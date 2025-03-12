Custom Avatar Maker

Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.820.955Video dihasilkan
127.221.378Avatar dihasilkan
21.142.250Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Ikon mobil putih bergaya di atas latar belakang biru.Fitur Utama

Fitur Avatar Kustom HeyGen

One 15-Second Video, One Digital Twin

Unggah satu klip berdurasi 15 detik dan Avatar V akan membuat avatar pribadi persisten yang mempertahankan wajah, suara, dan mikro-ekspresi Anda di berbagai pengambilan gambar lebar, medium, dan close-up. Identitas tetap konsisten hingga video berdurasi 30 menit, sehingga setiap video avatar kustom tetap terasa seperti Anda.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Tampilan Avatar Kustom Tanpa Perlu Syuting Ulang

Avatar V memisahkan siapa diri Anda dari apa yang Anda kenakan. Ganti pakaian, latar, dan sudut kamera di editor tanpa perlu merekam ulang. Satu sesi perekaman sudah cukup untuk peluncuran produk, pembaruan bisnis triwulanan, dan klip media sosial Anda, masing-masing dengan gaya yang disesuaikan untuk setiap kanal dan audiensnya.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Your Cloned Voice in 175+ Languages

Padukan kembaran digital Anda dengan Kloning Suara AI sehingga penyampaiannya terdengar seperti Anda, bukan narator stok. Sinkronisasi bibir tingkat fonem menjaga gerakan mulut tetap akurat dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, sehingga satu naskah dapat menjangkau semua pasar tempat Anda berjualan tanpa perlu merekam ulang satu baris pun.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Gerakan Langsung dalam Bahasa Inggris Sederhana

Custom Motion memungkinkan Anda mengetikkan arahan seperti yang biasa diberikan seorang produser: lihat ke kamera, condongkan badan ke depan, jaga energinya tetap rendah. Avatar kustom yang sama dapat menyampaikan pembaruan eksekutif yang tenang atau potongan sosial berenergi tinggi dari satu naskah, sehingga penyampaiannya tetap mencerminkan kepribadian Anda tanpa perlu pengambilan gambar ulang.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Adegan Sinematik Bersama Kembaran Anda

Tempatkan avatar Anda di dalam cuplikan sinematik dengan Seedance 2.0, satu-satunya integrasi yang menjalankan model pada wajah manusia asli yang terverifikasi. Gerakan yang akurat secara fisika dan kontrol kamera setingkat sutradara mengubah rekaman webcam sederhana menjadi film brand, iklan, dan B-roll yang layak dipublikasikan.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Ikon kotak hadiah hijau.Kasus penggunaan

Kasus penggunaan

Avatar kustom seorang ahli yang menyampaikan modul pelatihan dan orientasi karyawan di HeyGen.

Pelatihan dan Orientasi Karyawan

Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.

Klip UGC dan iklan sosial vertikal bergaya kreator yang dibuat dengan avatar kustom dalam berbagai pakaian di HeyGen.

Avatar Kustom untuk Konten UGC dan Iklan Media Sosial

Iklan bergaya kreator menuntut wajah dan sudut pandang baru tanpa henti. Hasilkan klip siap-scroll setiap hari dengan avatar Anda dalam berbagai pakaian dan latar, uji berbagai hook dengan cepat, dan jaga feed tetap aktif sementara para pesaing masih menunggu jadwal syuting.

Avatar kustom yang menyapa prospek dengan menyebut nama mereka dalam video outreach penjualan yang dipersonalisasi di HeyGen.

Video Outreach Penjualan yang Dipersonalisasi

Pesan outreach generik mudah diabaikan. Kirimkan ke setiap prospek sebuah video di mana avatar Anda menyapa mereka dengan nama, direkam nol kali, sehingga sentuhan personal bisa diskalakan melampaui batas waktu yang memungkinkan di kalender mana pun.

Avatar kustom yang dilokalkan ke dalam berbagai bahasa dengan suara kloning yang tetap terjaga menggunakan penerjemah video AI HeyGen.

Lokalisasi Konten Multibahasa

Agensi dubbing membutuhkan waktu berbulan-bulan dan menghilangkan suara asli Anda. Jalankan video yang sudah jadi melalui penerjemah video AI, dan avatar kustom Anda akan mempresentasikan dalam lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang tetap akurat dan nada suara hasil kloning Anda tetap terjaga.

Kembaran digital seorang eksekutif yang menyampaikan pembaruan mingguan perusahaan tanpa perlu melakukan pengambilan gambar di HeyGen.

