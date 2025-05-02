חתוך, קיצור וליטוש של הווידאו שלך עם חותך הווידאו החינמי אונליין. הכלי המהיר מבוסס הדפדפן הזה הופך את העריכה לפשוטה ומדויקת. הסר חלקים מיותרים, שפר את הקליפים שלך וקבל תוצאות באיכות מקצועית – בלי להוריד תוכנה. בין אם זה לרשתות חברתיות, דמוים למוצרים או טיוטוריאלים, אפשר ליצור סרטונים נקיים ומושכים בתוך דקות.
לערוך וידאו בקלות עם דיוק AI
להפוך חומר גלם או סרטונים ארוכים לקליפים קצרים ומעניינים שמתאימים לכל פלטפורמה. עם הטרימר מבוסס ה‑AI של HeyGen אפשר ללטש וידאוים מיד, בלי כלים מורכבים ובלי צורך בכישורי עריכה. מושלם ליוצרי רשתות חברתיות, משווקים ואנשי מקצוע שרוצים תוצאות מהירות ואיכותיות
לחתוך וללטש את הסרטונים שלך בקלות
לחתוך את הסרטונים שלך בקלות עם HeyGen. להעלות את הקליפ, לכוון את הסליידר, ולתת ל‑AI לספק מעברים חלקים, חיתוכים מדויקים ואיכות אחידה.
כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר:
להתמקד ברגעים החשובים לפני החיתוך
להשתמש ב-AI כדי להסיר פאוזות או טעויות
לחתוך בנקודות עצירה טבעיות כדי לשמור על זרימה חלקה
התאם את האורך לכל פלטפורמה
אחרי שגזרת את הווידאו, אפשר בקלות להפוך אותו לפורמטים מוכנים לפלטפורמות בעזרת Repurpose Video tool ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube ועוד.
התאם את הקליפ שלך לכל פלטפורמה
בחר יחס רוחב-גובה, חתוך את הפריים ושנה את גודל הווידאו שלך ל-TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts או Facebook. כוון את הסאונד, השתק את האודיו או הוסף טאצ׳ים אחרונים – הכול ישירות מהדפדפן.
לחתוך, לשנות גודל ולהתאים מחדש את הווידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים
צור סרטוני וידאו מלוטשים בדקות עם כמה צעדים פשוטים. השתמש ב-Instant Highlight מבוסס בינה מלאכותית כדי למצוא ולשתף במהירות את החלקים הטובים ביותר בתוכן שלך, בעזרת מתרגם הווידאו אונליין וכלי יצירת סרטוני ה-AI שלנו.
ייבוא הווידאו מהמכשיר שלך או הוספת URL ציבורי. הכלי תומך בפורמטים MP4, MOV ו-AVI.
השתמש בסליידר כדי לבחור איפה הקליפ שלך מתחיל ומסתיים, לגזירה מהירה ומדויקת.
לחתוך, לשנות גודל או להשתיק חלקים מהווידאו כדי להתאים לדרישות הפלטפורמה שלך.
לשמור את הקליפ המלוטש שלך או לשתף אותו ישירות ב‑TikTok, Instagram או YouTube.
HeyGen תומכת בקבצי MP4, MOV, AVI וברוב פורמטי הווידאו הנפוצים להעלאה מהירה. אם קובץ לא נטען, ייתכן שהוא פגום או חורג ממגבלות ההעלאה.
אפשר לחתוך סרטונים בלי ליצור חשבון, כך שקל להתחיל מיד. הירשם רק אם אתה רוצה עוד פיצ׳רים ואפשרויות אחסון בענן.
כן. אפשר לחתוך כמה קטעים ולהסיר רגעים לא רצויים בעריכה אחת. כשתסיים, פשוט ייצא את הקליפ המלוטש שלך בתוך שניות.
לא. הכלי שומר על הרזולוציה המקורית של הווידאו שלך תוך כדי ביצוע חיתוכים חלקים ומדויקים. אפשר גם לשנות את גודל הקליפ בעזרת כלי Resize Video אם צריך.
כן. כל הווידאוים מעובדים עם הצפנה ונמחקים אוטומטית זמן קצר לאחר סיום העיבוד. התוכן שלך נשאר פרטי ומוגן בכל שלב.
ברור. אפשר לחתוך, לשנות גודל ולייצא וידאו בפורמטים מושלמים ל‑TikTok, Reels ו‑YouTube Shorts. כדי למחזר תכנים בצורה מלאה, נסה את כלי Repurpose Video.
כן. אחרי החיתוך אפשר לשדרג את הווידאו בעזרת כלי AI כמו אווטארים, קריינות ותרגומים. כדאי לבדוק את AI Talking Head Generator להתאמה מתקדמת.
