Seedance 2.0 regge il confronto con Sora di OpenAI, Google Veo e Kling in termini di qualità visiva e realismo del movimento, e si distingue per la coerenza dei personaggi tra le varie inquadrature e per l’audio nativo generato nello stesso passaggio. Il vantaggio principale su HeyGen è il flusso di lavoro: con HeyGen hai Seedance 2.0 più avatar, voce, sottotitoli e strumenti di editing tutti in un unico posto, invece di dover combinare i risultati ottenuti da strumenti diversi.