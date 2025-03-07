Selama lebih dari empat dekade, Videoimagem telah berada di garis depan produksi video korporat di Brasil. Agensi ini telah membangun reputasi yang kuat dalam menciptakan konten berkualitas tinggi untuk pelatihan, komunikasi internal, peluncuran produk, dan konferensi perusahaan. Seiring berkembangnya ekspektasi klien, Videoimagem menyadari adanya permintaan yang terus meningkat untuk konten yang lebih personal, interaktif, dan mudah diskalakan.

Awalnya, agensi menggunakan alat video bertenaga AI lainnya untuk membuat konten yang dipersonalisasi, tetapi menghadapi keterbatasan dalam kualitas avatar, realisme suara, dan skalabilitas. Kendala ini menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan video berkualitas tinggi dan menarik seperti yang dibutuhkan klien.

Videoimagem perlu memproduksi konten video personalisasi dalam skala besar sekaligus memastikan pengalaman yang mulus bagi para kliennya, sehingga mereka beralih ke HeyGen.

Meluncurkan kampanye video personal untuk AB InBev dengan HeyGen

Videoimagem menggunakan platform HeyGen untuk meluncurkan kampanye video personalisasi bagi AB InBev, dengan menargetkan secara khusus para pelanggan di aplikasi BEES dan Zé Delivery. Kampanye ini bertujuan mempererat hubungan dengan pelanggan melalui konten yang dipersonalisasi dan menarik, menampilkan selebritas Brasil.

Untuk aplikasi BEES milik AB InBev, yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan bisnis seperti bar dan supermarket, Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personalisasi. Video-video ini berisi konten promosi yang disesuaikan, dengan pelanggan disapa menggunakan nama mereka dan ditampilkan konten yang relevan dengan riwayat pembelian mereka.

Untuk kampanye Zé Delivery, yang menargetkan konsumen individu, Videoimagem menggunakan avatar mantan pemain sepak bola populer yang mewakili klub-klub besar Rio de Janeiro. Video yang dipersonalisasi ini merayakan tim olahraga favorit para pelanggan, sehingga menciptakan ikatan emosional. “Kami mendengar dari mereka… bahwa tingkat keterlibatannya lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tanpa video yang dipersonalisasi,” ujar Mathias. Dengan awal produksi lebih dari 3.000 video, kampanye ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan skala pelaksanaannya.

Memungkinkan Videoimagem meningkatkan skala produksi video yang dipersonalisasi

Platform personalisasi video canggih HeyGen memberikan solusi yang tepat. Dengan mengintegrasikan API HeyGen, Videoimagem meningkatkan produksi videonya dengan avatar realistis dan kemampuan kloning suara yang sangat mirip aslinya, yang sangat penting untuk mencapai tingkat keterlibatan tinggi yang dibutuhkan klien mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Mathias Eichbaum, Partner di Videoimagem, "Kualitas avatarnya jauh lebih baik daripada opsi yang pernah kami gunakan atau lihat," menegaskan keunggulan fitur platform tersebut.

Integrasi API HeyGen dengan alat seperti Eleven Labs memungkinkan Videoimagem menyederhanakan proses kloning suara dan menghasilkan ribuan video personalisasi tanpa mengorbankan kualitas, sehingga menjadi pilihan ideal untuk kampanye berskala besar. Kolaborasi antara Videoimagem dan HeyGen ditandai dengan dukungan yang responsif dan langsung, yang membantu Videoimagem mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan platform sesuai kebutuhan spesifik mereka.

Meningkatkan keterlibatan dan hubungan dengan pelanggan

Hasil dari kampanye video yang dipersonalisasi sangat mengesankan. Tingkat keterlibatan untuk video tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan kampanye yang tidak dipersonalisasi. Klien melaporkan peningkatan signifikan dalam interaksi pengguna, membuktikan bahwa konten yang dipersonalisasi jauh lebih efektif dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan.

Mathias sangat terkesan dengan pelaksanaan kampanye yang berjalan mulus, dengan mengatakan, “Kami sangat terkesan… sama sekali tidak ada masalah. Semuanya bagus, tidak ada error atau bug.” Kualitas avatar, suara yang terdengar alami, dan keandalan platform secara keseluruhan memainkan peran penting dalam memastikan kampanye ini benar-benar selaras dengan audiens mereka.

Video personal yang dipersonalisasi mendapat sambutan baik dari para pelanggan dan klien Videoimagem, yang memuji kemampuan untuk menjalankan kampanye berskala besar tanpa mengorbankan kualitas atau keterlibatan. Dengan memanfaatkan platform HeyGen, Videoimagem menghadirkan pengalaman komunikasi yang lebih personal dan berdampak, sekaligus menetapkan standar baru dalam pemasaran video.

Masa depan video personalisasi dengan HeyGen

Teknologi AI mutakhir HeyGen telah mengubah pendekatan Videoimagem terhadap produksi video personal, membantu mereka menghadirkan konten yang sangat menarik dalam skala besar. Dengan mengatasi tantangan sebelumnya terkait kualitas avatar, realisme suara, dan skalabilitas, Videoimagem mampu membantu kliennya terhubung dengan pelanggan secara lebih mendalam dan personal.

Ke depan, Videoimagem berencana untuk meningkatkan penggunaan platform HeyGen guna menjangkau audiens yang lebih luas lagi, sekaligus semakin memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam pembuatan konten video personal. “HeyGen membantu kami menjangkau orang-orang dengan cara yang jauh lebih personal, dan itu membantu kami terhubung dengan mereka,” kata Mathias.

Melalui kolaborasi ini, Videoimagem tidak hanya meningkatkan keterlibatan pelanggan, tetapi juga membuka peluang baru untuk pemasaran video yang dipersonalisasi, sekaligus memantapkan peran HeyGen sebagai pemain kunci dalam masa depan komunikasi digital.