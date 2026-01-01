Free Online Business Video Maker for Your Brand

Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.999.561Video generati
116.756.600Avatar generati
19.584.524Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Funzionalità principali

Funzionalità del creatore di video aziendali

Speech Cleanup for flawless delivery

Registra una sola volta e dimentica i continui rifacimenti. L’editor video AI elimina intercalari, pause e false partenze, poi unisce le tue clip migliori con transizioni impercettibili, così il tuo video professionale sembra perfetto al primo tentativo, senza fastidiosi salti di montaggio.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Modelli di video aziendali e video con IA

Inizia da un modello già pronto invece che da una pagina vuota. Il motore di conversione da testo a video crea automaticamente le scene e il ritmo, così puoi realizzare video professionali e velocizzare la produzione, trasformando qualsiasi modello di video aziendale in un contenuto finito in pochi minuti.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

Doppiaggi vocali AI in oltre 175 lingue

Dai a ogni video online una voce fuori campo chiara e sicura, senza dover ingaggiare speaker professionisti. Il generatore vocale AI legge il tuo script in modo naturale e puoi clonare la tua voce una sola volta per mantenere una narrazione coerente tra regioni, campagne e aggiornamenti in 175 lingue.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Creatore di video online con strumenti di intelligenza artificiale

Carica le riprese, aggiungi testo, rimuovi lo sfondo e anima le scene da un’unica dashboard intuitiva, in un editor video online pensato per chi non è un montatore. Il generatore di sottotitoli aggiunge le caption con un clic, e gli strumenti di editing insieme al brand kit mantengono ogni video aziendale perfettamente in linea con il brand.

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Localizza un video aziendale professionale

Raggiungi ogni mercato senza dover ricreare un solo video. Passa il tuo script attraverso il doppiaggio AI per tradurre il video aziendale in nuove lingue con voce abbinata e labiale sincronizzato, così una sola registrazione diventa decine di versioni localizzate dei tuoi contenuti video che suonano come native.

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Business video ideas and use cases

Campagne marketing e promozioni

Campagne marketing e promozioni

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Video di formazione e onboarding

Video di formazione e onboarding

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Personalized sales outreach video

Personalized sales outreach video

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Corporate video and internal comms

Corporate video and internal comms

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Product demos and product launches

Product demos and product launches

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Contenuti social per le aziende

Contenuti social per le aziende

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

How it works

Come funziona un creatore di video aziendali

Crea un video aziendale in quattro passaggi, dal copione vuoto a un video rifinito e pronto per essere condiviso.

Passaggio 1

Scegli uno stile

Scegli un template, imposta formato e proporzioni e seleziona lo stile che meglio si adatta agli obiettivi della tua azienda.

Passaggio 2

Write your script

Incolla o digita il tuo copione, quindi perfeziona tono, ritmo ed enfasi affinché il messaggio arrivi in modo chiaro.

Passaggio 3

Customize the video

Aggiungi sottotitoli, branding e sfondi, quindi ripulisci le riprese e regola i tempi nell’editor.

Passaggio 4

Genera e condividi

Render the final video in HD or 4K, then download or publish it across your channels in minutes.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an online business video maker and how does it work?

Un creatore di video aziendali online è un generatore di video basato sull’IA che trasforma uno script in un video professionale per il business senza bisogno di girare riprese. Con HeyGen puoi creare video aziendali e completare l’intera produzione video in pochi minuti, senza software di montaggio o studio di registrazione.

Can it remove filler words and retakes from my recording?

Sì. Speech Cleanup elimina automaticamente intercalari, pause e false partenze, quindi collega le parti in modo da evitare tagli bruschi. Abbinato alla sincronizzazione labiale con IA, il montaggio del tuo video scorre in un unico contenuto fluido e di alta qualità, senza bisogno di tagli manuali.

Posso partire da modelli video aziendali gratuiti e contenuti multimediali di stock?

Sì. Scegli un modello di video aziendale già pronto da una libreria di template video ben progettati, poi aggiungi le tue clip video con la funzione immagine‑in‑video oppure attingi alla libreria di stock e alla media library di filmati e video stock. Carica qualsiasi contenuto e aggiungi il video con un clic. I modelli di video aziendali gratuiti ti offrono una base già professionale.

Come posso creare video aziendali con l’AI partendo da un prompt?

Scrivi la tua idea o scegli un template, seleziona un avatar AI o un presentatore reale e l’AI creerà il tuo video. Aggiungi animazioni, scegli un font, usa i colori della tua palette e sovrapponi musica di sottofondo con effetti sonori; poi perfeziona il video e lascialo elaborare fino a ottenere un video aziendale coinvolgente e d’impatto.

Il creatore di video aziendali gratuito è davvero gratuito da usare?

Yes. A free video plan lets you create and download a free business video with no credit card, and a faceless video needs no camera at all. Anyone can streamline online video work with ready video editing tools, from a quick promo to a full set of business video templates. Paid plans start at $24 per month.

Posso incorporare e condividere il mio video aziendale per promuovere il mio brand?

Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.

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Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iper‑realistici grazie ad Avatar IV.

Generatore di video con IATraduttore videoTesto in Video con IADa audio a video con IASincronizzazione labiale con IAFaceswap AIGeneratore di voci AIAnnunci UGC con IAURL del videoDa script a videoGeneratore di Reel con IAGeneratore di Avatar AIDa immagine a video con IAClonazione vocaleTraduttore di video YouTubeAvatar videoCreatore di video YouTube con IAGeneratore di video TikTok con IAGeneratore di didascalie con IAAggiungi testo al videoGeneratore di sottotitoli con IAGeneratore di script videoAvatar di sintesi vocaleAggiungi foto al videoCompressore video AI

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