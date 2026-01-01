Peningkat skala video AI untuk kejernihan 4K yang memukau
Tingkatkan kualitas video apa pun hingga 4K dengan AI berbasis difusi yang terintegrasi langsung di HeyGen Apps. Pilih antara mesin Standard dan Precise, ekspor dalam 1080p atau 4K, atur frame rate hingga 120fps, dan unggah file MP4, MOV, atau WEBM. Setiap konversi memerlukan 10 premium credits.
Fitur-fitur AI video upscaler
Mesin peningkatan resolusi Standar dan Presisi
Dua engine melayani kebutuhan yang berbeda. Standard memberikan peningkatan resolusi yang cepat dan bersih untuk alur kerja volume tinggi ketika kecepatan adalah prioritas. Precise menjalankan model berbasis difusi yang merekonstruksi detail halus, tekstur wajah yang natural, teks yang mudah dibaca, serta kain dan dedaunan yang tampak realistis hingga ke tingkat piksel. Precise menghasilkan output dengan fidelitas tertinggi untuk materi final, pekerjaan klien, dan konten yang ditampilkan di layar besar. Beralihlah antar-engine di proyek apa pun tanpa perlu mengunggah ulang. Padukan hasil upscale Anda dengan alur kerja AI video generator apa pun dan render final akan tetap tajam pada jarak pandang berapa pun.
Resolusi keluaran 1080p dan 4K
Pilih resolusi target Anda sebelum memproses. Model AI menerima cuplikan video dengan resolusi awal mulai dari 360p ke atas dan mengeskalnya ke 1080p atau 4K. Engine Precise menyesuaikan intensitas rekonstruksi berdasarkan kualitas input, menerapkan peningkatan detail yang lebih kuat pada sumber beresolusi rendah dan penyempurnaan yang lebih halus pada cuplikan yang sudah mendekati resolusi target. Hasil akhirnya dapat diunduh dan siap untuk dipublikasikan, disematkan, atau diarsipkan tanpa langkah encoding tambahan. Gunakan setelah render text to video untuk meningkatkan konten yang dihasilkan AI ke resolusi setara siaran.
Kontrol frame rate hingga 120fps
Atur frame rate output ke Original, 30, 60, 90, atau 120fps. Interpolasi frame berbasis AI menghasilkan frame di antaranya yang halus dan natural sehingga rekaman yang patah-patah menjadi mulus, adegan aksi diputar dengan bersih, dan konten gerak lambat terlihat sinematik. Frame rate yang lebih tinggi dipadukan dengan resolusi 4K menghasilkan output yang terasa premium di monitor, proyektor, dan layar besar. Terapkan peningkatan frame rate untuk menghaluskan editor video AI ekspor atau memberikan klip yang dihasilkan AI pemutaran yang lebih halus dan profesional.
Pengurangan derau dan penghilangan alias terintegrasi
Mesin Precise melakukan denoising, mengurangi aliasing, dan mempertajam gambar dalam satu proses upscale. Grain, noise chroma, banding kompresi, tepi bergerigi, dan artefak tangga dikoreksi frame demi frame tanpa langkah pemrosesan terpisah. Model ini membedakan tekstur asli dari noise, sehingga kulit tetap natural, teks tetap tajam, dan tepi tetap bersih. Tidak diperlukan filter atau plugin tambahan. Jalankan output melalui pembuat subtitle dan overlay Anda akan berada di atas frame yang bebas artefak.
Konsistensi temporal antar frame
Melakukan upscaling pada setiap frame secara terpisah dapat menimbulkan efek berkilau, kedipan, dan artefak merayap saat pemutaran. Model AI menganalisis pergerakan dan aliran detail antar frame untuk menjaga konsistensi temporal secara menyeluruh. Objek yang bergerak tetap stabil, latar belakang datar tetap bersih tanpa kedipan banding, dan warna tetap konsisten dari frame pertama hingga terakhir. Dikombinasikan dengan interpolasi frame, hasilnya adalah pemutaran yang halus dan bebas kedipan pada resolusi dan frame rate berapa pun untuk konten seperti video demo produk yang menjadi deliverable.
Kasus penggunaan
Tingkatkan kualitas video GenAI dari 720p ke 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Pulihkan rekaman lama dari VHS, miniDV, dan 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Haluskan rekaman patah-patah hingga 60 atau 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Pertajam rekaman webcam dan layar
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Perbaiki rekaman yang gelap dan penuh noise
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Perbesar kualitas video yang telah diterjemahkan atau didubbing
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Cara kerjanya
Unggah video, atur engine, resolusi, dan frame rate, lalu render output 4K. Tanpa software, tanpa GPU, tanpa keahlian editing.
Unggah video Anda
Seret file MP4, MOV, atau WEBM ke pengunggah atau klik Pilih file. Semua resolusi input diterima.
Pilih mesin dan pengaturan
Pilih Standard atau Precise. Atur output ke 1080p atau 4K. Atur frame rate ke Original, 30, 60, 90, atau 120fps.
Pratinjau peningkatan tersebut
Proses pratinjau singkat untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah. Sesuaikan engine, resolusi, atau frame rate hingga hasilnya sesuai standar Anda.
Perbesar dan unduh
Konfirmasi untuk menggunakan 10 kredit premium. GPU cloud akan merender seluruh file dan Anda dapat mengunduh video yang telah ditingkatkan, siap untuk dipublikasikan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu mesin peningkatan kualitas Precise dan bagaimana cara kerjanya?
