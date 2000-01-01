Video Penjualan Personal yang Benar-Benar Mendapatkan Respons
Prospecting outreach, tindak lanjut demo, konten deal room—buat video personal untuk setiap prospek tanpa harus merekam satu per satu. Berikan seluruh tim penjualan Anda tingkat engagement setinggi top performer Anda.
Masalah Penjangkauan Penjualan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Masalah Penjangkauan Penjualan
Kalender konten Anda tidak pernah berhenti. Peluncuran produk butuh video. Kanal media sosial menuntut konten setiap hari. Kampanye membutuhkan materi kreatif yang dilokalkan untuk setiap pasar. Namun produksi video tradisional berarti harus memesan studio, mengoordinasikan talent, menunggu berminggu-minggu untuk proses editing—dan menghabiskan anggaran hanya untuk satu sesi pengambilan gambar. Saat konten akhirnya siap, momennya sudah lewat. Para pesaing Anda merilis video setiap hari sementara Anda masih berkutat di pra-produksi. Dan meminta para pimpinan untuk tampil di depan kamera? Semoga beruntung menghadapi mimpi buruk penjadwalan itu.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah setiap sales rep menjadi performer terbaik Anda. Buat satu template video, lalu hasilkan ribuan versi yang dipersonalisasi—masing-masing dengan nama prospek, perusahaan, dan titik masalah spesifik mereka—tanpa merekam satu video tambahan pun.Pendekatan penjualan yang dipersonalisasi dalam skala otomatisasi dengan tingkat keterlibatan seperti koneksi 1:1. Bangun perpustakaan sales enablement yang selalu mutakhir seiring perkembangan produk. Latih rep baru dengan pesan yang konsisten. Jangkau prospek global dalam bahasa mereka. Berikan seluruh tim Anda alat untuk menjual sebaik top performer Anda.
Segala yang Dibutuhkan Tim Penjualan untuk Menutup Lebih Banyak Kesepakatan
Video Personalisasi dalam Skala Besar
Ubah satu rekaman menjadi ribuan video outreach yang dipersonalisasi. Variabel dinamis akan memasukkan nama prospek, nama perusahaan, titik masalah industri, dan detail khusus. Setiap video terasa seolah direkam secara individual—karena personalisasinya nyata—namun Anda hanya membuatnya sekali dan mendistribusikannya ke seluruh pipeline Anda.
• Bidang personalisasi dinamis
• Pembuatan batch untuk kampanye
• Penargetan prospek individual
Integrasi CRM
Video menyatu dengan alur kerja penjualan Anda di tempat Anda sudah bekerja.Integrasi HubSpot secara otomatis memicu video yang dipersonalisasi—prospek baru memicu pembuatan video sambutan, jadwal pertemuan menghasilkan intro pra-panggilan, perubahan tahap kesepakatan mengirimkan studi kasus yang relevan. Zapier, Make, dan n8n menghubungkan HeyGen ke hampir semua CRM.
• Integrasi native HubSpot
• Otomatisasi Zapier/Make
• Memicu video dari tahap deal
Pustaka Pemberdayaan Penjualan
Lengkapi setiap perwakilan penjualan dengan konten yang mereka butuhkan untuk menutup penjualan.Demo produk, penentuan posisi kompetitif, penanganan keberatan, kisah pelanggan—sebuah pustaka aset penjualan yang selalu mutakhir seiring produk dan pesan Anda berkembang.
• Pustaka konten terpusat
• Perbarui pesan secara instan
• Konsisten di seluruh perwakilan penjualan
Onboarding & Pelatihan Perwakilan
Percepat waktu adaptasi karyawan baru dengan video pelatihan yang mengajarkan metodologi, produk, dan skrip percakapan Anda. Setiap sales mendapatkan kualitas onboarding yang sama, siapa pun yang melatih mereka dan kapan pun mereka mulai.
• Pelatihan metodologi dan proses
• Video pengetahuan produk
• Onboarding perwakilan yang konsisten
Penjangkauan Multibahasa
Calon pelanggan Anda berbicara dalam berbagai bahasa. Upaya pendekatan Anda juga harus demikian. Penerjemahan video berbasis AI mengadaptasi video penjualan Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Jangkau calon pelanggan di EMEA, APAC, dan LATAM dalam bahasa asli mereka.
• Kloning suara menjaga keaslian
• Sinkron bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Satu templat, alur kerja global
Analitik Video
Ketahui video mana yang mendorong keterlibatan dan prospek mana yang siap membeli. Lacak jumlah penayangan, durasi tonton, dan tingkat keterlibatan untuk memprioritaskan tindak lanjut dan memahami pesan seperti apa yang paling efektif.
