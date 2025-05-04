שיתוף וידאו

שתף סרטונים במהירות ובקלות עם כלי שיתוף הווידאו של HeyGen. העלה, אופטם והעבר סרטוני HD או 4K בלי להתעסק עם מגבלות גודל קובץ, בעיות פורמט או ירידה באיכות. מושלם עבור משווקים, אנשי חינוך, יוצרים וצוותים שרוצים ניגון חלק ותוצאות מקצועיות בכל מכשיר.

Video Sharing Tool
131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
למה לשתף את הסרטונים שלך עם HeyGen

HeyGen נותנת לך דרך מהירה ואמינה לשתף וידאו בלי לדאוג לגודל הקובץ, שגיאות ניגון או מגבלות פלטפורמה. היא נבנתה עבור יוצרים, משווקים, אנשי חינוך וצוותים שרוצים תוצאות עקביות ובאיכות גבוהה.

• שיתוף בכל פלטפורמה: לפרסם את הווידאו ברשתות חברתיות, אתרים או אפליקציות מסרים. הכל נשאר תואם.
• לשמור על האיכות: לשתף וידאו ב‑HD או 4K בלי לאבד חדות.
• העלאות חכמות ומהירות יותר: מקטין אוטומטית את גודל הקבצים כדי שהווידאו יעלה מהר ויתנגן בצורה חלקה.
• מתאים לכל שימוש: מושלם לסרטוני שיווק, טיוטוריאלים, תוכן הדרכה ועוד.
• כולל אופטימיזציית AI: מתקן פורמט, מתאים איכות ומכין את הווידאו לשיתוף מיידי.

אם צריך קודם להקטין סרטונים גדולים, נסה את דוחס גודל הווידאו החינמי לקבלת תוצאות מהירות ואמינות.

Video generation interface overlaying a speaker's video, with resolution options 720p, 1080p, and 4K visible, and 4K highlighted.
שיטות מומלצות לשיתוף סרטונים

רוצה שיותר אנשים יצפו בסרטונים שלך? עקוב אחרי הטיפים המוכחים האלה:

• לבחור את הפלטפורמה הנכונה
לשתף את הווידאו במקום שבו הקהל שלך מבלה הכי הרבה זמן.

• לשמור על גודל קבצים סביר
דחיסה עוזרת לטעינת סרטונים במהירות בלי לפגוע באיכות.

אם צריך להקליט את המסך או ליצור מדריך לפני השיתוף, HeyGen Screen Recorder היא דרך קלה ללכוד וידאו נקי.
• להשתמש בתמונה ממוזערת מושכת
תמונה ממוזערת חזקה מעלה את כמות הקליקים ואת זמן הצפייה.
• להוסיף קריאה ברורה לפעולה (CTA)
להגיד לצופה מה לעשות הלאה – ללחוץ, להירשם או לבקר בקישור.
• להיצמד לפורמטים תואמים
MP4 הוא האופציה הבטוחה ביותר לניגון נקי וללא שגיאות.

לקדם בכמה ערוצים במקביל
שיתוף הווידאו ביותר מקומות מגדיל באופן טבעי את החשיפה.

Two vertical screens, one a video player and the other a social media feed, both showing the same woman speaking.
להגדיל מעורבות דרך שיתוף וידאו

• שיתוף בכל פלטפורמה: לפרסם את הווידאו ברשתות חברתיות, אתרים, כלי LMS או לשלוח לינק שיתוף. התוכן שלך נשאר תואם בכל מקום.
• ניגון באיכות גבוהה: סרטוני HD ו‑4K שלך שומרים על חדות וצבע, כדי שהקהל יראה אותם בדיוק כמו שיצרת.
• אופטימיזציית וידאו חכמה: HeyGen מקטינה את גודל הקובץ ומתאימה את הפורמט אוטומטית להעלאות מהירות יותר וניגון חלק.
• הפצה בעזרת AI: ה‑AI מטפל בתמונות ממוזערות, פורמט והתאמות ביצועים, כדי שהווידאו שלך ייראה מעולה בכל פלטפורמה.
• שיתוף מאובטח בענן: לשלוח לינקים פרטיים ולשלוט בהרשאות גישה. אידיאלי לצוותים שמשתפים חומרי הדרכה או תקשורת פנימית.
• תובנות ביצועים: לעקוב אחרי מעורבות ולראות איך צופים מתקשרים עם הווידאו המשותף שלך.

