Free Online Business Video Maker for Your Brand

Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.999.561Video dihasilkan
116.756.600Avatar dihasilkan
19.584.524Video diterjemahkan
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Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.
Key Features

Features of the business video maker

Pembersihan Ucapan untuk Penyampaian yang Sempurna

Record once and skip the endless retakes. The AI video editor removes filler words, pauses, and false starts, then stitches your best video clips together with invisible transitions, so your high-quality business video looks recorded perfectly the first time with no jarring jump cuts.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Template video bisnis dan video AI

Start from a ready-made template instead of a blank page. The text to video engine builds scenes and pacing automatically, so you create professional videos and speed up video production, turning any business video template into finished output in minutes.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

Sulih suara AI dalam 175+ bahasa

Berikan setiap video online voice over yang jelas dan percaya diri tanpa perlu menyewa pengisi suara. Generator suara AI membacakan skrip AI Anda dengan nada yang natural, dan Anda dapat mengkloning suara Anda sekali saja untuk menjaga narasi tetap konsisten di berbagai wilayah, kampanye, dan pembaruan dalam 175 bahasa.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Online video maker with AI tools

Unggah rekaman, tambahkan teks, hapus latar belakang, dan animasikan adegan dari satu dasbor yang rapi di editor video online yang dibuat untuk non-editor. Pembuat subtitle menambahkan teks otomatis dalam sekali klik, dan alat pengeditan plus paket identitas merek memastikan setiap video bisnis tetap konsisten dengan brand.

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Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Lokalkan video bisnis profesional

Jangkau setiap pasar tanpa perlu membuat ulang satu video pun. Jalankan skrip Anda melalui AI dubbing untuk menerjemahkan video bisnis ke dalam berbagai bahasa dengan suara dan sinkronisasi bibir yang selaras, sehingga satu rekaman dapat berubah menjadi puluhan versi video yang terlokalisasi dan terdengar seperti penutur asli.

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Business video ideas and use cases

Kampanye dan promosi pemasaran

Kampanye dan promosi pemasaran

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Video pelatihan dan orientasi

Video pelatihan dan orientasi

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Video pendekatan penjualan yang dipersonalisasi

Video pendekatan penjualan yang dipersonalisasi

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Video korporat dan komunikasi internal

Video korporat dan komunikasi internal

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Product demos and product launches

Product demos and product launches

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Social media content for business

Social media content for business

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

Cara kerjanya

Cara kerja pembuat video bisnis

Buat video bisnis dalam empat langkah yang membawa Anda dari naskah kosong hingga video jadi yang siap dibagikan.

Langkah 1

Pilih gaya

Pilih template, tentukan format dan rasio aspek, lalu pilih tampilan yang paling sesuai dengan tujuan bisnis Anda.

Langkah 2

Write your script

Tempel atau ketik naskah Anda, lalu sesuaikan nada, tempo, dan penekanan agar pesan tersampaikan dengan jelas.

Step 3

Sesuaikan video

Tambahkan teks, branding, dan latar belakang, lalu rapikan pengambilan gambar dan sesuaikan timing di editor.

Step 4

Buat dan bagikan

Render video final dalam kualitas HD atau 4K, lalu unduh atau publikasikan ke berbagai kanal Anda hanya dalam beberapa menit.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu pembuat video bisnis online dan bagaimana cara kerjanya?

Pembuat video bisnis online adalah generator video AI yang mengubah skrip menjadi video bisnis profesional tanpa perlu proses syuting. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video bisnis dan menyelesaikan produksi video hanya dalam hitungan menit, tanpa memerlukan software editing video atau studio.

Apakah ini bisa menghapus kata-kata pengisi dan pengambilan ulang dari rekaman saya?

Yes. Speech Cleanup automatically cuts filler words, pauses, and false starts, then bridges the gaps so there are no jump cuts. Paired with AI lip sync, your video editing flows together into one seamless, high-quality video with no manual trimming.

Bisakah saya mulai dari template video bisnis gratis dan media stok?

Ya. Pilih template video bisnis siap pakai dari pustaka template video yang dirancang dengan baik, lalu tambahkan klip video Anda sendiri dengan fitur image to video, atau ambil dari pustaka stok dan pustaka media berisi stok footage dan stok video. Unggah apa saja dan tambahkan video hanya dengan satu klik. Template video bisnis gratis memberi Anda awal yang terlihat profesional.

How do I make business videos with AI from a prompt?

Ketikkan ide Anda atau pilih template, pilih avatar AI atau presenter sungguhan, dan AI akan membuat video Anda. Tambahkan animasi, pilih font, gunakan warna dari palet Anda, dan lapisi musik latar dengan musik serta efek suara, lalu sesuaikan videonya dan biarkan sistem merendernya menjadi video bisnis yang menarik dan terasa berdampak.

Apakah pembuat video bisnis gratis ini benar-benar bisa digunakan tanpa biaya?

Ya. Paket video gratis memungkinkan Anda membuat dan mengunduh video bisnis gratis tanpa kartu kredit, dan video tanpa wajah sama sekali tidak memerlukan kamera. Siapa pun dapat menyederhanakan pekerjaan video online dengan alat pengeditan video siap pakai, mulai dari promo singkat hingga rangkaian lengkap template video bisnis. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan.

Bisakah saya menyematkan dan membagikan video bisnis saya untuk mempromosikan merek saya?

Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.

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Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.

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Mulai berkreasi dengan HeyGen

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