Mengapa Brand Memilih HeyGen Wedding Invitation Video Maker
Teks ke Video yang Dipersonalisasi dalam Waktu Kurang dari Satu Menit
Lewati seluruh proses produksi. Tempelkan detail pernikahan Anda ke dalam editor, pilih tema visual, dan platform akan secara otomatis menghasilkan video undangan pernikahan yang lengkap. Setiap detail, mulai dari nama dan tanggal hingga lokasi dan dress code Anda, dirangkai menjadi hasil sinematik berkualitas tinggi. Tidak perlu latar belakang desain atau skrip ke video apa pun. Anda bisa beralih dari halaman kosong ke video siap dibagikan dalam waktu yang sama dengan menulis sebuah pesan.
Jelajahi 1.000+ Template Video yang Dapat Disesuaikan
Jelajahi perpustakaan berisi lebih dari 1.000 template video undangan pernikahan yang mencakup gaya romantis, modern, rustic, garden party, hingga pernikahan destinasi. Setiap template sepenuhnya dapat diedit: ganti warna, ubah font, atur tempo, dan gunakan foto pribadi atau rekaman venue Anda sendiri dengan fitur image to video. Pilih template yang paling sesuai dengan tema pernikahan Anda dan kustomisasi hingga terasa benar-benar milik Anda. Baik hari spesial Anda berupa pesta malam black-tie maupun upacara di tepi pantai, selalu ada gaya yang cocok dengan visi Anda.
Edit Video dengan Seret dan Lepas, Tanpa Perlu Keahlian
Buat video undangan pernikahan tanpa perlu menyentuh timeline atau mempelajari software yang rumit. Editor drag-and-drop memungkinkan Anda mengatur ulang adegan, mengunggah foto, mengganti trek audio, memotong klip, dan meng-crop visual dengan kontrol yang sederhana. Pratinjau video Anda di tahap mana pun dan lakukan perubahan seketika tanpa harus me-render ulang seluruh proyek. editor video akan menangani sisi teknisnya sehingga Anda bisa fokus pada desain dan pesan.
Sulih Suara Alami Tanpa Perlu Rekaman
Tambahkan narasi hangat dengan suara yang terdengar alami ke video undangan pernikahan Anda tanpa perlu berbicara di depan mikrofon. Pilih dari beragam suara AI natural dengan puluhan aksen dan nada, atau kloning suara Anda sendiri dari cuplikan pendek menggunakan voice cloning. Voiceover akan tersinkronisasi secara presisi dengan teks dan visual di layar, memberikan sentuhan personal dan intim pada undangan Anda yang tidak bisa dicapai oleh teks biasa.
Undangan Multibahasa untuk Daftar Tamu Global
Pernikahan tujuan dan keluarga multikultural sering kali membutuhkan undangan dalam lebih dari satu bahasa. Terjemahkan video undangan pernikahan Anda ke lebih dari 175 bahasa, termasuk Marathi, Hindi, Spanyol, Arab, dan Prancis, dengan narasi yang terdengar alami dan sinkronisasi bibir yang tetap akurat sepanjang video, menggunakanvideo translatorHeyGen. Buat dulu versi bahasa Inggrisnya, lalu hasilkan versi dalam bahasa lain hanya dalam beberapa menit tanpa perlu membangun ulang video dari awal.
Berbagai Penggunaan Wedding Invitation Video Maker
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Cara Membuat Video Undangan Pernikahan
Buat video undangan pernikahan dalam empat langkah, mulai dari detail daftar tamu hingga menjadi klip rapi yang siap dibagikan di semua kanal.
Tulis nama kalian, tanggal pernikahan, lokasi acara, dress code, dan informasi lain yang ingin kalian sertakan. Tambahkan pesan pribadi singkat atau biarkan semuanya disampaikan lewat narasi.
Jelajahi pustaka template dan pilih gaya visual yang paling sesuai dengan pernikahan Anda. Sesuaikan warna, musik, tempo, dan tata letak agar selaras dengan tema Anda.
Pilih suara narasi, tambahkan foto Anda sendiri, dan sesuaikan timing-nya. Setiap elemen bisa diatur langsung di editor tanpa memerlukan keahlian teknis.
Unduh video undangan pernikahan yang sudah jadi sebagai file MP4 atau klip vertikal, lalu bagikan melalui WhatsApp, Instagram, email, atau situs web pernikahan Anda.
Video undangan pernikahan adalah klip pendek yang diproduksi secara khusus untuk menyampaikan detail pernikahan Anda—seperti tanggal, lokasi, dan suasana acara—melalui visual, narasi, dan musik, bukan hanya teks statis. Anda cukup menuliskan informasi pernikahan, memilih gaya visual, lalu platform akan secara otomatis menghasilkan video undangan yang sudah jadi. Anda tidak perlu proses syuting, software editing, atau pengalaman desain. Hasilnya adalah video yang rapi dan mudah dibagikan, yang mampu menangkap nuansa acara Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kartu undangan kertas.
