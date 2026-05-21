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Generatore di video AI Seedance 2.0 di ByteDance

Il modello video più avanzato di ByteDance, ora su HeyGen. Trasforma testi e immagini in clip fluide e multi‑inquadratura con movimenti realistici. Inizia a generare in pochi secondi, gratis.

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Scelto da milioni di persone in tutto il mondo per dare vita alle loro storie.
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Funzionalità

Cosa puoi creare con Seedance 2.0

Seedance 2.0 è un modello video AI pensato per creator e team. Trasforma testi e immagini in clip cinematografiche, dirigi ogni inquadratura e realizza video pronti per la produzione senza mai uscire da HeyGen.

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Scene avatar cinematografiche

Usa il tuo gemello digitale AI in scene completamente dirette, con location, guardaroba, illuminazione, gesti e movimenti di camera personalizzati. Seedance 2.0 mantiene il tuo aspetto coerente in ogni inquadratura, così ogni video con avatar AI sembra girato dalla stessa persona nello stesso giorno di riprese.

B-roll generato dall'IA

Crea inquadrature cinematografiche, visual dei prodotti, clip per i social, transizioni e scene in movimento partendo da un semplice prompt testuale. Seedance 2.0 funziona come un generatore di b-roll basato sull’IA, trasformando il testo in filmati pronti al montaggio senza bisogno di alcuna libreria di stock.

Metti in sequenza le inquadrature e mantieni coerenza di personaggio, guardaroba e ambiente in ogni singolo taglio.

Stili creativi infiniti

Passa dal testo al video in qualsiasi stile tu possa immaginare. Crea demo di prodotto, video del founder, visual surreali, scatti lifestyle, contenuti educativi esplicativi e spot cinematografici partendo dallo stesso modello, tutto in HeyGen.

Gli style lock seguono il personaggio: stessa illuminazione, stesso outfit, stessa atmosfera, anche quando cambiano la camera e l’ambiente.

Prompting a livello direttivo

Controlla soggetto, scena, camera, illuminazione, movimento, atmosfera e ritmo con un unico prompt. Seedance 2.0 comprende il linguaggio della macchina da presa, così uno slow dolly, un’inquadratura obliqua (Dutch angle) o un macro pull-back vengono resi esattamente come li descrivi.

I sottotitoli vengono aggiunti automaticamente e si adattano correttamente ai formati verticale, quadrato e orizzontale.

Casi d’uso

Come creatori e brand utilizzano Seedance 2.0

Dai dai messaggi dei founder e i lanci di prodotto, ai video esplicativi e ai contenuti brevi per i social, Seedance 2.0 si adatta al modo in cui i team moderni realizzano i video. Genera video cinematografici con AI per qualsiasi canale, formato o audience, il tutto in un unico flusso di lavoro dentro HeyGen.

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Clip creativi pensati per i social

Genera video in formato breve pensati per TikTok, Instagram, YouTube Shorts e LinkedIn. Crea hook, transizioni, metafore visive, scene con avatar e video social brandizzati senza bisogno di un intero team di montaggio.

Video per Fondatori e Brand

Trasforma annunci, aggiornamenti di prodotto, contenuti di thought leadership e messaggi del founder in video cinematografici del founder usando il tuo gemello digitale AI. Aggiungi movimenti, ambientazioni e B-roll che rendono ogni messaggio ancora più premium.

Video educativi e dimostrativi

Rendi le idee complesse più facili da capire con esempi visivi, concetti animati, scene di vita quotidiana e B-roll di supporto. Ideale per corsi, video esplicativi sull’IA, onboarding, formazione e contenuti video educativi.

Contenuti per il lancio del prodotto

Crea video di lancio prodotto che catturano l’attenzione con riprese cinematografiche, demo delle funzionalità, visual astratti e transizioni impeccabili. Progettati per post sui social, landing page, annunci pubblicitari e campagne di video demo del prodotto.

I team lavorano più velocemente con Seedance 2.0

Ascolta le testimonianze di creator e brand che utilizzano Seedance 2.0 per ampliare il loro storytelling e lanciare campagne nel giro di poche ore.

Miro
"Seedance 2 ha dato ai nostri autori lo stesso livello di creatività nel processo che io ho con i canali di storytelling visivo."

