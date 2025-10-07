Buat iklan video yang siap tayang dari skrip, tautan produk, atau ringkasan menggunakan pembuat iklan ai HeyGen. Tempelkan teks Anda, pilih gaya dan audiens, serta ciptakan berbagai varian iklan dengan suara, visual, dan waktu—tanpa kamera, tanpa studio, dan tanpa penyuntingan yang rumit.
Ubah URL produk atau entri katalog menjadi iklan produk yang singkat dan menarik. Pembuat iklan AI menyoroti fitur, harga, dan ulasan, kemudian menghasilkan beberapa versi iklan untuk pengujian A/B guna memaksimalkan ROAS.
Percepat siklus kreatif iklan dengan menghasilkan puluhan varian konsep dalam satu sesi. Alat optimisasi HeyGen membantu meningkatkan skala pemenang dan menghentikan kinerja yang kurang tanpa menambah beban produksi.
Buatlah video promosi aplikasi yang menarik dengan pengait yang kuat dan klip demo. Gunakan format khusus platform dan variasi cepat untuk meningkatkan metrik CTR dan CPI pada perangkat seluler.
Buatlah video pendek promosi merek dan spot utama dari ringkasan. Gabungkan visual AI, musik kustom, dan narasi untuk menciptakan karya yang menggugah emosi dan siap untuk kampanye iklan berdampak tinggi.
Buat iklan yang disesuaikan secara regional dengan naskah terjemahan, sulih suara, dan teks terjemahan. Penerjemah video HeyGen memastikan waktu dan sinkronisasi bibir tetap alami di berbagai bahasa untuk penceritaan global yang konsisten.
Pangkas waktu siklus kreatif untuk pekerjaan klien dengan mengotomatiskan ideasi, produksi, dan pengujian varian. HeyGen membantu agensi menghasilkan lebih banyak hasil kerja dengan tim yang sama dan biaya yang lebih rendah.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Iklan AI Terbaik
HeyGen menggabungkan generasi kreatif otomatis, optimasi berbasis data, dan ekspor yang dapat diskalakan untuk menghasilkan iklan yang berkinerja tinggi. Tim menggunakan generator iklan AI kami untuk mempercepat proses pembuatan iklan mereka. Generator video AI untuk mempersingkat garis waktu produksi, meningkatkan kecepatan pengujian, dan melokalisasi kampanye di berbagai pasar lebih cepat daripada alur kerja tradisional.
Hasilkan berbagai konsep iklan dan potongan platform dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan penulisan skrip, pengurutan adegan, voiceover, dan rendering sehingga Anda dapat menguji kreativitas dengan cepat dan mengiterasi pada yang terbaik.
Buat variasi iklan yang terstruktur untuk pengujian dan optimalisasi menggunakan pembuat iklan AI. Hasilkan secara otomatis hook, CTA, dan variasi A/B dengan template yang didorong oleh wawasan untuk meningkatkan CTR dan konversi.
Produksi massal ratusan iklan lokal dengan penerjemah video dan kloning suara. Otomatisasi distribusi dan integrasi dengan platform iklan melalui API untuk kampanye global yang konsisten.
Tautan untuk pembuatan kreatif iklan
HeyGen menganalisis halaman produk, salinan landing page, dan masukan singkat untuk membuat storyboard iklan secara menyeluruh. Pembuat iklan berbasis AI ini mengekstrak manfaat utama, imajeri, dan spesifikasi, kemudian menyusun skrip pendek, mencocokkan B-roll, dan menyusun adegan yang dioptimalkan untuk konversi dan perhatian. Alur kerja dari link ke iklan ini menghilangkan pengelolaan aset manual dan menghasilkan berbagai konsep varian yang siap untuk diuji.
Penulis skrip AI dan pengait dengan sinkronisasi suara
Hasilkan secara otomatis judul, kait, dan naskah pendek yang disesuaikan dengan format platform (15 detik, 30 detik, 60 detik) menggunakan AI untuk memastikan konten iklan yang menarik. HeyGen menghasilkan suara yang alami dan menerapkan sinkronisasi bibir yang tepat saat menggunakan avatar; sistem juga mengatur waktu CTA dan irama adegan untuk memaksimalkan retensi dalam iklan yang sukses. Gunakan kloning suara untuk menjaga nada yang sesuai dengan merek atau pilih dari katalog suara studio untuk pasar regional.
Alat optimisasi dan pengujian kreatif
Suite tes bawaan mengotomatiskan pembuatan varian, pengujian A/B, dan analisis kinerja. HeyGen membantu mengidentifikasi elemen pancingan, visual, dan tempo terbaik dengan menghasilkan 5–20 variasi per brief dan menyediakan wawasan terstruktur untuk membimbing penargetan audiens dan alokasi anggaran.
Preset platform dan ekspor batch
Ekspor MP4 yang dioptimalkan untuk feed, story, atau penempatan in-stream dan pilih preset untuk TikTok, Reels, YouTube, dan sosial media berbayar. Gunakan mode batch atau API untuk menghasilkan ratusan varian iklan, personalisasi berdasarkan audiens atau wilayah, dan dorong aset final ke manajer iklan atau CDN Anda secara otomatis.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.
