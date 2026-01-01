Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.
Funzionalità del creatore di video aziendali
Speech Cleanup for flawless delivery
Registra una sola volta e dimentica i continui rifacimenti. L’editor video AI elimina intercalari, pause e false partenze, poi unisce le tue clip migliori con transizioni impercettibili, così il tuo video professionale sembra perfetto al primo tentativo, senza fastidiosi salti di montaggio.
Modelli di video aziendali e video con IA
Inizia da un modello già pronto invece che da una pagina vuota. Il motore di conversione da testo a video crea automaticamente le scene e il ritmo, così puoi realizzare video professionali e velocizzare la produzione, trasformando qualsiasi modello di video aziendale in un contenuto finito in pochi minuti.
Doppiaggi vocali AI in oltre 175 lingue
Dai a ogni video online una voce fuori campo chiara e sicura, senza dover ingaggiare speaker professionisti. Il generatore vocale AI legge il tuo script in modo naturale e puoi clonare la tua voce una sola volta per mantenere una narrazione coerente tra regioni, campagne e aggiornamenti in 175 lingue.
Creatore di video online con strumenti di intelligenza artificiale
Carica le riprese, aggiungi testo, rimuovi lo sfondo e anima le scene da un’unica dashboard intuitiva, in un editor video online pensato per chi non è un montatore. Il generatore di sottotitoli aggiunge le caption con un clic, e gli strumenti di editing insieme al brand kit mantengono ogni video aziendale perfettamente in linea con il brand.
Localizza un video aziendale professionale
Raggiungi ogni mercato senza dover ricreare un solo video. Passa il tuo script attraverso il doppiaggio AI per tradurre il video aziendale in nuove lingue con voce abbinata e labiale sincronizzato, così una sola registrazione diventa decine di versioni localizzate dei tuoi contenuti video che suonano come native.
Business video ideas and use cases
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
Come funziona un creatore di video aziendali
Crea un video aziendale in quattro passaggi, dal copione vuoto a un video rifinito e pronto per essere condiviso.
Scegli un template, imposta formato e proporzioni e seleziona lo stile che meglio si adatta agli obiettivi della tua azienda.
Incolla o digita il tuo copione, quindi perfeziona tono, ritmo ed enfasi affinché il messaggio arrivi in modo chiaro.
Aggiungi sottotitoli, branding e sfondi, quindi ripulisci le riprese e regola i tempi nell’editor.
Render the final video in HD or 4K, then download or publish it across your channels in minutes.
Un creatore di video aziendali online è un generatore di video basato sull’IA che trasforma uno script in un video professionale per il business senza bisogno di girare riprese. Con HeyGen puoi creare video aziendali e completare l’intera produzione video in pochi minuti, senza software di montaggio o studio di registrazione.
Sì. Speech Cleanup elimina automaticamente intercalari, pause e false partenze, quindi collega le parti in modo da evitare tagli bruschi. Abbinato alla sincronizzazione labiale con IA, il montaggio del tuo video scorre in un unico contenuto fluido e di alta qualità, senza bisogno di tagli manuali.
Sì. Scegli un modello di video aziendale già pronto da una libreria di template video ben progettati, poi aggiungi le tue clip video con la funzione immagine‑in‑video oppure attingi alla libreria di stock e alla media library di filmati e video stock. Carica qualsiasi contenuto e aggiungi il video con un clic. I modelli di video aziendali gratuiti ti offrono una base già professionale.
Scrivi la tua idea o scegli un template, seleziona un avatar AI o un presentatore reale e l’AI creerà il tuo video. Aggiungi animazioni, scegli un font, usa i colori della tua palette e sovrapponi musica di sottofondo con effetti sonori; poi perfeziona il video e lascialo elaborare fino a ottenere un video aziendale coinvolgente e d’impatto.
Yes. A free video plan lets you create and download a free business video with no credit card, and a faceless video needs no camera at all. Anyone can streamline online video work with ready video editing tools, from a quick promo to a full set of business video templates. Paid plans start at $24 per month.
Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.
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