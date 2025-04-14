להוסיף לכל וידאו תמונה, קובץ PNG, לוגו או גרפיקה במהירות. להעלות את הווידאו, למקם את התמונות בדיוק איפה שרוצים, ולהתאים כל פרט בעורך אונליין פשוט שעובד מכל מכשיר.
טיפים לשימוש יעיל בתמונות עם HeyGen
שדרג את הסרטונים שלך על ידי הוספת תמונות, קבצי PNG שקופים, סטיקרים או גרפיקות ממותגות בכמה קליקים בלבד. לעוד אלמנטים יצירתיים, אפשר גם להשתמש בכלים כמו Add Stickers to Video Tool כדי להתאים אישית את הוויז׳ואלים שלך.
להעלות כל פורמט תמונה, כולל PNG, JPG, SVG או WebP, ואז למקם ולשנות את גודל התמונה בכל מקום על ציר הזמן. בין אם צריך לוגו, תמונת מוצר או גרפיקת טיוטוריאל, העורך נותן שליטה מלאה על המיקום, הגודל והאטימות.
מאחר שהכול עובד אונליין, אין צורך בתוכנה מותקנת. זה עובד על iPhone, Android, Mac ו‑Windows, שומר על הקבצים שלך פרטיים תוך כדי ייצוא סרטונים חדים ובאיכות גבוהה. כל התהליך מהיר, פשוט ומתאים גם למתחילים.
אפשר גם להוסיף אלמנטים ויזואליים בשביל עוד יצירתיות. נסה את Add Stickers to Video Tool אם רוצים לשדרג את הווידאו אפילו יותר.
להפוך את הווידאו שלך לחוויות מרתקות
להוסיף תמונות לוידאו זה פשוט, ובעזרת כמה טכניקות חכמות אפשר לגרום לתוצאה הסופית להיראות נקייה ומקצועית:
• להשתמש בתמונות באיכות גבוהה: לבחור קבצי PNG או JPG ב‑HD כדי למנוע פיקסול, במיוחד על מסכים גדולים.
• למקם את הוויז׳ואלים בחוכמה: להציב תמונות במקומות שלא מסתירים פנים או פעולות חשובות. פינות המסך בדרך כלל עובדות מצוין ללוגואים או גרפיקות קטנות.
• להשתמש בשקיפות למיזוג חלק יותר: להוריד אטימות או להשתמש ב‑PNG שקוף כדי לשלב לוגואים בצורה טבעית בתוך הסצנה.
• לבחור את הגודל הנכון: לשמור על תמונה מספיק גדולה כדי לבלוט במובייל, בלי להשתלט על כל הפריים.
• לשלב B-roll ואלמנטים משלימים: להוסיף תמונות תומכות, סטוק או אייקונים כדי להדגיש רעיונות ולהפוך את התוכן למעניין יותר.
• לעשות תצוגה מקדימה במובייל: לוודא נראות, יישור ומיקום נכון בפורמטים אנכיים ואופקיים.
• ללטש את התזמון על ציר הזמן: לכוון זמני התחלה וסיום כך שהתמונות יופיעו בדיוק כשצריך, לקצב צפייה חלק.
להגדיל מעורבות עם סרטונים משודרגים בתמונות
HeyGen מקלה על הוספה והתאמה אישית של תמונות בתוך הווידאו שלך, עם שליטה פשוטה ומקצועית.
• הוספת שכבות תמונה: להעלות תמונות או קבצי PNG ולהניח אותן בכל מקום. לשנות גודל, לסובב או להתאים שקיפות תוך שניות.
• הוספת לוגואים ו־Watermarks: להוסיף מיתוג עם לוגואים שקופים ונקיים בפורמט PNG.
• שימוש בסטיקרים וגרפיקות: להוסיף אייקונים או ויז׳ואלים כדי להדגיש נקודות חשובות, או להעמיק במיתוג עם Personalized Video Platform.
• הוספת כמה תמונות: לבנות מצגות פשוטות או להציג כמה שלבים על ידי הצבת כמה תמונות על ציר הזמן.
• שדרוגי מדיה עם AI: ליצור תמונות, להציע B-roll או להתאים מיקום אוטומטית בעזרת כלי AI.
• Picture-in-Picture: להוסיף תמונות קטנות צפות לריאקציות או טיוטוריאלים.
• תמיכה מלאה בפורמטים: עובד עם PNG, JPG, SVG, WebP, GIF ומוסיף אותם לסרטוני MP4, MOV, AVI או WebM בלי לאבד איכות.
להוסיף תמונות לסרטון שלך ב־4 צעדים פשוטים
צור סרטונים מרשימים מבחינה ויזואלית על ידי הוספת תמונות בצורה חלקה, בלי צורך בניסיון עריכה. ערוך בדפדפן וייצא באיכות גבוהה בלי סימן מים. התחל עכשיו וראה כמה מהר אפשר להוסיף תמונה לוידאו שלך.
להעלות קובץ MP4, MOV או פורמט נתמך אחר.
להעלות את התמונה, הלוגו או הגרפיקה שלך.
גרור ושחרר כדי למקם את התמונה. אפשר לשנות גודל, לסובב, לחתוך או לשנות שקיפות. הגדר תזמון על ציר הזמן.
ייצוא ב‑HD או 4K ושיתוף ל‑TikTok, Instagram או YouTube.
העלה את הווידאו שלך, הוסף את התמונה וגרור אותה למקום בעזרת עורך הדפדפן הפשוט של HeyGen. אפשר לשנות בקלות את הגודל, המיקום והתזמון של התמונה.Add Photo to Video Tool.
כן. אפשר להוסיף תמונות, קבצי PNG ולוגואים ללא עלות בעזרת העורך האונליין של HeyGen. ייצוא בלי סימן מים זמין גם כן, בהתאם לתוכנית שלך. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29
לא. HeyGen שומר על איכות ה‑HD או ה‑4K המקורית שלך, תוך שמירה על התמונות שהוספת נקיות וחדות. קובצי PNG שקופים נשארים חלקים וחדים גם ביצוא.
אפשר להעלות קבצי PNG, JPG, SVG, WebP או GIF. קבצי PNG עם רקע שקוף עובדים הכי טוב ללוגואים, אוברים נקיים ומיתוג מקצועי.
כן. אפשר להוסיף כמה תמונות לאורך ציר הזמן כדי לבנות מצגות, להסביר שלבים או להדגיש פיצ׳רים של מוצר. לכל תמונה יש שליטה נפרדת על המיקום והתזמון.
בהחלט. אפשר להוסיף לוגואים, תמונות מוצר וגרפיקות ל‑TikTok, Instagram ו‑YouTube. בשביל אלמנטים יצירתיים נוספים, נסה את כלי הוספת הסטיקרים לוידאו. לצרכים מתקדמים יותר, תוכנית הPro מתחילה מ-$99
אפשר להעלות סרטוני וידאו בפורמטים MP4, MOV, AVI ו‑WebM, ואז לייצא את הפרויקט הסופי ב‑HD או 4K לניגון חלק בכל הפלטפורמות המרכזיות
כן. ה-AI עוזר ביישור, בריווח ובאיזון הוויזואלי כדי להגיע לתוצאה מלוטשת. לשליטה מעמיקה יותר במותג, אפשר לבדוק את טקסט לווידאו.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.