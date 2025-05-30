דחיסת גודל וידאו אונליין

כווץ אונליין את גודל הווידאו שלך תוך שניות ושמור על חדות התמונה. העלה כל קובץ MP4, MOV, MKV או AVI וצור גרסה קטנה יותר שטוענת מהר יותר וקלה לשיתוף. HeyGen הופכת את הקטנת קבצי הווידאו הגדולים לפשוטה, מאובטחת ומהירה – בלי להתקין תוכנה ובלי לאבד איכות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
ייצוא סרטונים ברזולוציה שאתה צריך

צריך להיות לך שליטה באיכות הווידאו שלך בלי להתעסק עם הגדרות מורכבות. כלי דחיסת הווידאו אונליין של HeyGen מאפשר לייצא ברזולוציה שהכי מתאימה לפרויקט שלך, בין אם אתה משנה גודל של חומר גלם ב‑HD או מכין קובץ קל יותר לשיתוף מהיר.

להעלות את הווידאו ולבחור רזולוציות כמו 4K, ‏1080p או 720p כדי לשלוט בגודל הקובץ תוך שמירה על תמונה חדה. זו דרך פשוטה לאופטימיזציה של תוכן לאימייל, מובייל או פלטפורמות ווב בלי להתפשר על האיכות.

אם רוצים לשדרג את הווידאו לפני הדחיסה, אפשר להשתמש בכלי Add Photo to Video tool כדי להוסיף תמונות, שכבות גרפיות או אלמנטים ויזואליים אחרים שהופכים את התוכן למעניין יותר.

שיטות מומלצות לשימוש בדחיסת וידאו אונליין כדי להקטין את גודל הקובץ

קובץ קטן יותר לא חייב לאבד מהאפקט הוויזואלי שלו. עם כמה התאמות פשוטות, אפשר לדחוס את הסרטונים שלך ועדיין לשמור אותם נקיים, חלקים ומוכנים לשיתוף. HeyGen ממליצה לגזור קטעים מיותרים לפני הייצוא כדי להקטין את גודל הקובץ הכולל, ולבחור ברזולוציית 1080p או 720p בשביל האיזון הטוב ביותר בין חדות לדחיסה.

אם אתה משתמש באווטארים, גרפיקה או קריינות, שמור על סצנות פשוטות כדי שהדחיסה תעבוד בצורה יעילה. תמיד בצע תצוגה מקדימה של הווידאו לפני ההורדה כדי לוודא שהכול נראה כמו שצריך. השיטות האלה יעזרו לך ליצור סרטונים שנפתחים מהר ונשארים קלים לשיתוף בכל סוג של מכשיר

שיתוף מהיר יותר עם מכווץ הווידאו אונליין

שיתוף נהיה הרבה יותר פשוט כשהקובץ של הווידאו קטן יותר. דחיסה אונליין עוזרת לקצר זמני העלאה, לעקוף מגבלות גודל בקבצים מצורפים במייל ולהבטיח צפייה חלקה יותר עבור מי שצופה בסרטון. זה שימושי במיוחד כששולחים עדכונים, משתפים קליפים שיווקיים או מכינים תוכן לפלטפורמות חברתיות.

HeyGen עוזרת ליצור גרסה קלה יותר של הווידאו שלך בלי לוותר על האיכות. ייצא את הקובץ, העתק את הלינק לשיתוף ושלח אותו מיד באפליקציות, במיילים או בכל פלטפורמה אחרת – בלי לחכות להעלאות כבדות.

איך זה עובד?

איך לדחוס ולשתף את הווידאו שלך בקלות

דחיסת הווידאו שלך אונליין לוקחת רק כמה צעדים פשוטים. העלה את הקובץ, בחר את ההגדרות שלך ושתף את הגרסה האופטימלית בלי להתעסק בקבצים מצורפים כבדים או העלאות ארוכות.

שלב 1

להעלות את הווידאו שלך

גרור ושחרר את הווידאו שלך ברזולוציה מלאה אל סביבת העבודה של HeyGen. המעלה תומך בקבצי MP4, ‏MOV, ‏MKV, ‏AVI ועוד.

שלב 2

ביצוע עריכות מהירות

קצר קטעים ארוכים או הסר קליפים שלא משתמשים בהם כדי להקטין את גודל הקובץ הסופי ולשמור על הווידאו נקי.

שלב 3

בחר את הרזולוציה שלך

בחר 1080p, ‏720p או גודל ייצוא אחר שמתאים לצרכים שלך. הכלי מתאים את גודל הקובץ לפי הבחירה שלך

שלב 4

שיתוף מיידי

להוריד את הווידאו הדחוס או להשתמש בקישור שיתוף כדי לשלוח אותו במייל, בהודעות או ברשתות חברתיות.

שאלות נפוצות על דחיסת גודל וידאו

מהו HeyGen Video Size Compressor?

דחיסת גודל הווידאו היא כלי אונליין שמקטין את גודל הקובץ תוך שמירה על ויז׳ואל חד וברור. הוא עוזר לייצא סרטונים ב‑4K, ‏1080p או ‏720p כדי שיהיה לך קל יותר להעלות, לשתף או לשלוח במייל. אפשר לנסות אותו כאן: דחיסת גודל וידאו.

האם דחיסת וידאו מורידה את האיכות שלו?

הדחיסה יכולה להוריד מעט את האיכות, אבל HeyGen אופטימית את הווידאו שלך כך שהוא יישאר חד וחלק גם ברזולוציה נמוכה יותר. בחירה ב‑1080p או 720p שומרת על וידאו ברור תוך הקטנה משמעותית של גודל הקובץ.

אילו פורמטי וידאו אפשר לדחוס?

אפשר להעלות קבצי MP4, ‏MOV, ‏MKV, ‏AVI, ‏FLV, ‏3GP ועוד כמה פורמטים פופולריים נוספים. הכלי מבצע אופטימיזציה אוטומטית לכל פורמט לצורך ניגון מהיר ותאימות מלאה במגוון מכשירים.

האם אפשר לדחוס קבצים גדולים כמו 1GB או 2GB?

כן. HeyGen מטפל בקלות בקבצי וידאו גדולים וממיר אותם לגרסאות קטנות יותר ונוחות לשיתוף, בלי להיתקע ובלי צורך בהתקנות. אפשר לדחוס סרטונים ארוכים, צילומי מצלמה או קליפים ברזולוציה גבוהה.

כמה זמן לוקח תהליך הדחיסה?

רוב פעולות הדחיסה מסתיימות תוך שניות, בהתאם לגודל הקובץ ומהירות האינטרנט שלך. אחרי העיבוד אפשר להוריד מיד את הווידאו האופטימלי או לשתף אותו עם קישור.

האם אפשר לערוך את הווידאו לפני הדחיסה?

כן. אפשר לחתוך חלקים מיותרים כדי להקטין את הגודל עוד יותר. לעריכה מדויקת יותר, השתמש ב־Online Video Trimmer לפני הפעלת הדחיסה.

האם אפשר להוסיף גרפיקות או אוברלייז לפני הדחיסה?

בהחלט. אם רוצים להוסיף תמונות, לוגואים או סטיקרים לפני הדחיסה, אפשר לשדרג את הווידאו בעזרת כלי אווטארים לתוצאה מלוטשת יותר.

האם דחיסת הווידאו זמינה בחינם?

כן. הרבה מתכונות הדחיסה המרכזיות זמינות בחינם, ואתה יכול לדחוס סרטוני וידאו בלי להתקין שום תוכנה. פשוט להעלות, לבחור רזולוציה ולהוריד את הקובץ האופטימלי.

