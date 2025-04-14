Puoi iniziare con un video gratuito e creare un tributo completo senza alcun costo, il che rende HeyGen un vero e proprio creatore gratuito di video tributo e di video commemorativi gratuiti per un servizio una tantum. I piani a pagamento partono da circa 24 $ al mese e includono durate più lunghe, esportazione in HD e 4K e nessuna filigrana.