Generator Video Musik AI untuk Video Reaktif Audio

Ciptakan video musik berkualitas studio yang sepenuhnya didukung oleh AI. Generator video musik AI gratis dari HeyGen mengubah trek, lirik, atau dorongan kreatif Anda menjadi visual yang imersif dan reaktif terhadap audio yang sinkron sempurna dengan irama, emosi, dan tempo. Tidak perlu kamera dengan pendekatan yang dihasilkan AI ini. Tidak diperlukan pengeditan saat menggunakan alat AI ini. Hanya generasi video yang didorong oleh musik secara instan.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video dari gambar kami yang gratis

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video lirik untuk rilisan

Video lirik untuk rilisan

Klip promo untuk platform sosial

Klip promo untuk platform sosial

Pengumuman album dan single

Pengumuman album dan single

Visual untuk pertunjukan langsung dan penampilan

Visual untuk pertunjukan langsung dan penampilan

Di balik layar dan penceritaan

Di balik layar dan penceritaan

Komunikasi antara artis dan label

Komunikasi antara artis dan label

Mengapa HeyGen adalah Generator Video Musik AI Terbaik

HeyGen menggabungkan generator video AI canggihnya dengan analisis audio yang cerdas, memberikan musisi, produser, dan kreator sebuah jalur lengkap untuk menghasilkan visual musik yang sinkron. Mulai dari video lirik hingga loop performa dan klip teaser, ciptakan video siap publikasi dalam hitungan menit.

Pembuatan video musik instan

Unggah trek atau berikan lirik dan konsep Anda. HeyGen secara otomatis menghasilkan adegan, gerakan, tempo, dan waktu yang mengikuti struktur lagu Anda dengan presisi yang dihasilkan AI. Produksi video penuh atau klip pendek tanpa menyentuh editor, berkat generator video musik AI gratis.

Kontrol kreatif tanpa kompleksitas

Sesuaikan tema warna, perilaku animasi, aliran gerakan, arah kamera, dan energi visual. Perhalus tempo untuk cocok dengan penurunan beat, pembangunan yang lambat, atau transisi. Raih tampilan dan nuansa yang Anda inginkan tanpa keahlian studio.

Keluaran siap global

Buat visual musik dalam berbagai bahasa dengan menggunakan voiceover, terjemahan, teks, dan opsi avatar yang telah tersedia. Bagikan video lirik, klip promosi, dan pengumuman yang telah dilokalisasi kepada audiens global secara instan.

Teks, audio, dan petunjuk untuk pembuatan video musik

Mesin HeyGen menganalisis irama, frasa, dan dinamika trek Anda untuk menghasilkan adegan dan gerakan yang sesuai. Tambahkan lirik, deskripsi, atau arahan kreatif dan sistem akan menciptakan visual yang koheren yang selaras dengan musik Anda. Apakah Anda memerlukan video lirik, loop animasi, aset promosi, atau visual konsep, HeyGen menghasilkan video yang didorong oleh musik secara otomatis.

Teks ke video

Gerakan dan waktu reaktif audio

Musik Anda menentukan tempo. HeyGen mendeteksi pola ketukan, bagian, dan isyarat emosional, kemudian menyesuaikan intensitas visual dan transisi. Buat video yang berdenyut, bergeser, dan berkembang sesuai dengan energi lagu Anda.

Gerakan reaktif audio

Penciptaan suara cerdas dan narasi

Tambahkan voiceover untuk pengumuman rilis, segmen bercerita, intro, atau konten di balik layar. Terjemahkan secara instan ke dalam berbagai bahasa sambil menjaga keutuhan waktu. Kloning suara membantu menjaga identitas Anda di berbagai format.

Narasi suara cerdas

Kontrol visual yang presisi dan kustomisasi gaya

Sesuaikan warna, gradien, gaya gerak, lapisan atas, dan tipografi untuk membangun identitas visual Anda. Campurkan tampilan abstrak, sinematik, animasi, atau surealis. Untuk konsep berbasis karakter, padukan dengan generator video musik AI terbaik. gambar ke video atau terapkan pertukaran wajah untuk menjaga kontinuitas visual.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam proses tersebut seperti yang saya miliki ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang telah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu berdiri di depan kamera lagi."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Generator Video Musik AI

Hidupkan video musik Anda dengan generator video musik AI canggih. Berikut cara kerjanya.

Langkah 1

Pilih gaya atau tata letak Anda

Pilih format visual, tema, atau gaya animasi. Atur rasio aspek untuk TikTok, YouTube, Instagram, atau layar pertunjukan.

