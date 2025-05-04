רוצה שיותר אנשים יצפו בסרטונים שלך? עקוב אחרי הטיפים המוכחים האלה:



• לבחור את הפלטפורמה הנכונה

לשתף את הווידאו במקום שבו הקהל שלך מבלה הכי הרבה זמן.



• לשמור על גודל קבצים סביר

דחיסה עוזרת לטעינת סרטונים במהירות בלי לפגוע באיכות.

• להשתמש בתמונה ממוזערת מושכת

תמונה ממוזערת חזקה מעלה את כמות הקליקים ואת זמן הצפייה.

• להוסיף קריאה ברורה לפעולה (CTA)

להגיד לצופה מה לעשות הלאה – ללחוץ, להירשם או לבקר בקישור.

• להיצמד לפורמטים תואמים

MP4 הוא האופציה הבטוחה ביותר לניגון נקי וללא שגיאות.



לקדם בכמה ערוצים במקביל

שיתוף הווידאו ביותר מקומות מגדיל באופן טבעי את החשיפה.