Il Würth Group è il leader di mercato globale nello sviluppo, produzione e vendita di materiali di fissaggio e assemblaggio. Più di 400 aziende che operano in oltre 2.800 filiali e negozi fanno parte di questa impresa familiare globale, che ha origine dalla città tedesca di Künzelsau. La cultura aziendale di Würth è caratterizzata da valori come apertura, gratitudine, rispetto, curiosità, responsabilità, umiltà e modestia. Questi valori sono le pietre miliari del successo di Würth e la base per ogni collaborazione.

Con 88.000 dipendenti distribuiti in più di 80 paesi, ci sono team multilingue con diverse esigenze operative. Per colmare le lacune nella comunicazione e nella formazione, Würth aveva bisogno di una soluzione che potesse semplificare i suoi processi comunicativi pur essendo conveniente ed efficiente. Ecco cosa ha portato Würth a HeyGen.

Comunicare con una forza lavoro globale

In quanto azienda globale a conduzione familiare, Würth si è trovata di fronte alla sfida di garantire una comunicazione coerente ed efficace in tutto il suo personale multinazionale. I dirigenti, inclusi l'amministratore delegato e i consigli di amministrazione, dovevano condividere aggiornamenti e iniziative strategiche in più lingue per raggiungere i dipendenti in regioni come APAC, Europa e Americhe. I processi esistenti si basavano su doppiaggi prodotti in studi costosi o soluzioni di sottotitoli imperfette, che non erano né scalabili né economicamente vantaggiose.

“Avevamo davvero bisogno di uno strumento come HeyGen perché se sei un vicepresidente esecutivo, per esempio, nella regione Asia Pacifico, saresti responsabile per le nostre aziende in Giappone, Malesia, Indonesia e Cambogia,” ha detto Andreas Henschel, Group Leader in Corporate Communications presso Würth.

Ad aggravare queste sfide c'erano l'inefficienza dei costi e dei tempi. I metodi tradizionali di produzione video, inclusi trascrizione, traduzione e sottotitolazione, richiedevano molte risorse. Creare doppiaggi in studi esterni costa da 800 a 1.200 euro per 10 minuti di audio a seconda della lingua richiesta.

“Quando gli artisti vocali erano troppo costosi per un progetto individuale, provavamo ad aggiungere sottotitoli in diverse lingue partendo dalla versione inglese,” ha detto Andreas. “Era una soluzione insufficiente ed era comunque piuttosto costosa perché le persone che non capiscono l'inglese avevano comunque difficoltà a seguire un video in inglese con solo sottotitoli nella loro lingua.”

Implementazione di HeyGen e ampliamento dei casi d'uso