• Pelacakan tayangan dan keterlibatan
• Sinyal niat prospek
• Optimalkan berdasarkan data
Dari Template ke Pendekatan yang Dipersonalisasi dalam 3 Langkah
Buat Template Anda
Rekam sekali atau tulis skrip. Bangun pesan outreach Anda dengan variabel placeholder untuk nama prospek, perusahaan, industri, dan kolom kustom. Satu template dapat menghasilkan video personalisasi tanpa batas.
Pilih Kreativitas Anda
Pilih dari lebih dari 200 avatar AI beragam yang sesuai dengan brand dan audiens Anda. Tentukan suara, latar belakang, dan gaya visual. Atau buat klon juru bicara untuk menghadirkan konsistensi brand di seluruh konten Anda.
Kirim dan Lacak
Hasilkan video personalisasi secara massal atau sesuai permintaan. Sematkan dalam rangkaian email, bagikan melalui tautan, atau kirim langsung ke CRM Anda. Lacak keterlibatan dan prioritaskan prospek yang menunjukkan sinyal siap membeli.
Dibuat untuk Setiap Aktivitas Penjualan
Prospek SDR
Tampil menonjol di kotak masuk yang penuh sesak. Video prospek yang dipersonalisasi yang menyebutkan perusahaan, peran, dan tantangan spesifik prospek—dalam skala besar. Berikan setiap SDR tingkat respons yang sama dengan yang diperoleh performer terbaik Anda dari video manual.
Contoh penggunaan: Hasilkan 500 video prospek yang dipersonalisasi untuk kampanye ABM dalam waktu yang sama dengan merekam 5 video secara manual.
Hasil terverifikasi: Videoimagem meraih peningkatan engagement 3x lipat dengan video personalisasi, menghasilkan lebih dari 50.000 video personalisasi untuk klien perusahaan.
Tindak Lanjut Demo
Perkuat demo Anda dengan video rangkuman yang dipersonalisasi. Ringkas poin-poin utama, jawab pertanyaan spesifik, dan jaga momentum sepanjang siklus penjualan tanpa perlu menjadwalkan panggilan tambahan.
Use case: Kirim video tindak lanjut demo di hari yang sama yang menyinggung poin-poin masalah prospek spesifik yang dibahas dalam pertemuan.
Konten Deal Room
Lengkapi para champion Anda dengan konten yang mereka butuhkan untuk menjual secara internal. Penjelasan produk, ringkasan ROI, dan pesan khusus pemangku kepentingan yang membantu kontak Anda menutup kesepakatan di pihak mereka.
Use case: Buat video ringkasan eksekutif untuk setiap pemangku kepentingan dalam kesepakatan perusahaan yang kompleks.
Pemberdayaan Penjualan
Lengkapi tim Anda dengan konten yang terbaru dan konsisten. Pembaruan produk, intelijen kompetitif, penanganan keberatan—sebuah pustaka enablement yang terus berkembang seiring produk dan pasar Anda.
Use case: Luncurkan pesan produk baru ke seluruh tim penjualan dengan video pelatihan yang dikirimkan pada hari yang sama dengan peluncuran produk.
Onboarding Perwakilan Baru
Kurangi waktu adaptasi dengan konten onboarding. Pelatihan metodologi, pendalaman produk, dan contoh skrip percakapan yang membantu perwakilan baru menjadi produktif lebih cepat.
Use case: Bangun kurikulum onboarding 30 hari yang dapat diselesaikan oleh perwakilan baru sesuai kecepatan mereka sendiri dengan kualitas yang konsisten.
Tim Penjualan Global
Jual di setiap pasar tanpa perlu konten terpisah untuk tiap wilayah. Lokalkan materi penjualan untuk tim EMEA, APAC, dan LATAM secara instan.
Use case: Terjemahkan pustaka sales enablement ke dalam 10 bahasa untuk kickoff penjualan global.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh 100.000+ tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video penjualan yang dipersonalisasi?
Video penjualan personal adalah konten outreach yang memuat detail spesifik prospek—nama mereka, perusahaan, tantangan industri, dan poin pembicaraan yang relevan—sehingga setiap video terasa seolah direkam khusus untuk penerima tersebut. HeyGen memungkinkan pembuatan video personal dalam skala besar: buat satu template dengan variabel dinamis, lalu hasilkan ribuan versi unik untuk seluruh pipeline Anda tanpa perlu merekam setiap video secara manual.
Bagaimana cara membuat video personal untuk outreach penjualan?
Tulis skrip Anda sendiri atau biarkan generator skrip AI HeyGen membuatnya dari brief Anda. Pilih avatar AI sebagai presenter di layar, tentukan suara dan gaya visual, lalu buat video Anda. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak memerlukan keahlian produksi. Untuk konsistensi brand, kloning juru bicara Anda sehingga kembaran digital mereka dapat mewakili brand Anda di semua konten.
