Hasilkan secara otomatis judul, kait, dan naskah pendek yang disesuaikan dengan format platform (15 detik, 30 detik, 60 detik) menggunakan AI untuk memastikan konten iklan yang menarik. HeyGen menghasilkan suara yang alami dan menerapkan sinkronisasi bibir yang tepat saat menggunakan avatar; sistem juga mengatur waktu CTA dan irama adegan untuk memaksimalkan retensi dalam iklan yang sukses. Gunakan kloning suara untuk menjaga nada yang sesuai dengan merek atau pilih dari katalog suara studio untuk pasar regional.