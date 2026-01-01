Sambut setiap karyawan baru dalam bahasa mereka sendiri. Hasilkan narasi yang terdengar alami dalam lebih dari 175 bahasa dan aksen langsung dari skrip Anda, atau samakan gaya komunikasi tim Anda dengan suara kustom. Generator suara AI bawaan menggunakan text-to-speech untuk menjaga penyampaian yang jelas dan konsisten tanpa perlu merekam audio sendiri.