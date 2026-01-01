Pembuat Video Onboarding AI untuk Membuat Video Onboarding

Buat video onboarding yang profesional dari skrip sederhana dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa software editing. Tempelkan teks Anda, pilih gaya, dan sambut karyawan baru atau pelanggan dengan video yang jelas dan selaras dengan brand.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Fitur Utama

Features of onboarding video maker

Pembersihan Ucapan untuk pengambilan gambar yang mulus dan sempurna

Rekam sekali dan terdengar profesional. Speech Cleanup secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda canggung, awal yang salah, dan pengulangan di dalam editor video AI, lalu menghaluskan setiap transisi sehingga video onboarding Anda terlihat seperti direkam dalam satu pengambilan yang sempurna. Tanpa perlu syuting ulang dan tanpa perlu keahlian editing.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Buat video onboarding dari teks

Lewati kamera dan kru. Cukup tempelkan skrip atau prompt, pilih gaya yang rapi, dan platform video bertenaga AI ini akan mengurus sisanya. Dengan fitur teks ke video, HeyGen membantu Anda membuat konten onboarding profesional dari langkah-langkah dan kebijakan tertulis, siap dipublikasikan hanya dengan satu klik.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

Sulih suara AI dalam berbagai bahasa

Sambut setiap karyawan baru dalam bahasa mereka sendiri. Hasilkan narasi yang terdengar alami dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen langsung dari skrip Anda, atau samakan gaya komunikasi tim Anda dengan suara kustom. Generator suara AI bawaan menggunakan text-to-speech untuk menjaga penyampaian yang jelas dan konsisten tanpa perlu merekam audio sendiri.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Sesuaikan teks caption dan teks di layar

Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Turn slides and templates into video

Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.

Mulai Gratis →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Ide dan use case video onboarding

Onboarding karyawan untuk pegawai baru

Onboarding karyawan untuk pegawai baru

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Onboarding dan panduan pelanggan

Onboarding dan panduan pelanggan

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Pelatihan kepatuhan lintas departemen

Pelatihan kepatuhan lintas departemen

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Tutorial perangkat lunak dan panduan cara penggunaan

Tutorial perangkat lunak dan panduan cara penggunaan

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Multilingual onboarding for global teams

Multilingual onboarding for global teams

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Self-serve help and marketing content

Self-serve help and marketing content

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Cara kerjanya

Cara kerja pembuat video onboarding

Buat video onboarding dalam empat langkah sederhana, dari draf pertama hingga video akhir yang siap dibagikan dan dapat ditonton tim Anda hari ini.

Langkah 1

Pilih template

Pilih gaya dan tata letak yang dirancang untuk onboarding, lalu atur rasio aspek dan warna merek Anda.

Langkah 2

Tambahkan skrip Anda

Paste your welcome message, steps, or policy text, then refine the wording and pacing for clarity.

Langkah 3

Sesuaikan dan rapikan

Tambahkan narasi, teks, dan branding, lalu biarkan Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi dan jeda.

Step 4

Ekspor dan bagikan

Render video onboarding yang sudah selesai lalu unduh atau bagikan kepada karyawan baru dan pelanggan.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Apa itu pembuat video onboarding AI dan bagaimana cara kerjanya?

Ini adalah alat yang menangani pembuatan video onboarding dari skrip tertulis tanpa perlu proses syuting atau editing. Anda cukup menempelkan teks, memilih gaya, dan HeyGen mengatur narasi serta timing. AI video generator ini membuat proses pembuatan video menjadi hanya beberapa klik cepat.

Bagaimana cara membuat video onboarding yang efektif?

Keep it short and clear. Pro tip: use one idea per scene. A clean script, natural narration, and captions make an effective onboarding video that holds attention. Built on script to video, effective onboarding lifts engagement without reshoots.

Can I create engaging onboarding videos with templates?

Ya. Mulailah dari template video onboarding, masukkan skrip Anda, dan sesuaikan tampilannya. Tersedia template video onboarding gratis untuk memulai, ditambah tata letak presentasi animasi yang membantu Anda membuat video onboarding yang menarik dalam hitungan menit.

Apakah mudah membuat video onboarding tanpa pengalaman?

Ya. Platform ini membuat pembuatan video menjadi sangat mudah, sehingga siapa pun bisa membuat video onboarding hanya dengan teks yang sudah mereka miliki. Anda mendapatkan pusat konten berisi berbagai template dan opsi video tanpa wajah, sehingga mudah untuk membuat hasil yang terlihat profesional tanpa perlu kru produksi.

Mengapa menggunakan pembuat video orientasi AI, dan apakah ini gratis?

Ada paket gratis tanpa kartu kredit sehingga Anda bisa menjelajahi alat dan template inti. Paket berbayar mulai sekitar $29 per bulan untuk video tanpa batas, lebih banyak pilihan suara, dan AI dubbing, sehingga memberikan pengalaman onboarding yang mulus untuk setiap karyawan baru yang Anda rekrut.

Apakah platform ini mendukung pelacakan LMS dan privasi data?

Ya. Modul interaktif menambahkan kuis dan interaksi di dalam video, dan dapat diekspor ke format SCORM untuk LMS Anda sebagai video pembelajaran. Login yang aman, log audit, dan privasi data yang ketat memastikan setiap video onboarding benar-benar mencerminkan brand Anda.

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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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Ubah skrip dan kebijakan Anda menjadi video onboarding yang menarik dengan AI.

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