Buat demonstrasi produk profesional langsung dari teks menggunakan generator video AI HeyGen. Ubah skrip menjadi demo yang jelas, sesuai dengan merek dengan suara, visual, teks terjemahan, dan terjemahan tanpa kamera, pengambilan ulang, atau pengeditan manual.
Coba generator video dari gambar kami yang gratis
Demo langsung sulit untuk diperluas dan tidak konsisten di antara perwakilan. Dengan pembuatan video demo produk, tim penjualan dapat mengirim demo sesuai permintaan yang jelas, yang menjelaskan fitur, alur kerja, dan proposisi nilai secara konsisten dan mempercepat siklus penawaran.
Meluncurkan fitur baru biasanya memerlukan banyak rekaman dan pengeditan untuk menghasilkan demo produk terbaik. Generasi video AI mengubah skrip peluncuran menjadi video demo produk dengan cepat, membantu tim pemasaran mempublikasikan pembaruan lebih cepat di situs web, email, dan saluran sosial.
Pengguna baru sering kesulitan untuk memahami alur kerja produk. Video demo produk mengubah dokumentasi onboarding menjadi panduan visual yang memandu pengguna langkah demi langkah dan meningkatkan aktivasi tanpa perlu menjadwalkan sesi langsung.
Tim dukungan menghabiskan waktu untuk mengulangi penjelasan yang sama. Buatlah video demo produk dari skrip dukungan untuk menunjukkan solusi secara visual, mengurangi jumlah tiket, dan memberikan panduan mandiri yang jelas kepada pelanggan.
Tim pelatihan memerlukan pendidikan produk yang dapat diulang-ulang untuk secara efektif mendemonstrasikan produk saat digunakan. Pembuatan video demo produk mengubah panduan internal menjadi video penjelas terstruktur untuk orientasi, pembaruan, dan pemberdayaan tanpa bergantung pada presenter atau sesi rekaman.
Mengembangkan demo skala regional menjadi mahal dengan video tradisional. Alur kerja pembuat video AI memungkinkan tim untuk melokalisasi satu video demo produk ke dalam beberapa bahasa sambil menjaga keselarasan visual dan pesan, memastikan demo produk yang efektif untuk audiens target.
Mengapa HeyGen adalah Generator Video Demo Produk Terbaik
HeyGen membantu tim membuat konten video demo produk berkualitas tinggi dengan lebih cepat melalui otomatisasi pembuatan video dari awal hingga akhir. Mulai dari naskah hingga visual, suara, dan lokalalisasi, semuanya dihasilkan dengan akurat dan siap untuk diperluas lintas tim dan pasar.
Buat video demo produk yang lengkap dalam hitungan menit, bukan hari. AI mengatur narasi, visual, teks, dan waktu sehingga tim dapat beralih dari ide ke demo jadi tanpa keterlambatan produksi, menghasilkan pengalaman demo produk terbaik.
Ubah alur produk tertulis menjadi video demo terstruktur yang menjelaskan fitur langkah demi langkah. Skrip berubah menjadi narasi visual yang menonjolkan nilai dengan jelas tanpa rekaman langsung atau panduan yang rumit.
Buat video demo dalam berbagai bahasa dengan suara alami dan sinkronisasi bibir yang akurat. Lokalkan demo produk secara instan sambil mempertahankan visual, tempo, dan konsistensi merek.
Generasi demo skrip-ke-video
Tulis atau tempelkan skrip produk Anda dan HeyGen akan secara otomatis menghasilkan video demo produk yang lengkap. Pembuat video AI tersebut merancang adegan, visual, narasi, teks, dan transisi sehingga Anda dapat menjelaskan fitur dengan jelas tanpa perlu merekam layar atau mengedit garis waktu.
Sinkronisasi suara dan gerak bibir AI profesional
Pilih suara AI alami atau gunakan kloning suara untuk mencocokkan dengan merek Anda. Setiap video demo produk mencakup penyampaian yang realistis dan sinkronisasi bibir yang presisi, menciptakan hasil yang terkesan rapi dan profesional untuk keperluan penjualan, orientasi, dan pemasaran.
