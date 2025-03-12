Creatore di avatar personalizzati

Registra 15 secondi di te stesso e ottieni un avatar personalizzato che ti assomiglia, si muove e parla come te. Scrivi un copione, genera un video professionale e non dovrai mai più affrontare un’altra sessione di riprese.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.197.045Video generati
126.548.602Avatar generati
21.024.828Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Icona di un’auto bianca stilizzata su sfondo blu.Caratteristiche principali

Funzionalità degli avatar personalizzati di HeyGen

Un video di 15 secondi, un gemello digitale

Carica una singola clip di 15 secondi e Avatar V crea un avatar personale persistente che mantiene il tuo volto, la tua voce e le tue micro-espressioni in inquadrature larghe, medie e ravvicinate. L’identità rimane coerente per video fino a 30 minuti, così ogni video con avatar personalizzato sembra davvero te.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Aspetto personalizzato dell’avatar senza dover rigirare il video

Avatar V separa chi sei da ciò che indossi. Cambia outfit, ambientazioni e angolazioni della telecamera nell’editor senza dover registrare nulla di nuovo. Una sola sessione di registrazione copre il lancio del tuo prodotto, l’aggiornamento aziendale trimestrale e le clip per i social, ognuna con uno stile adatto al proprio canale e pubblico.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

La tua voce clonata in oltre 175 lingue

Abbina il tuo gemello digitale al clonaggio vocale AI così che la resa sonora sia davvero la tua, non quella di un narratore standard. La sincronizzazione labiale a livello di fonema mantiene i movimenti della bocca accurati in oltre 175 lingue e dialetti, il che significa che un unico script può raggiungere tutti i mercati in cui vendi senza dover registrare di nuovo neanche una riga.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Gesti diretti in inglese semplice

Custom Motion ti permette di scrivere le indicazioni proprio come farebbe un regista: guarda in camera, inclinati in avanti, mantieni un’energia contenuta. Lo stesso avatar personalizzato può offrire, partendo da un unico copione, sia un aggiornamento esecutivo misurato sia una clip social ad alta energia, così la resa rispecchia la tua personalità senza bisogno di rigirare il video.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Scene cinematografiche con il tuo gemello digitale

Inserisci il tuo avatar in riprese cinematografiche con Seedance 2.0, l’unica integrazione che esegue il modello su volti umani reali e verificati. Il movimento fisicamente accurato e il controllo della camera a livello di regia trasformano una semplice registrazione da webcam in brand film, annunci e B-roll pronti per la pubblicazione.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Icona di una scatola regalo verde.Casi d'uso

Casi d’uso

L’avatar personalizzato di un esperto che presenta un modulo di formazione e onboarding per i dipendenti in HeyGen.

Formazione e onboarding dei dipendenti

Riprendere i formatori per ogni modulo blocca i calendari L&D. Crea invece ogni video formativo con l’avatar personalizzato del tuo esperto: aggiorna lo script, rigenera la lezione e mantieni i corsi sempre aggiornati senza dover prenotare nemmeno un nuovo shooting.

Clip verticali in stile creator UGC e annunci social generati con un avatar personalizzato in diversi outfit in HeyGen.

Avatar personalizzati UGC e annunci social

Gli annunci in stile creator richiedono continuamente nuovi volti e nuove idee. Genera ogni giorno clip pronte per lo scroll con il tuo avatar in outfit e ambientazioni diverse, testa rapidamente nuovi hook e mantieni i feed sempre attivi mentre i concorrenti aspettano i prossimi shooting.

Un avatar personalizzato che saluta un potenziale cliente per nome in un video di outreach commerciale personalizzato in HeyGen.

Video di vendita personalizzati per l’outreach

I messaggi di outreach generici vengono ignorati. Invia a ogni prospect un video in cui il tuo avatar li saluta per nome, registrato zero volte, così il tocco personale può scalare ben oltre qualsiasi limite di agenda.

Un avatar personalizzato localizzato in più lingue con voce clonata preservata grazie al traduttore video AI di HeyGen.

Localizzazione di contenuti multilingue

Le agenzie di doppiaggio impiegano mesi e ti fanno perdere la tua voce. Passa i video finiti attraverso il traduttore video AI e il tuo avatar personalizzato presenterà in oltre 175 lingue con il labiale sincronizzato e il tuo timbro vocale clonato perfettamente preservato.

Il gemello digitale di un dirigente che fornisce un aggiornamento settimanale sull’azienda senza bisogno di girare video in HeyGen.

Aggiornamenti dei dirigenti senza riprese

I leader dedicano ore a ogni comunicazione aziendale. Un gemello digitale invia aggiornamenti settimanali, recap degli all-hands e note per gli investitori in pochi minuti, mantenendo la comunicazione frequente mentre l’agenda resta libera per le decisioni.

An educator's custom avatar teaching an online course module without a camera in HeyGen.

