Custom Motion memungkinkan Anda mengetikkan arahan seperti yang biasa diberikan seorang produser: lihat ke kamera, condongkan badan ke depan, jaga energinya tetap rendah. Avatar kustom yang sama dapat menyampaikan pembaruan eksekutif yang tenang atau potongan sosial berenergi tinggi dari satu naskah, sehingga penyampaiannya tetap mencerminkan kepribadian Anda tanpa perlu pengambilan gambar ulang.