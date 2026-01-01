Aplikasi Pembuat Gambar AI untuk Pembuatan Video
Buat aset visual kustom untuk proyek video Anda dengan generator gambar AI bawaan HeyGen. Jelaskan gambar yang Anda butuhkan, lalu hasilkan latar belakang, foto produk, ilustrasi adegan, dan visual bermerk dalam hitungan detik. Setiap gambar terhubung langsung ke alur kerja pembuatan video HeyGen, sehingga Anda bisa beralih dari prompt ke video jadi tanpa perlu ganti alat atau mengunggah file.
Fitur-Fitur AI Image Generator
Pembuatan Teks-ke-Gambar untuk Adegan Video
Jelaskan visual apa pun yang Anda butuhkan dan hasilkan secara instan. ai image generator HeyGen mengubah prompt teks menjadi gambar berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk penggunaan video, termasuk lingkungan, foto produk, latar belakang abstrak, dan adegan ilustrasi. Berbeda dengan alat gambar mandiri, setiap output sudah diatur ukurannya, diformat, dan siap dimasukkan ke timeline video Anda. Padukan gambar yang dihasilkan dengan narasi dari AI voice generator dan transisi antar adegan untuk membuat video lengkap tanpa perlu mencari stok foto atau menyewa desainer.
Latar Belakang dan Lingkungan Kustom
Hasilkan latar belakang spesifik lokasi atau bermerk tanpa perlu perpustakaan foto. Jelaskan ruang rapat, pemandangan kota, set studio, atau lingkungan ritel dan buat latar khusus yang sesuai dengan tone video Anda. Gunakan latar belakang ini di belakang presenter Anda dalam proyek teks ke video, atau lapiskan ke dalam video penjelasan multi-scene dan konten video demo produk. Setiap latar belakang yang dihasilkan mempertahankan pencahayaan dan gaya yang konsisten di setiap frame, sehingga output Anda tampak selaras dan profesional tanpa perlu compositing pascaproduksi.
Pengambilan Gambar Produk dan Pembuatan Aset
Buat visual produk yang rapi hanya dari sebuah deskripsi. Hasilkan hero shot, penempatan gaya hidup, dan adegan kontekstual yang menampilkan produk atau konsep Anda tanpa perlu mengatur sesi pemotretan fisik. Gambar-gambar ini terintegrasi dengan kemampuan penempatan produk berbasis AI dari HeyGen, sehingga Anda dapat membangun kampanye video produk lengkap yang menggabungkan gambar hasil generasi, narasi, dan presenter di layar dalam satu alur kerja. Skala dari satu visual hingga ratusan di berbagai kampanye dan kanal.
Integrasi Mulus dengan Alur Kerja Video
Setiap gambar yang dihasilkan di dalam HeyGen langsung tersedia di editor video Anda. Tidak ada langkah ekspor, unggah ulang, atau konversi file. Pilih gambar yang dihasilkan, tetapkan ke sebuah adegan, dan lanjutkan membangun video Anda bersama AI lip Sync, voice over, dan teks. Integrasi yang erat ini membuat aset visual dan produksi video Anda berada pada timeline yang sama, sehingga iterasi kreatif tetap cepat. Tim yang memproduksi video marketing atau video pelatihan dapat membuat dan menempatkan visual tanpa harus keluar dari editor.
Pembuatan Gambar Massal untuk Kampanye Skala Besar
Hasilkan berbagai variasi gambar dari satu prompt untuk mendukung pengujian A/B, kampanye regional, atau publikasi lintas platform. Buat latar musiman, foto produk yang dilokalkan, atau gambar adegan tematik secara massal, lalu padukan setiap variasi dengan narasi terjemahan menggunakan video translator untuk membuat aset video yang dilokalkan. Alur kerja ini mengubah satu brief kreatif menjadi puluhan variasi video unik, masing-masing dengan visual khusus dan audio multibahasa, semuanya diproduksi dari editor yang sama yang Anda gunakan untuk proyek AI video generator Anda.
Kasus penggunaan
Visual Kampanye Pemasaran
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Pameran Produk E-Commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Materi Pelatihan dan Onboarding
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Konten Media Sosial dalam Skala Besar
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Penjangkauan Penjualan dan Presentasi
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Komunikasi Internal dan Pembaruan
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Cara kerjanya
Buat gambar kustom dan gunakan dalam video Anda dalam empat langkah, dari prompt hingga konten yang dipublikasikan.
Buka Image Generator
Masuk ke aplikasi Generate Images di dalam HeyGen. Akses langsung dari editor video atau menu aplikasi untuk mulai membuat aset visual untuk proyek Anda.
Deskripsikan Gambar Anda
Tulis prompt teks yang menggambarkan visual yang Anda butuhkan. Jelaskan gaya, latar, warna, dan komposisi untuk membantu AI menghasilkan output yang tepat seperti yang dibutuhkan video Anda.
Hasilkan dan Pilih
Tinjau gambar yang dihasilkan dan pilih hasil terbaik. Jika perlu, buat ulang dengan prompt yang disesuaikan hingga visualnya sesuai dengan arahan kreatif Anda.
Tambahkan ke Proyek Video Anda
Masukkan gambar yang dipilih langsung ke timeline video Anda sebagai latar belakang, visual adegan, atau overlay. Lanjutkan mengedit bersamaan dengan narasi, teks, dan transisi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu generator gambar AI untuk video, dan bagaimana cara kerjanya di dalam HeyGen?