Penyesuaian visual dan kontrol merek
Terapkan warna merek, logo, tata letak, dan gaya pada setiap video demo produk. Sesuaikan latar belakang, tempo, teks caption, dan struktur adegan agar cocok dengan cerita produk Anda sambil menjaga konsistensi demo di seluruh tim dan wilayah.
Lokalisasi video demo multibahasa
Terjemahkan video demo produk ke dalam lebih dari 175 bahasa dengan terjemahan suara dan video AI. HeyGen mempertahankan nada dan waktu sehingga audiens global menerima pengalaman produk yang sama jelasnya tanpa harus membuat ulang konten.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Generator Video Demo Produk AI
Buat konten video demo produk terbaik melalui alur kerja empat langkah sederhana yang mengubah teks menjadi video jadi yang siap dibagikan.
Pilih tata letak, gaya, dan rasio aspek untuk video demo produk Anda. Sesuaikan visual, branding, dan preferensi bahasa agar cocok dengan audiens dan kasus penggunaan Anda.
Tempelkan penjelasan produk atau teks panduan Anda. HeyGen menganalisis struktur, tempo, dan penekanan untuk menyiapkan adegan yang dengan jelas mendemonstrasikan fitur dan alur kerja.
Sesuaikan latar belakang, keterangan, gaya suara, dan branding. Tambahkan gambar ke elemen video, subjudul, atau terjemahan untuk memastikan kejelasan dan aksesibilitas lintas wilayah.
HeyGen merender video demo produk lengkap dengan visual yang sinkron dan narasi. Unduh, sematkan, atau distribusikan video tersebut melalui saluran penjualan, pemasaran, dan dukungan.
Generator video demo produk menggunakan generasi video AI untuk mengubah skrip tertulis menjadi video demo lengkap. Secara otomatis menciptakan visual, suara, teks, dan waktu, menghilangkan kebutuhan untuk rekaman layar langsung, pengambilan gambar, atau pengeditan video manual.
HeyGen menghasilkan video berkualitas profesional dengan penyampaian suara yang alami, sinkronisasi bibir yang akurat, dan tempo yang lancar. Hasilnya terlihat rapi dan konsisten, sehingga cocok untuk demo yang dihadapkan pada pelanggan, orientasi, dan pemberdayaan internal.
Ya. HeyGen mendukung pembuatan video multibahasa dan kemampuan penerjemah video di lebih dari 175 bahasa dengan penerjemah video. Anda dapat melokalkan satu video produk sambil mempertahankan visual, struktur, dan presentasi merek yang sama.
Tidak. Platform ini dirancang untuk orang yang bukan editor. Anda bekerja dalam antarmuka berbasis skrip sementara AI menangani komposisi adegan, transisi, teks, dan sinkronisasi audio secara otomatis.
Ya. Anda dapat menerapkan logo, warna, font, tata letak, dan templat yang dapat digunakan kembali untuk menjaga konsistensi merek di setiap video demo produk yang dibuat oleh tim Anda.
Video demo produk dapat diekspor sebagai file MP4 standar yang cocok untuk situs web, penjangkauan penjualan, platform pembelajaran, dan saluran sosial. Video siap untuk dibagikan tanpa pemrosesan tambahan.
Memperbarui itu mudah. Edit skrip, visual, atau suara dan buat ulang video tersebut. Tidak perlu merekam ulang atau membangun ulang adegan, yang menjaga demo tetap terkini seiring berubahnya produk.
HeyGen dibangun dengan praktik keamanan tingkat perusahaan untuk melindungi konten video produk Anda. Naskah, media, dan video yang dihasilkan tetap pribadi dan di bawah kendali Anda, dengan hak penggunaan yang jelas untuk penciptaan konten bisnis, termasuk demo video.
Fokuskan skrip pada nilai pengguna, soroti alur kerja utama, dan gunakan struktur yang jelas. Demo singkat yang berirama baik memberikan hasil terbaik. Generasi video AI memudahkan untuk menguji, memperbarui, dan mengoptimalkan demo dari waktu ke waktu.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.