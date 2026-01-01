Ubah rekaman mentah acara menjadi video rangkuman acara yang rapi dalam hitungan menit. Tambahkan skrip, rapikan setiap pengambilan secara otomatis, dan dapatkan video highlight siap dibagikan. Tanpa perlu kamera atau keahlian editing.
Features of Event Recap Video Maker
Penyuntingan AI yang Menonjolkan Momen Terbaik
Lewati timeline dan pemotongan manual. AI memindai rekaman Anda, memilih momen-momen terkuat, lalu menyusunnya menjadi video highlight yang serba cepat dengan musik, transisi, dan ritme yang sudah diatur untuk Anda. Anda mendapatkan rangkuman yang kohesif dan berkualitas tinggi tanpa perlu menyentuh software editing.
Pembersihan Ucapan untuk Pengambilan Gambar yang Sempurna
Terdengar sempurna tanpa harus rekaman ulang. AI secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda, awal yang salah, dan pengambilan ulang, lalu menjembatani celah visual dengan sinkronisasi bibir AI yang natural sehingga rangkuman acara Anda terlihat seperti direkam dalam satu pengambilan yang mulus. Tanpa cut yang mengganggu, tanpa pemotongan manual.
Ubah Naskah Menjadi Adegan Bernarasi
Tidak punya rekaman dari hari acara? Tulis beberapa baris tentang acaranya, dan mesin script-to-video akan membangun adegan yang dinarasikan berdasarkan tulisan tersebut, lengkap dengan visual, grafis, dan voice over yang terdengar alami. Tambahkan intro khusus, pesan ucapan terima kasih, atau kutipan pembicara dalam hitungan detik.
Template dan Paket Merek Terintegrasi
Start from a recap template library instead of a blank screen. Drop in your logo, colors, and fonts once, and every video stays on brand. The AI video generator gives your team creative control, so a recurring event series looks polished and consistent every time.
Localize Recaps Into 175+ Languages
Jangkau setiap peserta dalam bahasa mereka sendiri. Terjemahkan rekap acara Anda dengan dubbing AI natural ke lebih dari 175 bahasa, dengan suara dan gerakan bibir yang selaras di setiap adegan. Satu video rekap acara berubah menjadi aset pemasaran global yang meningkatkan visibilitas di berbagai wilayah, tim, dan audiens.
Ide dan use case video rangkuman acara
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
Cara kerja pembuat video rangkuman acara
HeyGen membawa Anda dari klip mentah hingga video rangkuman acara yang sudah jadi dalam empat langkah sederhana, dengan proses pengeditan yang ditangani secara otomatis.
Tambahkan klip, foto, atau skrip singkat dari acara Anda. Padukan rekaman yang sudah ada dengan adegan baru.
Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda, dan pengulangan, lalu menyatukan momen-momen terbaik menjadi satu alur yang mulus.
Tambahkan branding, musik, teks, dan transisi Anda. Sesuaikan tempo dan urutan adegan agar pas dengan alur cerita.
Render in HD or 4K, then download or post your recap straight to social, email, or your event page.
Video rekap acara adalah video highlight singkat yang menangkap momen-momen terbaik dari sebuah konferensi, peluncuran, atau pertemuan. Anda dapat membuatnya dengan mengunggah rekaman atau memulai dari teks ke video, lalu membiarkan AI mengedit, mengisi narasi, dan menyusunnya menjadi video rekap yang sudah jadi.
Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.
Ya. Simpan rekap Anda sebagai proyek yang dapat digunakan kembali dan duplikat untuk acara-acara berikutnya, sehingga setiap highlight reel baru tetap memiliki tampilan yang konsisten. Banyak tim membangun perpustakaan kecil template rekap untuk menskalakan video pemasaran di seluruh rangkaian acara.
Yes. The AI handles pacing, transitions, and clean cuts so the recap looks studio-made, not auto-generated. You can match your brand colors and fonts, and add lifelike presenters powered by Avatar IV to carry the emotion and energy of the day.
Traditional editing means hours in a timeline and an agency invoice. HeyGen turns the whole process into minutes, cutting video production costs by up to 70%. A well-produced event recap helps event planning teams show clients value across their media channels.
Anda dapat mulai secara gratis tanpa kartu kredit dan membuat rangkuman untuk menjelajahi fitur-fitur inti. Paket berbayar dimulai dari $24 per bulan dan membuka akses ke video yang lebih panjang, cloning suara, lebih banyak bahasa, serta ekspor beresolusi lebih tinggi untuk rangkuman acara yang sering atau berskala besar.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Transform your event footage into polished recap videos with AI.