Ubah deskripsi produk menjadi video ecommerce yang rapi dalam hitungan menit dengan HeyGen. Tanpa kamera, tanpa kru, tanpa software editing. Cukup tempelkan teks Anda, pilih gaya, dan dapatkan video produk, iklan UGC, serta demo yang siap dipublikasikan.
Fitur-Fitur Pembuat Video E-commerce
Pembuatan video produk dalam hitungan menit
Masukkan detail produk Anda dan dapatkan video produk ecommerce berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Jelaskan barangnya, pilih gaya, dan mesin teks-ke-video akan secara otomatis membuat adegan, narasi, dan gerakan. Pembuat video ecommerce ini membantu Anda membuat konten video yang rapi tanpa kurva belajar.
Pembersihan Ucapan AI untuk hasil rekaman yang sempurna
Rekam sekali saja dan biarkan AI Speech Cleanup menghapus kata-kata pengisi, jeda panjang, awal yang salah, dan pengambilan ulang secara otomatis. Tanpa perlu keterampilan editing, fitur ini menggabungkan momen terbaik Anda dengan transisi yang tak terlihat, sehingga setiap video demo produk tampak direkam dengan sempurna dan menghemat berjam-jam waktu editing video.
Iklan UGC bergaya kreator dengan sulih suara
Buat iklan yang langsung menarik perhatian dan terasa seperti postingan asli dari pelanggan. Tulis hook yang kuat, tambahkan voice over natural, dan hasilkan klip bergaya testimoni dengan cepat. Pembuat iklan AI dan berbagai tools AI bawaan membantu konten Anda tetap terasa organik di feed dan Reels Instagram, sekaligus mendorong klik ke halaman produk Anda.
Video multibahasa untuk merek global
Jangkau pembeli di setiap pasar tanpa perlu membangun ulang satu video pun. Hasilkan narasi alami dalam lebih dari 175 bahasa, lalu lokalkan klip yang sudah jadi dengan sinkronisasi bibir yang akurat menggunakan penerjemah video. Satu video produk berubah menjadi aset siap tayang di etalase untuk setiap wilayah, semuanya dari satu platform.
Editor serba ada langsung di browser Anda
Uji lebih banyak materi kreatif tanpa menguras anggaran Anda. Kustomisasi video, ubah ukuran ke dimensi apa pun, atau ganti hook, lalu buat berbagai variasi dari satu proyek dan unduh hasilnya. Editor video AI serba ada ini berjalan di browser Anda, sehingga mengedit video e-commerce tidak memerlukan pengalaman editing video.
Ide dan use case video e-commerce
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Cara kerja pembuat video ecommerce
Buat video ecommerce dalam empat langkah sederhana yang membawa Anda dari ide produk hingga klip yang sudah rapi dan siap dipublikasikan.
Pilih template, rasio aspek, dan tampilan yang sesuai untuk toko Anda, lalu tentukan jenis video produk yang Anda inginkan.
Tempel detail atau deskripsi produk Anda. Sistem akan membaginya menjadi beberapa adegan dan mengatur tempo secara natural.
Tambahkan teks, latar belakang, musik, elemen branding, atau suara, lalu sesuaikan timing agar pesan tersampaikan dengan tepat.
Render video yang rapi, lalu ekspor dalam format yang tepat untuk toko dan kanal media sosial Anda.
An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.
Ya. Gunakan AI untuk menghasilkan klip bergaya kreator dengan penyampaian yang natural dan sesuai dengan nada santai yang diharapkan para pembeli. Para pemasar mengandalkan alat AI ini untuk membuat video yang menarik dengan tools iklan media sosial berbasis AI, menguji berbagai variasi Instagram, serta menskalakan klip yang menghasilkan klik dan meningkatkan engagement.
Tentu saja. Anda tidak memerlukan kamera atau keahlian editing. Buat video tanpa wajah untuk toko Anda menggunakan presenter dan teks, langsung dari browser atau aplikasi seluler. Publikasikan video online ke platform media sosial apa pun, tanpa perlu sesi pengambilan gambar.
Upload a product image, select a script or motion prompt, and the image to video tool adds animation with cinematic pans and zooms. Static catalog shots become polished videos you can showcase on Amazon, lifestyle ads, and product listings in a breeze.
Ya. Sesuaikan video Anda, ubah ukurannya ke dimensi apa pun, dan unduh file berkualitas tinggi untuk setiap kanal. Padukan ini dengan AI Voice Cloning untuk menjaga konsistensi suara brand, memperbarui versi apa pun dengan sentuhan akhir, dan menghemat waktu untuk pengujian serta pengeditan video.
Ya. Pilih template profesional yang dibuat khusus untuk e-commerce dan edit dengan editor video online yang intuitif ini atau pembuat video Instagram. Tambahkan caption atau teks overlay dalam satu klik, sisipkan elemen grafis, dan buat video menakjubkan dengan tampilan profesional.
Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Ubah ide produk Anda menjadi video ecommerce profesional dengan AI.