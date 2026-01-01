Jangkau setiap peserta dalam bahasa mereka sendiri. Terjemahkan rekap acara Anda dengan dubbing AI natural ke lebih dari 175 bahasa, dengan suara dan gerakan bibir yang selaras di setiap adegan. Satu video rekap acara berubah menjadi aset pemasaran global yang meningkatkan visibilitas di berbagai wilayah, tim, dan audiens.