Generator gambar AI untuk video adalah alat yang membuat visual kustom dari deskripsi teks, yang dirancang untuk digunakan langsung di dalam alur kerja produksi video. Di HeyGen, Anda cukup mengetik prompt yang menggambarkan gambar yang Anda butuhkan, AI akan membuatkannya, dan hasilnya langsung tersedia di editor video Anda. Tidak diperlukan pengunduhan atau pengunggahan ulang file. Alat ini dibuat khusus untuk menghasilkan latar belakang, visual adegan, dan foto produk yang melengkapi konten video Anda.
Apakah gambar yang dihasilkan AI akan terlihat cukup profesional untuk konten video bermerk?
Ya. Generator gambar AI menghasilkan visual beresolusi tinggi yang cocok untuk output video HD dan 4K. Anda dapat mengontrol gaya, komposisi, dan warna melalui prompt teks, sehingga hasilnya selaras dengan standar brand Anda. Tim di perusahaan seperti PepsiCo dan Samsung menggunakan pipeline produksi HeyGen untuk konten bermerk, dan gambar yang dihasilkan mempertahankan standar kualitas yang sama dengan output video lainnya di platform.
Bisakah saya membuat foto produk tanpa sesi pemotretan fisik?
Anda dapat menjelaskan produk Anda, latarnya, dan gaya visual yang Anda inginkan, lalu AI akan menghasilkan gambar produk yang kontekstual. Visual ini sangat cocok untuk Iklan video AI kampanye, etalase e-commerce, dan konten media sosial AI saat Anda membutuhkan berbagai sudut atau lingkungan tanpa harus mengatur sesi pemotretan di studio.
Bagaimana generator gambar terhubung dengan alat pembuatan video HeyGen?
Gambar yang dihasilkan berada di dalam editor yang sama tempat Anda membuat video. Setelah menghasilkan sebuah gambar, Anda menugaskannya ke sebuah adegan sebagai latar belakang atau elemen visual, lalu menambahkan narasi, pembuat subtitle keluaran, dan rekaman presenter. Ini berarti seluruh video Anda, dari visual hingga pengisi suara, diproduksi dalam satu platform tanpa perlu berpindah-pindah antara alat gambar dan video yang terpisah.
Bisakah saya membuat beberapa variasi gambar untuk uji A/B di berbagai kampanye?
Ya. Jalankan prompt yang sama dengan sedikit penyesuaian untuk menghasilkan beberapa opsi visual, lalu padukan masing-masing dengan skrip berbeda atau narasi terjemahan untuk versi kampanye yang berbeda. Ini mendukung pengujian cepat image to video di berbagai audiens, wilayah, dan platform tanpa menambah waktu produksi.
Apa yang membedakan generator gambar HeyGen dari alat mandiri seperti Midjourney atau DALL-E?
Generator mandiri menghasilkan gambar yang kemudian perlu Anda unduh, ubah ukurannya, dan impor ke editor video terpisah. AI image generator HeyGen membuat visual langsung di dalam alur kerja video, sehingga gambar yang dihasilkan masuk langsung ke timeline Anda bersama avatar, voiceover, dan transisi. Hasilnya adalah siklus produksi yang lebih cepat dan lebih sedikit perpindahan antar alat, yang sangat penting saat Anda membuat konten video dalam skala besar.
Apakah generator gambar AI sudah termasuk dalam paket gratis HeyGen?
HeyGen menawarkan paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit yang memberikan akses ke fitur inti platform, termasuk pembuatan gambar. Anda dapat menjelajahi tool tersebut, membuat gambar, dan membangun video untuk mengevaluasi alur kerjanya. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka akses ke output beresolusi lebih tinggi, kredit pembuatan tambahan, dan akses ke rangkaian lengkap alat pembuatan video.
Jenis gambar seperti apa yang paling cocok untuk produksi video dengan alat ini?
Generator ini unggul dalam membuat latar belakang, adegan lingkungan, konteks produk, tekstur abstrak, dan konsep ilustrasi. Inilah elemen visual yang paling sering dibutuhkan dalam produksi video. Untuk konten talking-head, padukan latar belakang yang dihasilkan dengan AI face swap atau rekaman presenter. Untuk video penjelasan, buat visual adegan langkah demi langkah dan susun berurutan dengan narasi menggunakan alur kerja AI video explainer.
Bisakah saya menggunakan gambar yang dibuat oleh AI dalam video yang akan diterjemahkan ke bahasa lain?
Ya. Karena gambar yang dihasilkan adalah aset visual yang tidak bergantung pada bahasa, gambar tersebut berfungsi di setiap versi terlokalisasi dari video Anda. Buat satu set visual untuk setiap adegan, lalu gunakan dubbing AI untuk menghasilkan narasi dalam lebih dari 175 bahasa sambil mempertahankan visual yang sama. Ini membuat kampanye global lebih efisien karena visual hanya perlu dibuat satu kali.
Seberapa cepat saya bisa beralih dari prompt teks ke video jadi menggunakan gambar yang dihasilkan?
Sebagian besar pengguna dapat membuat satu gambar dalam waktu kurang dari satu menit dan menyelesaikan satu video lengkap dengan narasi, teks, dan transisi dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Kecepatan ini tercapai karena semua proses dilakukan di dalam satu editor. Tidak ada beban pengelolaan file, tidak perlu konversi format, dan tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Tim yang memproduksi konten clip generator atau video harian untuk media sosial dapat mempertahankan ritme produksi yang konsisten tanpa hambatan.
