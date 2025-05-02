עורך וידאו אונליין לחיתוך סרטונים

חתוך, קיצור וליטוש של הווידאו שלך עם חותך הווידאו החינמי אונליין. הכלי המהיר מבוסס הדפדפן הזה הופך את העריכה לפשוטה ומדויקת. הסר חלקים מיותרים, שפר את הקליפים שלך וקבל תוצאות באיכות מקצועית – בלי להוריד תוכנה. בין אם זה לרשתות חברתיות, דמוים למוצרים או טיוטוריאלים, אפשר ליצור סרטונים נקיים ומושכים בתוך דקות.

לערוך וידאו בקלות עם דיוק AI

להפוך חומר גלם או סרטונים ארוכים לקליפים קצרים ומעניינים שמתאימים לכל פלטפורמה. עם הטרימר מבוסס ה‑AI של HeyGen אפשר ללטש וידאוים מיד, בלי כלים מורכבים ובלי צורך בכישורי עריכה. מושלם ליוצרי רשתות חברתיות, משווקים ואנשי מקצוע שרוצים תוצאות מהירות ואיכותיות

לחתוך וללטש את הסרטונים שלך בקלות

לחתוך את הסרטונים שלך בקלות עם HeyGen. להעלות את הקליפ, לכוון את הסליידר, ולתת ל‑AI לספק מעברים חלקים, חיתוכים מדויקים ואיכות אחידה.

כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר:

להתמקד ברגעים החשובים לפני החיתוך

להשתמש ב-AI כדי להסיר פאוזות או טעויות

לחתוך בנקודות עצירה טבעיות כדי לשמור על זרימה חלקה

התאם את האורך לכל פלטפורמה

אחרי שגזרת את הווידאו, אפשר בקלות להפוך אותו לפורמטים מוכנים לפלטפורמות בעזרת Repurpose Video tool ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube ועוד.

התאם את הקליפ שלך לכל פלטפורמה

בחר יחס רוחב-גובה, חתוך את הפריים ושנה את גודל הווידאו שלך ל-TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts או Facebook. כוון את הסאונד, השתק את האודיו או הוסף טאצ׳ים אחרונים – הכול ישירות מהדפדפן.

איך זה עובד?

לחתוך, לשנות גודל ולהתאים מחדש את הווידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים

צור סרטוני וידאו מלוטשים בדקות עם כמה צעדים פשוטים. השתמש ב-Instant Highlight מבוסס בינה מלאכותית כדי למצוא ולשתף במהירות את החלקים הטובים ביותר בתוכן שלך, בעזרת מתרגם הווידאו אונליין וכלי יצירת סרטוני ה-AI שלנו.

שלב 1

להעלות וידאו או להדביק קישור

ייבוא הווידאו מהמכשיר שלך או הוספת URL ציבורי. הכלי תומך בפורמטים MP4, ‏MOV ו-AVI.

שלב 2

הגדרת נקודות התחלה וסיום

השתמש בסליידר כדי לבחור איפה הקליפ שלך מתחיל ומסתיים, לגזירה מהירה ומדויקת.

שלב 3

ללטש את הקליפ שלך

לחתוך, לשנות גודל או להשתיק חלקים מהווידאו כדי להתאים לדרישות הפלטפורמה שלך.

שלב 4

להוריד או לשתף

לשמור את הקליפ המלוטש שלך או לשתף אותו ישירות ב‑TikTok, Instagram או YouTube.

שאלות נפוצות על חיתוך וידאו אונליין

אילו פורמטי קבצים נתמכים?

HeyGen תומכת בקבצי MP4, MOV, AVI וברוב פורמטי הווידאו הנפוצים להעלאה מהירה. אם קובץ לא נטען, ייתכן שהוא פגום או חורג ממגבלות ההעלאה.

האם צריך להירשם?

אפשר לחתוך סרטונים בלי ליצור חשבון, כך שקל להתחיל מיד. הירשם רק אם אתה רוצה עוד פיצ׳רים ואפשרויות אחסון בענן.

האם אפשר לחתוך כמה חלקים מאותו וידאו?

כן. אפשר לחתוך כמה קטעים ולהסיר רגעים לא רצויים בעריכה אחת. כשתסיים, פשוט ייצא את הקליפ המלוטש שלך בתוך שניות.

האם חיתוך ישפיע על איכות הווידאו שלי?

לא. הכלי שומר על הרזולוציה המקורית של הווידאו שלך תוך כדי ביצוע חיתוכים חלקים ומדויקים. אפשר גם לשנות את גודל הקליפ בעזרת כלי Resize Video אם צריך.

הקבצים שלי מאובטחים בזמן העיבוד?

כן. כל הווידאוים מעובדים עם הצפנה ונמחקים אוטומטית זמן קצר לאחר סיום העיבוד. התוכן שלך נשאר פרטי ומוגן בכל שלב.

האם אפשר להכין סרטונים לפלטפורמות חברתיות אחרי החיתוך?

ברור. אפשר לחתוך, לשנות גודל ולייצא וידאו בפורמטים מושלמים ל‑TikTok, Reels ו‑YouTube Shorts. כדי למחזר תכנים בצורה מלאה, נסה את כלי Repurpose Video.

האם אפשר לשלב חיתוך עם יכולות AI אחרות?

כן. אחרי החיתוך אפשר לשדרג את הווידאו בעזרת כלי AI כמו אווטארים, קריינות ותרגומים. כדאי לבדוק את AI Talking Head Generator להתאמה מתקדמת.

