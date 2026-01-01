AI Motion Graphics Generator for Any Video

HeyGen's AI motion graphics generator turns a simple text prompt into animated visuals in minutes. Create animated titles, data visualizations, and explainer animations with no design software and no motion design experience required.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141.999.561Video generati
116.756.600Avatar generati
19.584.524Video tradotti
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Caratteristiche principali

Features of the AI motion graphics generator

Create AI animations from text

Apri Motion Designer in AI Studio, scrivi ciò che desideri e trasforma le idee in motion graphic rifinite senza toccare la timeline. Questo flusso di lavoro di testo‑in‑video basato sull’IA ti permette di creare animazioni AI, tipografia cinetica e titoli animati in pochi secondi, nello stesso modo in cui un motore di text to video genera video a partire dal testo.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Stili di animazione AI pronti all’uso

Start from Motion Designer's template library or pick from over 100 curated AI animation styles, then iterate by describing your changes in plain text. Choose a visual style, apply your Brand System in a single click, and reach advanced features as you bring the result into an animated presentation.

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Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Animated infographics and charts

Descrivi un dataset o un concetto e Motion Designer genera infografiche animate e diagrammi creati con l’IA che rendono i temi complessi facili da seguire. Queste visualizzazioni ad alto contrasto e senza audio vengono create in pochi secondi e si inseriscono in qualsiasi video esplicativo AI o in altri video esplicativi in cui una slide statica farebbe perdere l’attenzione del pubblico.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Inserisci clip video in qualsiasi scena

Every graphic exports as a soundless overlay or standalone video clips you can layer onto footage and post across social platforms. Add them in AI Studio, fine-tune timing on the canvas inside the AI video editor, then export HD or 4K output and motion graphics in minutes for professional projects.

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Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Risultati realistici e movimenti fluidi

Pair your AI animations with a flawless take using Speech Cleanup, which removes filler words, pauses, and false starts for you. HeyGen's invisible AI transitions stitch your best clips into seamless, lifelike output, while Avatar V and realistic motion deliver polished motion as smooth as AI lip Sync footage.

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Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Casi d’uso per animazioni e motion graphics con IA

Marketing content and ad animations

Marketing content and ad animations

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Social content for TikTok and Reels

Social content for TikTok and Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Video esplicativi ed e-learning

Video esplicativi ed e-learning

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Product demos and explainers

Product demos and explainers

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Training videos and animated content

Training videos and animated content

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Animazioni per presentazioni e diapositive

Animazioni per presentazioni e diapositive

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

Come funziona

How an AI motion graphics generator works

Crea motion graphic AI in quattro passaggi, partendo da un semplice prompt di testo fino a ottenere un’animazione rifinita, pronta per qualsiasi video.

Passaggio 1

Apri Motion Designer

Apri lo strumento di motion graphics all'interno di AI Studio e scegli un template oppure inizia da un prompt vuoto.

Passaggio 2

Descrivi la tua grafica

Digita l’animazione, l’effetto di testo o la visualizzazione dati che desideri, quindi imposta l’orientamento verticale o orizzontale.

Passaggio 3

Genera e perfeziona

Fai clic su Genera per creare la tua motion graphic, quindi regola colori, testo e tempi secondo le tue esigenze.

Passaggio 4

Aggiungilo al tuo video

Inserisci la grafica finale nella tua scena, sovrapponila alle riprese ed esporta rapidamente un video rifinito.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un generatore di motion graphics basato sull’IA e come funziona?

È il Motion Designer di HeyGen, un generatore di animazioni AI all’interno di AI Studio che trasforma un prompt di testo in animazioni AI come titoli in movimento e grafici generati dall’AI. Grazie all’intelligenza artificiale, descrivi ciò che desideri e il sistema lo realizza in pochi secondi, proprio come un generatore di video AI crea un video a partire da una sceneggiatura.

Ho bisogno di After Effects o di competenze di design per creare motion graphics?

Non sono necessarie competenze di design né competenze tecniche. Non servono keyframe o effetti, non c’è alcun software da imparare e non devi aspettare i designer. Descrivi l’animazione in linguaggio naturale in Motion Designer e ottieni un risultato finito al primo tentativo, senza bisogno di alcuna competenza.

Come posso trasformare un prompt di testo in una motion graphic animata?

Apri Motion Designer in AI Studio, descrivi l’animazione o scegli un template, imposta l’orientamento e clicca su genera. L’accuratezza del prompt trasforma il testo in grafica animata in pochi secondi, che puoi aggiungere alla tua scena con un clic, proprio come script to video crea una clip a partire dal testo.

Le motion graphic sono completamente animate o sono semplici immagini statiche?

Sono completamente animati con movimenti reali, non fotogrammi fissi. Puoi anche animare immagini statiche: carica immagini o testo e la funzione image to video di HeyGen trasforma qualsiasi foto in movimento, lo stesso modello image-to-video che alimenta clip incredibilmente realistiche.

Posso adattare le animazioni AI ai colori e ai font del mio brand?

Sì. Descrivi i tuoi colori e i tuoi font nel prompt oppure applica il tuo Brand System con un clic per avere il pieno controllo creativo. Ogni elemento utilizza di default i font e i colori del tuo brand, così ogni video promozionale resta coerente con l’identità del marchio senza bisogno di abbinare i colori manualmente.

Posso creare animazioni AI per molti video contemporaneamente?

Sì. Genera tutte le animazioni AI di cui hai bisogno a partire da nuovi prompt e riutilizza i template per ottenere risultati coerenti in tutti i progetti. Per i team che creano contenuti su larga scala, gli strumenti batch e le API di HeyGen alimentano la produzione di video senza volto senza bisogno di personale aggiuntivo.

Perché usare un generatore di animazioni AI invece di un motion designer?

Traditional motion design means hiring a specialist, waiting days, and paying high fees. As one of the best AI animation tools, this ai animation generator produces results from a prompt in minutes, so you make unlimited tutorial video maker projects in house.

L’animatore AI è gratuito per iniziare a usarlo?

Sì. È disponibile un piano AI gratuito che non richiede carta di credito, rendendolo un potente generatore di animazioni AI per creator con qualsiasi budget. I piani a pagamento a partire da 24 $ al mese sbloccano limiti più elevati, stili premium ed esportazioni in HD o 4K per team in crescita.

Quanto controllo creativo ho sull’animazione?

You stay in charge. You guide the creative direction with every prompt, choosing the pacing, layout, and timing, then refine until the animated video matches your vision. Edits in AI Studio stay fast and the lifelike output remains fully editable, so changing a scene is quick, not a rebuild.

Can I add the AI animations to videos made in other tools?

Sì. Ogni animazione viene scaricata come clip senza audio che puoi importare in altri editor o usare direttamente nella tua scena. Aggiungi la narrazione con un generatore di voci AI, quindi esporta il risultato finale in HD o 4K per qualsiasi piattaforma.

Posso creare animazioni AI con testo in altre lingue?

Sì. Con HeyGen puoi aggiungere testo su schermo in qualsiasi lingua direttamente dal tuo prompt e la tipografia animata viene visualizzata in modo chiaro in diversi sistemi di scrittura. Per localizzare l’intero video, combina le animazioni generate dall’IA con l’AI Video Translator e raggiungi il tuo pubblico in oltre 175 lingue.

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