A 'Share your video' pop-up with sharing options and a pink pointer highlighting 'Copy link,' overlaid on a video of a bearded man.
איך זה עובד?

להציג את הווידאו שלך ב־4 צעדים פשוטים

להגיש סרטונים מלוטשים ובעלי אימפקט עם נגן הווידאו המותאם אישית שלנו, מוכן לפרסום ושיתוף תוך זמן קצר.

שלב 1

צור את הווידאו שלך

גרור ושחרר את הקובץ שלך או יבא אותו מהמכשיר או מאחסון הענן שלך.

שלב 2

אופטימיזציה אוטומטית

HeyGen דוחסת וממירה את הווידאו שלך לפורמט מותאם לניגון חלק, בלי לאבד איכות.

שלב 3

בחר איפה לשתף

בחר את הפלטפורמות שלך או העתק קישור לשיתוף. הווידאו שלך מוכן לפרסום עם ניגון נקי ואיכותי בכל מכשיר.

שלב 4

עקוב אחרי מעורבות

ראה צפיות ואינטראקציות כדי להבין איך הווידאו שלך מבצע.

שאלות נפוצות על שיתוף וידאו

איך לשתף וידאו אונליין עם HeyGen?

מעלים את הווידאו שלך, נותנים ל-HeyGen לאופטם אותו לניגון חלק, ואז משתפים בעזרת לינק ישיר או קובץ מוכן לפלטפורמה. הכלי מכין את התוכן שלך אוטומטית, כך שההפצה מהירה ואמינה. אם צריך קודם להקטין את גודל הקובץ, השתמש ב-Free Video Size Compressor.

האם אפשר לשתף קבצי וידאו גדולים באמצעות HeyGen?

כן. HeyGen דוחסת אוטומטית קבצים גדולים כדי שיעלו מהר יותר ויתנגנו בצורה חלקה, בלי צורך בהגדרות ידניות. האיכות ב‑HD או 4K נשארת מלאה גם אחרי האופטימיזציה, מה שהופך את זה למושלם לסרטונים ארוכים, שיעורים ודמואים.


אילו פורמטי וידאו הכי מתאימים לשיתוף?

MP4 מספק את ניגון הווידאו הכי יציב על פני כל המכשירים, אבל HeyGen מקבלת את כל הפורמטים המרכזיים וממירה אותם לפי הצורך. כך התוכן שלך יוצג בצורה תקינה ברשתות חברתיות, אתרים ומסכי מובייל.


האם הווידאו שלי יאבד מאיכות כשהוא משותף?

לא. HeyGen שומר על חדות HD ו-4K תוך הקטנת גודל הקובץ כדי לשפר מהירות ותאימות. הצבעים, החדות והפרטים שלך נשארים עקביים, כך שהצופים יחוו את הווידאו שלך בדיוק כמו שהתכוונת.


האם הכלי הזה מתאים לסרטוני שיווק, עסקים או הדרכה?

כן. HeyGen עובד מצוין עבור טיוטוריאלים, מודעות, הדגמות מוצר, תוכן אונבורדינג ותקשורת פנימית. אפשר גם להקליט חומר וידאו חדש באמצעות טקסט לווידאו לפני שמשתפים אותו.

האם אפשר להשתמש ב-HeyGen גם בדסקטופ וגם במובייל?

כן. כלי שיתוף הווידאו עובד בכל דפדפן במחשב, בטאבלט או במובייל. אפשר להעלות, לאופטם ולשתף סרטונים מכל מכשיר בלי להתקין תוכנה.

האם סרטונים משותפים ב-HeyGen מאובטחים?

כן. אפשר ליצור קישורים פרטיים, לשלוט בהרשאות ולשתף סרטונים בצורה מאובטחת מדאשבורד הענן שלך. זה הופך את הכלי לאידיאלי להכשרות פנימיות, תקשורת עסקית ותוכן פרטי ללקוחות.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

