Prospek SDR Tampil menonjol di kotak masuk yang penuh sesak. Video prospek yang dipersonalisasi yang menyebutkan perusahaan, peran, dan tantangan spesifik prospek—dalam skala besar. Berikan setiap SDR tingkat respons yang sama dengan yang diperoleh performer terbaik Anda dari video manual. Contoh penggunaan: Hasilkan 500 video prospek yang dipersonalisasi untuk kampanye ABM dalam waktu yang sama dengan merekam 5 video secara manual. Hasil terverifikasi: Videoimagem meraih peningkatan engagement 3x lipat dengan video personalisasi, menghasilkan lebih dari 50.000 video personalisasi untuk klien perusahaan.

Tindak Lanjut Demo Perkuat demo Anda dengan video rangkuman yang dipersonalisasi. Ringkas poin-poin utama, jawab pertanyaan spesifik, dan jaga momentum sepanjang siklus penjualan tanpa perlu menjadwalkan panggilan tambahan. Use case: Kirim video tindak lanjut demo di hari yang sama yang menyinggung poin-poin masalah prospek spesifik yang dibahas dalam pertemuan.

Konten Deal Room Lengkapi para champion Anda dengan konten yang mereka butuhkan untuk menjual secara internal. Penjelasan produk , ringkasan ROI, dan pesan khusus pemangku kepentingan yang membantu kontak Anda menutup kesepakatan di pihak mereka. Use case: Buat video ringkasan eksekutif untuk setiap pemangku kepentingan dalam kesepakatan perusahaan yang kompleks.

Pemberdayaan Penjualan Lengkapi tim Anda dengan konten yang terbaru dan konsisten. Pembaruan produk, intelijen kompetitif, penanganan keberatan—sebuah pustaka enablement yang terus berkembang seiring produk dan pasar Anda. Use case: Luncurkan pesan produk baru ke seluruh tim penjualan dengan video pelatihan yang dikirimkan pada hari yang sama dengan peluncuran produk.

Onboarding Perwakilan Baru Kurangi waktu adaptasi dengan konten onboarding. Pelatihan metodologi, pendalaman produk, dan contoh skrip percakapan yang membantu perwakilan baru menjadi produktif lebih cepat. Use case: Bangun kurikulum onboarding 30 hari yang dapat diselesaikan oleh perwakilan baru sesuai kecepatan mereka sendiri dengan kualitas yang konsisten.