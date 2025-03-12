Registra 15 secondi di te stesso e ottieni un avatar personalizzato che ti assomiglia, si muove e parla come te. Scrivi un copione, genera un video professionale e non dovrai mai più affrontare un’altra sessione di riprese.
Funzionalità degli avatar personalizzati di HeyGen
Un video di 15 secondi, un gemello digitale
Carica una singola clip di 15 secondi e Avatar V crea un avatar personale persistente che mantiene il tuo volto, la tua voce e le tue micro-espressioni in inquadrature larghe, medie e ravvicinate. L’identità rimane coerente per video fino a 30 minuti, così ogni video con avatar personalizzato sembra davvero te.
Aspetto personalizzato dell’avatar senza dover rigirare il video
Avatar V separa chi sei da ciò che indossi. Cambia outfit, ambientazioni e angolazioni della telecamera nell’editor senza dover registrare nulla di nuovo. Una sola sessione di registrazione copre il lancio del tuo prodotto, l’aggiornamento aziendale trimestrale e le clip per i social, ognuna con uno stile adatto al proprio canale e pubblico.
La tua voce clonata in oltre 175 lingue
Abbina il tuo gemello digitale al clonaggio vocale AI così che la resa sonora sia davvero la tua, non quella di un narratore standard. La sincronizzazione labiale a livello di fonema mantiene i movimenti della bocca accurati in oltre 175 lingue e dialetti, il che significa che un unico script può raggiungere tutti i mercati in cui vendi senza dover registrare di nuovo neanche una riga.
Gesti diretti in inglese semplice
Custom Motion ti permette di scrivere le indicazioni proprio come farebbe un regista: guarda in camera, inclinati in avanti, mantieni un’energia contenuta. Lo stesso avatar personalizzato può offrire, partendo da un unico copione, sia un aggiornamento esecutivo misurato sia una clip social ad alta energia, così la resa rispecchia la tua personalità senza bisogno di rigirare il video.
Scene cinematografiche con il tuo gemello digitale
Inserisci il tuo avatar in riprese cinematografiche con Seedance 2.0, l’unica integrazione che esegue il modello su volti umani reali e verificati. Il movimento fisicamente accurato e il controllo della camera a livello di regia trasformano una semplice registrazione da webcam in brand film, annunci e B-roll pronti per la pubblicazione.
Riprendere i formatori per ogni modulo blocca i calendari L&D. Crea invece ogni video formativo con l’avatar personalizzato del tuo esperto: aggiorna lo script, rigenera la lezione e mantieni i corsi sempre aggiornati senza dover prenotare nemmeno un nuovo shooting.
Gli annunci in stile creator richiedono continuamente nuovi volti e nuove idee. Genera ogni giorno clip pronte per lo scroll con il tuo avatar in outfit e ambientazioni diverse, testa rapidamente nuovi hook e mantieni i feed sempre attivi mentre i concorrenti aspettano i prossimi shooting.
I messaggi di outreach generici vengono ignorati. Invia a ogni prospect un video in cui il tuo avatar li saluta per nome, registrato zero volte, così il tocco personale può scalare ben oltre qualsiasi limite di agenda.
Le agenzie di doppiaggio impiegano mesi e ti fanno perdere la tua voce. Passa i video finiti attraverso il traduttore video AI e il tuo avatar personalizzato presenterà in oltre 175 lingue con il labiale sincronizzato e il tuo timbro vocale clonato perfettamente preservato.
I leader dedicano ore a ogni comunicazione aziendale. Un gemello digitale invia aggiornamenti settimanali, recap degli all-hands e note per gli investitori in pochi minuti, mantenendo la comunicazione frequente mentre l’agenda resta libera per le decisioni.
I creatori di corsi passano i weekend a registrare lezioni. Scrivi i moduli nel generatore di video AI e il tuo avatar le insegnerà tutte, permettendo a un singolo formatore di pubblicare un intero programma senza dover mai più toccare una videocamera.