Cara Menggunakan Pembuat Iklan AI
Buat video siap iklan dalam empat langkah jelas dari brief hingga peluncuran.
Berikan URL produk, ringkasan singkat, atau skrip untuk memungkinkan pembuat iklan AI menghasilkan salinan iklan yang efektif. HeyGen mengekstrak detail kunci dan menyiapkan papan cerita iklan yang berfokus pada kaitan perhatian dan poin konversi.
Pilih preset platform, nada visual, dan suara. Pilih template yang berorientasi pada performa seperti UGC, sinematik, atau gaya demo untuk menyesuaikan iklan Anda dengan AI agar sesuai dengan tujuan kampanye.
Sesuaikan kait, seruan aksi, visual, dan musik. Gunakan gambar ke video atau pertukaran wajah untuk menyertakan gambar produk atau bakat. Terapkan sinkronisasi bibir dan penyesuaian waktu untuk meningkatkan penyampaian.
Hasilkan berbagai varian iklan secara otomatis. Gunakan ekspor batch atau API untuk mengirimkan file yang dioptimalkan untuk platform dan memicu unggahan manajer iklan atau webhook untuk penerbitan otomatis.
Sebuah pembuat iklan AI mengubah brief, skrip, atau URL produk menjadi iklan video yang siap produksi menggunakan pembuatan skrip otomatis, pembangunan adegan, voiceover, dan rendering. Mesin HeyGen menyusun hook, mengurutkan visual, dan menentukan waktu CTA untuk menciptakan iklan bentuk pendek dan panjang tanpa proses pengambilan gambar atau penyuntingan tradisional.
HeyGen mempercepat pengujian kreatif dengan menghasilkan berbagai varian (gagasan, tempo, visual) dari satu brief dan menyediakan wawasan yang terstruktur. Iterasi yang lebih cepat dan optimisasi yang didukung data meningkatkan kecepatan pengujian, mengungkap elemen kreatif yang menang, serta meningkatkan CTR dan ROAS dari waktu ke waktu.
Ya, menggunakan AI dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran Anda. Platform mendukung pengeditan ala UGC dan avatar yang tampak nyata. Pilih avatar yang terlihat alami untuk menyampaikan naskah atau gunakan estetika UGC yang dihasilkan untuk meniru konten kreator asli yang berkinerja baik di umpan sosial.
Tidak. HeyGen dapat menghasilkan iklan lengkap dari tautan atau skrip menggunakan visual yang dihasilkan AI dan rekaman stok berlisensi. Anda juga dapat mengunggah aset atau foto produk Anda untuk membuat gambar produk yang lebih otentik melalui pipa gambar ke video AI.
Gunakan penerjemah video untuk membuat versi iklan yang dilokalisasi dengan naskah, sulih suara, dan teks terjemahan yang telah diterjemahkan. HeyGen mempertahankan tempo dan sinkronisasi bibir sambil mereproduksi penyampaian yang alami di berbagai bahasa target untuk pesan yang konsisten di seluruh dunia.
Ekspor MP4 yang dioptimalkan untuk feed, Reels/Stories vertikal, in-stream, dan penempatan desktop. Preset tersedia untuk TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan platform programatik untuk memastikan rasio aspek dan codec yang benar.
Ya. HeyGen menyediakan API, notifikasi webhook, dan alat pembuatan batch sehingga Anda dapat secara programatis membuat ratusan varian iklan, mempersonalisasi berdasarkan segmen, dan mengirimkan aset langsung ke manajer iklan atau bucket penyimpanan.
Sebagian besar varian iklan bentuk pendek dapat dihasilkan dalam beberapa menit tergantung pada panjang dan kompleksitasnya. Pekerjaan batch meningkat sesuai dengan volume dan dapat diproses secara paralel; API mengembalikan pembaruan status sehingga tim dapat mengkoordinasikan alur kerja penerbitan dengan efisien.
Anda tetap memiliki kepemilikan penuh atas semua aset yang dihasilkan. HeyGen tidak mengklaim hak atas iklan Anda. Pastikan Anda memiliki hak atas konten pihak ketiga yang Anda masukkan dalam materi kreatif untuk menghindari masalah dengan kampanye iklan Anda.
Ya. HeyGen mengikuti praktik keamanan tingkat perusahaan, termasuk enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan opsi kepatuhan untuk industri yang diatur. Gunakan integrasi penyimpanan pribadi dan kontrol ruang kerja untuk mengelola akses aset.
Anda dapat mengedit skrip, mengganti visual, menyesuaikan musik, menyempurnakan voiceover, dan menerapkan kit merek. Alat ini mendukung pengeditan tingkat adegan dan perubahan global berbasis prompt sehingga Anda dapat melakukan iterasi tanpa menggunakan editor garis waktu tradisional, menjadikannya solusi yang ditenagai AI yang kuat.
Ya. HeyGen terintegrasi melalui API dan webhooks untuk mengirimkan aset yang dihasilkan dan metadata ke tumpukan kampanye Anda. Hubungkan ekspor ke CDN, platform iklan, atau sistem analitik untuk memperlancar peluncuran dan pengukuran.