Langkah 2

Tambahkan trek, lirik, atau konsep Anda

Unggah audio, tempelkan lirik, atau deskripsikan ide Anda. HeyGen menganalisis irama, frasa, dan nada emosional untuk memandu kecepatan visual.

Langkah 3

Sesuaikan visual dan waktu

Atur palet warna, transisi, subjudul, overlay, atau efek menggunakan pembuat video kami. Sesuaikan tempo untuk mencocokkan ketukan, jeda, atau drop agar sinkron dengan sempurna.

Langkah 4

Hasilkan dan ekspor

HeyGen membuat video musik AI lengkap dengan gerakan yang sinkron, teks terjemahan, dan waktu yang tepat. Ekspor dalam HD atau 4K. Edit teks atau audio kapan saja untuk menghasilkan versi yang diperbarui.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu generator video musik AI?

Sebuah generator video musik AI adalah alat yang menciptakan visual video lengkap dari musik, lirik, atau petunjuk tanpa perlu pengambilan gambar atau animasi. HeyGen membangun video sinematik yang sinkron, yang bereaksi terhadap irama, emosi, dan struktur lagu. Ini memudahkan produksi video lirik, promosi, loop, dan konten rilis secara massal.

Bagaimana HeyGen menyinkronkan visual dengan musik?

HeyGen menganalisis irama, tempo, frasa, dan struktur keseluruhan trek Anda untuk membimbing transisi adegan dan pola gerakan. Sistem mendeteksi momen energi tinggi, bagian lambat, dan isyarat emosional, kemudian menyesuaikan visual secara otomatis. Alat tambahan seperti konversi gambar ke video dan sinkronisasi bibir memungkinkan Anda menambahkan elemen kreatif yang lebih ekspresif.

Bisakah saya membuat video musik multibahasa?

Ya, Anda dapat membuat video musik secara gratis. Terjemahkan lirik, pengumuman, atau komentar ke dalam banyak bahasa. HeyGen mempertahankan tempo di versi terjemahan dan menjaga keselarasan waktu narasi atau caption dengan trek Anda. Kloning suara membantu menjaga identitas artistik Anda di berbagai pasar.

Apakah saya memerlukan pengalaman dalam penyuntingan atau grafis gerak?

Tidak. HeyGen dibuat untuk kemudahan, menjadikannya pilihan utama pembuat video. Unggah audio Anda, tambahkan lirik atau ide, dan pilih gaya visual. Sistem akan mengatur gerakan, waktu, transisi, dan tata letak secara otomatis. Anda dapat menyempurnakan detail, tetapi tidak diperlukan pengalaman teknis.

Bisakah saya menambahkan merek saya sendiri ke video musik saya?

Ya. Tambahkan logo, font, skema warna, watermark, atau template bermerek. Ini memastikan konsistensi di seluruh siklus rilis Anda, mulai dari teaser hingga video lirik.

Format file apa saja yang bisa saya ekspor?

Video diekspor sebagai MP4 dalam berbagai rasio aspek yang cocok untuk YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, dinding LED, atau format layar khusus. Kualitas render yang tinggi dipertahankan baik untuk klip pendek maupun konten penuh.

Apakah saya bisa memperbarui video saya tanpa harus memulai dari awal?

Ya. Ubah lirik, ganti audio, perbarui gaya adegan, atau sesuaikan tempo dan hasilkan ulang secara instan. Fleksibilitas ini sangat ideal untuk remix, edit, versi bahasa lain, atau ide kreatif yang berkembang.

Apakah konten saya aman?

Ya. Unggahan Anda dan video yang dihasilkan tetap pribadi, dienkripsi, dan sepenuhnya menjadi milik Anda, memastikan konten yang dihasilkan AI Anda aman. Anda tetap memiliki hak atas semua aset yang diekspor, termasuk musik, lirik, dan visual Anda.

Bagaimana HeyGen meningkatkan alur kerja video musik saya?

HeyGen mengotomatiskan pembuatan visual, penyesuaian waktu reaktif audio, penerjemahan, dan pemformatan. Ini menghilangkan hambatan tradisional, memungkinkan Anda untuk membuat video musik, menjaga konsistensi, dan meningkatkan strategi peluncuran Anda di platform global.

Bisakah saya membuat video musik yang berfokus pada karakter atau berbasis cerita?

Ya. Anda dapat menambahkan elemen karakter menggunakan pertukaran wajah atau alur kerja dari gambar ke video. Ini memungkinkan Anda untuk membuat video musik naratif, persona animasi, atau motif visual berulang yang sesuai dengan visi artistik Anda.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background