Come funziona il creatore di avatar personalizzati
Passa da una semplice registrazione con il telefono a un video avatar personalizzato finito in quattro semplici passaggi, la maggior parte dei quali richiede solo pochi minuti.
Riprenditi con il telefono o la webcam in un ambiente ben illuminato. Parla in modo naturale: i movimenti verranno appresi da questa clip.
Leggi un codice di consenso univoco davanti alla telecamera. Questo verifica l’identità e impedisce la creazione non autorizzata di avatar.
Scegli outfit, sfondi e angolazioni della videocamera. Aggiungi la tua voce clonata oppure scegli tra oltre 300 opzioni.
Incolla uno script, regola il ritmo e avvia il rendering. Scarica il video finale in HD o 4K e pubblicalo ovunque.
Un avatar AI personalizzato è una rappresentazione digitale di una persona reale, a volte chiamato avatar personale o gemello digitale. Il modello apprende il tuo volto, la tua voce e le tue espressioni da una breve clip, quindi esegue qualsiasi copione tu inserisca nel flusso di lavoro text to video, producendo un video con un avatar parlante senza bisogno di nuove riprese.
Avatar V apprende i movimenti dalla tua clip di riferimento invece di indovinarli da una foto, eliminando così la rigidità tipica dei modelli precedenti. È classificato al primo posto su G2 per gli avatar AI più realistici e una registrazione espressiva di 15 secondi è sufficiente per creare il tuo gemello digitale.
È sufficiente una clip di 15 secondi. Riprendi con il telefono o la webcam in una luce uniforme, parla con naturalezza ed energia e gesticola come vorresti che facesse il tuo avatar personale, perché il modello replica esattamente ciò che vede in quella registrazione.
Altre piattaforme video basate sull’IA richiedono riprese in studio o giorni di elaborazione per creare un avatar personalizzato. HeyGen ha bisogno di 15 secondi di registrazione e pochi minuti di elaborazione, supporta oltre 175 lingue rispetto alle tipiche 100–160 e ti permette di cambiare l’abbigliamento senza dover registrare di nuovo.
Sì, e i numeri sono precisi. L’educatore Anton Voroniuk risparmia 15,5 ore a settimana e ha raggiunto oltre 1 milione di studenti con il suo avatar, con una produzione 40 volte più economica rispetto alle riprese tradizionali. Leggi l’analisi completa nella sua storia del cliente.
Puoi iniziare gratuitamente e testare la piattaforma prima di pagare. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese per i creator e i team aziendali possono aggiungere slot per video avatar come componenti aggiuntivi, quindi il prezzo cresce in base al numero di persone che trasformi in avatar.
Solo con il loro consenso registrato in video. La persona presente nelle riprese deve registrare una propria dichiarazione di consenso, che viene verificata rispetto alla clip di addestramento. L’avatar finale rimane privato nel tuo account e non viene mai aggiunto a nessuna libreria pubblica.
Sì. La tua voce clonata viene mantenuta in oltre 175 lingue e dialetti con sincronizzazione labiale a livello di fonema, così il movimento della bocca corrisponde a ogni lingua invece di sembrare doppiato. I team localizzano regolarmente un singolo video finito in decine di mercati in un solo pomeriggio.
No. È sufficiente la fotocamera del telefono o una webcam, e spesso le fotocamere degli smartphone sono migliori di quelle integrate nei laptop. Registrare è semplice: trova un ambiente tranquillo con una luce uniforme sul viso, mantieni uno sfondo statico e usa movimenti piccoli e naturali. Non servono green screen né una troupe.
Minuti, non giorni. L’elaborazione in genere si completa entro circa 10–15 minuti dal caricamento della tua clip e del codice di consenso. Le piattaforme che si basano su pipeline di studio indicano da 5 a 15 giorni lavorativi per lo stesso risultato.
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