cerimonia, condividere online o conservare come preziosa testimonianza.
Features of the Funeral Video Maker
Photo and video memorial slideshows
Upload the photos and video clips you have gathered, and this tribute video maker allows you to create a memorial slideshow set to a song you choose. Drag and drop images into the online video editor built on HeyGen's AI video generator, with no timeline to wrestle with and no software to install.
Ready-made memorial video templates
Select a template from a library of memorial and funeral designs instead of starting on a blank screen. Each tribute video template sets the background, transitions, title slide, and pacing for you. Customize the colors, fonts, and text to personalize your video and create an emotional tribute while you focus on choosing the right photos.
Nomi, date e citazioni sullo schermo
Aggiungi testi come nomi, date e citazioni che aiutino ogni invitato a seguire la storia. Il generatore di sottotitoli mantiene le didascalie leggibili anche su uno schermo grande e puoi aggiungere testo a qualsiasi slide e mantenerlo visibile abbastanza a lungo perché tutti nella sala possano leggere ogni parola.
Musica adatta, sincronizzata con ogni slide
Make your tribute personal with a song that mattered to them, or upload one from the family, so you have a video with music that fits the moment. You control how long each photo holds, so the slideshow video never rushes and the tone stays steady, gentle, and easy to cherish.
Share the tribute in 175+ languages
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
Families used to hand a box of prints to the funeral home. Easily add photos yourself, bring one treasured still to life with image to video, and pay tribute with a finished video ready for a touching funeral service.
Una celebrazione della vita ha un tono caldo, non cupo. Scegli una splendida presentazione commemorativa, raggruppa le foto più luminose in capitoli come famiglia, viaggi e lavoro e crea un tributo unico che onori una vita vissuta pienamente.
Leggere un elogio funebre ad alta voce è difficile in quel giorno. Incolla le parole e il generatore vocale con intelligenza artificiale le trasformerà in una narrazione calda e pacata per una presentazione commemorativa che racconti la loro storia, così che possa essere ascoltata anche quando parlare è troppo difficile.
A pet is family too. Gather phone photos and short clips of your dog or cat, set them to a gentle song, and create a memorial you can revisit long after the loss, a touching memorial to a companion you cherish.
Quel messaggio vocale salvato è prezioso e facile da perdere. Trasformalo in una clip condivisibile con audio e video, abbina la registrazione alle foto e mantieni vivo il loro ricordo con una presentazione commemorativa che tutta la famiglia potrà conservare.
Il dolore non conosce confini e nemmeno il tributo dovrebbe averne. Crea un video commemorativo e poi realizzane una versione nella lingua di ogni parente, così che nessuno, guardando da un altro paese, si senta escluso dall’addio, trasformando quel giorno in un ricordo video condiviso.
Come funziona il creatore di video funebri
Questo semplice processo di creazione video mostra come realizzare un video tributo, passando da una cartella di foto a un video tributo finito in quattro passaggi, pronto per essere riprodotto durante la cerimonia lo stesso giorno.
Aggiungi foto, video di famiglia e qualsiasi clip video dei tuoi cari, in qualsiasi formato comune e da qualsiasi dispositivo.
Scegli un design sobrio che imposti automaticamente sfondo, transizioni e ritmo, quindi personalizzalo secondo i tuoi gusti.
Scegli una canzone significativa, aggiungi testi come nomi, date e citazioni e imposta la durata di visualizzazione di ogni slide.
Scarica il tuo video tributo in HD, salvalo su una chiavetta USB per la location oppure invia un link privato ai familiari ovunque si trovino.
Un creatore di video per funerali è uno strumento online che trasforma le tue foto, le clip video e la musica in un video commemorativo da proiettare durante la cerimonia o da condividere online. Con questo creatore di slideshow funebri, carichi i tuoi ricordi, scegli un modello, aggiungi didascalie e una canzone ed esporti un video finito, senza bisogno di alcuna competenza di montaggio video. Puoi creare un video tributo online in pochi minuti, direttamente dal browser.
La maggior parte delle presentazioni per funerali dura dai cinque agli otto minuti, cioè circa da 40 a 80 foto mostrate per quattro o cinque secondi ciascuna, accompagnate da una o due canzoni. Se hai solo un piccolo numero di foto più vecchie, mantieni ciascuna immagine sullo schermo più a lungo e alternale con foto di luoghi significativi; un creatore di slideshow commemorativi ti aiuterà comunque a realizzare una presentazione fotografica in memoria che risulti ricca e completa.
Sì. Aggiungi un brano dalla libreria oppure carica un MP3 che era importante per loro e personalizza il timing in modo che le foto seguano la musica. Se il video verrà riprodotto durante una cerimonia pubblica, verifica di avere il diritto di usare quel brano, perché le location possono avere regole specifiche sulle licenze.
Esporta in HD come normale file MP4, che può essere riprodotto su proiettori della sala, TV e laptop. Salva una copia su una chiavetta USB ed invia in anticipo un link di backup via email al direttore delle pompe funebri. Testare la riproduzione il giorno prima è il modo più sicuro per evitare imprevisti con un video commemorativo funebre.
Sì. Un modello di video commemorativo gestisce l’impaginazione, le transizioni e il ritmo, così anche chi lo usa per la prima volta può creare un video in una serata. Carica le tue foto, aggiungi una canzone, inserisci qualche didascalia ed esporta il video, senza dover imparare un software complicato proprio mentre stai affrontando il lutto.
Oltre a creare la presentazione, HeyGen trasforma un elogio scritto in una narrazione parlata e può realizzare video commemorativi in oltre 175 lingue con voce sincronizzata alle labbra. Altri strumenti si fermano a foto e musica, così i parenti che parlano un’altra lingua al massimo ricevono i sottotitoli, quando invece dovrebbero sentirsi parte del momento dell’addio.
Sì. Anche chi non ha alcuna esperienza di produzione ottiene risultati di qualità da studio con HeyGen, e l’educatore Anton Voroniuk ha ridotto i costi di produzione di circa 40 volte e risparmiato 15,5 ore a settimana dopo il passaggio. Una famiglia in lutto può creare un commovente tributo in una sola sessione, invece che in giorni.
Scarica il video e pubblicalo su un sito commemorativo, su YouTube o tramite un link privato che invii via SMS o email. Puoi anche condividerlo su Facebook, così parenti e amici lontani potranno guardarlo e aggiungere i propri ricordi a questo toccante video commemorativo, mantenendolo vivo come un tributo personalizzato a cui potranno tornare ogni volta che lo desiderano.
Puoi iniziare con un video gratuito e creare un tributo completo senza alcun costo, il che rende HeyGen un vero e proprio creatore gratuito di video tributo e di video commemorativi gratuiti per un servizio una tantum. I piani a pagamento partono da circa 24 $ al mese e includono durate più lunghe, esportazione in HD e 4K e nessuna filigrana.
Sì. Apri il progetto nell’editor video AI per aggiungere una foto arrivata all’ultimo, cambiare una canzone o correggere una didascalia senza dover ricominciare da capo. Le famiglie spesso fanno più passaggi con questo creatore di video tributo online prima che il video creato risulti davvero perfetto, e ogni modifica viene nuovamente esportata in pochi minuti.
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