Corsi online e contenuti per creator

I creatori di corsi passano i weekend a registrare lezioni. Scrivi i moduli nel generatore di video AI e il tuo avatar le insegnerà tutte, permettendo a un singolo formatore di pubblicare un intero programma senza dover mai più toccare una videocamera.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Come funziona

Come funziona il creatore di avatar personalizzati

Passa da una semplice registrazione con il telefono a un video avatar personalizzato finito in quattro semplici passaggi, la maggior parte dei quali richiede solo pochi minuti.

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Passaggio 1: registra 15 secondi

Riprenditi con il telefono o la webcam in un ambiente ben illuminato. Parla in modo naturale: i movimenti verranno appresi da questa clip.

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Passaggio 2: Conferma il consenso

Leggi un codice di consenso univoco davanti alla telecamera. Questo verifica l’identità e impedisce la creazione non autorizzata di avatar.

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Passaggio 3: Personalizza il tuo avatar

Scegli outfit, sfondi e angolazioni della videocamera. Aggiungi la tua voce clonata oppure scegli tra oltre 300 opzioni.

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Step 4: Type and generate

Incolla uno script, regola il ritmo e avvia il rendering. Scarica il video finale in HD o 4K e pubblicalo ovunque.

Domande frequenti sugli avatar personalizzati

Che cos’è un avatar AI personalizzato e come viene creato?

Un avatar AI personalizzato è una rappresentazione digitale di una persona reale, a volte chiamato avatar personale o gemello digitale. Il modello apprende il tuo volto, la tua voce e le tue espressioni da una breve clip, quindi esegue qualsiasi copione tu inserisca nel flusso di lavoro text to video, producendo un video con un avatar parlante senza bisogno di nuove riprese.

Il mio avatar personalizzato sembrerà rigido o finirà nella uncanny valley?

Avatar V apprende i movimenti dalla tua clip di riferimento invece di indovinarli da una foto, eliminando così la rigidità tipica dei modelli precedenti. È classificato al primo posto su G2 per gli avatar AI più realistici e una registrazione espressiva di 15 secondi è sufficiente per creare il tuo gemello digitale.

How much footage do I need to create a custom avatar?

È sufficiente una clip di 15 secondi. Riprendi con il telefono o la webcam in una luce uniforme, parla con naturalezza ed energia e gesticola come vorresti che facesse il tuo avatar personale, perché il modello replica esattamente ciò che vede in quella registrazione.

Perché scegliere HeyGen rispetto ad altre piattaforme di avatar personalizzati?

Altre piattaforme video basate sull’IA richiedono riprese in studio o giorni di elaborazione per creare un avatar personalizzato. HeyGen ha bisogno di 15 secondi di registrazione e pochi minuti di elaborazione, supporta oltre 175 lingue rispetto alle tipiche 100–160 e ti permette di cambiare l’abbigliamento senza dover registrare di nuovo.

I creator ottengono risultati concreti con un avatar personalizzato?

Sì, e i numeri sono precisi. L’educatore Anton Voroniuk risparmia 15,5 ore a settimana e ha raggiunto oltre 1 milione di studenti con il suo avatar, con una produzione 40 volte più economica rispetto alle riprese tradizionali. Leggi l’analisi completa nella sua storia del cliente.

Quanto costa creare un avatar personalizzato su HeyGen?

Puoi iniziare gratuitamente e testare la piattaforma prima di pagare. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese per i creator e i team aziendali possono aggiungere slot per video avatar come componenti aggiuntivi, quindi il prezzo cresce in base al numero di persone che trasformi in avatar.

Posso creare un avatar personalizzato di un collega o di un’altra persona?

Solo con il loro consenso registrato in video. La persona presente nelle riprese deve registrare una propria dichiarazione di consenso, che viene verificata rispetto alla clip di addestramento. L’avatar finale rimane privato nel tuo account e non viene mai aggiunto a nessuna libreria pubblica.

Il mio avatar personalizzato può parlare lingue che io non parlo?

Sì. La tua voce clonata viene mantenuta in oltre 175 lingue e dialetti con sincronizzazione labiale a livello di fonema, così il movimento della bocca corrisponde a ogni lingua invece di sembrare doppiato. I team localizzano regolarmente un singolo video finito in decine di mercati in un solo pomeriggio.

Ho bisogno di uno studio o di un green screen per registrare il filmato dell’avatar?

No. È sufficiente la fotocamera del telefono o una webcam, e spesso le fotocamere degli smartphone sono migliori di quelle integrate nei laptop. Registrare è semplice: trova un ambiente tranquillo con una luce uniforme sul viso, mantieni uno sfondo statico e usa movimenti piccoli e naturali. Non servono green screen né una troupe.

Quanto tempo ci vorrà prima che il mio avatar personalizzato sia pronto per generare video?

Minuti, non giorni. L’elaborazione in genere si completa entro circa 10–15 minuti dal caricamento della tua clip e del codice di consenso. Le piattaforme che si basano su pipeline di studio indicano da 5 a 15 giorni lavorativi per lo stesso risultato.

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