Aplikasi bertenaga AI untuk setiap alur kerja video

HeyGen Apps memberi Anda akses instan ke beragam alat video AI khusus. Buat klip dari teks, tingkatkan kualitas hingga 4K, hasilkan iklan UGC, ganti wajah, ekstrak highlight, dan banyak lagi. Setiap aplikasi berjalan langsung di browser Anda tanpa perlu menginstal perangkat lunak apa pun.

119,989,041Video dihasilkan
93,594,709Avatar dihasilkan
16,497,057Video diterjemahkan
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Semua Aplikasi

Seedance 2.0

Hasilkan video AI sinematik dengan Seedance 2.0. B-roll, pengambilan gambar avatar, dan video lengkap hanya dari satu prompt. Tanpa perlu kru.

Sorotan Video AI

Ubah video berdurasi panjang menjadi klip sorotan yang mudah dibagikan. AI secara otomatis mengekstrak momen-momen paling berdampak.

Peningkat Resolusi Video AI

Tingkatkan kualitas video apa pun hingga 4K dengan AI berbasis difusi. Hilangkan noise, pertajam gambar, dan tingkatkan frame rate hingga 120fps.

Penempatan Produk

Buat iklan video product placement hanya dari satu foto. Adegan realistis yang dihasilkan AI, tanpa perlu studio.

Pembuat Video UGC

Buat iklan video bergaya UGC yang autentik dengan lebih dari 1.100 avatar kreator. Skala produksi iklan tanpa perlu merekrut influencer.

Pembuat Video Massal

Buat ratusan video personal sekaligus dari spreadsheet CSV. Jangkauan dan onboarding berskala besar hanya dalam hitungan menit.

Podcast Video AI

Hasilkan podcast video AI dengan dua pembicara dari topik apa pun. Tanpa peralatan rekaman, tanpa perlu menjadwalkan, tanpa editing.

Pertukaran Wajah AI

Jadikan salah satu dari 1.000+ avatar benar-benar milik Anda dengan mengganti wajahnya dengan wajah Anda sendiri. Buat konten video yang dipersonalisasi hanya dalam hitungan menit.

Pembuat Gambar AI

Hasilkan gambar kustom untuk proyek video Anda dari prompt teks. Latar belakang, foto produk, dan visual adegan.

Dipercaya oleh jutaan kreator di seluruh dunia

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu HeyGen Apps?

HeyGen Apps adalah alat video AI khusus yang berjalan langsung di browser Anda. Setiap aplikasi menangani tugas tertentu seperti meningkatkan kualitas video hingga 4K, membuat iklan UGC, membuat klip video AI, atau mengekstrak highlight dari rekaman panjang. Tidak perlu instalasi software atau pengalaman editing.

Apakah HeyGen Apps gratis untuk digunakan?

HeyGen menawarkan paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit yang memberi Anda akses untuk menjelajahi aplikasi dan membuat video. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka fitur tambahan, durasi video yang lebih panjang, kloning suara, dan ekspor dengan resolusi lebih tinggi.

Apakah saya perlu memiliki pengalaman mengedit video?

Tidak. Setiap aplikasi dirancang dengan input sederhana seperti prompt teks, unggahan foto, atau unggahan file. AI akan menangani proses produksi, rendering, dan pemformatan secara otomatis. Sebagian besar pengguna dapat menghasilkan hasil yang profesional pada percobaan pertama mereka.

Bisakah saya menggunakan beberapa aplikasi sekaligus?

Ya. Semua HeyGen Apps berjalan di dalam platform yang sama. Anda dapat membuat klip video, meningkatkan kualitasnya hingga 4K, menambahkan personalisasi face swap, menerjemahkannya ke lebih dari 175 bahasa, dan mengekstrak highlight untuk media sosial, semuanya tanpa perlu keluar dari HeyGen.

Format dan resolusi apa saja yang didukung aplikasi?

Sebagian besar aplikasi mengekspor dalam format MP4 dengan resolusi HD atau 4K. Anda dapat memilih rasio aspek yang dioptimalkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, dan platform lainnya. Beberapa aplikasi seperti AI Video Upscaler mendukung format input termasuk MP4, MOV, dan WEBM.

Bagaimana perbandingan HeyGen Apps dengan alat video mandiri?

Alat mandiri mengharuskan Anda mengunduh software, mempelajari antarmuka yang berbeda-beda, dan memindahkan file secara manual antar aplikasi. HeyGen Apps terintegrasi dalam satu platform, sehingga klip yang Anda buat, footage yang di-upscale, video yang diterjemahkan, dan highlight reel semuanya berada dalam satu workspace.

Bisakah saya menerjemahkan video yang dibuat dengan HeyGen Apps?

Ya. Setiap video yang dibuat dengan HeyGen Apps dapat diterjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan cloning suara alami dan sinkronisasi bibir yang akurat. Ini berlaku untuk klip yang dihasilkan AI, iklan UGC, video podcast, dan konten lain apa pun yang dibuat di platform.

Seberapa cepat saya bisa membuat video?

Sebagian besar aplikasi menghasilkan video jadi dalam waktu kurang dari lima menit. Pembuatan video dari teks, ekstraksi highlight, penggantian wajah, dan pembuatan video secara batch semuanya selesai dalam hitungan menit, bukan berjam-jam atau berhari-hari seperti pada produksi video tradisional.

Mulai berkreasi dengan HeyGen

Akses aplikasi video bertenaga AI yang dapat membuat, menyempurnakan, dan mengedit konten profesional dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa keahlian editing, tanpa perlu menginstal software.

