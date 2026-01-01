Scrivi la tua idea o scegli un template, seleziona un avatar AI o un presentatore reale e l’AI creerà il tuo video. Aggiungi animazioni, scegli un font, usa i colori della tua palette e sovrapponi musica di sottofondo con effetti sonori; poi perfeziona il video e lascialo elaborare fino a ottenere un video aziendale coinvolgente e d’impatto.