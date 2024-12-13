Informazioni su Mindstamp

Mindstamp è una piattaforma video interattiva che permette agli utenti di aggiungere hotspot cliccabili, domande ed elementi personalizzati ai video per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione degli spettatori. È ideale per la formazione, le vendite e l'educazione, consentendo ai creatori di trasformare i contenuti video passivi in esperienze dinamiche e bidirezionali.

HeyGen e Mindstamp

L'integrazione tra HeyGen e Mindstamp consente agli utenti di arricchire i video generati dall'IA con elementi interattivi come domande, CTA cliccabili ed esperienze personalizzate per gli spettatori. Questa combinazione trasforma i contenuti video passivi in una comunicazione coinvolgente e bidirezionale, ideale per la formazione, il marketing e la conversione di lead.