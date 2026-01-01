Alat ini memperpendek jeda panjang, tarikan napas, dan bagian hening di seluruh rekaman tanpa membuat suara Anda terdengar terburu-buru atau seperti robot. Alat ini juga meningkatkan kualitas suara pada klip yang dipertahankan, sehingga podcast atau video yang sudah dipoles tetap terasa manusiawi, bukan seperti hasil edit mesin.