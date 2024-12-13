MindStamp + HeyGen

Mindstamp è una piattaforma video interattiva che trasforma i video tradizionali in esperienze coinvolgenti e cliccabili con domande, pulsanti e contenuti personalizzati.

Informazioni su Mindstamp

Mindstamp è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di aggiungere hotspot cliccabili, domande ed elementi personalizzati ai video per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione degli spettatori. È ideale per la formazione, le vendite e l'educazione, consentendo ai creatori di trasformare i contenuti video passivi in esperienze dinamiche e bidirezionali.

HeyGen e Mindstamp

L'integrazione tra HeyGen e Mindstamp consente agli utenti di arricchire i video generati dall'IA con elementi interattivi come domande, CTA cliccabili ed esperienze personalizzate per gli spettatori. Questa combinazione trasforma i contenuti video passivi in una comunicazione coinvolgente e bidirezionale, ideale per la formazione, il marketing e la conversione di lead.

Casi d'uso

  • Video interattivi per formazione e inserimento lavorativo: Combina gli avatar AI di HeyGen con le funzionalità interattive di Mindstamp come quiz, solleciti e logica a bivi per creare contenuti formativi coinvolgenti e tracciabili che aumentano la ritenzione degli apprendisti.
  • Qualificazione dei potenziali clienti e video di vendita personalizzati: Utilizza HeyGen per generare proposte video personalizzate, poi incorpora CTA cliccabili, moduli di contatto o domande in Mindstamp per qualificare i lead e guidarli attraverso il funnel di vendita in tempo reale.
  • Educazione del cliente e dimostrazioni del prodotto: Trasforma i classici tour guidati del prodotto in esperienze video interattive abbinando la narrazione umana di HeyGen con i punti interattivi, suggerimenti e momenti decisionali di Mindstamp, aiutando gli utenti ad esplorare le funzionalità al proprio ritmo.
logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo