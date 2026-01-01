Create an Event Recap Video in Minutes

Ubah rekaman mentah acara menjadi video rangkuman acara yang rapi dalam hitungan menit. Tambahkan skrip, rapikan setiap pengambilan secara otomatis, dan dapatkan video highlight siap dibagikan. Tanpa perlu kamera atau keahlian editing.

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Fitur Utama

Features of Event Recap Video Maker

Penyuntingan AI yang Menonjolkan Momen Terbaik

Lewati timeline dan pemotongan manual. AI memindai rekaman Anda, memilih momen-momen terkuat, lalu menyusunnya menjadi video highlight yang serba cepat dengan musik, transisi, dan ritme yang sudah diatur untuk Anda. Anda mendapatkan rangkuman yang kohesif dan berkualitas tinggi tanpa perlu menyentuh software editing.

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AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

Pembersihan Ucapan untuk Pengambilan Gambar yang Sempurna

Terdengar sempurna tanpa harus rekaman ulang. AI secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang, lalu menjembatani celah visual dengan sinkronisasi bibir AI yang natural sehingga rangkuman acara Anda terlihat seperti direkam dalam satu pengambilan yang mulus. Tanpa cut yang mengganggu, tanpa pemotongan manual.

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

Ubah Naskah Menjadi Adegan Bernarasi

Tidak punya rekaman dari hari acara? Tulis beberapa baris tentang acaranya, dan mesin script-to-video akan membangun adegan yang dinarasikan berdasarkan tulisan tersebut, lengkap dengan visual, grafis, dan voice over yang terdengar alami. Tambahkan intro khusus, pesan ucapan terima kasih, atau kutipan pembicara dalam hitungan detik.

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

Template dan Paket Merek Terintegrasi

Start from a recap template library instead of a blank screen. Drop in your logo, colors, and fonts once, and every video stays on brand. The AI video generator gives your team creative control, so a recurring event series looks polished and consistent every time.

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

Localize Recaps Into 175+ Languages

Jangkau setiap peserta dalam bahasa mereka sendiri. Terjemahkan rekap acara Anda dengan dubbing AI natural ke lebih dari 175 bahasa, dengan suara dan gerakan bibir yang selaras di setiap adegan. Satu video rekap acara berubah menjadi aset pemasaran global yang meningkatkan visibilitas di berbagai wilayah, tim, dan audiens.

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Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

Ide dan use case video rangkuman acara

Rekap Konferensi dan Acara Summit

Rekap Konferensi dan Acara Summit

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

Sorotan Rekaman Acara Korporat

Sorotan Rekaman Acara Korporat

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

Rekap Acara Pameran Dagang dan Booth

Rekap Acara Pameran Dagang dan Booth

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

Rekap Webinar dan Acara Virtual

Rekap Webinar dan Acara Virtual

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Klip Sosial untuk Instagram dan TikTok

Klip Sosial untuk Instagram dan TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

Internal Team and Offsite Recaps

Internal Team and Offsite Recaps

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

How it works

Cara kerja pembuat video rangkuman acara

HeyGen membawa Anda dari klip mentah hingga video rangkuman acara yang sudah jadi dalam empat langkah sederhana, dengan proses pengeditan yang ditangani secara otomatis.

Langkah 1

Upload Your Footage

Tambahkan klip, foto, atau skrip singkat dari acara Anda. Padukan rekaman yang sudah ada dengan adegan baru.

Step 2

Rapikan Pengambilan Gambar

Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, dan pengulangan, lalu menyatukan momen-momen terbaik menjadi satu alur yang mulus.

Langkah 3

Customize the Recap

Tambahkan branding, musik, teks, dan transisi Anda. Sesuaikan tempo dan urutan adegan agar pas dengan alur cerita.

Langkah 4

Ekspor dan Bagikan

Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu video rangkuman acara dan bagaimana cara membuatnya?

Video rekap acara adalah video highlight singkat yang menangkap momen-momen terbaik dari sebuah konferensi, peluncuran, atau pertemuan. Anda dapat membuatnya dengan mengunggah rekaman atau memulai dari teks ke video, lalu membiarkan AI mengedit, mengisi narasi, dan menyusunnya menjadi video rekap yang sudah jadi.

Bisakah saya menyoroti sesi pembicara dan panel dalam rangkuman?

Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.

Can I reuse a recap project for future events and a series?

Ya. Simpan rekap Anda sebagai proyek yang dapat digunakan kembali dan duplikat untuk acara-acara berikutnya, sehingga setiap highlight reel baru tetap memiliki tampilan yang konsisten. Banyak tim membangun perpustakaan kecil template rekap untuk menskalakan video pemasaran di seluruh rangkaian acara.

Apakah video rangkuman acara saya akan terlihat profesional dan sesuai brand?

Yes. The AI handles pacing, transitions, and clean cuts so the recap looks studio-made, not auto-generated. You can match your brand colors and fonts, and add lifelike presenters powered by Avatar IV to carry the emotion and energy of the day.

Mengapa menggunakan HeyGen daripada editor video untuk rangkuman acara?

Traditional editing means hours in a timeline and an agency invoice. HeyGen turns the whole process into minutes, cutting video production costs by up to 70%. A well-produced event recap helps event planning teams show clients value across their media channels.

Is the event recap video maker free, and what do paid plans add?

Anda dapat mulai secara gratis tanpa kartu kredit dan membuat rangkuman untuk menjelajahi fitur-fitur inti. Paket berbayar dimulai dari $24 per bulan dan membuka akses ke video yang lebih panjang, cloning suara, lebih banyak bahasa, serta ekspor beresolusi lebih tinggi untuk rangkuman acara yang sering atau berskala besar.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

Pembuat Video AIPenerjemah VideoAI Teks ke VideoAI Audio ke VideoSinkron Bibir AIFaceswap AIPembuat Suara AIIklan UGC AIURL ke VideoSkrip ke VideoGenerator Reel AIPembuat Avatar AIAI Gambar ke VideoKloning SuaraPenerjemah Video YouTubeAvatar VideoPembuat Video YouTube AIPembuat Video TikTok AIPembuat Teks Caption AITambahkan Teks ke VideoPembuat Subtitle AIPembuat Naskah VideoAvatar Teks ke UcapanTambahkan Foto ke VideoKompresor Video AI

Mulai berkreasi dengan HeyGen

Transform your event footage into polished recap videos with AI.

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