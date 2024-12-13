Informazioni su Mindstamp
Mindstamp è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di aggiungere hotspot cliccabili, domande ed elementi personalizzati ai video per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione degli spettatori. È ideale per la formazione, le vendite e l'educazione, consentendo ai creatori di trasformare i contenuti video passivi in esperienze dinamiche e bidirezionali.
HeyGen e Mindstamp
L'integrazione tra HeyGen e Mindstamp consente agli utenti di arricchire i video generati dall'IA con elementi interattivi come domande, CTA cliccabili ed esperienze personalizzate per gli spettatori. Questa combinazione trasforma i contenuti video passivi in una comunicazione coinvolgente e bidirezionale, ideale per la formazione, il marketing e la conversione di lead.
Casi d'uso
- Video interattivi per formazione e inserimento lavorativo: Combina gli avatar AI di HeyGen con le funzionalità interattive di Mindstamp come quiz, solleciti e logica a bivi per creare contenuti formativi coinvolgenti e tracciabili che aumentano la ritenzione degli apprendisti.
- Qualificazione dei potenziali clienti e video di vendita personalizzati: Utilizza HeyGen per generare proposte video personalizzate, poi incorpora CTA cliccabili, moduli di contatto o domande in Mindstamp per qualificare i lead e guidarli attraverso il funnel di vendita in tempo reale.
- Educazione del cliente e dimostrazioni del prodotto: Trasforma i classici tour guidati del prodotto in esperienze video interattive abbinando la narrazione umana di HeyGen con i punti interattivi, suggerimenti e momenti decisionali di Mindstamp, aiutando gli utenti ad esplorare le funzionalità al proprio ritmo.