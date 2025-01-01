Il Würth Group è il leader di mercato globale nello sviluppo, produzione e vendita di materiali di fissaggio e assemblaggio. Più di 400 aziende che operano in oltre 2.800 filiali e negozi fanno parte di questa impresa familiare globale, che ha origine dalla città tedesca di Künzelsau. La cultura aziendale di Würth è caratterizzata da valori come apertura, gratitudine, rispetto, curiosità, responsabilità, umiltà e modestia. Questi valori sono le pietre miliari del successo di Würth e la base per ogni collaborazione.
Con 88.000 dipendenti distribuiti in più di 80 paesi, ci sono team multilingue con diverse esigenze operative. Per colmare le lacune nella comunicazione e nella formazione, Würth aveva bisogno di una soluzione che potesse semplificare i suoi processi comunicativi pur essendo conveniente ed efficiente. Ecco cosa ha portato Würth a HeyGen.
Comunicare con una forza lavoro globale
In quanto azienda globale a conduzione familiare, Würth si è trovata di fronte alla sfida di garantire una comunicazione coerente ed efficace in tutto il suo personale multinazionale. I dirigenti, inclusi l'amministratore delegato e i consigli di amministrazione, dovevano condividere aggiornamenti e iniziative strategiche in più lingue per raggiungere i dipendenti in regioni come APAC, Europa e Americhe. I processi esistenti si basavano su doppiaggi prodotti in studi costosi o soluzioni di sottotitoli imperfette, che non erano né scalabili né economicamente vantaggiose.
“Avevamo davvero bisogno di uno strumento come HeyGen perché se sei un vicepresidente esecutivo, per esempio, nella regione Asia Pacifico, saresti responsabile per le nostre aziende in Giappone, Malesia, Indonesia e Cambogia,” ha detto Andreas Henschel, Group Leader in Corporate Communications presso Würth.
Ad aggravare queste sfide c'erano l'inefficienza dei costi e dei tempi. I metodi tradizionali di produzione video, inclusi trascrizione, traduzione e sottotitolazione, richiedevano molte risorse. Creare doppiaggi in studi esterni costa da 800 a 1.200 euro per 10 minuti di audio a seconda della lingua richiesta.
“Quando gli artisti vocali erano troppo costosi per un progetto individuale, provavamo ad aggiungere sottotitoli in diverse lingue partendo dalla versione inglese,” ha detto Andreas. “Era una soluzione insufficiente ed era comunque piuttosto costosa perché le persone che non capiscono l'inglese avevano comunque difficoltà a seguire un video in inglese con solo sottotitoli nella loro lingua.”
Implementazione di HeyGen e ampliamento dei casi d'uso
HeyGen ha permesso a Würth di produrre video multilingue con facilità. I vicepresidenti esecutivi regionali utilizzano HeyGen per creare aggiornamenti mensili in fino a 10 lingue, assicurando che i team in Asia-Pacifico, Europa e Americhe ricevano messaggi tempestivi e localizzati. Questi video vengono condivisi tramite i sistemi intranet di Würth, che allineano automaticamente i contenuti con le impostazioni linguistiche preferite degli utenti, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento.
“La funzionalità di traduzione video e l'usabilità dell'interfaccia sono così buone rispetto ai concorrenti. HeyGen non ha alternative,” ha detto Andreas.
Würth ha trovato un altro caso d'uso per HeyGen per formare i team sui suoi prodotti complessi. Con un portafoglio diversificato che include strumenti industriali e componenti elettronici, Würth richiedeva materiali di formazione multilingue sia per i team interni che per i clienti. Tuttavia, le barriere linguistiche ostacolavano l'efficacia delle sessioni di formazione, sia a distanza che in loco.
“Poiché disponiamo di una forza vendita globale che necessita di essere formata sui punti di forza e sul funzionamento interno della maggior parte dei nostri prodotti, si è presentato un problema nel trasferire la conoscenza dai nostri reparti R&S alla gestione prodotti e quindi alla nostra forza vendita globale,” ha detto Andreas.
Ora, i team possono registrare workshop nella loro lingua madre, e HeyGen traduce e produce video raffinati in più lingue. Questa capacità ha permesso ai team di aggiornare segmenti specifici senza soluzione di continuità senza dover rigirare interi video, riducendo notevolmente tempo e risorse necessarie garantendo al contempo l'accuratezza dei contenuti.
“La cosa migliore è che anche se commetti un errore, come inciampare su una parola, puoi facilmente correggerlo in HeyGen,” ha detto Andreas. “Se c'è un aggiornamento del prodotto, puoi modificarlo senza dover rifare tutto il video. Questo è qualcosa che i nostri formatori stanno scoprendo essere un grande vantaggio.”
Diventare un'azienda che dà priorità ai video
L'adozione di HeyGen sta cambiando il modo in cui il Gruppo Würth comunica e forma la sua forza lavoro globale, passando da una comunicazione scritta a una basata su video.
- Risparmio sui costi: Sostituendo i doppiaggi tradizionali in studio con le capacità di traduzione AI di HeyGen, Würth ha ottenuto un risparmio sui costi dell'80%. Produrre presentazioni esecutive ora costa significativamente meno, permettendo all'azienda di allocare le risorse in modo più strategico.
- Efficienza temporale: HeyGen ha dimezzato i tempi necessari per la produzione video. Una recente presentazione di 65 minuti del CEO e del proprietario dell'azienda, tradotta in otto lingue, è stata completata in quattro giorni lavorativi—un processo che tradizionalmente avrebbe richiesto almeno otto giorni.
- Accessibilità migliorata: Con video disponibili in fino a 10 lingue, la comunicazione di Würth è diventata più inclusiva e incisiva. I dipendenti potevano accedere a contenuti adattati alle loro preferenze linguistiche, aumentando coinvolgimento e comprensione.
- Usabilità migliorata: L'interfaccia intuitiva di HeyGen ha ridotto il tempo di onboarding rispetto agli strumenti convenzionali di e-learning o di editing video. I dipendenti hanno potuto imparare ad utilizzare lo strumento in soli 45 minuti, consentendo ai team di tutto il mondo di Würth di adottare la tecnologia in modo fluido.
“HeyGen ha rivoluzionato il modo in cui creiamo contenuti video e ha aiutato ad utilizzare il video come forma di comunicazione,” ha detto Andreas. “Ha reso la comunicazione molto più accessibile e molto più personale.”