Pembaruan Eksekutif Tanpa Perlu Syuting

Para pemimpin biasanya menghabiskan berjam-jam untuk setiap pesan bisnis. Kembaran digital menyampaikan pembaruan mingguan, rangkuman rapat seluruh perusahaan, dan catatan untuk investor hanya dalam hitungan menit, sehingga komunikasi tetap sering dilakukan sementara kalender tetap luang untuk pengambilan keputusan.

Avatar kustom seorang pendidik mengajar modul kursus online tanpa kamera di HeyGen.

Kursus Online dan Konten Kreator

Pembuat kursus biasanya menghabiskan akhir pekan untuk merekam pelajaran. Cukup ketik modul ke dalam AI video generator dan avatar Anda akan mengajar semuanya, sehingga seorang pendidik solo bisa menerbitkan kurikulum lengkap tanpa perlu menyentuh kamera lagi.

Ikon dokumen putih buram dengan tombol putar di atas latar belakang biru muda.Cara kerjanya

Cara kerja pembuat avatar kustom

Ubah rekaman dari ponsel menjadi video avatar kustom jadi dalam empat langkah mudah, sebagian besar hanya memakan waktu beberapa menit.

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Langkah 1: Rekam selama 15 detik

Rekam diri Anda dengan ponsel atau webcam di ruangan yang terang. Bicaralah secara natural; gerakan akan dipelajari dari klip ini.

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Langkah 2: Konfirmasi persetujuan

Bacakan kode persetujuan unik di depan kamera. Ini memverifikasi identitas dan mencegah pembuatan avatar tanpa izin.

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Langkah 3: Gaya avatar Anda

Pilih pakaian, latar belakang, dan sudut kamera. Tambahkan suara kloning Anda sendiri atau pilih dari lebih dari 300 opsi yang tersedia.

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Langkah 4: Ketik dan buat

Tempelkan skrip, atur tempo, lalu render. Unduh video jadi dalam kualitas HD atau 4K dan publikasikan di mana saja.

FAQ Avatar Kustom

Apa itu avatar AI kustom dan bagaimana cara membuatnya?

Avatar AI kustom adalah representasi digital dari seseorang di dunia nyata, yang kadang disebut avatar pribadi atau kembaran digital. Model ini mempelajari wajah, suara, dan gestur Anda dari sebuah klip pendek, lalu dapat membawakan skrip apa pun yang Anda jalankan melalui alur kerja text to video, menghasilkan video avatar berbicara tanpa perlu pengambilan gambar baru.

Apakah avatar kustom saya akan terlihat kaku atau terasa menyeramkan/tidak alami?

Avatar V mempelajari gerakan dari klip referensi Anda alih-alih menebaknya dari foto, sehingga menghilangkan kekakuan yang sering muncul pada model-model lama. Avatar ini menempati peringkat #1 untuk avatar AI paling realistis di G2, dan rekaman ekspresif berdurasi 15 detik sudah cukup untuk menghasilkan kembaran digital yang sama ekspresif.

Berapa banyak rekaman yang saya perlukan untuk membuat avatar kustom?

Satu klip berdurasi 15 detik sudah cukup. Rekam dengan ponsel atau webcam dalam pencahayaan yang merata, berbicaralah dengan energi yang natural, dan gunakan gestur seperti yang Anda inginkan untuk avatar pribadi Anda, karena model akan mereplikasi persis apa yang terlihat di rekaman tersebut.

Mengapa memilih HeyGen dibandingkan platform avatar kustom lainnya?

Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.

Do creators see real results from a custom avatar?

Yes, and the numbers are specific. Educator Anton Voroniuk saves 15.5 hours per week and reached 1M+ students with his avatar at 40x cheaper production than filming. Read the full breakdown in his customer story.

How much does creating a custom avatar cost on HeyGen?

You can start free and test the platform before paying. Paid plans begin at $24 per month for creators, and business teams add video avatar slots as add-ons, so pricing scales with how many people you turn into avatars.

Can I make a custom avatar of a teammate or someone else?

Only with their on-camera consent. The person in the footage must record their own consent statement, which verification checks against the training clip. The finished avatar stays private to your account and is never added to any public library.

Can my custom avatar speak languages I do not speak?

Yes. Your cloned voice carries into 175+ languages and dialects with phoneme-level lip-sync, so mouth movement matches each language instead of looking dubbed. Teams routinely localize one finished video into dozens of markets in an afternoon.

Do I need a studio or green screen to record avatar footage?

No. A phone camera or webcam works, and phone cameras often beat laptop webcams. Recording is easy: find a quiet space with even lighting on your face, keep the background static, and use small natural movements. No green screen or crew required.

How long until my custom avatar is ready to generate videos?

Minutes, not days. Processing typically completes within about 10 to 15 minutes of uploading your clip and consent code. Platforms that rely on studio pipelines quote 5 to 15 working days for the same deliverable.

Jelajahi lebih banyak alat berbasis AI

Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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