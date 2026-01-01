Aplikasi bertenaga AI untuk setiap alur kerja video
HeyGen Apps memberi Anda akses instan ke beragam alat video AI khusus. Buat klip dari teks, tingkatkan kualitas hingga 4K, hasilkan iklan UGC, ganti wajah, ekstrak highlight, dan banyak lagi. Setiap aplikasi berjalan langsung di browser Anda tanpa perlu menginstal perangkat lunak apa pun.
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu HeyGen Apps?
HeyGen Apps adalah alat video AI khusus yang berjalan langsung di browser Anda. Setiap aplikasi menangani tugas tertentu seperti meningkatkan kualitas video hingga 4K, membuat iklan UGC, membuat klip video AI, atau mengekstrak highlight dari rekaman panjang. Tidak perlu instalasi software atau pengalaman editing.
Apakah HeyGen Apps gratis untuk digunakan?
HeyGen menawarkan paket gratis tanpa memerlukan kartu kredit yang memberi Anda akses untuk menjelajahi aplikasi dan membuat video. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan membuka fitur tambahan, durasi video yang lebih panjang, kloning suara, dan ekspor dengan resolusi lebih tinggi.
Apakah saya perlu memiliki pengalaman mengedit video?
Tidak. Setiap aplikasi dirancang dengan input sederhana seperti prompt teks, unggahan foto, atau unggahan file. AI akan menangani proses produksi, rendering, dan pemformatan secara otomatis. Sebagian besar pengguna dapat menghasilkan hasil yang profesional pada percobaan pertama mereka.
Bisakah saya menggunakan beberapa aplikasi sekaligus?
Ya. Semua HeyGen Apps berjalan di dalam platform yang sama. Anda dapat membuat klip video, meningkatkan kualitasnya hingga 4K, menambahkan personalisasi face swap, menerjemahkannya ke lebih dari 175 bahasa, dan mengekstrak highlight untuk media sosial, semuanya tanpa perlu keluar dari HeyGen.
Format dan resolusi apa saja yang didukung aplikasi?
Sebagian besar aplikasi mengekspor dalam format MP4 dengan resolusi HD atau 4K. Anda dapat memilih rasio aspek yang dioptimalkan untuk YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, dan platform lainnya. Beberapa aplikasi seperti AI Video Upscaler mendukung format input termasuk MP4, MOV, dan WEBM.
Bagaimana perbandingan HeyGen Apps dengan alat video mandiri?
Alat mandiri mengharuskan Anda mengunduh software, mempelajari antarmuka yang berbeda-beda, dan memindahkan file secara manual antar aplikasi. HeyGen Apps terintegrasi dalam satu platform, sehingga klip yang Anda buat, footage yang di-upscale, video yang diterjemahkan, dan highlight reel semuanya berada dalam satu workspace.
Bisakah saya menerjemahkan video yang dibuat dengan HeyGen Apps?
Ya. Setiap video yang dibuat dengan HeyGen Apps dapat diterjemahkan ke lebih dari 175 bahasa dengan cloning suara alami dan sinkronisasi bibir yang akurat. Ini berlaku untuk klip yang dihasilkan AI, iklan UGC, video podcast, dan konten lain apa pun yang dibuat di platform.
Seberapa cepat saya bisa membuat video?
Sebagian besar aplikasi menghasilkan video jadi dalam waktu kurang dari lima menit. Pembuatan video dari teks, ekstraksi highlight, penggantian wajah, dan pembuatan video secara batch semuanya selesai dalam hitungan menit, bukan berjam-jam atau berhari-hari seperti pada produksi video tradisional.
Akses aplikasi video bertenaga AI yang dapat membuat, menyempurnakan, dan mengedit konten profesional dalam hitungan menit. Tanpa kamera, tanpa keahlian editing, tanpa perlu menginstal software.