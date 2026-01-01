Buat video onboarding yang profesional dari skrip sederhana dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa software editing. Tempelkan teks Anda, pilih gaya, dan sambut karyawan baru atau pelanggan dengan video yang jelas dan selaras dengan brand.
Features of onboarding video maker
Pembersihan Ucapan untuk pengambilan gambar yang mulus dan sempurna
Rekam sekali dan terdengar profesional. Speech Cleanup secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda canggung, awal yang salah, dan pengulangan di dalam editor video AI, lalu menghaluskan setiap transisi sehingga video onboarding Anda terlihat seperti direkam dalam satu pengambilan yang sempurna. Tanpa perlu syuting ulang dan tanpa perlu keahlian editing.
Buat video onboarding dari teks
Lewati kamera dan kru. Cukup tempelkan skrip atau prompt, pilih gaya yang rapi, dan platform video bertenaga AI ini akan mengurus sisanya. Dengan fitur teks ke video, HeyGen membantu Anda membuat konten onboarding profesional dari langkah-langkah dan kebijakan tertulis, siap dipublikasikan hanya dengan satu klik.
Sulih suara AI dalam berbagai bahasa
Sambut setiap karyawan baru dalam bahasa mereka sendiri. Hasilkan narasi yang terdengar alami dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen langsung dari skrip Anda, atau samakan gaya komunikasi tim Anda dengan suara kustom. Generator suara AI bawaan menggunakan text-to-speech untuk menjaga penyampaian yang jelas dan konsisten tanpa perlu merekam audio sendiri.
Sesuaikan teks caption dan teks di layar
Make onboarding content easy to follow anywhere. Captions are generated automatically and timed to your narration, so every viewer can watch on mute or in a noisy office. The subtitle generator formats clean, customizable text that displays seamlessly across devices, with comprehensive language support.
Turn slides and templates into video
Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.
Ide dan use case video onboarding
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
Cara kerja pembuat video onboarding
Buat video onboarding dalam empat langkah sederhana, dari draf pertama hingga video akhir yang siap dibagikan dan dapat ditonton tim Anda hari ini.
Pilih gaya dan tata letak yang dirancang untuk onboarding, lalu atur rasio aspek dan warna merek Anda.
Paste your welcome message, steps, or policy text, then refine the wording and pacing for clarity.
Tambahkan narasi, teks, dan branding, lalu biarkan Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi dan jeda.
Render video onboarding yang sudah selesai lalu unduh atau bagikan kepada karyawan baru dan pelanggan.
Ini adalah alat yang menangani pembuatan video onboarding dari skrip tertulis tanpa perlu proses syuting atau editing. Anda cukup menempelkan teks, memilih gaya, dan HeyGen mengatur narasi serta timing. AI video generator ini membuat proses pembuatan video menjadi hanya beberapa klik cepat.
Keep it short and clear. Pro tip: use one idea per scene. A clean script, natural narration, and captions make an effective onboarding video that holds attention. Built on script to video, effective onboarding lifts engagement without reshoots.
Ya. Mulailah dari template video onboarding, masukkan skrip Anda, dan sesuaikan tampilannya. Tersedia template video onboarding gratis untuk memulai, ditambah tata letak presentasi animasi yang membantu Anda membuat video onboarding yang menarik dalam hitungan menit.
Ya. Platform ini membuat pembuatan video menjadi sangat mudah, sehingga siapa pun bisa membuat video onboarding hanya dengan teks yang sudah mereka miliki. Anda mendapatkan pusat konten berisi berbagai template dan opsi video tanpa wajah, sehingga mudah untuk membuat hasil yang terlihat profesional tanpa perlu kru produksi.
Ada paket gratis tanpa kartu kredit sehingga Anda bisa menjelajahi alat dan template inti. Paket berbayar mulai sekitar $29 per bulan untuk video tanpa batas, lebih banyak pilihan suara, dan AI dubbing, sehingga memberikan pengalaman onboarding yang mulus untuk setiap karyawan baru yang Anda rekrut.
Ya. Modul interaktif menambahkan kuis dan interaksi di dalam video, dan dapat diekspor ke format SCORM untuk LMS Anda sebagai video pembelajaran. Login yang aman, log audit, dan privasi data yang ketat memastikan setiap video onboarding benar-benar mencerminkan brand Anda.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah skrip dan kebijakan Anda menjadi video onboarding yang menarik dengan AI.