Ya. Tingkat personalisasi yang tersedia melampaui apa yang biasanya ditawarkan undangan cetak. Anda bisa menambahkan foto-foto Anda sendiri, menyertakan suara yang terdengar seperti suara Anda dengan menggunakan teknologi AI voice generator, mengunggah rekaman dari sesi foto pertunangan Anda, dan menulis pesan persis seperti yang ingin Anda sampaikan. Video final akan mencerminkan nama kalian, kisah kalian, dan estetika kalian.
Sebagian besar video undangan pernikahan berdurasi antara 30 hingga 90 detik. Durasi tersebut sudah cukup untuk menyampaikan semua detail penting, membangun suasana, dan membuat para tamu antusias tanpa terasa bertele-tele. Versi pendek (15 hingga 30 detik) sangat cocok untuk Instagram Stories dan WhatsApp, sementara versi yang sedikit lebih panjang sesuai untuk situs web pernikahan dan email.
Ya. Unggah foto pertunangan atau gambar pribadi apa pun langsung ke dalam editor dan platform akan mengintegrasikannya ke dalam video bersama dengan motion graphics, overlay, dan musik. Gunakan fitur image to video untuk mengubah foto statis menjadi adegan animasi dengan transisi yang mulus.
Membuat video undangan pernikahan berbahasa Marathi mengikuti alur kerja yang sama seperti bahasa lainnya. Tulis skrip atau detail pernikahan Anda dalam bahasa Inggris, buat videonya, lalu gunakan penerjemah video untuk menghasilkan versi Marathi dengan narasi yang terdengar alami dan sinkronisasi bibir yang tetap terjaga. Anda juga bisa mengetik atau menempelkan skrip langsung dalam bahasa Marathi dan platform akan membuat videonya dalam hitungan menit. Ini berfungsi untuk semua bahasa daerah di India termasuk Hindi, Tamil, Telugu, dan Gujarati, sehingga sangat berguna bagi keluarga yang merayakan di komunitas dengan berbagai bahasa.
Ya. Setelah video undangan pernikahan utama Anda selesai, Anda dapat membuat versi terjemahannya dalam lebih dari 175 bahasa menggunakan penerjemah video. Narasi akan di-dubbing ulang ke bahasa tujuan dengan suara yang terdengar alami dan waktu yang tetap selaras. Anda tidak perlu membangun ulang video atau menulis naskah baru. Fitur ini sangat berguna untuk keluarga multikultural, pernikahan destinasi, dan tamu yang berasal dari berbagai negara.
Anda dapat membuat video undangan pernikahan gratis tanpa perlu mengunduh perangkat lunak apa pun. Buka pembuat video undangan pernikahan online di browser Anda, pilih dari berbagai template gratis, tambahkan detail pernikahan Anda, lalu klik untuk menghasilkan video Anda. Paket gratis tidak memerlukan kartu kredit dan memungkinkan Anda mengekspor serta membagikan undangan yang sudah jadi. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka akses ke lebih banyak template video undangan pernikahan, durasi video yang lebih panjang, dan fitur cloning suara.
Seorang videografer untuk konten video undangan biasanya memerlukan satu hari pengambilan gambar, waktu untuk editing, dan anggaran mulai dari beberapa ratus hingga beberapa ribu dolar, dengan waktu pengerjaan beberapa hari hingga beberapa minggu. Platform ini menghasilkan hasil yang sebanding hanya dari teks dan foto dalam waktu kurang dari satu jam. Anda tetap memegang kendali penuh atas setiap elemen, dapat melakukan edit tanpa batas, dan membuat banyak versi untuk berbagai kanal tanpa biaya tambahan. Alur kerja video tanpa wajah berarti tanpa kamera, tanpa perlu menjadwalkan sesi, dan tanpa menunggu.
Ya. Setelah video undangan pernikahan Anda diekspor, Anda dapat mengunduhnya sebagai file MP4 dalam rasio aspek yang sesuai dengan platform Anda, termasuk format vertikal yang dioptimalkan untuk Instagram Stories, Reels, dan status WhatsApp. Gunakan pengaturan pembuat reel untuk output vertikal berdurasi pendek dan ekspor standar 16:9 untuk situs web pernikahan dan sematan email.
Ya. Kembali ke editor, perbarui detail yang relevan di skrip atau elemen visual Anda, lalu render ulang. Video yang sudah diperbarui akan siap dalam hitungan menit. Ini adalah salah satu keunggulan paling praktis dibandingkan undangan cetak: jika lokasi acara berubah, waktu mulai bergeser, atau Anda ingin menambahkan detail baru, Anda cukup membuat versi baru tanpa perlu mencetak ulang atau mendesain ulang apa pun.
