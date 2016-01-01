Pembuat Iklan Video AI

Ciptakan iklan video berkinerja tinggi dengan kecerdasan buatan. Generator Iklan Video AI HeyGen mengubah data produk, teks iklan, atau skrip menjadi video siap terbit dalam hitungan menit. Tidak perlu kamera, aktor, atau kemampuan mengedit. Hanya iklan video cepat dan efektif yang memberikan hasil.

  • Buat iklan video lengkap dari teks atau gambar
  • Buatlah 50-100 versi iklan untuk pengujian A/B
  • Ekspor untuk TikTok, Meta, YouTube, dan lainnya
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata yang mencerminkan ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Ulasan

Cara Membuat Iklan Video AI dengan HeyGen?

HeyGen secara otomatis membangun iklan video Anda, mulai dari naskah hingga video final. Anda bisa bergerak dari ide ke kampanye langsung dalam hitungan menit.

Langkah 1

Tambahkan Produk atau Skrip Anda

Unggah foto/video produk Anda, deskripsi singkat, atau salinan iklan. AI akan menemukan poin kunci, nada, dan intensi audiens.

Langkah 2

Biarkan AI Membuat Iklan

HeyGen membuat skrip iklan lengkap dengan visual, teks, dan audio latar belakang. Ini menggunakan struktur iklan yang terbukti dan menjaga tempo yang dioptimalkan untuk perhatian.

Langkah 3

Sesuaikan Gaya

Pilih format iklan Anda seperti UGC, gaya hidup, atau penjelasan. Anda dapat menyesuaikan avatar, teks, suara, atau warna agar sesuai dengan merek Anda hanya dengan beberapa klik.

Langkah 4

Hasilkan dan Ekspor

Video siap dalam hitungan menit. Anda dapat melihat pratinjau, mengedit, atau membuat variasi cepat, kemudian mengekspor dalam format yang siap iklan untuk TikTok, Meta, YouTube, atau Shopify.

Fitur Canggih yang Membuat Generator Iklan Video AI Kami Menonjol


Pembuat Video AI

Pembuat Skrip AI

Ubah masukan singkat seperti URL produk atau beberapa baris teks menjadi skrip iklan yang lengkap. AI HeyGen mengidentifikasi manfaat utama Anda dan membuat struktur yang menarik perhatian serta mendorong klik.

Anda dapat langsung mengedit skrip atau membuat beberapa variasi cepat untuk menguji berbagai pengait dan ajakan bertindak.

Pembuat Video AI

Penciptaan Visual dan Suara AI

HeyGen menghasilkan visual, voiceover, dan avatar secara otomatis.
Suara terdengar nyata, tempo terasa alami, dan setiap adegan diatur untuk meningkatkan keterlibatan penonton.

Anda dapat memilih dari 175+ bahasa dan dialek atau menggunakan suara tiruan Anda sendiri untuk konsistensi.

Pembuat Video AI

Ad Variation Generator

Buat beberapa versi iklan dari satu masukan. HeyGen dapat menghasilkan beberapa kombinasi unik dari judul, visual, dan ajakan bertindak.

Ini membantu Anda menguji ide kreatif dengan lebih cepat dan menemukan apa yang paling baik bagi audiens Anda.

Pembuat Video AI

Keluaran Lintas Platform

Setiap iklan secara otomatis diformat untuk TikTok, YouTube, Meta, dan lainnya.
Anda dapat mengekspor dalam format vertikal, persegi, atau lanskap tanpa perlu khawatir tentang pengubahan ukuran atau pemotongan. Setiap berkas siap untuk diunggah atau dibagikan segera.

Pembuat Video AI

Konsistensi Merek

Unggah logo, font, dan warna Anda sekali saja. HeyGen akan menerapkannya ke setiap video secara otomatis, menjaga konsistensi tampilan merek Anda di seluruh kampanye.

Anda juga dapat menyimpan templat khusus untuk penggunaan berulang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pembuat Iklan Video AI

Bagaimana HeyGen membuat iklan video menggunakan AI?

Agen video AI HeyGen menganalisis produk, audiens, dan tujuan Anda, kemudian menulis skenario, menambahkan visual, serta menghasilkan suara dan gerakan untuk menghasilkan iklan secara otomatis.

Jenis iklan video apa yang bisa saya buat dengan AI?

Anda dapat membuat iklan bergaya UGC, gaya hidup, penjelasan, atau demo produk. AI menyesuaikan setiap format untuk cocok dengan tujuan kampanye dan platform target Anda.

Bisakah saya mengunggah data produk atau katalog untuk mendapatkan iklan video yang dihasilkan oleh AI?

Ya. Anda dapat mengimpor informasi produk dan HeyGen akan secara otomatis menghasilkan video iklan untuk setiap produk, lengkap dengan visual, teks, dan suara.

Seberapa dapat disesuaikan iklan video AI ini?

HeyGen memungkinkan Anda untuk mengubah suara, nada, tata letak, teks, dan branding secara instan untuk membuat variasi yang dipersonalisasi untuk pengujian atau penargetan.

Berapa biaya iklan video AI di HeyGen?

HeyGen menawarkan iklan video AI yang terjangkau dengan harga mulai dari $24 per bulan, menyediakan avatar yang realistis, voiceover multibahasa, dan produksi yang cepat, menjadikannya alternatif yang kuat dan hemat biaya dibandingkan dengan produksi video tradisional dan studio

Bisakah HeyGen menangani pengujian A/B dalam skala besar?

Ya. Generator iklan video Ai membuat beberapa versi dari setiap video dengan berbagai hook, CTA, atau penawaran, memudahkan pengujian untuk menemukan mana yang berkinerja terbaik.

Apakah iklan video AI sudah siap digunakan di platform besar?

Ya. Video dirender dalam format spesifik platform untuk TikTok, Meta, YouTube, dan lainnya, dioptimalkan untuk pemutaran di ponsel, penempatan teks, dan batasan durasi.

Bisakah saya menggunakan logo, font, dan warna merek saya dalam iklan video AI?

Ya. Unggah paket merek Anda sekali saja, dan HeyGen akan secara otomatis menerapkan logo, font, dan warna Anda ke setiap video untuk tampilan bermerek yang konsisten.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat iklan video AI?

Kebanyakan iklan diproduksi dalam waktu kurang dari lima menit. Prosesnya sepenuhnya otomatis, memungkinkan tim untuk membuat puluhan varian iklan dalam satu sesi.

