HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.
Features of the AI motion graphics generator
Create AI animations from text
Apri Motion Designer in AI Studio, scrivi ciò che desideri e trasforma le idee in motion graphic rifinite senza toccare la timeline. Questo flusso di lavoro di testo‑in‑video basato sull’IA ti permette di creare animazioni AI, tipografia cinetica e titoli animati in pochi secondi, nello stesso modo in cui un motore di text to video genera video a partire dal testo.
Stili di animazione AI pronti all’uso
Start from Motion Designer's template library or pick from over 100 curated AI animation styles, then iterate by describing your changes in plain text. Choose a visual style, apply your Brand System in a single click, and reach advanced features as you bring the result into an animated presentation.
Animated infographics and charts
Descrivi un dataset o un concetto e Motion Designer genera infografiche animate e diagrammi creati con l’IA che rendono i temi complessi facili da seguire. Queste visualizzazioni ad alto contrasto e senza audio vengono create in pochi secondi e si inseriscono in qualsiasi video esplicativo AI o in altri video esplicativi in cui una slide statica farebbe perdere l’attenzione del pubblico.
Inserisci clip video in qualsiasi scena
Every graphic exports as a soundless overlay or standalone video clips you can layer onto footage and post across social platforms. Add them in AI Studio, fine-tune timing on the canvas inside the AI video editor, then export HD or 4K output and motion graphics in minutes for professional projects.
Risultati realistici e movimenti fluidi
Pair your AI animations with a flawless take using Speech Cleanup, which removes filler words, pauses, and false starts for you. HeyGen's invisible AI transitions stitch your best clips into seamless, lifelike output, while Avatar V and realistic motion deliver polished motion as smooth as AI lip Sync footage.
Casi d’uso per animazioni e motion graphics con IA
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
How an AI motion graphics generator works
Crea motion graphic AI in quattro passaggi, partendo da un semplice prompt di testo fino a ottenere un’animazione rifinita, pronta per qualsiasi video.
Apri lo strumento di motion graphics all'interno di AI Studio e scegli un template oppure inizia da un prompt vuoto.
Digita l’animazione, l’effetto di testo o la visualizzazione dati che desideri, quindi imposta l’orientamento verticale o orizzontale.
Fai clic su Genera per creare la tua motion graphic, quindi regola colori, testo e tempi secondo le tue esigenze.
Inserisci la grafica finale nella tua scena, sovrapponila alle riprese ed esporta rapidamente un video rifinito.
È il Motion Designer di HeyGen, un generatore di animazioni AI all’interno di AI Studio che trasforma un prompt di testo in animazioni AI come titoli in movimento e grafici generati dall’AI. Grazie all’intelligenza artificiale, descrivi ciò che desideri e il sistema lo realizza in pochi secondi, proprio come un generatore di video AI crea un video a partire da una sceneggiatura.
Non sono necessarie competenze di design né competenze tecniche. Non servono keyframe o effetti, non c’è alcun software da imparare e non devi aspettare i designer. Descrivi l’animazione in linguaggio naturale in Motion Designer e ottieni un risultato finito al primo tentativo, senza bisogno di alcuna competenza.
Apri Motion Designer in AI Studio, descrivi l’animazione o scegli un template, imposta l’orientamento e clicca su genera. L’accuratezza del prompt trasforma il testo in grafica animata in pochi secondi, che puoi aggiungere alla tua scena con un clic, proprio come script to video crea una clip a partire dal testo.
Sono completamente animati con movimenti reali, non fotogrammi fissi. Puoi anche animare immagini statiche: carica immagini o testo e la funzione image to video di HeyGen trasforma qualsiasi foto in movimento, lo stesso modello image-to-video che alimenta clip incredibilmente realistiche.
Sì. Descrivi i tuoi colori e i tuoi font nel prompt oppure applica il tuo Brand System con un clic per avere il pieno controllo creativo. Ogni elemento utilizza di default i font e i colori del tuo brand, così ogni video promozionale resta coerente con l’identità del marchio senza bisogno di abbinare i colori manualmente.
Sì. Genera tutte le animazioni AI di cui hai bisogno a partire da nuovi prompt e riutilizza i template per ottenere risultati coerenti in tutti i progetti. Per i team che creano contenuti su larga scala, gli strumenti batch e le API di HeyGen alimentano la produzione di video senza volto senza bisogno di personale aggiuntivo.
Traditional motion design means hiring a specialist, waiting days, and paying high fees. As one of the best AI animation tools, this ai animation generator produces results from a prompt in minutes, so you make unlimited tutorial video maker projects in house.
Sì. È disponibile un piano AI gratuito che non richiede carta di credito, rendendolo un potente generatore di animazioni AI per creator con qualsiasi budget. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese sbloccano limiti più elevati, stili premium ed esportazioni in HD o 4K per team in crescita.
You stay in charge. You guide the creative direction with every prompt, choosing the pacing, layout, and timing, then refine until the animated video matches your vision. Edits in AI Studio stay fast and the lifelike output remains fully editable, so changing a scene is quick, not a rebuild.
Sì. Ogni animazione viene scaricata come clip senza audio che puoi importare in altri editor o usare direttamente nella tua scena. Aggiungi la narrazione con un generatore di voci AI, quindi esporta il risultato finale in HD o 4K per qualsiasi piattaforma.
Sì. Con HeyGen puoi aggiungere testo su schermo in qualsiasi lingua direttamente dal tuo prompt e la tipografia animata viene visualizzata in modo chiaro in diversi sistemi di scrittura. Per localizzare l’intero video, combina le animazioni generate dall’IA con l’AI Video Translator e raggiungi il tuo pubblico in oltre 175 lingue.
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