Mesin Precise didukung oleh Topaz Labs Starlight Precise 2.5, sebuah model upscaling berbasis difusi yang dilatih dengan jutaan frame video. Model ini merekonstruksi tekstur halus, detail wajah yang natural, struktur kain, dan teks yang tetap terbaca hingga ke tingkat piksel. Berbeda dengan interpolasi standar yang hanya meregangkan piksel, model difusi menghasilkan detail baru yang masuk akal berdasarkan konteks adegan, sehingga hasil akhirnya tampak seperti direkam langsung pada resolusi yang lebih tinggi.
Apa perbedaan antara mesin Standard dan Precise?
Standard memberikan peningkatan resolusi yang cepat dan bersih, cocok untuk alur kerja volume tinggi di mana kecepatan lebih penting daripada ketelitian pada tingkat piksel. Precise menjalankan model berbasis difusi untuk rekonstruksi detail secara maksimal. Precise direkomendasikan untuk hasil akhir, konten klien, dan semua yang akan ditampilkan pada layar berukuran besar. Standard ideal untuk draf, peninjauan internal, dan pemrosesan batch.
Bisakah saya melakukan upscaling video AI yang dibuat dengan Sora, Kling, atau Veo?
Ya. Engine Precise secara khusus dioptimalkan untuk cuplikan AI generatif, yang memiliki kelembutan halus, aliasing, dan ketidakkonsistenan frame yang biasanya justru diperparah oleh upscaling standar. Engine ini mengoreksi pola-pola tersebut sambil tetap menjaga intent kreatif, menghadirkan keluaran script ke video dan generasi berbasis prompt menjadi 4K yang bersih dan tampak seperti native.
Format video dan resolusi input apa saja yang didukung?
Fitur upscaler mendukung file MP4, MOV, dan WEBM dengan resolusi input mulai dari 360p ke atas. Anda dapat mengatur output ke 1080p atau 4K. Model AI akan menyesuaikan intensitas rekonstruksi berdasarkan kualitas awal, memberikan peningkatan yang lebih kuat pada sumber beresolusi rendah dan penyempurnaan yang lebih halus pada video yang sudah mendekati resolusi target.
Bagaimana cara kerja penyesuaian frame rate?
Anda dapat memilih 30, 60, 90, atau 120 fps sebagai frame rate output. Interpolasi frame berbasis AI menganalisis gerakan di antara frame yang sudah ada dan menghasilkan frame tambahan yang halus di antaranya. Untuk konten media sosial, 30 atau 60 fps sudah sangat baik. Untuk konten dengan banyak aksi, sinematik, atau tampilan layar besar, 90 atau 120 fps memberikan gerakan yang terlihat jauh lebih mulus.
Apakah upscaler secara otomatis menghilangkan noise dan artefak kompresi?
Ya. Mesin Precise melakukan denoising, de-aliasing, dan penghilangan artefak sebagai bagian terintegrasi dari proses upscale. Mesin ini membedakan tekstur asli dari grain, noise chroma, dan compression banding, menghilangkan elemen yang tidak diinginkan sambil tetap menjaga ketajaman tepi dan detail. Tidak diperlukan langkah denoise terpisah atau plugin tambahan.
Berapa biaya untuk setiap konversi upscale?
Setiap konversi memerlukan 10 kredit premium (GenCredits) dari kumpulan kredit bersama Anda. Saldo Anda terlihat pada timeline di editor HeyGen. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan sudah termasuk kredit premium yang mencakup peningkatan kualitas sekaligus fitur seperti kloning suara AI dan pertukaran wajah.
Bisakah saya melihat pratinjau hasil upscale sebelum menggunakan kredit?
Ya. Fitur upscaler akan memproses pratinjau singkat dengan mesin, resolusi, dan frame rate yang Anda pilih sebelum Anda menyetujuinya. Sesuaikan pengaturan dan bandingkan hasil sebelum dan sesudah hingga sesuai dengan standar Anda. Kredit 10 hanya akan dipotong ketika Anda mengonfirmasi proses render penuh.
Bisakah saya meng-upscale video setelah menerjemahkan atau mendubbingnya?
Ya. Video yang diproses melalui penerjemah video atau sinkronisasi bibir AI akan mengalami penurunan kualitas karena proses enkode ulang. Menjalankan file yang sudah dilokalkan melalui fitur upscaler akan mengembalikan ketajaman dan memastikan setiap versi bahasa sesuai dengan video asli. Setiap varian memerlukan 10 kredit.
Apakah saya perlu menginstal perangkat lunak atau memiliki GPU yang kuat?
Tidak. Fitur upscaler berjalan sepenuhnya di browser melalui HeyGen Apps. Semua proses rendering ditangani oleh GPU berbasis cloud. Tidak ada yang perlu diinstal, tidak ada persyaratan sistem khusus, dan tidak memerlukan GPU lokal. Cukup unggah file MP4, MOV, atau WEBM Anda, atur konfigurasi, pratinjau hasilnya, dan cloud akan menangani seluruh proses rendering.
Tingkatkan kualitas video Anda menjadi 4K yang memukau dengan AI berbasis difusi. Tanpa software rumit, tanpa GPU, tanpa perlu keahlian editing.