Apakah HeyGen dapat terintegrasi dengan CRM saya?
Ya—HeyGen mengekspor dalam berbagai rasio aspek dari satu proyek. Buat sekali, lalu ekspor dalam 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok dan Instagram Reels, serta 1:1 untuk postingan feed Instagram. Tidak perlu membuat ulang konten untuk setiap platform atau mengelola banyak alur kerja produksi.
Bagaimana video yang dipersonalisasi dapat meningkatkan tingkat respons?
Buat video pemasaran Anda dalam bahasa utama Anda, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga suara brand Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai dengan audio yang diterjemahkan). Luncurkan kampanye global dari satu video sumber.
Bisakah saya menggunakan HeyGen untuk konten sales enablement?
Ya. Selain untuk prospek, HeyGen juga mendukung pustaka enablement penjualan yang lengkap. Buat demo produk, video positioning kompetitif, panduan penanganan keberatan, dan ringkasan cerita pelanggan. Saat produk atau pesan berubah, cukup perbarui skrip dan buat ulang videonya—pustaka Anda tetap mutakhir tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Tim melaporkan pembaruan konten yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi video tradisional.
Bagaimana cara saya melatih tenaga penjualan baru dengan HeyGen?
Build structured onboarding content covering your methodology, product, market, and talk tracks. New reps consume training at their own pace while getting consistent, quality instruction regardless of who trains them or when they start. Update training content instantly when processes change—no more outdated materials or inconsistent onboarding experiences.
Bisakah saya menjangkau prospek internasional dalam bahasa mereka?
Ya. Buat konten penjualan Anda dalam bahasa utama Anda, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (pesan Anda terdengar alami di setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (gerakan mulut disesuaikan dengan audio terjemahan). Jangkau prospek di EMEA, APAC, dan LATAM tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap wilayah.
Seberapa cepat saya bisa membuat video penjualan yang dipersonalisasi?
HeyGen mendukung video dengan berbagai durasi untuk menyesuaikan desain pelatihan Anda. Sebagian besar modul kepatuhan bekerja dengan baik dalam rentang 3–10 menit untuk pendekatan microlearning, tetapi Anda juga dapat membuat konten yang lebih panjang untuk topik yang lebih komprehensif. Untuk pelatihan berdurasi panjang (20+ menit), pertimbangkan untuk memecah konten menjadi bab atau modul agar keterlibatan dan pemantauan peserta belajar menjadi lebih baik.
Bisakah saya melacak siapa yang menonton video penjualan saya?
Ya. HeyGen menyediakan pelacakan tayangan dan analitik keterlibatan sehingga Anda tahu prospek mana yang menonton video Anda, berapa lama mereka menontonnya, dan kapan. Gunakan data intent ini untuk memprioritaskan tindak lanjut—prospek yang menonton video Anda sampai selesai kemungkinan lebih tertarik dibandingkan mereka yang tidak membukanya. Integrasi dengan CRM Anda menjaga data ini tetap terhubung dengan catatan deal Anda.
Bagaimana cara saya menjaga konsistensi pesan di seluruh tim penjualan saya?
Sistem template HeyGen memastikan setiap sales rep menyampaikan pesan yang sudah disetujui. Buat template untuk berbagai skenario outreach, respons terhadap keberatan, dan penjelasan produk. Para rep dapat mempersonalisasi pesan untuk prospek mereka sambil tetap konsisten dengan pesan utama. Brand Kit mengunci identitas visual, dan pustaka terpusat memastikan semua orang menggunakan konten terbaru, bukan slide atau skrip lama yang sudah tidak relevan.
Jenis video penjualan apa saja yang bisa saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format video penjualan: outreach prospek, tindak lanjut demo, konten deal room, walkthrough proposal, ringkasan eksekutif, presentasi studi kasus, pemetaan posisi kompetitif, penanganan keberatan, pelatihan perwakilan baru, penjelasan metodologi, dan banyak lagi. Jika tim penjualan Anda membutuhkan konten video, HeyGen dapat memproduksinya dalam skala besar.
Apakah konten penjualan saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat transit maupun saat tersimpan. Untuk tim penjualan yang menangani informasi kesepakatan sensitif atau materi kompetitif, HeyGen menawarkan fitur keamanan tingkat perusahaan termasuk integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Mulai Membuat Video Penjualan Personal Hari Ini
Berhenti memilih antara personalisasi dan skala. Hasilkan video prospek yang dipersonalisasi dalam hitungan menit, lengkapi tim Anda dengan konten enablement terbaru, dan berikan setiap sales rep alat untuk menjual seperti performer terbaik Anda. Bergabunglah dengan tim penjualan di Reply.io, HubSpot, dan perusahaan-perusahaan enterprise di seluruh dunia yang telah mentransformasi strategi outreach mereka.