Steve Sowrey, Learning Experience Designer
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando ho capito che potevo scrivere un copione, inviarlo e non dover mai più mettermi davanti alla telecamera — e che Seedance 2 avrebbe fatto tutto il resto."

Roger Hirst, Co-fondatore
Workday
"Quello che amo di HeyGen e Seedance 2 è che non devo più dire di no ai progetti. È come se avessimo ampliato il nostro team e potessimo fare molto di più con le stesse risorse."

Justin Meisinger, Responsabile di programma
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Domande frequenti

Tutto quello che devi sapere su Seedance 2 su HeyGen.

Che cos'è Seedance 2.0?

Seedance 2.0 è un modello di video cinematografici basato sull’IA sviluppato da ByteDance che trasforma testi e immagini in clip video realistiche e ricche di movimento. Gestisce in un’unica generazione l’inquadratura della camera, la coerenza dei personaggi e scene complesse. Su HeyGen puoi usare Seedance 2.0 insieme al tuo gemello digitale AI e ad altri modelli all’interno di un unico flusso di lavoro.

Cosa posso creare con Seedance 2?

Seedance 2 genera video cinematografici, in linea con il tuo brand, a partire da prompt testuali, immagini di riferimento e storyboard. Usalo per spot pubblicitari, trailer, video esplicativi, clip per i social e scene complete con personaggi coerenti e direzione della camera uniforme.

Seedance 2.0 è gratuito da provare?

Sì. Puoi provare Seedance 2.0 gratuitamente su HeyGen con crediti inclusi in ogni account, senza bisogno di carta di credito per iniziare. Una volta che l’hai testato, i piani a pagamento sbloccano risoluzioni più elevate, clip più lunghe e un numero maggiore di generazioni al mese.

Come posso usare Seedance 2.0 su HeyGen?

Accedi a HeyGen, apri l’editor video e seleziona Seedance 2.0 dal selettore di modelli. Scrivi un prompt o carica un’immagine di riferimento, imposta l’inquadratura e genera. Puoi concatenare le clip Seedance 2.0 con il tuo avatar AI, B-roll, voce e musica nello stesso progetto.

Seedance 2 supporta più formati di proporzioni?

Genera formati 16:9, 9:16, 1:1 e 4:5 dallo stesso prompt. I tagli tornano pronti per YouTube, TikTok, Reels, Shorts e campagne social a pagamento, senza bisogno di ricropiare.

L'output è sicuro per uso commerciale?

I video generati con Seedance 2.0 su HeyGen possono essere utilizzati per lavori commerciali, inclusi annunci pubblicitari, post sui social, lanci di prodotto e materiali per i clienti, secondo la licenza commerciale prevista dal tuo piano HeyGen. I contenuti generati con il piano gratuito includono watermark. I piani a pagamento li rimuovono e garantiscono pieni diritti di utilizzo commerciale.

Seedance 2.0 può generare sincronizzazione labiale, voce e musica?

Sì. Seedance 2.0 supporta il labiale sincronizzato, i suoni ambientali e la musica in linea con il tuo brand nella stessa generazione, il che significa che non hai bisogno di un doppiaggio o di un mix audio separato. Su HeyGen puoi sostituire l’audio con il tuo clone vocale AI oppure caricare un audio personalizzato se vuoi avere il pieno controllo.

In che modo Seedance 2.0 si confronta con Sora, Veo e Kling?

Seedance 2.0 regge il confronto con Sora di OpenAI, Google Veo e Kling in termini di qualità visiva e realismo del movimento, e si distingue per la coerenza dei personaggi tra le varie inquadrature e per l’audio nativo generato nello stesso passaggio. Il vantaggio principale su HeyGen è il flusso di lavoro: con HeyGen hai Seedance 2.0 più avatar, voce, sottotitoli e strumenti di editing tutti in un unico posto, invece di dover combinare i risultati ottenuti da strumenti diversi.

Qualunque cosa tu voglia creare, ora puoi farla

Inizia a creare con Seedance 2 e il resto dell'AI studio di HeyGen. Nessuna configurazione, nessun set di ripresa: ti basta aprire una scheda e iniziare.

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