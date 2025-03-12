Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.
Fitur Avatar Kustom HeyGen
One 15-Second Video, One Digital Twin
Unggah satu klip berdurasi 15 detik dan Avatar V akan membuat avatar pribadi persisten yang mempertahankan wajah, suara, dan mikro-ekspresi Anda di berbagai pengambilan gambar lebar, medium, dan close-up. Identitas tetap konsisten hingga video berdurasi 30 menit, sehingga setiap video avatar kustom tetap terasa seperti Anda.
Tampilan Avatar Kustom Tanpa Perlu Syuting Ulang
Avatar V memisahkan siapa diri Anda dari apa yang Anda kenakan. Ganti pakaian, latar, dan sudut kamera di editor tanpa perlu merekam ulang. Satu sesi perekaman sudah cukup untuk peluncuran produk, pembaruan bisnis triwulanan, dan klip media sosial Anda, masing-masing dengan gaya yang disesuaikan untuk setiap kanal dan audiensnya.
Your Cloned Voice in 175+ Languages
Padukan kembaran digital Anda dengan Kloning Suara AI sehingga penyampaiannya terdengar seperti Anda, bukan narator stok. Sinkronisasi bibir tingkat fonem menjaga gerakan mulut tetap akurat dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, sehingga satu naskah dapat menjangkau semua pasar tempat Anda berjualan tanpa perlu merekam ulang satu baris pun.
Gerakan Langsung dalam Bahasa Inggris Sederhana
Custom Motion memungkinkan Anda mengetikkan arahan seperti yang biasa diberikan seorang produser: lihat ke kamera, condongkan badan ke depan, jaga energinya tetap rendah. Avatar kustom yang sama dapat menyampaikan pembaruan eksekutif yang tenang atau potongan sosial berenergi tinggi dari satu naskah, sehingga penyampaiannya tetap mencerminkan kepribadian Anda tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
Adegan Sinematik Bersama Kembaran Anda
Tempatkan avatar Anda di dalam cuplikan sinematik dengan Seedance 2.0, satu-satunya integrasi yang menjalankan model pada wajah manusia asli yang terverifikasi. Gerakan yang akurat secara fisika dan kontrol kamera setingkat sutradara mengubah rekaman webcam sederhana menjadi film brand, iklan, dan B-roll yang layak dipublikasikan.
Filming trainers for every module stalls L&D calendars. Build each training video with your expert's custom avatar instead: update a script, regenerate the lesson, and keep courses current without booking a single reshoot.
Iklan bergaya kreator menuntut wajah dan sudut pandang baru tanpa henti. Hasilkan klip siap-scroll setiap hari dengan avatar Anda dalam berbagai pakaian dan latar, uji berbagai hook dengan cepat, dan jaga feed tetap aktif sementara para pesaing masih menunggu jadwal syuting.
Pesan outreach generik mudah diabaikan. Kirimkan ke setiap prospek sebuah video di mana avatar Anda menyapa mereka dengan nama, direkam nol kali, sehingga sentuhan personal bisa diskalakan melampaui batas waktu yang memungkinkan di kalender mana pun.
Agensi dubbing membutuhkan waktu berbulan-bulan dan menghilangkan suara asli Anda. Jalankan video yang sudah jadi melalui penerjemah video AI, dan avatar kustom Anda akan mempresentasikan dalam lebih dari 175 bahasa dengan sinkronisasi bibir yang tetap akurat dan nada suara hasil kloning Anda tetap terjaga.
Para pemimpin biasanya menghabiskan berjam-jam untuk setiap pesan bisnis. Kembaran digital menyampaikan pembaruan mingguan, rangkuman rapat seluruh perusahaan, dan catatan untuk investor hanya dalam hitungan menit, sehingga komunikasi tetap sering dilakukan sementara kalender tetap luang untuk pengambilan keputusan.
Pembuat kursus biasanya menghabiskan akhir pekan untuk merekam pelajaran. Cukup ketik modul ke dalam AI video generator dan avatar Anda akan mengajar semuanya, sehingga seorang pendidik solo bisa menerbitkan kurikulum lengkap tanpa perlu menyentuh kamera lagi.
Cara kerja pembuat avatar kustom
Ubah rekaman dari ponsel menjadi video avatar kustom jadi dalam empat langkah mudah, sebagian besar hanya memakan waktu beberapa menit.
Rekam diri Anda dengan ponsel atau webcam di ruangan yang terang. Bicaralah secara natural; gerakan akan dipelajari dari klip ini.
Bacakan kode persetujuan unik di depan kamera. Ini memverifikasi identitas dan mencegah pembuatan avatar tanpa izin.
Pilih pakaian, latar belakang, dan sudut kamera. Tambahkan suara kloning Anda sendiri atau pilih dari lebih dari 300 opsi yang tersedia.
Tempelkan skrip, atur tempo, lalu render. Unduh video jadi dalam kualitas HD atau 4K dan publikasikan di mana saja.
Avatar AI kustom adalah representasi digital dari seseorang di dunia nyata, yang kadang disebut avatar pribadi atau kembaran digital. Model ini mempelajari wajah, suara, dan gestur Anda dari sebuah klip pendek, lalu dapat membawakan skrip apa pun yang Anda jalankan melalui alur kerja text to video, menghasilkan video avatar berbicara tanpa perlu pengambilan gambar baru.
Avatar V mempelajari gerakan dari klip referensi Anda alih-alih menebaknya dari foto, sehingga menghilangkan kekakuan yang sering muncul pada model-model lama. Avatar ini menempati peringkat #1 untuk avatar AI paling realistis di G2, dan rekaman ekspresif berdurasi 15 detik sudah cukup untuk menghasilkan kembaran digital yang sama ekspresif.
Satu klip berdurasi 15 detik sudah cukup. Rekam dengan ponsel atau webcam dalam pencahayaan yang merata, berbicaralah dengan energi yang natural, dan gunakan gestur seperti yang Anda inginkan untuk avatar pribadi Anda, karena model akan mereplikasi persis apa yang terlihat di rekaman tersebut.
Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.
Yes, and the numbers are specific. Educator Anton Voroniuk saves 15.5 hours per week and reached 1M+ students with his avatar at 40x cheaper production than filming. Read the full breakdown in his customer story.
You can start free and test the platform before paying. Paid plans begin at $24 per month for creators, and business teams add video avatar slots as add-ons, so pricing scales with how many people you turn into avatars.
Only with their on-camera consent. The person in the footage must record their own consent statement, which verification checks against the training clip. The finished avatar stays private to your account and is never added to any public library.
Yes. Your cloned voice carries into 175+ languages and dialects with phoneme-level lip-sync, so mouth movement matches each language instead of looking dubbed. Teams routinely localize one finished video into dozens of markets in an afternoon.
No. A phone camera or webcam works, and phone cameras often beat laptop webcams. Recording is easy: find a quiet space with even lighting on your face, keep the background static, and use small natural movements. No green screen or crew required.
Minutes, not days. Processing typically completes within about 10 to 15 minutes of uploading your clip and consent code. Platforms that rely on studio pipelines quote 5 to 15 working days for the same deliverable.
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